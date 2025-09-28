Florin Tănase, după golul care a adus prima victorie FCSB-ului după mai bine de două luni: „Aveme nevoie de cele 3 puncte pentru a mai spera la play-off”
Gazeta Sporturilor, 29 septembrie 2025 00:40
Patronul FCSB a anunțat echipa pentru meciul cu Young Boys! Singura dilemă: „O să ne consultăm” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a intrat în direct la TV imediat după succesul de pe Arena Națională. Acesta a anunțat echipa de start pentru meciul cu Young Boys Berna, al doilea din grupa principală de Europa League.FCSB - Young Boys Berna se joacă joi, 2 octombrie, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport1.Finanțatorul campioanei are o singură dilemă, situația lui Darius Olaru. ...
23:50
FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul oaspeților, a oferit prima reacție după insuccesul de pe Arena Națională. Acesta a fost protagonistul negativ al echipei sale.În startul reprizei secunde, Juri Cisotti a scăpat singur cu Dur-Bozoancă, iar portarul l-a faultat. „Centralul” Ionuț Coza a dictat lovitură de la 11 metri, transformată de Florin Tănase.VIDEO. ...
23:30
23:30
Florin Tănase a reacționat după ce FCSB a câștigat după 9 etape în campionat: „Sperăm să nu mai pierdem. De dat din gură, putem să dăm” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, a reacționat după ce echipa roș-albastră a obținut doar a doua victorie în acest sezon de Superliga în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa #11. Florin Tănase a vorbit despre partida cu Galați, despre meciul din Europa și a oferit și o scurtă reacție la presupusul conflict din vestiarul roș-albaștrilor: „Astea sunt lucruri... ...
23:30
După victoria cu Oțelul, scor 1-0, Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a dat detalii despre starea mijlocașului Adrian Șut (26).Adrian Șut nu a fost pe foaia de joc în meciul cu Oțelul. Charalambous a spus că mijlocașul va fi în lot în meciul următor, cu Young Boys, în runda a doua a grupei din Europa League. Elias Charalambous, după FCSB - Oțelul: „Cu Young Boys va fi foarte greu”„Trei puncte foarte importante azi. ...
Acum 4 ore
23:20
FCSB - Oțelul 1-0. Italianul Juri Cisotti (32 de ani) a fost desemnat MVP-ul partidei de pe Arena Națională. La final, a oferit prima reacție după acest succes.Cisotti a fost trimis pe teren imediat după pauză, în locul lui Thiam. La câteva secunde a fost servit perfect de Olaru, l-a driblat pe Cosmin Dur-Bozoancă, a fost faultat, iar campioana a obținut o lovitură de la 11 metri. ...
23:10
Ce s-a întâmplat pe gazon după FCSB - Oțelul » Scandarea favorită a Peluzei Nord pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
FCSB a reușit să învingă Oțelul Galați, scor 1-0, gol marcat de Florin Tănase în minutul 48. Victoria după 9 etape în campionat i-a bucurat și pe fanii din Peluza Nord.Și fanii veniți de la Galați i-au aplaudat pe jucătorii lor. Galeria dunărenilor nu a fost prezentă la meci.VIDEO. ...
23:10
Laszlo Balint a insistat pe o idee după eșecul cu FCSB: „Vreau să subliniez asta” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul, a tras concluziile după meciul cu FCSB, scor 0-1. Laszlo Balint a insistat pe o idee: este mulțumit de cum s-a descurcat echipa lui pe faza de construcție, nu și de finalizare. Acesta consideră că Oțelul putea pleca cu un punct dacă avea puțin noroc în plus. Laszlo Balint, după FCSB - Oțelul: „Puteam pleca cu un punct”„Am vorbit înainte de meci de curaj de personalitate, asta ne-a lipsit. ...
