Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd
Gândul, 29 septembrie 2025 00:30
Octombrie, a doua lună de toamnă, marchează începutul tranziției către sezonul de îngheț. Frunzele cad din copaci, temperaturile scad sub 10 grade Celsius, iar țăranii fac însămânțările. Astrologii vin cu vești pentru cinci zodii: cum toamna se numără bobocii, norocul le surâde. Vor avea parte de momente de bucurie, împliniri profesionale, de surprize emoționante și […]
S-au numărat peste 94% din procesele verbale. REZULTATE PARȚIALE CEC: PAS – 47.43%, Blocul lui Dodon – 26.00% / Dodon: Vom cere alegeri repetate # Gândul
În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Totul despre partidele politice, candidați și importanța scrutinului de peste Prut. Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte. Scrutinul, care va decide structura Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a, va fi declarat valabil dacă la […]
Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și recupereze cetățenia # Gândul
Traian Băsescu, vrea să redevină cetățean al Republicii Moldova. Fostul președinte spune că a așteptat însă până după alegeri ca să depună actele pentru ca nu cumva să fie bănuit că ar avea vreun interes electoral. Declarația a fost făcută la Digi24. Băsescu anunţă că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a […]
Igor Dodon a ținut un discurs fulminant, în rusă și română, pentru moldoveni la aflarea înfrângerii în alegeri. Fostul președinte a mobilizat masele, câteva zeci de suporteri bilingvi, pentru un protest de spontan în fața CEC. La discurs au participat din oficiu și un pâlc de jandarmi. „Rușii ne!”, a fost cheia discursului fostului președinte […]
Fructul EXOTIC care îți poate întări imunitatea și reduce colesterolul se găsește într-o plantă neașteptată # Gândul
Este un superaliment exotic, apreciat pentru conținut bogat de vitamine și antoxidanți. Poate întări imunitatea și să aducă beneficii multiple. Este vorba de fructul de cactus. Nu crește pe un copac tradițional. Fructul cactusului Opuntia, care crește în sud-vestul SUA și în Mexic, dezvoltă tulpini plate și cărnoase de cactus (cladode) și este acoperit cu […]
Discursul lui Dodon către moldoveni: Rușii ne! Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, a transmis că va organiza un protest pașnic, luni, 29 septembrie, la ora 12:00, în faţa Parlamentului, fără drapele de partid. Liderul socialist pro-Kremlin a declarat că nu va tolera revolte violente. Totodată, a transmis un […]
După numărarea a jumătate din voturi partidul PAS începe să se detașeze decisiv în cursa electorală pentru Moldova. Deja ecartul dintre partidul Maiei Sandu și alianța lui Dodon trece de zece procente. Primele rezultate vin din circumsripțiile mici, mai ușor de numărat. Urmează orașele mari și diaspora, unde votarea nici măcar nu s-a încheiat. Este […]
Oficial. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață # Gândul
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi s-a încheiat. Datele centralizate arată că la secțiile de votare, până la această oră, s-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, ceea ce constituie o rată de participare de […]
Dodon îndeamnă la organizarea unui protest: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie # Gândul
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, a transmis că va organiza un protest pașnic, luni, 29 septembrie, la ora 12:00, în faţa Parlamentului. Liderul socialist pro-Kremlin a declarat că nu va tolera revolte violente, totodată, a transmis un mesaj către forţele de ordine: „Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei […]
PAS poate câștiga. Maia Sandu, ultimul apel către moldovenii de peste Ocean: „Mergeți la Vot” # Gândul
La închiderea urnelor din Moldova, România și parte din Europa, Maia Sandu face un ultim apel la votanții din SUA și Canada, ultimii moldoveni care mai pot vota încă. În diaspora şi-au exercitat dreptul de vot peste 265.000 de cetăţeni moldoveni, un record care dă speranțe partidului PAS. Partidul Președintelui Maia Sandu este creditat cu […]
JD Vance ia în calcul furnizarea rachetelor Tomahawk către Kiev| Kremlinul reacționează dur la amenințările lui Zelenski privind bombardarea Moscovei # Gândul
Vicepreședintele american JD Vance a discuta posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk de rază lungă pentru Kiev. Însă, decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, a declarat vicepreședintele pentru Fox News. Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală… Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că […]
O DRONĂ NEINDETIFICATĂ a bulversat traficul aerian pe Otopeni. Nouă avioane, inclusiv unul militar, nevoite să aterizeze pe pista de decolare # Gândul
Duminică după-amiază, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, conform BoardingPass. Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un […]
Trei persoane ucise și alte opt rănite după un atac armat asupra unui bar din SUA, la bordul unui vapor # Gândul
În statul american Carolina de Nord, la bordul unui vapor situat pe malul mării, un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă asupra civililor dintr-un bar. Autorităţile din Southport au cerut populaţiei să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă. În prezent. un suspect prins de poliție este interogat, au anunţat autorităţile locale, citate de […]
Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic # Gândul
