Alegerile din Moldova în presa străină. „A rezistat în fața agresiunii rusești”
HotNews.ro, 29 septembrie 2025 00:30
Alegerile din Republica Moldova au atras atenția mai multor publicații și agenții de presă internațională care relatează pe larg despre campania electorală și despre miza scrutinului, văzută ca o alegere decisivă între Occident și reintrarea…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum o oră
00:50
Cu cine au votat moldovenii care au mers la cele două secții de votare deschise în Rusia. Peste 4.000 au ales să voteze în Moscova # HotNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici au votat 4.109 cetățeni, iar cele mai multe voturi (67,44%) s-au dus…
00:50
INTERVIU. „Se reconfirmă tehnicile de finanțare a partidelor pro-ruse”. Reacție la cald după alegerile parlamentare din Republica Moldova / Greșeala pe care o fac pro-europenii # HotNews.ro
„Ne așteptăm la multiple tactici de denigrare a rezultatelor electorale, de la proteste, la contestarea rezultatelor alegerilor mai târziu în noaptea asta”, spune, într-un interviu pentru HotNews, Clara Volintiru, director al programului Black Sea Trust,…
00:30
Alegerile din Republica Moldova au atras atenția mai multor publicații și agenții de presă internațională care relatează pe larg despre campania electorală și despre miza scrutinului, văzută ca o alegere decisivă între Occident și reintrarea…
Acum 2 ore
00:10
VIDEO Un deputat din Partidul Comuniștilor a fost rugat să vorbească în română în loc de rusă, la declarațiile de la închiderea urnelor / Replica lui Dodon # HotNews.ro
Constantin Starîș, deputat din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a candidat din nou pe lista Blocului Patriotic, a participat, alături de Igor Dodon, la conferința de presă a alianței de după închiderea urnelor.…
28 septembrie 2025
23:30
Mișcarea Hezbollah, atacată din nou de către Israel. Care a fost ținta bombardamentului # HotNews.ro
Armata israeliană a anunţat duminică într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mişcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, informează AFP, preluată de Agerpres. „Acest depozit era utilizat de organizaţia teroristă pentru a…
23:30
Primarul din New York, Eric Adams, se retrage din cursa electorală, cu o lună înainte de alegeri # HotNews.ro
Primarul aflat la sfârşit de mandat al metropolei americane New York, Eric Adams, a anunţat că abandonează cursa pentru realegerea sa, cu doar o lună înaintea acestui scrutin supravegheat îndeaproape de preşedintele Donald Trump, notează…
23:30
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje / Cine luptă pentru putere la Chișinău # HotNews.ro
PAS, partidul fondat de Maia Sandu, conduce în alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform rezultatelor parțiale, urmat de „Blocul Patriotic”. O supriză a acestor alegeri este însă Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea…
Acum 4 ore
23:00
VIDEO Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Trump denunță „un atac țintit” asupra creștinilor # HotNews.ro
Un bărbat a intrat cu maşina prin uşa principală a unei biserici din Michigan şi a împuşcat cel puţin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunţat duminică poliţia locală – transmit agenţiile internaţionale de…
22:40
Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească. De ce a preferată să aștepte până acum # HotNews.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. „Puteam să…
22:20
„Poţi fi mândră, l-ai crescut bine”. Sarkozy a confundat o jurnalistă cu mama lui Ousmane Dembele # HotNews.ro
Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, a confundat o jurnalistă de culoare de la France TV cu mama internaţionalului francez Ousmane Dembele, proaspătul laureat al Balonului de Aur, relatează News.ro. Condamnat joi la cinci ani…
22:10
VIDEO Primarul Chișinăului, după închiderea urnelor în Moldova: „Un partid a tot dezbinat, a chemat la ură” # HotNews.ro
Ion Ceban, primar al Chișinăului și lider al Blocului Alternativa, a acuzat, într-o declarație făcută la închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că „primele persoane în stat” au avut în ziua alegerilor „un…
21:40
Liderul PAS face „o recomandare pe gratis” pentru forțele pro-ruse din Moldova. Mesaj după închiderea urnelor # HotNews.ro
