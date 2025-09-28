Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă? Cât costă schimbarea anvelopelor
Adevarul.ro, 29 septembrie 2025 00:45
Codul rutier al României și reglementările conexe prevăd că autoturismele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, sau cel puțin cu anvelope marcate M+S, dacă circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei.
Acum 15 minute
01:15
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut” # Adevarul.ro
Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan susțin că românilor le-ar putea fi mai bine din 2027, dar economiștii sunt mai rezervați. Profesor la ASE București, macroeconomistul Cristian Păun vede mai degrabă o adâncire a problemelor pe fondul lipsei reformelor serioase
Acum o oră
00:45
Acum 2 ore
00:15
Născut în 29 septembrie 1910 la Vața de Sus, în județul Hunedoara, Arsenie Boca a slujit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Făgăraș, între anii 1939 - 1948, apoi la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, până în 1959. Tot pe 29 septembrie s-a născut lingvistul Iorgu Iordan.
00:15
Vaccinurile au menirea de a oferi protecție sau de a diminua efectele unor boli infecțioase, dar sunt cercetări care arată că unele vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență.
28 septembrie 2025
23:45
Hidrocentrala Retezat, modernizată după 50 de ani. Povestea colosului din munți unde au muncit mii de români # Adevarul.ro
Hidrocentrala Retezat, parte a uneia dintre cele mai mari amenajări hidroenergetice din România, se pregătește de retehnologizare, la cinci decenii de la începerea construcției sale. Aproape 200 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea acesteia.
23:45
Palatul lui Becali, din nou vandalizat cu mesaje bizare: „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac” # Adevarul.ro
Palatul lui George Becali de pe Aleea Alexandru a fost din nou ținta vandalilor. Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje, iar autorul ar fi același care a scris cu graffiti alte mesaje și cu o săptămână în urmă.
Acum 4 ore
23:00
FCSB respiră în Superliga. Urcare în clasament după victoria chinuită cu Oțelul Galați, 1-0 # Adevarul.ro
FCSB s-a duelat cu Oțelul Galați într-un meci ce a contat pentru cea dea 11-a etapă din Superliga.
21:45
Portarul unei echipe de fotbal din Franța a murit în vestiar, după meci. Care a fost cauza decesului # Adevarul.ro
Un fotbalist al echipei franceze CF Estrablin și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a suferit un atac de cord în vestiar, imediat după un meci.
Acum 6 ore
21:15
Alertă pe Aeroportul Henri Coandă: Dronă detectată lângă pista de aterizare. Traficul aerian oprit temporar # Adevarul.ro
Astăzi, 28 septembrie 2025, în jurul orei 14:26, echipajul unei aeronave aflate în apropiere de aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în zona pistei.
21:00
Macron reacționează la ameninţările cu moartea primite de preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy. Cere ca autorii să fie identificați repede # Adevarul.ro
”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy.
20:45
Cum s-a prăbușit avionul ultraușor în Iași. Ce a urmat după impact: „Toată benzina a început să curgă pe dumnealui” # Adevarul.ro
Un avion ultraușor de tip Ikarus s-a transformat sâmbătă în mormane de fiare și flăcări, la doar câteva minute după ce a decolat de pe Aerodromul Iași.
20:45
Vicepreședintele JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete Tomahawk # Adevarul.ro
Statele Unite analizează cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru efortul său de a respinge invadatorii ruși, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance.
20:15
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească sau se află în Spania. Se anunță ploi abundente ce pot depăşi 250 l/mp # Adevarul.ro
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că s-a actualizat prognoză de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/mp în unele
20:00
Horoscop luni, 29 septembrie. O zodie trebuie să fie atentă la aventuri, iar o alta să-și tempereze comportamentul # Adevarul.ro
Ziua de luni, 29 septembrie, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, afirmă că Taurii trebuie să fie atenți la aventuri, iar Vărsătorii să-și tempereze comportamentul.
19:45
Atac armat într-o biserică din Michigan. Sunt mai mulți răniți, iar lăcașul de cult este în flăcări # Adevarul.ro
Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, duminică, potrivit poliției.
