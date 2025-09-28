Tranzacție în România cu un apropiat al lui Viktor Orban. Una dintre marile companii din Ungaria cumpără o firmă românească
Profit.ro, 29 septembrie 2025 00:30
Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, relevă datele analizate de Prrofit.ro.
• • •
Acum 30 minute
01:00
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, al Maiei Sandu, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate.
Acum o oră
00:50
Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a obținut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută.
00:30
Tranzacție în România cu un apropiat al lui Viktor Orban. Una dintre marile companii din Ungaria cumpără o firmă românească
Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, relevă datele analizate de Prrofit.ro.
Acum 2 ore
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte - Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica taxarea inversă și în acest domeniu. O solicitare deja în negociere vizează legume-fructe # Profit.ro
Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, cu scopul de a reduce evaziunea la TVA în acest domeniu, potrivit informațiilor Profit.ro. Implementarea mecanismului de taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte depinde de discuțiile pe care Finanțele le au cu Comisia Europeană pe acest subiect.
00:20
Ratele la creditele în lei cresc semnificativ de la 1 octombrie. Scad din nou la început de 2026 # Profit.ro
Debitorii persoane fizice cu credite cu dobânzi variabile în funcție de IRCC vor simți de la 1 octombrie efectele tulburărilor politico-electorale din primăvară. Indicele de referință urcă la un maxim istoric de la introducere. Urmează însă o scădere de la 1 ianuarie, iar pe parcursul anului viitor ar putea urma și alte reduceri, în condițiile în care BNR este așteptată să scadă dobânzile. Pentru moment, ROBOR rămâne în preajma celor mai ridicate niveluri din ultimii doi ani.
00:20
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a semnat lansarea procedurilor de dizolvare și lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.
00:20
EXCLUSIV Un ONG al unui tânăr ex-consilier la Guvern, Energie și Cercetare - lobby la Guvernul SUA de 1,2 milioane dolari, de la firma unui apropiat al lui Trump Junior # Profit.ro
Un ONG românesc înființat în februarie anul trecut, Centrul ″Agora″ pentru Promovarea Democrației și Participării Tinerilor (Agora Center for Democracy), cu venituri de sub 37.000 lei în 2024, a încheiat luna trecută un acord de prestare de servicii de afaceri publice și guvernamentale cu firma americană de lobby Checkmate Government Relations LLC.
28 septembrie 2025
23:50
Peste 1 milion de voturi numărate în Republica Moldova. SURPRIZA: PARTIDUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”. PAS conduce cu 44,5%. În diaspora abia a început numărătoarea # Profit.ro
PAS își consolidează prima poziție în scrutinul parlamentar din Moldova, cu 44,5% din voturi, la numărarea a circa 1 milion de voturi sau 78% din secțiile de votare. Blocul Patriotic, din jurul lui Igor Dodon, asociat facțiunii favorabile Rusiei, are 27,9% din voturi. Alte trei partide ar urma să intre în Parlament, inclusiv o surpriză. Foarte important, votul din diaspora încă nu s-a încheiat și voturile abia încep să fie procesate.
23:40
Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a obținut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută.
23:40
Peste 1 milion de voturi numărate în Republica Moldova. PAS conduce cu 44,5%. În diaspora abia a început numărătoarea # Profit.ro
PAS își consolidează prima poziție în scrutinul parlamentar din Moldova, cu 44,5% din voturi, la numărarea a circa 1 milion de voturi sau 78% din secțiile de votare. Blocul Patriotic, din jurul lui Igor Dodon, asociat facțiunii favorabile Rusiei, are 27,9% din voturi. Alte trei partide ar urma să intre în Parlament, inclusiv o surpriză. Foarte important, votul din diaspora încă nu s-a încheiat și voturile abia încep să fie procesate.
23:30
Fostul președinte al României Traian Băsescu anunță că va iniția demersuri pentru a reobține cetățenia moldovenească.
Acum 4 ore
23:00
PAS, partidul Maiei Sandu, are 43,2% din cele 650.000 de voturi numărate până la ora 22.50. Blocul Patriotic are 29,1% din voturi. Au fost numărate procesele verbale din 58,7% din secții.
