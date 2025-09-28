Ora 23:30. Rezultate parțiale alegeri parlamentare Republica Moldova: PAS: 44,46 %, Blocul Patriotic: 27,85%. Au fost numărate 78,50% din voturi
Europa FM, 29 septembrie 2025 01:40
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de la ora 23:30 arată că PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu are 44,46% din voturi în timp de principalu partid de stânga, Blocul Patriotic, a câștigat 27,85% din voturi. Au fost numărate până la această oră 78,50% din buletinele de vot. Comisia Electorală Centrală actualizează permanent aceste rezultate pe […]
Acum 2 ore
01:40
Liderul Blocului Patriotic din Republica Moldova, Igor Dodon: „Noi știm că guvernarea PAS este în panică” # Europa FM
Președintele Blocului Patriotic din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat, duminică seara, după închiderea secțiilor de votare, că formațiunea pe care o conduce va organiza luni, 29 septembrie, la ora 12:00, un protest pașnic în fața Parlamentului, „pentru apărarea democrației și a votului cetățenilor”. Totodată, Dodon a mulțumit alegătorilor pentru participarea masivă la scrutin și […]
01:40
Ora 22:30: Rezultate preliminare alegeri parlamentare Republica Moldova. PAS: 41 %, Blocul Patriotic: 30,79%. Au fost numărate 35,75% din voturi # Europa FM
PAS are 41% din voturile numărate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Blocul Patriotic are 30,79% din voturile exprimate la alegerile parlamentare din Republica Moldova după numărarea a 35,75% din buletinele de vot. Rezultatele preliminare ora 22:30: PAS: 41% Blocul Patriotic: 30,79.02% BE ”ALTERNATIVA”: 7,73% PPDA: 7,06% Partidul Nostru: 6,51%. Aproape 52% din alegătorii […]
01:40
Ora 23:30. Rezultate parțiale alegeri parlamentare Republica Moldova: PAS: 44,46 %, Blocul Patriotic: 27,85%. Au fost numărate 78,50% din voturi # Europa FM
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de la ora 23:30 arată că PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu are 44,46% din voturi în timp de principalu partid de stânga, Blocul Patriotic, a câștigat 27,85% din voturi. Au fost numărate până la această oră 78,50% din buletinele de vot. Comisia Electorală Centrală actualizează permanent aceste rezultate pe […]
01:40
Rezultate parțiale după numărarea a 90,19% din buletinele de vot: PAS: 45,86%, Blocul Patriotic: 27,14% # Europa FM
PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, se detașează de Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon. Datele parțiale oficiale, comunicate de Comisia Electorală Centrală, arată că PAS are 45,86% din voturi, în timp de Blocul Patriotic adună 27,14% din preferințele electoratului. Rezultate ora : PAS: 45,86%; Blocul Patriotic: 27,14%; BE ”Alternativa”: 8,75%; Partidul Nostru: 6,33%; […]
01:40
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate parțiale. Peste 88% dintre cei care au votat în România au ales PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu # Europa FM
Datele Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova arată că peste 88% din cetățenii care au votat în România au ales partidul Maiei Sandu. Rezultatele parțiale arată că PAS obține 88,03% din voturile exprimate în cele 14 orașe din România unde au fost deschise secții de votare. Până la această oră au fost centralizate peste 60,87% […]
01:40
Alegeri parlamentare Republica Moldova. PAS: 48,27%, Blocul Patriotic: 25,45%. Au fost centralizate peste 95% din voturi # Europa FM
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a centralizat 95,73% din voturi. Potrivit rezultatelor parțiale, partidul pro-european PAS a câștigat 48,27% din voturi în timp de Blocul Patriotic al lui Igor Dodon obține 25,45% din voturi. Mai sunt de centralizat voturile din 100 de secții de votare din Republica Moldova. Rezultate ora 01:30: PAS: 48,27%; Blocul […]
Acum 6 ore
21:40
Șefa Comisiei Electorală Centrală de la Chișinău: „Privind votarea în secțiile organizate în străinătate, au votat 170 de mii de alegători” # Europa FM
Alegerile parlamentare ale Republicii Moldova, în jurul lumii: s-a închis secția de vot din Japonia și urmează să se deschidă și ultimele, din Statele Unite și Canada, anunță Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. În total, au votat până la ora 16:30 un milion două sute zece mii de cetățeni moldoveni, ceea ce înseamnă aproape […]
21:40
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabeni: „Vă rog să ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism” | VIDEO # Europa FM