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis „actorilor politici electorali” care încearcă să destabilizeze Republica Moldova să se gândească în primul rând la cetățenii țării. Totodată, liderul partidului de guvernământ de la…
21:30
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a transmis duminică omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi să se opună împreună „hegemonismului”, o critică voalată la adresa Statelor…
21:30
Scenariul lui Traian Băsescu după închiderea urnelor în Republica Moldova. Cel mai mare risc pe care îl vede și un nume surpriză pe care spune că PAS n-ar trebui să-l excludă pentru o alianță # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu spune că, în opinia sa, PAS, partidul fondat de Maia Sandu, va câștiga alegerile parlamentare de duminică, însă „problema este cum va câștiga – cu majoritate sau fără majoritate” în Parlament.…
Acum 6 ore
21:10
Alegeri parlamentare din Republica Moldova 2025. Secțiile de votare din țară s-au închis. Prezență de 51,91%, mai mare ca la parlamentarele din 2021 # HotNews.ro
Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă votarea continuă în secții amenajate în străinătate. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor.…
21:00
LIVE Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Votul s-a încheiat, apar primele cifre oficiale / Câți moldoveni au votat acasă și peste hotare # HotNews.ro
Moldovenii au votat duminică în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale, care vor stabili drumul țării prinse între Rusia și Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală începe în următoarele momente să publice rezultatele oficiale în timp real.…
20:40
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Decizia luată în cazul mai multor avioane care urmau să decoleze # HotNews.ro
Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze duminică pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat…
20:30
Șeful Telegram acuză din nou serviciile din Franța: susține că i s-a cerut eliminarea unor canale moldovenești din aplicație # HotNews.ro
Miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a lansat duminică o nouă acuzație la adresa serviciilor de informații din Franța, țară în care este anchetat, susținând că acestea i-au cerut, printr-un intermediar, să…
20:10
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Scenariul vehiculat în aceste clipe de presa din Rusia # HotNews.ro
Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, presa de la Moscova insistă pe scenariul posibilei anulări a acestor alegeri. „Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a exclus posibilitatea anulării…
19:50
JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete ce pot lovi teritoriul rus în adâncime # HotNews.ro
Statele Unite iau în considerare cererea Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk în încercarea de a respinge invazia rusă, a afirmat vicepreședintele SUA JD Vance, citat de Reuters. Președintele ucrainean…
19:30
CORESPONDENȚĂ DIN ISTANBUL „Vreau să arăt că găgăuzii sunt aici” / „Să trăim cum trăiam înainte” / La coada de la secția de votare unde mulți găgăuzi votează pentru Republica Moldova # HotNews.ro
În jur de 5.260 de moldoveni locuiesc în Turcia, potrivit datelor oficiale ale Biroului de Statistică din această țară. La secția de votare amenajată la Consulatul Republicii Moldova din Istanbul au votat anul trecut, la…
Acum 8 ore
19:20
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Primele rezultate vor începe să fie afișate în mai puțin de două ore # HotNews.ro
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova vor fi afișate după ora 21.00 odată cu închiderea urnelor și începerea numărătorii oficiale a voturilor. La aceste alegeri, în Moldova nu se fac exit-poll-uri, deci la…
19:20
Alegeri parlamentare în Moldova, prezența la ora 19. Ritmul cel mai susținut al votării este la Chișinău # HotNews.ro
La ora 19.00, prezența la urne la alegerile parlamentare din Republica Moldova este de 1.469.827 de alegători, ceea ce reprezintă 48,52% din numărul total al alegătorilor. Dintre cei 1,4 milioane de moldoveni care au votat…
19:10
Avertisment al Poliției din Republica Moldova privind pregătirea de manifestații de destabilizare # HotNews.ro
Poliția Națională de la Chișinău anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, „organizarea de dezordini și destabilizări” la…
19:00
