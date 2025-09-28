Tranzacție în România cu un apropiat al lui Viktor Orban. Una dintre marile companii din Ungaria cumpără o firmă românească

00:20

Debitorii persoane fizice cu credite cu dobânzi variabile în funcție de IRCC vor simți de la 1 octombrie efectele tulburărilor politico-electorale din primăvară. Indicele de referință urcă la un maxim istoric de la introducere. Urmează însă o scădere de la 1 ianuarie, iar pe parcursul anului viitor ar putea urma și alte reduceri, în condițiile în care BNR este așteptată să scadă dobânzile. Pentru moment, ROBOR rămâne în preajma celor mai ridicate niveluri din ultimii doi ani.