22:50
Igor Dodon, președintele principalului partid de opoziție din Republica Moldova, a cerut susținătorilor să iasă la proteste pașnice și a cerut forțelor de ordine să nu se supună ordinelor "dictatoriale" ale puterii de la Chișinău.
22:30
Partidul Acțiune și Solidaritate, al Maiei Sandu, a obținut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiștilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secțiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
22:10
Macron condamnă amenințările adresate președintei tribunalului care l-a condamnat pe Sarkozy # Profit.ro
Macron spune că atacurile și amenințările împotriva magistraților sunt inadmisibile, după ce președinta tribunalului care l-a condamnat la cinci ani de închisoare pe fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost amenințată.
21:50
Aterizările au fost suspendate temporar pe Otopeni, după ce o dronă a fost depistată lângă pistă # Profit.ro
Echipajul unei aeronave a raportat azi, după prânz, controlorilor de trafic prezența unei drone de mici dimensiuni în prejma pistei Aeroportului Otopeni. Aterizările au fost suspendate temporar, ca măsură de precauție.
21:40
VIDEO Autoritățile moldovene au reținut trei persoane care ar fi pregătit destabilizări la protestele de luni # Profit.ro
Poliția moldovenească a deschis o anchetă penală și a reținut trei persoane care ar fi pregătit acțiuni destabilizatoare și dezordini în masă după încheierea scrutinului electoral, în cadrul protestelor anunțate pentru mâine.
21:30
Autoritățile moldovene au reținut trei persoane care ar fi pregătit destabilizări la protestele de luni # Profit.ro
Poliția moldovenească a deschis o anchetă penală și a reținut trei persoane care ar fi pregătit acțiuni destabilizatoare și dezordini în masă după încheierea scrutinului electoral, în cadrul protestelor anunțate pentru mâine.
Acum 6 ore
21:20
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezența la vot la nivel național fiind 47,41%. Prezența la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
20:40
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte după ce este găsit vinovat de corupție, pedeapsa fiind suspendată pentru doi ani.
20:20
H&M caută să se extindă pe noi piețe, după ce în Europa se reduc cheltuielile de consum, iar taxele vamale afectează cererea în SUA # Profit.ro
Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M) caută să se extindă pe piețele emergente, cum ar fi Brazilia și India.
20:20
Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanți.
20:20
Mai multe persoane au fost împușcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunță poliția locală.
20:10
Expert: Republica Moldova ar putea intra în faza instabilităților instituționale, în faza instituțiilor temporare ori a instituțiilor nealese # Profit.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova ar putea stabili cursul european al țării.
20:10
Meta și-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunțat premierul Rosen Zhelyazkov.
19:50
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuințe, anunță serviciul de urgență AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press.
Acum 8 ore
18:30
Urmează ”ceva special, o premieră” în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, spune Trump. Luni urmează vizita a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.
17:30
Ministrul Sănătății spune că a găsit haos la spitalul de copii din Iași unde au murit șase copii. „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului” # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că a găsit un mare haos administrativ și procedural la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. El mai spune că „au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”.
Acum 12 ore
17:20
Danemarca interzice zborul dronelor săptămâna viitoare, în contextul unui summit UE și după noi apariții deasupra instalațiilor militare # Profit.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reunește șefi de stat și de guverne la Copenhaga. Alte drone au fost observate deasupra unor instalații militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv.
17:00
Aproximativ 60.000 de de manifestanți potrivit poliției - 100.000 potrivit organizatorilor - au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-și oprească ofensiva militară în Fâșia Gaza, agitând steaguri palestiniene și pancarte proclamând că ”hrana și apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP.
15:50
Un submarin provenit din flota rusească la Marea Neagră ar întâmpina probleme tehnice grave în largul coastelor Gibraltarului.
15:30
Guvernul moldovean spune că au fost primite alerte cu bombă la mai multe secții de vot din străinătate # Profit.ro
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, București, Ashville, Alicante si Bruxelles.
15:20
Peste o treime din numărul persoanelor de pe listele electorale a mers la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta este și pragul minim de la care alegerile sunt valide din punct de vedere legal.