23:10
După FCSB - Oțelul, Gigi Becali îl scoate din echipă: „Știi ce fac dacă te ascunzi de minge?” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, a intrat în direct imediat după succesul de pe Arena Națională. Acesta a adoptat un discurs laudativ la adresa jucătorilor și a anunțat că va schimba din nou titularul U21. Alexandru Stoian îi va lua locul în echipă lui Mihai Toma, ținând cont de evoluția din această seară.În cadrul intervenției, Becali a făcut calculele la play-off, principalul obiectiv al echipei din acest sezon. ...
23:00
Australianul venit în România a dezvăluit pasiunile sale! Sare cu parașuta, practică jiu-jitsu și construiește o mașină de epocă: „Nu o fac pentru adrenalină” # Gazeta Sporturilor
Mitchell Creek (33 de ani) a semnat în această vară cu U-BT Cluj-Napoca și a devenit rapid unul dintre cei mai interesanți jucători care au evoluat vreodată în alb și negru. Un adevărat globe-trotter, cu experiență chiar și în NBA, baschetbalistul australian a impresionat până acum nu doar prin calitățile sale sportive, ci și prin pasiunile sale diverse: parașutism, jiu-jitsu, Formula 1 și artă. ...
23:00
Președintele de la Oțelul a spus care este mai bună dintre FCSB și Craiova: „Clar, mult mai puternică” # Gazeta Sporturilor
După FCSB - Oțelul, scor 1-0, Cristi Munteanu, președintele gălățenilor, a fost în direct la GSP Live Special și a făcut o comparație între actuala campioană și Universitatea Craiova. Fostul portar consideră că Dur-Bozoancă a avut o ieșire întârziată și a greșit la faza la care Cisotti a obținut penalty. Președintele de la Oțelul consideră că Universitatea Craiova este o echipă mult mai puternică în comparație cu FCSB. ...
23:00
22:50
Australianul venit în România a dezvăluit pasiunile sale! Sare cu parașuta, practică jiu-jitsu și construiește o motocicletă: „Nu o fac pentru adrenalină” # Gazeta Sporturilor
Mitchell Creek (33 de ani) a semnat în această vară cu U-BT Cluj-Napoca și a devenit rapid unul dintre cei mai interesanți jucători care au evoluat vreodată în alb și negru. Un adevărat globe-trotter, cu experiență chiar și în NBA, baschetbalistul australian a impresionat până acum nu doar prin calitățile sale sportive, ci și prin pasiunile sale diverse: parașutism, jiu-jitsu, Formula 1 și artă. ...
22:40
PAOK, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a remizat în deplasare cu Asteras Tripolis, scor 3-3, în etapa 5 din campionatul Greciei. A fost o partidă plină de evenimente, în care elevii lui Răzvan au condus și cu 3-1, însă au fost egalați pe final.PAOK se afla pe locul 3 înaintea partidei, cu 10 puncte, în timp ce Asteras era ultima (14), cu un singur punct. La pauză se marcaseră deja 5 goluri. ...
22:10
Impact instant în FCSB - Oțelul! A scos penalty la 75 de secunde după ce a fost trimis de Becali pe teren # Gazeta Sporturilor
FCSB a întâlnit-o pe Oțelul Galați în această seară, în etapa 11 din Superliga. Campioana României a deschis scorul în minutul 48, în urma penalty-ului transformat de Florin Tănase (30 de ani).Roș-albaștrii au făcut o primă repriză modestă. Oaspeții au ratat mai multe oportunități de a deschide scorul, iar în consecință Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză.Thiam, Toma și Alhassan au fost înlocuiți cu Cisotti, Stoian și Edjouma. ...
22:00
Nici victoria din Europa nu i-a convins! » FCSB, cea mai slabă asistență din actualul sezon # Gazeta Sporturilor
Campioana FCSB a fost părăsită de suporteri la meciul cu Oțelul Galați, din runda cu numărul 11 din Superliga. Chiar dacă FCSB a avut parte de un început bun în grupa de Europa League, câștigând meciul cu Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0, asta nu i-a făcut pe suporteri să fie prezenți pe Arena Națională la partida împotriva echipei lui Laszlo Balint. Cea mai slabă asistență a sezonului pentru FCSBMeciul de duminică seară a adus pe stadion 5. ...