„Votul fiecăruia poate înclina balanța”, anunță președintele Nicușor Dan, cu câteva ore înainte ca urnele alegerilor parlamentare din Republica Moldova să se închidă. Președintele Dan a postat un videoclip pe platforma X, în care le transmite cetățenilor moldoveni că este un vot istoric pentru țara lor. Președintele României, Nicușor Dan: „Sunt alegeri decisive, cele mai […]
21:40
Moldovenii votează la cele trei secții din municipiul Iaşi. Alegător: „Am votat pentru un trai mai prosper, securitate, siguranță și pace” | AUDIO # Europa FM
Pentru democrație și prosperitate economică! Este opțiunea declarată a cetățenilor Republicii Moldova care au votat Parlamentul țării la cele trei secții de votare organizate în municipiul Iași. Au fost trimise 14.000 de buletine de vot, iar procesul în cele trei secții de votare a decurs până acum fără incidente. Silvia Craus a fost astăzi în […]
21:40
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău: Peste 1,5 milioane de voturi înregistrate, prezența a depășit 50% # Europa FM
În mai puțin de două ore se va încheia votul pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Prezența la vot, la ora 19:45 a ajuns la 50,27%, potrivit datelor oferite de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. De asemenea, numărul moldovenilor care au votat până la această oră a depășit 1,5 milioane. Update 19:20. Peste 1,52 […]
21:40
Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unor posibile destabilizări în capitală după miezul nopții # Europa FM
Poliția Națională a Republicii Moldova a anunțat că deține informații despre unele grupuri care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul protestului anunțat pentru 29 septembrie. Autoritățile nu precizează natura exactă a protestului sau identitatea organizatorilor, însă subliniază că nu vor […]
21:40
Republica Moldova: Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă după alegerile parlamentare # Europa FM
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, împreună cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), desfășoară în prezent acțiuni într-o cauză penală inițiată pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă imediat după încheierea scrutinului electoral și […]
21:40
Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova: „În cursul zilei de astăzi, am urmărit tentative de interferență în procesul electoral” # Europa FM
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat duminică, 28 septembrie, cetățenilor din țară și din diaspora imediat după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00, subliniind importanța participării la alegeri și avertizând asupra tentativelor de destabilizare a procesului electoral. Președintele PAS, Igor Grosu: „Instituțiile noastre de drept vor face tot ce este […]
Acum 12 ore
17:40
Președinta Maia Sandu, a spus, după vot, că preşedintele Rusiei nu se mai schimbă de decenii, dar „ne dă nouă lecţii de democraţie” # Europa FM
Moldovenii votează azi într-un scrutin crucial pentru parcursul european al țării Rezultatul alegerilor parlamentare va influența soarta Republicii care se luptă acum cu o încercare fără precedent a Rusiei de influențare a alegătorilor. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la ora 09:00, la o secție din Chișinău și i-a îndemnat pe toți cetățenii moldoveni […]
17:40
MAE Republica Moldova: Alerte cu bombă în secții de vot din București, Bruxelles, Roma, Genova, Ashville și Alicante # Europa FM
Alerte cu bombă la mai multe secții de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit autorităților moldovene, amenințările fac parte din un asalt pregătit de Federația Rusă pentru a perturba procesul de vot. Guvernul de la Chișinău a anticipat în ultimele zile și a avertizat că există […]
17:40
Observatorii delegați de Promo-LEX au raportat 247 de incidente la secțiile de vot din Chișinău. 85 de cazuri legate de încălcarea secretului votului | AUDIO # Europa FM
Sute de incidente la secțiile de vot din Chișinău și diaspora au avut loc până la această oră, anunță șeful observatorilor Promo-LEX. Observatorii delegați de Promo-LEX au raportat 247 de incidente, care au fost și confirmate. Printre acestea, cazuri de transportare organizată a alegătorilor și persoane neautorizate care filmau procesul de vot. Au fost și […]
Acum 24 ore
13:40
Președintele Nicușor Dan: „O zi decisivă pentru Republica Moldova, îi îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot” # Europa FM
Într-o zi decisivă pentru Republica Moldova, președintele Dan le-a transmis și un mesaj tuturor cetățenilor moldoveni care se află în România: “Știți că, de obicei, politicienii zic că de votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar de data asta chiar este foarte foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe […]
