Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Cum a reacționat patronului de la FCSB

15:30

Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că „mai multe ong-uri rome înființate și finanțate de Soroș demarează campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi din România” și „otrăvesc tineri romi”, pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”. Reprezentanţii asociaţiei MozaiQ, care au depus reclamaţia la CNCD, consideră că susţinerile parlamentarului sunt „revoltătoare” şi incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.