21:30
Ghinion pentru FCSB! Titularul a ieșit accidentat și poate rata meciul cu Young Boys # Gazeta Sporturilor
Daniel Graovac (32 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a ieșit accidentat din meciul cu Oțelul Galați, din runda cu numărul 11 din Superliga. Daniel Graovac a fost titular în meciul de pe Arena Națională, în care FCSB își propusese să întrerupă seria de meciuri slabe din campionat. Stoperul din Bosnia nu a rezistat decât 35 de minute. GALERIE FOTO. ...
21:30
Andrea Mandorlini, anunț despre Louis Munteanu înainte de derby-ul Clujului: „Mi-ar plăcea să fie cu noi” # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut conferința premergătoare derby-ului cu U Cluj. Tehnicianul celor de la CFR Cluj a vorbit despre partida cu „șepcile roșii”, despre situația accidentării lui Louis Munteanu, dar și despre programarea derby-ului. Mandorlini a transmis că vedeta echipei este incertă pentru derby-ul programat pe 29 septembrie, de la ora 21:00. ...
Acum 6 ore
21:20
Sergej Milinkovic-Savic, în fața transferului carierei! Un gigant european îl vrea pe sârb # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul sârb Sergej Milinkovic-Savic (30 de ani) se chinuie să-și găsească forma în acest sezon la Al-Hilal, dar cu toate acestea ar putea părăsi în curând Arabia Saudită.Startul de sezon în liga saudită a fost dezamăgitor pentru Al-Hilal, echipa fiind deja la 4 puncte în spatele liderului Al-Nassr, după doar patru etape. ...
21:10
La înălțime! Ionuț Radu, penalty apărat și încă o prestație remarcabilă în Spania # Gazeta Sporturilor
Portarul român Ionuț Radu (28 de ani) continuă să impresioneze în tricoul celor de la Celta Vigo. Echipa lui a pierdut duminică pe terenul celor de la Elche, scor 1-2, în etapa 7 din La Liga, însă goalkeeperul a avut o prestație remarcabilă.La 1-1 a apărat excelent lovitura de la 11 metri executată de Rafa Mir (28 de ani), însă a fost învins de două ori și echipa lui a plecat acasă fără punct sau puncte.FOTO. ...
21:00
Novak Djokovic, discurs la înmormântarea lui Nikola Pilic: „Noi suntem discipolii lui și continuatorii moștenirii sale” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Novak Djokovic a participat la înmormântarea lui Nikola Pilic, celebrul tenismen și antrenor croat care a decedat marți, 23 septembrie, la vârsta de 86 de ani. Sârbul a ținut un discurs în memoria celui care a fondat academia la care s-a dezvoltat în adolescență. ...
20:50
Ianis Zicu, după ce Larie a irosit un penalty în prelungiri: „N-am cum să fac asta” # Gazeta Sporturilor
Farul - Unirea Slobozia 1-1. Ianis Zicu (41 de ani), tehnicianul constănțenilor, a oferit prima reacție după remizat din această seară. Acesta l-a încurajat pe Ionuț Larie (38 de ani), căpitanul echipei și cel care a ratat o lovitură de la 11 metri în prelungirile partidei.Zicu l-a apreciat pentru caracter și determinare. ...
20:30
MVP-ul EuroBasket 2025, schimb de replici cu cel mai bun antrenor de la turneul final: „Îmi pare rău, coach, pare că ești rănit” # Gazeta Sporturilor
Deși au trecut două săptămâni de la finalul EuroBasket 2025, Dennis Schroder, vedeta Germaniei, și Ergin Ataman, antrenorul principal al Turciei, continuă să se dueleze în replici, criticându-se unul pe celălalt.În 14 septembrie, Germania a devenit campioană europeană la baschet, după o victorie cu 88-83 în fața Turciei. La capătul finalei desfășurate în Riga, Letonia, Dennis Schroder a fost desemnat MVP-ul EuroBasket 2025. ...