13:40
Premierul Republicii Moldova, în ziua alegerilor: „Infrastructura procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic” # Europa FM
Republica Moldova a fost atacată cibernetic, a anunțat premierul Dorin Recean Redăm comunicatul Guvernului de la Chișinău: „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și […]
13:40
Liderul Blocului Patriotic din Republica Moldova, Igor Dodon: „Maia Sandu a dat de înțeles că este gata să anuleze alegerile” # Europa FM
Lupta istorică pentru Parlamentul Republicii Moldova Liderul alianței care adună câteva partide de opoziție față de actuala Guvernare a spus că a votat astăzi pentru pace și reclamă modul în care președinta Maia Sandu a condus țara până acum. Printre partidele care se opun actualei conduceri de la Chișinău, candidate la alegerile parlamentare, se numără […]
Ieri
17:40
Poliția a deschis dosar penal după tragedia de la Iași, unde au murit șase copii infectați cu bacteria Serratia # Europa FM
Inspectoratul Județean de Poliție Iași s-a autosesizat după ce presa locală a dezvăluit cazul, ne-a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției, Ioana Laura Bîlea: “Polițiștii din cadrul IPJ Iași s-au autosesizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unității de parchet competente.” Vă amintesc, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află acum la Spitalul […]
17:40
Funeraliile cardinalului Lucian Mureșan | Va participa președintele Nicușor Dan, iar Papa Leon al XIV-lea a trimis o telegramă de condoleanțe # Europa FM
Cardinalul Lucian Mureșan va fi înmormântat luni la Blaj. La funeralii va participa și președintele Nicușor Dan. Azi premierul Ilie Bolojan a trecut pe la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”, unde se află trupul cardinalului. Și Papa Leon a trimis un mesaj de condoleanțe pentru fostul lider al Bisericii Române Greco-Catolice. Cardinalul Lucian Mureșan va […]
17:40
Ministrul Sănătății: Toată conducerea DSP Iași și managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași trebuie să plece din funcții după moartea celor șase copii infectați cu bacteria Serratia # Europa FM
Toată conducerea DSP Iași și managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași vor fi demiși după tragedia în care au murit șase minori, infectați cu bacteria Serratia. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a fost astăzi la unitatea medicală, a găsit dovezi potrivit cărora conducerea secției și a spitalului, dar și Direcția de Sănătate Publică, […]
13:40
“Bună dimineața, Europa!” cu Mihai Dinu: Despre Interioare și de ce Alexandru Andrieș a fost primul hipster din România (fără să știe) # Europa FM
Peisajul muzical românesc din anii ‘80 era controlat de cenzură, iar folkul devenise fie o supapă tolerată, fie un exercițiu didactic fără prea mari surprize, așa că “Interioare” a apărut ca o mică anomalie. Alexandru Andrieș, arhitect de formație, a debutat discografic cu un material care are mai mult din logica unui volum de poezie […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Ministrul Sănătății, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: „Au gestionat cu nepăsare, aș putea spune. Sunt obișnuiți că merge și așa” | AUDIO # Europa FM
„Au gestionat cu nepăsare! Cel mai probabil, vor fi dați afară!”, a declarat la Europa FM ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre conducerea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce șase copii au murit la secția ATI, infectați cu bacteria Serratia marcescens. După amenzi de 70.000 de lei acordate de DSP Iași către epidemiolog, medic […]
21:40
Astronomii de la NASA au descoperit o stea rară care a „înghițit” o planetă de mărimea lui Pluto | AUDIO # Europa FM
Descoperire inedită făcută de astronomii de la NASA. O stea rară a înghițit o altă planetă de mărimea lui Pluto, fenomen surprins prin Telescopul Spațial Hubble. Descoperirea s-a produs în galaxia noastră, la o distanță de 255 de ani-lumină. Prin analiza spectroscopică, cercetătorii au identificat urme chimice, în special azot, care indică că obiectul devorat […]
21:40
Peste 500 de persoane au fost găsite muncind fără contract, la o firmă din București. Ministrul Muncii: „Astfel de practici lasă sute de oameni fără protecție socială” | AUDIO # Europa FM
Peste 500 de angajați la negru. Asta a descoperit Inspecția Muncii la o firmă de curierat din București după o singură zi de control. Operatorul a fost sancționat cu amenda maximă: 200 de mii de lei. Controlul a avut loc pe data de 23 septembrie. 530 de angajați ai firmei de curierat lucrau la negru, […]