O întrebare cu puțin timp înainte de afișarea rezultatelor alegerilor din Republica Moldova: Ele nu sunt nici libere, nici echitabile. Și atunci de ce se țin totuși? Ar trebui să ne dezmeticim # HotNews.ro
Oamenii și autoritățile așteaptă să vadă, parcă hipnotizați, dacă fraudarea alegerilor din Republica Moldova atinge proporțiile care ar permite Moscovei aservirea țării, scrie disidentul anticomunist Gabriel Andreescu într-un text publicat astăzi de HotNews, în ziua…
19:00
Concedieri masive la o fabrică din România cu patron străin. Sute de oameni deja anunțați # HotNews.ro
Aproximativ 230 de angajați ai fabricii Fujikura din Dej urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității. Concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, dar o parte din angajați au…
18:50
„Bine că nu suntem singuri și avem vecini normali” – îi transmite Viktor Orban lui Robert Fico # HotNews.ro
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, adresându-se prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, duminică, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de…
18:50
Condamnare la moarte pentru un fost ministru chinez, acuzat că a luat mită de zeci de milioane de euro # HotNews.ro
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte pentru corupție, cu o suspendare de doi ani a execuției, decizie luată de un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP. Tang a primit…
18:10
REPORTAJ Pentru ce au votat basarabenii din București la alegerile din Moldova. Între „cerul senin” și „marele conflict” # HotNews.ro
Bucureștiul a fost un loc important duminică pentru cetățenii Republicii Moldova care au votat la alegerile parlamentare. De la studenți la vârstnici, de la susținători ai traseului european la oameni care spun că vor „o…
18:00
Donald Trump pregătește „ceva special” în negocierile de pace în Gaza. Anunț înaintea unei întrevederi cu Netanyahu # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează agenţiile de…
18:00
VIDEO „Un număr neobișnuit de mare de alegători și-au fotografiat buletinul de vot după ce au ieșit din cabină”. Topul neregulilor de la alegerile din Republica Molodova / De ce au fost mai puține buletine de vot pentru alegătorii din Transnistria # HotNews.ro
Un număr neobișnuit de mare de cazuri în care persoanele și-au fotografiat buletinul de vot după ce au ieșit de la urne s-a înregistrat la aceste alegeri parlamentare din Republica Moldova, a declarat pentru HotNews…
17:30
VIDEO Nicușor Dan, îndemn către basarabenii din România să iasă la vot: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un îndemn către alegătorii din Republica Moldova să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare din țara vecină. „De aceste alegeri depinde viitorul…
17:30
Ramura armată a mişcării islamiste Hamas a declarat duminica aceasta că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza din cauza unor raiduri israeliene, potrivit unul comunicat, informează AFP, preluată de Agerpres. „Brigăzile Al-Qassam…
Acum 12 ore
17:00
Selena Gomez s-a căsătorit. Ce vedete au fost prezente la nunta cântăreței cu producătorul muzical Benny Blanco # HotNews.ro
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, vedeta americană postând o serie de fotografii de la ceremonie pe contul său de Instagram, scrie Agerpres. Postate alături de data „9.27.25”, fotografiile prezintă momente…
17:00
SuperLiga: Petrolul Ploiești, atac la adresa arbitrului Marcel Bîrsan: „Nu te poți lupta cu aceste decizii” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, dă vina pe arbitrul Marcel Bîrsan pentru înfrângerea suferită în fața echipei Rapid București, scor 0-1, în etapa a 11-a din SuperLiga. Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei…
17:00
NATO vrea să învețe de la ucraineni o nouă strategie a Kievului. „Am fi proști dacă nu am folosi aceste cunoștințe”, spune un general german # HotNews.ro
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru DPA, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal, echipamente şi instruire.…
17:00
Noi fonduri europene în România: Granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme IT și de electronică. Ghidul propus # HotNews.ro
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România, cu activități în IT și tehnologii electronice, vor putea obține noi granturi IMM, de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative,…
16:40