20:20
Farul - Unirea Slobozia 1-1. Ionuț Larie (38 de ani) a fost „eroul negativ” al constănțenilor. Acesta a ratat o lovitură de la 11 metri în prelungirile partidei, la 1-1, iar echipa lui a irosit două puncte. La final, a oferit prima reacție și a anunțat că a fost ultimul penalty pe care l-a bătut.A fost prima lovitură de la 11 metri pe care a ratat-o Larie de când a venit la Farul. ...
20:00
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: „Să vină Poliția!” » Făptașul a fost prins și amendat! # Gazeta Sporturilor
Palatul lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, de pe Aleea Alexandru din București a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov.Individul a fost amendat cu 6000 de lei pentru pagubele făcute palatului de pe Aleea Alexandru. ...
20:00
I-a pus gând rău lui Dinamo și a spus ce îl macină: „Am vorbit și cu Andrei Prepeliță” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, cel care o pregătește pe Unirea Slobozia alături de Andrei Prepeliță, a tras concluziile, după remiza cu Farul, scor 1-1. Unirea Slobozia are 3 meciuri la rând fără eșec, iar Jean Vlădoiu și-a felicitat băieții pentru ultimele rezultate. Totuși, Vlădoiu a spus ce îl nemulțumește pe el și pe Andrei Prepeliță, faptul că echipa nu se mișcă așa cum ei ar dori. Speră că Slobozia va rueși să o învingă pe Dinamo etapa viitoare. ...
19:50
Tadej Pogacar și-a demonstrat supremația și a devenit campion mondial pentru al doilea an consecutiv: „Sunt atât de fericit că am reușit” # Gazeta Sporturilor
Duminică, 28 septembrie, slovenul Tadej Pogacar (27 de ani) a devenit pentru al doilea an consecutiv campion mondial la ciclism pe șosea, după o cursă excelentă reușită în Kigali, capitala Rwandei.După ce, în urmă cu o săptămână, s-a clasat pe poziția a 4-a la contratimp, Tadej Pogacar a abordat cursa pe șosea cu un singur obiectiv: să își apere titlul mondial cucerit în 2024. ...
19:30
FCSB - Oțelul » Roș-albaștrii caută victoria în campionat, după o pauză de mai bine de două luni! Comentăm la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 28 septembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Oțelul Galați, programat de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 11 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
Acum 8 ore
19:20
19:20
AC Milan - Napoli, derby-ul etapei #5 din Serie A, a fost programat duminică, 28 septembrie, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Napoli este liderul clasamentului în Serie A cu 4 victorii din 4 meciuri. AC Milan este pe locul 4 cu 3 victorii din 4 meciuri. „Diavolii” au pierdut în runda inaugurală în fața nou-promovatei Cremonese. ...
19:10
O nouă etapă a Cupei Mondiale, un nou aur pentru România! Denisa Golgotă, locul 1 la sol # Gazeta Sporturilor
Denisa Golgotă (23 de ani) a luat medalia de aur la sol în etapa de la Szombathely, Ungaria, a Cupei Mondiale de Gimnastică Artistică, desfășurată în perioada 26-28 septembrie. Succesul gimnastei din România a venit la 2 săptămâni după ce Sabrina Voinea (18 ani) a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Cupa Mondială de la Paris.Denisa Golgotă a dominat competiția de sol a ultimei etape de Cupă Mondială din acest an. ...
19:10
Andrei Rațiu, 100 de minute în Vallecano - Sevilla » Decis de un gol în minutul 87 # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, formația fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Sevilla, scor 0-1, în etapa 7 din La Liga. Românul a fost integralist.Unicul gol al partidei a fost marcat de Akor Adams (25 de ani), în minutul 87. Pe final, în minutul 90+8, Sergio Camello, atacantul lui Rayo, a fost eliminat. ...
18:50
Aston Villa a înregistrat prima victorie în Premier League în acest sezon, după ce a învins Fulham cu 3-1 pe teren propriu. Succesul a venit abia în a șasea etapă, dar a fost obținut împotriva londonezilor, care aveau un parcurs excelent. Meciul de pe „Villa Park” a fost decis la începutul reprizei secunde, când echipa lui Unai Emery a marcat două goluri în decurs de două minute.Aston Villa a început dezastruos sezonul și are 6 puncte acumulate în 6 etape. ...
