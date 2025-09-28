UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi are majoritate în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România

18:00

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism. ”De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova”, mai spune şeful statului.