SuperLiga: Andrei Nicolescu, despre scandalul de la finalul meciului U Craiova – Dinamo 2-2: „Și ei au mulți străini în echipă” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a reacționat după ce Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, l-a criticat pe atacantul croat Stipe Perica. După meci din Liga 1, spiritele s-au încins în drum spre vestiare…
16:30
Ministrul Rogobete, despre Spitalul „Sf. Maria”, unde 6 copii au murit infectați cu o bacterie: „Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut demult” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmat, la Antena 3, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai…
16:30
Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
Poliția Română a anunțat că nu există niciun risc niciun risc care să perturbe procesul electoral de la secțiile de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după amenințările cu bombă primite.…
16:20
Compania Meta a lui Zuckerberg, interesată să investească în Bulgaria. Anunțul premierului Jeleazkov # HotNews.ro
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Jeleazkov, informează duminică publicația bulgară Novinite, citată de Agerpres. Acesta a explicat că…
16:10
Aproape 40% dintre moldoveni au votat la alegerile parlamentare cruciale de astăzi. Mai sunt 5 ore până la închiderea urnelor / Cum s-a mobilizat diaspora, pentru care Maia Sandu a avut un mesaj special # HotNews.ro
Numărul celor care au votat până la ora 16:00 depășește numărul moldovenilor care votaseră până la aceeași oră la alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă este mai mic față de prezența la vot înregistrată la…
16:00
Accident tragic la un circ din Germania. O acrobată a căzut de pe un trapez de la mare înălțime # HotNews.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei…
15:50
VIDEO Mesaj de ultimă oră al Maiei Sandu, cu 5 ore înainte de închiderea urnelor. Detalii despre incidentele la vot: „Avem cazuri cu oameni din rețeaua Șor care încearcă să împiedice votarea” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj live scurt, duminică, la ora 15:40, pe contul său de Facebook, despre desfășurarea alegerilor parlamentare. Sandu acuză gruparea Șor că încearcă să oprească votarea, atât în…
15:40
Obiective militare din Danemarca, survolate din nou de drone neidentificate. Măsurile preventive adoptate de guvernul de la Copenhaga # HotNews.ro
Alte drone au fost zărite deasupra unor obiective militare din Danemarca în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, pentru a doua zi consecutiv, a anunțat armata daneză, citată de AFP. „Forțele armate confirmă că drone…
15:20
Mesaj emoționant al unei senatoare din România privind alegerile din Republica Moldova: „Am plecat dintr-o țară în care sărăcia și violența erau la ordinea zilei. După 28 de ani de la momentul plecării mele, am votat cu gândul la cei rămași” # HotNews.ro
Senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu a descris duminică, ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, motivele pentru care a decis să plece din țară: „Salariile nu se plăteau cu lunile, vecini și cunoștințe uciși și…
15:10
Ceea ce avertiza ieri Chișinăul s-a întâmplat, inclusiv la București: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” # HotNews.ro
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile că se va întâmpla ca parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova, a transmis duminică după prânz ministerul de externe de la…
15:10
Un deputat susține că „ONG-uri de promovare a homosexualității încurajează tinerii romi spre Satana”. A fost reclamat la CNCD pentru „derapaj homofob” # HotNews.ro
Nicolae Păun, deputat din partea romilor, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce a scris pe Facebook că „ONG-uri rome înființate și finanțate de Soroș otrăvesc tineri romi”, pe care…
14:50
Alegeri Republica Moldova. Care e situația în regiunea transnistreană: „Vine un flux interminabil de automobile” # HotNews.ro
Jurnalista Alina Radu, directoare și co-fondatoare a publicației Ziarul de Gardă, spune că în prima parte a zilei de duminică, când au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, s-a observat că din regiunea transnistreană „vine…
14:50
Marius Şumudică este de părere că FC Argeş are şanse mari să participe în play-off-ul Superligii pentru a doua oară de la implementarea acestui sistem în România, potrivit OrangeSport și Fanatik FC Argeş este cu…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.