18:30
Manchester United îi caută înlocuitor lui Ruben Amorim » Favorit e un antrenor proaspăt demis de la altă echipă! # Gazeta Sporturilor
Manchester United se află din nou în căutarea unui antrenor. Managerul portughez Ruben Amorim (40 de ani) ar putea fi îndepărtat în curând. United a început groaznic sezonul, iar în ultima etapă a pierdut cu Brentford (1-3). Potrivit presei britanice, principalul favorit pentru a-i lua locul ar fi Graham Potter (50 de ani), tehnicianul englez proaspăt demis de West Ham United. ...
18:30
Fostul numărul unu mondial și-a anunțat sarcina, primind mesaje diverse: „Abia aștept să experimentezi toate nopțile acelea nedormite!” # Gazeta Sporturilor
Garbine Muguruza (31 de ani), dublă campioană de Grand Slam, retrasă oficial din tenis în 2024, va deveni mamă. Postarea de pe rețelele sociale a fost întâmpinată cu entuziasm de lumea tenisului, Aryna Sabalenka, Carla Suarez Navarro, Caroline Garcia, Irina Begu, felicitând-o pe iberică.S-a retras din tenis, dar nu s-a despărțit total de el, fiind numită director al WTA Finals, turneul care închide fiecare sezon și la care participă cele mai bune 8 jucătoare ale anului. ...
18:30
Rezultatul obținut de Rakow, cu 4 zile înaintea meciului cu Craiova din Conference League # Gazeta Sporturilor
Rakow, viitoarea adversară a Universității Craiova din grupa principală de Conference League, a învins-o în deplasare pe Widzew Lodz, scor 1-0, în etapa 10 din campionatul Poloniei.Rakow - Universitatea Craiova se joacă joi, 2 octombrie, de la 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Este primul meci al oltenilor într-o grupă principală de cupe europene. ...
18:00
Chef după scandalul din derby! „Câinii” și oltenii au petrecut împreună cu shoturi în club # Gazeta Sporturilor
Alexandru Pop (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, și Samuel Teles (28), mijlocașul de la Universitatea Craiova au petrecut sâmbătă într-un club de noapte din București. Vineri seară, cei doi au jucat la Craiova în meciul dintre Universitatea - Dinamo, scor 2-2, din runda cu numărul 11 din Superliga. Samuel Teles a marcat golul egalizator în prima repriză.GALERIE FOTO. ...
17:50
Udinese, formația portarului român Răzvan Sava (23 de ani), a pierdut pe terenul celor de la Sassuolo, scor 1-3, în etapa 5 din Serie A. A fost al doilea meci consecutiv în care Udinese a primit 3 goluri.În ciuda eșecului, italienii nu l-au „taxat” pe Sava pentru evoluție. Consideră că n-a greșit la niciunul dintre goluri.Armand Lauriente a deschis scorul în minutul 8, pentru ca Ismael Kone să facă 2-0 peste 4 minute. ...
17:40
Fostul pilot de Formula 1 Marc Surer (74 de ani) l-a catalogat pe Lewis Hamilton drept un „copil răsfățat” și i-a criticat performanțele atunci când nu are la dispoziție „cea mai bună mașină”.Septuplul campion mondial are probleme serioase cu gestionarea mașinilor cu „efect de sol” și încă nu a obținut nicio victorie în cursele principale în sezonul său de debut la Ferrari. ...
Acum 12 ore
17:10
Jack Grealish a dezvăluit ce a mers prost în perioada Manchester City: „Vreau să-mi pot trăi viața” # Gazeta Sporturilor
Jack Grealish a acordat un interviu în care a recunoscut că „nu s-a ajutat pe sine însuși” prin escapadele sale nocturne din perioada petrecută la Manchester City.Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost exclus din lotul lui Pep Guardiola înainte de a fi trimis, sub formă de împrumut, la Everton. ...