19:45
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat duminică la moarte cu suspendarea execuției timp de doi ani, pentru luare de mită, a anunțat tribunalul popular din Changchun, provincia Jilin, citat de AFP.
Acum 8 ore
19:15
Poliția Republicii Moldova avertizează că se planifică destabilizări după miezul nopții # Adevarul.ro
Poliția avertizează că, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, anumite grupuri de persoane intenționează să provoace destabilizări, organizând proteste în a doua zi a alegerilor.
19:15
Moscova ignoră ameninţările lui Zelenski cu privire la bombardarea Kremlinului. Peskov: „Starea de fapt pe front arată contrariul” # Adevarul.ro
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.
19:00
Gimnasta Denisa Golgotă a câștigat aurul la Cupa Mondială de la Szombathely-Germania, în finala de la sol # Adevarul.ro
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
18:45
Ucraina a deschis un nou front în războiul cu Rusia – unul tăcut, dar devastator: o campanie de atacuri chirurgicale asupra rafinăriilor de petrol, considerate de analiști drept veriga slabă a economiei rusești.
18:45
Ministrul de Externe Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul general ONU, Antonio Guterres. Ce au discutat cei doi oficiali # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut, sâmbătă, o întrevedere cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, cei doi având un schimb de opinii privind evoluţiile regionale, inclusiv situaţia din Ucraina.
18:30
Trump anunță o premieră în negocierile de pace în Orientul Mijlociu. „Toată lumea este pregătită pentru ceva special” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică ”ceva special, o premieră” în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, relatează AFP.
18:30
Doi bărbați au fost reținuți în urma unui accident rutier. Cum au încercat să inducă poliția în eroare # Adevarul.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Bistriţa-Năsăud după ce au încercat să inducă în eroare Poliţia cu privire la un şofer care a produs un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.
18:15
Nicușor Dan, mesaj pentru moldoveni cu câteva ore înainte de închiderea secțiilor de votare: „Este momentul în care fiecare voce contează” # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj către cetățenii moldoveni, îndemnându-i să participe la vot și subliniind importanța scrutinului.
17:45
Angajate cu bijuterii și unghii false în secția ATI de la Iași. Ministrul Sănătății promite măsuri ferme # Adevarul.ro
Rogobete a constatat că unele reguli de igienă și protecție a pacienților nu sunt respectate. Rogobete a precizat că a observat angajate care purtau bijuterii sau unghii false, practici interzise conform protocoalelor medicale pentru personalul ATI.
Acum 12 ore
17:30
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața # Adevarul.ro
O femeie a reușit să obțină în instanță dreptul de a-și exhuma soțul, după ce un alt bărbat, care le-a distrus viața, a fost înmormântat alături.
17:15
13 comandanți ruși implicați în masacrul de la Bucea, identificați de The Times. Cine sunt ofițerii acuzați de execuții, violuri și tortură # Adevarul.ro
Un amplu material publicat de cotidianul britanic The Times a scos la iveală identitatea a 13 comandanți ruși implicați direct în atrocitățile comise la Bucea, orașul ucrainean devenit simbol al crimelor de război ale Rusiei.
16:30
Ministrul Sănătăţii, după controlul la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.
16:30
Danemarca interzice temporar toate zborurile de drone civile înaintea summitului UE de la Copenhaga # Adevarul.ro
Danemarca va suspenda, începând de luni și până vineri, toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea summitului european care îi va reuni la Copenhaga pe șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene, a anunțat Ministerul Transporturilor, citat de AFP.
16:30
Cristi Chivu s-a certat cu un fan al lui Inter. Și-a apărat fotbalistul înaintea duelului cu Cagliari: „Arătați respect” # Adevarul.ro
Inter Milano a trecut cu brio peste etapa a cincea din Serie A.
16:30
Tragedie în arena de circ. O acrobată a murit după ce a căzut de la trapez în timpul unei reprezentaţii cu public # Adevarul.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane.
16:00
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate de administrația Trump # Adevarul.ro
Administrația Trump se află în pragul unei acțiuni fără precedent: peste 100.000 de angajați federali urmează să își înainteze demisiile marți, ca parte a unui program amplu de „demisii amânate” ce vizează restructurarea aparatului bugetar al SUA, scrie The Guardian.