Oamenii de știință austrieci Manuel Scherf și Helmut Lammer, doi cercetători de la Academia Austriacă de Științe, au publicat un nou studiu prin care au calculat distanța aproximativă dintre Pământ și cea mai apropiată planetă populată de o altă civilizație industrială. Studiul sugerează că șansele să existe alte forme de viață inteligentă sunt mult mai […]
O biserică din Michigan a fost incendiată în urma unui ATAC ARMAT, rezultând mai multe persoane rănite. Atacatorul a fost prins # Gândul
Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, duminică. Biserica a fost incendiată de către atacator după ce a împușcat mai mulți oameni. Atacatorul a fost prins și nu mai reprezintă o amenințare pentru public, potrivit Departamentului de Poliție […]
Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a relaxat duminică în sânul familiei, fiind surprins la un eveniment din cadrul evenimentului Străzi deschide, de pe Calea Victoriei. Președintele și-a adus aminte de copilărie la un atelier de confecționat păpuși. Președintele a fost surprins duminică, 28 septembrie, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier […]
„El nu-l mai laudă pe păzitorii pentru gărgăunii pe care îi are în cap”, a spus Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor. „Eu nu stau de vorbă cu ei. Câteodată ridic vocea, nu sunt isteric. Vocea tare are capacitatea de a da la o parte entități”, a spus parapsihologul la podcastul „AlTCEVA cu Adrian […]
După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima # Gândul
Noi ciocniri au izbucnit sâmbătă noaptea între demonstranți și Poliția din Lima, capitala statului sud-american Peru. Mascați și purtând glugi, protestatarii s-au adunat și au ridicat gardurile de protecție, amplasate în jurul clădirii Congresului Republicii, pentru a le folosi ca arme împotriva scuturilor agenților de Poliție. Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei jurnaliști, au fost […]
Ultimul apel al lui Nicușor Dan către moldoveni: „Mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot!” # Gândul
Nicușor Dan a transmis duminică după-amiază un ultim mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Președintele României îi încurajează să iasă la vot. „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism”. ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism. De […]
„Universul material este ochi pentru ochi”, a afirmat parapsihologul Ovidiu Dragoș în exclusivitate pentru emisiunea „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Adrian Artene: „Cum comunicăm cu îngerii? Sunt nouă cete de îngeri, avem un conducător, Arhanghelul Mihail? Putem să avem acces la orice nivel sau doar la îngerul care ne-a fost lăsat nouă?” Ovidiu Dragoș: La un […]
Turcia, zguduită de un cutremur de 5,4 grade. Seismul a fost urmat rapid de o replică de 4 grade # Gândul
Un seism puternic, de magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter, a avut loc duminică în nord-vestul Turciei. Acesta a fost urmat la scurt timp de o replică ceva mai slabă, de 4 grade. Deși cutremurul a fost resimțit la scară largă, nu s-au înregistrat daune majore. Un cutremur a zguduit nord-vestul Turciei, relatează The Associated […]
Trump anunță „ceva special, o premieră” în negocierile de PACE din Orientul Mijlociu: „Avem o șansă reală de a face ceva măreț” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică „ceva special, o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, în ajunul unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. „Avem o șansă reală de a face ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toți sunt pregătiți pentru ceva special, pentru prima dată. O vom face”, a […]
Călin Georgescu, primul politician român care l-a numit pe Charlie Kirk „erou”. Cum vede relația România-SUA: „Aliat pentru America First” # Gândul
Moartea activistului american Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a trecut aproape neobservată în România. Prima voce politică de la București care a avut o reacție publică imediată a fost cea a lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil l-a descris pe Kirk în termeni elogioși, numindu-l „erou” și „martir”, într-un discurs puternic impregnat de referințe religioase. […]
O acrobată a MURIT în timpul unui spectacol de circ, după ce a căzut de pe un trapez de la o înălțime de aproape 5 metri # Gândul
O acrobată a murit, sâmbătă, după ce – în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen – a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez, potrivit Poliţiei germane. Tragedia s-a petrecut în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, iar artista a fost declarată […]
Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Alicante si Bruxelles, dar și la Ashville (SUA). UPDATE ORA 16.50. Poliția română anunță că amenințările cu bombă nu par a fi reale. Inspectoratul General al Poliției Române […]
Guvernul de la Chișinău îi „tratează” pe jurnaliștii străini, cum altfel?!, decât cu celebrele bomboane Bucuria. Este prezență masivă a presei internaționale, în ziua alegerilor parlamentare. Pentru că a fost un „interes deosebit” din partea reacțiilor de presă străină, Guvernul le-a organizat un centru special, cum se cuvine, reporterilor sosiți în capitala Moldovei. ArtCor, un […]
După ce a ucis 26 de persoane în Filipine, taifunul BUALOI se îndreaptă spre Vietnam. Sute de mii de oameni au fost EVACUAȚI # Gândul