17:00
Au ajuns banii la CFR Cluj » Gigi Becali i-a trimis 400.000 de euro lui Ioan Varga # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, i-a trimis 400.000 de euro lui Ioan Varga, acționarul de la CFR Cluj. Suma constă în anumite bonusuri din contractul lui Daniel Bîrligea (25 de ani).Bîrligea a fost transferat de FCSB de la CFR Cluj în septembrie 2024, pentru două milioane de euro. Atacantul roș-albaștrilor a avut și anumite clauze în contract, pe care le-a îndeplinit, astfel că echipa ardeleană a primit bani în plus, un an mai târziu.FCSB a mai plătit 400. ...
17:00
Înaintea meciului cu FCSB din Europa League, Young Boys a fost protagonista unei reprize cu 6 goluri în campionatul Elveției # Gazeta Sporturilor
Înaintea meciului cu FCSB în etapa a doua din grupa Europa League, Young Boys s-a impus pe teren propriu cu Thun, scor 4-2, în etapa 7 din campionatul Elveției.FCSB - Young Boys are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai importante informații. ...
16:50
Nikola Jokic a refuzat prelungirea contractului » Echipele din NBA stau la pândă # Gazeta Sporturilor
Nikola Jokic, unul dintre cei mai buni baschetbaliști din NBA, a avut prelungirea contractului pe masă din partea actualei sale echipe, Denver Nuggets, dar a declinat-o, deoarece anul viitor ar putea obține o sumă considerabil mai mare.Sârbul în vârstă de 30 de ani, ce evoluează ca pivot, este considerat cel mai bun baschetbalist al momentului. Prin urmare, fiecare echipă ar dori să-l înregimenteze. ...
16:40
Ce au scris maghiarii despre duelul din Cupa României dintre Csikszereda și Sepsi # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a fazei grupelor din Cupa României a adus un duel care a stârnit atenția ziarelor maghiare: Sepsi OSK și Csikszereda Miercuea Ciuc se vor întâlni oficial, în ceea ce presa maghiară a numit „derby-ul secuiesc”.Ambele echipe au fost repartizate în Grupa C, alături de Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Metalul Buzău și Sporting Liești (Liga 3). Confruntarea Sepsi – Csikszereda va avea loc în prima etapă. ...
16:30
Reacțiile canotorilor după ultima medalie cucerită la Mondialele de la Shanghai: „Chiar a zburat azi” # Gazeta Sporturilor
România a terminat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu 6 medalii, două de aur și 4 de argint, cele mai multe din 1997 încoace. Ziua finală a adus încă o distincție strălucitoare, titlul într-o probă disputată în premieră, cea de 8 plus 1 rame mixt, în care au concurat Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu. ...
16:10
Juventus vrea să-l vândă neapărat în iarnă pe Dușan Vlahovic » Cea mai probabilă destinație # Gazeta Sporturilor
Dusan Vlahovic a marcat 6 goluri în 9 apariții în acest sezon, deși atacantul sârb intră în joc, în general, de pe banca de rezerve. Contractul său cu Juventus expiră în luna iunie a anului viitor, iar acesta nu intenționează să-l prelungească.Sârbul în vârstă de 25 de ani este cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon, iar conducerea „Bătrânei Doamne” intenționează să-l vândă în fereastra de transferuri din iarnă, pentru a nu-l pierde gratis. ...
16:10
Halucinant! Echipa din România are o medie de peste 5 goluri primite pe meci » Câte a marcat # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal Vasas Odorhei, din Superliga feminină, a primit până acum 31 de goluri în cele 6 partide disputate. Formația harghiteană a marcat în toate aceste partide doar 2 goluri. Duminică, clubul din Odorheiu Secuiesc a pierdut cu Farul, scor 0-8.Vasas Odorhei a încheiat sezonul precedent în Superliga pe locul 2 în play-out, la distanță de 13 și respectiv 29 puncte de echipele care au retrogradat. ...
