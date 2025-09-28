Parlamentare R. Moldova/ Peste 29.000 de cetățeni moldoveni au votat în România

19:20

Horațiu Potra, omul care este acuzat că ar fi plănuit, alături de Călin Georgescu, să dea o lovitură de stat și să răstoarne puterea de la București, nu poate fi extrădat. Avocatul Tonel Pop susține că de fapt Emiratele ar vrea ceva la schimb, ca Potra să fie trimis în România, după ce ar fi fost […] Articolul Potra NU poate fi extrădat din Emirate, anunță avocatul Tonel Pop. Rețeaua de influență pe care o are mercenarul apare prima dată în PS News.