Zeci de mii de oameni au fost evacuați și patru aeroporturi au fost închise în Vietnam, în contextul în care taifunul Bualoi este așteptat să lovească mai multe provincii din centrul țării în această noapte. Taifunul, care a ucis 26 de persoane în Filipine (unde alte 14 persoane sunt în continuare dispărute) se deplasează mai […]
Parapsihologul și terapeutul Ovidiu Dragoș Argeșanu vorbește despre puterea POSTULUI: „Sufletul se încarcă cu lumină de la Soare” # Gândul
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, a fost invitatul lui Adrian Artene în cel mai recent episod al podcastului ALTCEVA, difuzat sâmbătă, 27 septembrie. Cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg, acesta a explorat diverse teme care ne […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup” # Gândul
La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, până la ora 14.30, misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate, dintr-un total de 344 de cazuri prelucrate. Au fost monitorizate 1290 de secții de vot, iar 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Totodată, 94 de secții nu dispun de […]
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, despre „DIETA” prin care ne creștem sufletul: „Slavă Domnului, există!” # Gândul
Adrian Artene a revenit sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special al podcastului ATLCEVA. De această dată, invitatul său a fost Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg. Într-un dialog deschis și […]
Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre […]
Alegerile din Republica MOLDOVA, reflectate în presa din RUSIA. Ce scriu TASS, „Moscow Times” și „Kommersant” # Gândul
Presa din Rusia a tratat subiectul alegerilor din Republica Moldova. Mai multe materiale au fost difuzate de agenția de știri de stat TASS. Articole pe subiect au apărut și în publicația independentă The Moscow Times și în cotidianul de afaceri Kommersant. „Moldovenii au ieșit să voteze în alegeri tensionate, sfâșiați între UE și Rusia” Moldovenii […]
Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon # Gândul
Acțiunile companiei Apple sunt în scădere, închizând săptămâna cu 255,46 de dolari, adică cu -0,55%, după ce tot mai mulți cumpărători de telefoane din seria iPhone 17 s-au plâns de calitatea acestora. Valul de reclamații a dus și la scăderea încrederii privind durabilitatea învelișului de aluminiu. Pe internet abundă meme-uri și glume despre scandalul „scratchgate”, […]
TANDEMUL președinte-premier se împiedică ușor, dar rezistă. Nicușor Dan: ”Coaliția funcționează. Bineînţeles că există nemulţumiri” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, în marja disputelor din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are doar 3 luni și a luat nişte măsuri impopulare prin consens. Totuși, coaliția rezistă. Nicuşor Dan a remarcat că actualul guvern are doar 3 luni, iar măsurile dure de austeritate au fost luate prin consens. […]
Serviciile de informații franceze i-au cerut lui Pavel Durov să ELIMINE conturi de Telegram moldovenești # Gândul
Pavel Durov a anunțat, în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, că serviciile de informații franceze l-au contactat cu solicitarea de a elimina unele canale Telegram moldovenești. Echipa Telegram a refuzat să se conformeze, potrivit acestuia. S-a întâmplat în urmă cu un an, când fondatorul Telegram era „blocat” la Paris, de autoritățile franceze. „Acum aproximativ […]
Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile în perioada summitului UE de săptămâna viitoare. „Vom acorda o atenţie specială securităţii” # Gândul
Ministerul danez al Transporturilor a anunțat – duminică, 28 septembrie 2025 – că Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga. Potrivit AFP, citată de news.ro, Copenhaga găzduieşte un summit UE […]
Alexandru Rogobete, despre dezastul de la Sf. Maria Iași: ” Un HAOS mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”. Ministrul precizează că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, […]
Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas # Gândul
Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Germaniei în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza. Demonstranții au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas, au strigat sloganuri precum „Palestina liberă” și au cerut încetarea crizei umanitare din Gaza. Aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul prin centrul orașului […]
Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România” # Gândul
Plecat în anii comunismului din România, fostul boxer Valentin Silaghi, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, a devenit una dintre figurile emblematice ale pugilismului din Germania. Potrivit lui Victor Leu, vicepreședintele Federației Române de Box, Silaghi a fost de curând reactivat de către oficialii boxului german care l-au numit pe […]
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT # Gândul
La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, la mii de kilometri de țară. După 9 ani de muncă asiduă […]
Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 2 octombrie 2025. La tragerile loto de joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 […]
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT # Gândul
Peste 33% din alegătorii din Republica Moldova a votat, până acum, în cadrul alegerilor parlamentare, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil. Potrivit legii, pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale. În jurul orei 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%, notează news.ro. […]