15:45
Drone neidentificate, observate din nou deasupra unor baze militare din Danemarca. NATO își consolidează vigilența în regiune # Adevarul.ro
Drone neidentificate au survolat din nou, pentru a doua noapte consecutiv, baze militare din Danemarca, a anunțat duminică armata daneză, citată de AFP.
15:30
Document CIA declasificat. Americanii anticipau colapsul ideologic al URSS încă din 1982, înainte de venirea la putere a lui Gorbaciov # Adevarul.ro
Un raport al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA), întocmit în decembrie 1982 și recent accesat de Transparency International – Rusia, oferă o imagine detaliată a stării societății sovietice la finalul perioadei cunoscute drept „epoca stagnării”
15:15
Hovenia dulcis – cunoscută în coreeană sub numele de heotgae – a devenit piatra de temelie a industriei în plină expansiune a remediilor pentru mahmureală din Coreea de Sud.
15:00
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, s-a prezentat duminică la Ambasada Republicii Moldova de la București pentru a vota la alegerile parlamentare din țara vecină. Ea a mers singură la urne, după ce fostul șef al statului nu mai are cetățenie moldovenească din 2018.
15:00
Deputatul Nicolae Păun, acuzat de „derapaj homofob”. Este preşedinte al Comisiei pentru Drepturilor Omului și a fost reclamat la CNCD # Adevarul.ro
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”.
14:30
Bătaie într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalagiii și agenții de pază au fost duși la audieri # Adevarul.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă.
14:30
Atac armat asupra unui bar în SUA, de la bordul unui vapor. Trei persoane au murit și alte opt sunt rănite # Adevarul.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor.
14:15
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs duminică în vestul Turciei, la aproximativ 96 de kilometri est de orașul Balıkesir. Seismul a avut loc la ora locală 12:59 (GMT+3), la o adâncime de 10 kilometri, zguduind puternic provincia Kütahya și fiind resimțit pe o arie extinsă.
13:45
Traian Băsescu anticipează o victorie a pro-europenilor în alegeri. „Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
13:45
Ghinionul se ține lanț de echipa națională a României. Denis Drăguș, accidentat, poate pierde duelul cu Austria # Adevarul.ro
Internaționalul român ar putea sta departe de teren între patru și șase săptămâni.
13:15
AUR Moldova își retrage reprezentanții electorali din secțiile de vot din diasporă. Motivul invocat # Adevarul.ro
Liderul AUR, Boris Volosatîi, a anunțat în ziua votului că reprezentanții partidului de la secțiile de votare din străinătate au fost retrași, decizia fiind luată din motive de securitate electorală.
13:15
Fostul președinte al Republicii Moldova anunță un protest în fața Parlamentului. „Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că va organiza, luni la prânz, un protest în faţa Parlamentului.
13:00
Președintele Ucrainei anunță că a ajuns la un „mega acord” cu SUA pentru achiziția de arme. Valoarea este uriașă # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski anunță negocieri pentru un „mega acord” cu Statele Unite, care include achiziția de arme și posibil un acord separat pentru producția de drone.
12:45
Nicușor Dan despre situația din coaliția de guvernare: „Să discutăm mai puțin despre demisii. Mai e loc de reforme” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat situația din Coaliția de guvernare, subliniind că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul funcționează și măsurile adoptate transmit un semnal de stabilitate pentru partenerii externi și piețele financiare.
Acum 24 ore
12:30
Partenera lui Ilie Bolojan, alături de premier la un eveniment omagial. Este prima lor apariție oficială # Adevarul.ro
Șeful Executivului de la București a apărut în premieră, la un eveniment oficial, alături de femeia cu care își împarte viața.
12:15
Dimineață cu minus 6,4 grade Celsius. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ţară # Adevarul.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.
12:15
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibil # Adevarul.ro
Un submarin al marinei ruse se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, care ar putea provoca o explozie la bord.
12:00
Nicușor Dan, îndemn la vot pentru cetățenii Republicii Moldova: „Zi decisivă și istorică” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o zi „decisivă și istorică” și a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să participe la vot.