15:00
Raiul șoferilor în două țări europene: pot schimba semaforul pe verde direct din telefon # Profit.ro
Nu mai puțin de 230 de intersecții din Belgia au fost echipate cu semafoare inteligente care își pot schimba culoarea în verde, dacă șoferii care se apropie de intersecție au o aplicație dedicată. Același lucru s-a petrecut anterior și în Olanda, iar scopul final este ca mașinile să găsească întotdeauna verde la semafor.
14:40
Partidul Laburist britanic, aflat la guvernare, ține duminică congresul anual, considerat de analiști unul foarte riscant pentru premierul Keir Starmer, având în vedere că poziția sa este contestată chiar din interiorul partidului.
13:50
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va asigura funcționarea statului. Au fost cheltuieli care nu erau pe hârtie. Trebuie să dăm un semnal că suntem serioși # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că rectificarea bugetară de săptămâna viitoare va însemna un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuielile statului, cheltuieli care nu erau acoperite pe hârtie în bugetul inițial, deși ele existau în realitate. Dan mai spune că trebuie să dăm un semnal de seriozitate către investitori, inclusiv prin bugetul de anul viitor, în care deficitul ar trebui să se reducă.
13:40
Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic. O platformă de hosting a fost blocată # Profit.ro
Circa 4000 de site-uri nu funcționează ca urmare a blocării unei platforme de hosting de către autoritățile moldovene. Premierul Dorin Recean spune că au existat mai multe încercări de atac cibernetic asupra infrastructurii electorale.
13:10
Rusia a lansat sute de drone și rachete către mai multe orașe ucrainene, care au cauzat distrugeri și victime omenești, anunță autoritățile de la Kiev.
12:50
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: E o zi decisivă pentru Republica Moldova! # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova e una decisivă și îi îndeamnă pe toți cetățenii moldoveni din România să voteze: ”e chiar foarte, foarte important!”.
12:40
Procurorii DIICOT fac zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită și divulgare de informații nepublie. Peste 50 de persoane audiate.
12:40
Concedieri masive la o fabrică din România cu patron străin. Sute de oameni deja anunțați # Profit.ro
Aproximativ 230 de angajați ai fabricii Fujikura din Dej urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității.
Acum 24 ore
12:10
ONU a reinstituit sancțiunile asupra Iranului ca urmare a programului nuclear iranian. Piața a reacționat prin deprecierea rialului la un minim istoric față de dolar
11:00
Militarii Venezuelei au ținut exerciții de luptă cu sistemele antiaeriene pe coastă, în condițiile în care SUA au trimis nave maritime pentru a combate traficul de droguri.
10:40
Tiles sunt cartelele pe care le glisezi rapid la stânga sau dreapta pentru a vedea vremea, pașii, pulsul, lista de cumpărături sau următorul eveniment
10:10
Qualcomm a prezentat chipset-urile Snapdragon 8 Elite Gen 5, care vor sta la baza următoarei generații de flagship-uri cu Android și despre care producătorul spune sunt cele mai rapide din lume.
09:40
Apple continuă să lucreze la noul Siri bazat pe AI și, în acest scop, compania a dezvoltat pentru uz intern o aplicație care funcționează într-un mod similar cu ChatGPT.
09:30
Președinta Republicii Moldova a votat duminică dimineață la alegerile parlamentare, avertizând că Moldova este în pericol.
09:20
Ungaria va extinde acoperirea rețelei 5G și a conexiunilor de internet gigabit către toate zonele populate, printr-un progrram în valoare de peste 217 milioane de euro.
09:10
Vinul zilei: un Rioja rubiniu intens, cotat cu 94 puncte Robert Parker și 92 puncte James Sucklinh. Arome de mure, nuanțe piperate și accente minerale. Structurat și elegant, acest vin este ideal alături de brânzeturi maturate, carne roșie sau paste boga # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Lindes de Remelluri Labastida 2020, provine din Rioja Alavesa, o regiune renumită pentru unele dintre cele mai rafinate expresii ale vinului spaniol.
09:10
Kievul anunță un noi atac al Rusiei, cu sute de drone și rachete pe timpul nopții. Polonia a mobilizat preventiv aviația la granița de Est.