21:40
A fost lansată prima hartă online dedicată muzeelor și caselor memoriale din București: Cuprinde peste 64 de instituții culturale | GALERIE FOTO # Europa FM
Premieră în București: a fost lansată prima harta online a muzeelor și caselor memoriale. De la unelte preistorice, artă europeană și românească, la fosile, le putem găsi acum pe toate la doar un click distanță, pe hartamuzeelor.ro. Înainte de a pleca la pas prin Capitală, ar fi bine să verificăm programul muzeelor de pe traseu, […]
21:40
Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu. Diana Buzoianu: „Are un rol esențial pentru infrastructura de prevenire a inundațiilor” | AUDIO # Europa FM
Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, analizele făcute de Apele Române au demonstrat că lucrările de la hidrocentrală au un rol principal în prevenirea inundațiilor. Decizia ministrei de a întârzia acordul de mediu a înfuriat partidele de opoziție, care au depus și o moțiune […]
17:40
Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calculul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 6,52% pe an, de la 6,54%. Indicele ROBOR la trei luni este în ușoară scădere: de la 6,545 la 6,52%. La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an. Este vorba […]
17:40
Rusia a plătit preoți ai Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova pentru a influența alegătorii să voteze la parlamentare împotriva partidelor pro-europene | AUDIO # Europa FM
Autoritățile din Moldova se pregătesc pentru alegerile parlamentare – scrutin care va avea loc duminică. Rezultatul acestora va influența soarta Republicii, care se luptă acum cu o încercare fără precedent a Rusiei de influențare a alegătorilor. Kremlinul ar fi plătit preoți ai Bisericii Ortodoxe pentru a deturna alegătorii, scrie azi Reuters, în timp ce jurnaliștii […]
17:40
Nicușor Dan susține că Rusia nu va ataca NATO: „Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera ucraineană sunt extrem de mici” | AUDIO # Europa FM
Fostul candidat Călin Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, susține președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus aseară, la Digi24, că are certitudinea că […]
17:40
Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, despre tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „În perioada următoare, vor mai apărea cazuri” | AUDIO # Europa FM
„Spitalul încearcă să se apere, e clar că sunt vinovați!”, a declarat la Europa FM președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, despre tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit la secția ATI, infectați cu bacteria Serratia marcescens. Cel mai mic era un nou-născut. Președintele Vasile Barbu ne-a spus că managementul spitalului […]
17:40
Sfântu Gheorghe se transformă în capitala kürtőskalács-ului: Timp de trei zile, orașul găzduiește Târgul de Toamnă și Festivalul Kürtőskalács | AUDIO # Europa FM
La Sfântu Gheorghe, toamna nu vine doar cu frunze arămii și aer răcoros, ci și cu miros de kürtőskalács proaspăt, cafea aburindă și pâine cu miere. Timp de trei zile, orașul pulsează de energie, gusturi, tradiții și zâmbete. E momentul acela din an când centrul devine un furnicar de bunătăți, muzică live, copii care aleargă […]
17:40
Degustare exclusivă în cadrul retrospectivei Radu Jude – primul regizor român celebrat integral la Centre Pompidou Parisul aplaudă cinemaul românesc Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” transformă, timp de trei săptămâni, Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque în spații de dialog artistic și cultural. Pentru prima oară în istoria Pompidou, întreaga operă a unui regizor român este […]
17:40
Rusia ar putea plănui proteste violente după alegerile din Moldova, pentru a o înlătura pe președinta Maia Sandu, avertizează Institutului pentru Studiul Războiului | AUDIO # Europa FM
Avertisment din partea Institutului pentru Studiul Războiului (ISW): indiferent de rezultatele scrutinului de duminică, Kremlinul ar putea să încerce destabilizarea Republicii Moldova și înlăturarea președintei pro-europene Maia Sandu. Rezultatul scrutinului este greu de anticipat, dar Rusia a încercat deja să creeze condiții care să genereze proteste postelectorale. Kremlinul ar duce o operațiune informațională organizată, vorbind […]
17:40
Președintele Nicușor Dan reacționează după ce șase copii au murit la secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași: „Acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan reacționează după ce șase copii au murit la secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, infectați cu bacteria Serratia marcescens. El a cerut ministrului Sănătății și Guvernului să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitale. Președintele subliniază că infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol […]
13:40
Jidvei lansează Vinars XO la Paris, în premieră absolută, cu ocazia onorării retrospectivei Radu Jude găzduite de Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque (P) # Europa FM
23 septembrie – 11 octombrie 2025 Centre Pompidou & mk2 Bibliothèque, Paris Pentru prima dată în istoria prestigiosului Centre Pompidou, unul dintre cele mai importante repere europene pentru arta contemporană și cinematografia de autor, întreaga operă a unui regizor român este prezentată într-o retrospectivă integrală. Sub titlul Radu Jude, cinéaste intranquille, programul reunește 28 de filme […]
13:40
Astra Film Junior 2025. Educație prin film documentar pentru o generație care gândește liber. # Europa FM
Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, revine la Sibiu în perioada 20-24 octombrie, cu o ediție care transformă cinemaul într-un instrument de cunoaștere, empatie și gândire critică pentru elevi și profesori. Curatoriat pe grupe de vârstă (6+, 11+, 15+), programul aduce documentare, animații și ficțiuni scurte despre […]
13:40
Căldură, ritm și spectacol: intre 6 si 26 octombrie Bucureștiul devine capitala mondială a saunei! (P) # Europa FM
Sauna Fest dureaza 3 săptămani si promite experiente unice, in premieră pentru Romania. Therme București anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna Fest, cel mai mare festival din lume dedicat show-urilor în saună și singurul de acest fel din România. Între 6 și 26 octombrie 2025, iubitorii de wellness și relaxare sunt invitați […]
13:40
Organizația Salvați Copiii propune interzicerea completă a publicității la jocurile de noroc | AUDIO # Europa FM
Organizația Salvați Copiii cere Parlamentului măsuri radicale împotriva expunerii minorilor la jocurile de noroc. ONG-ul propune interzicerea completă a publicității și ridicarea vârstei de acces la 21 de ani și mutarea sălilor la cel puțin 300 de metri de școli. Potrivit unui studiu realizat de ONG, 14% dintre copiii din România recunosc că au jucat […]
13:40
Șase copii au murit la secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu o bacterie. DSP a început o anchetă epidemiologică | AUDIO # Europa FM
Tragedie la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii au murit la secția ATI, infectați cu bacteria Serratia marcescens. Cel mai mic era un nou-născut. Primul caz de infectare a fost confirmat pe 7 septembrie, iar după apariția a încă două cazuri, conducerea spitalului a decis să declare focar de infecție. […]
25 septembrie 2025
21:40
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani închisoare în dosarul privind finanțările libiene # Europa FM
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală și urmează să fie închis. Joi, 25 septembrie, Tribunalul Penal din Paris l-a condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul presupusei finanțări libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007. Nicolas Sarkozy urmează să se prezinte pe 13 octombrie la Parchetul Național Financiar, […]
21:40
Sondaj: Peste jumătate dintre români au animale de companie. Majoritatea preferă câinii | AUDIO # Europa FM
Câini, pisici, porcușori de Guineea sau șopârle, acestea sunt animalele de companie deținute de mai mult de jumătate dintre români, arată un sondaj realizat de INSCOP. Fie pentru companie și afecțiune, fie pentru pază sau din pasiune, acestea sunt motivele pentru care românii aleg să aibă unul sau mai multe animale de companie în casă […]
21:40
Dragoș Pîslaru: România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR dacă proiectul pensiilor speciale nu trece de CCR | VIDEO # Europa FM
România a atras doar 10 miliarde de euro din cele aproape 30 puse la dispoziție de Comisia Europeană prin PNRR. Alte sume importante depind de viitoarea decizie a Curții Constituționale privind Pachetul 2 de reforme asumat de Guvernul Bolojan. Câți bani riscă România să piardă dacă reforma pensiilor speciale nu trece de CCR? Invitat la […]
17:40
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi la Chișinău: Numele său apare în mai multe dosare penale. Ce a transmis Maia Sandu | AUDIO # Europa FM
La șase ani de când a fugit din țară, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus astăzi, cu un avion de linie, în Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat a fost scos din avion cu cătușe la mâini și escortat de mascați. Numele lui Vladimir Plahotniuc apare în mai multe dosare […]
17:40
Tânărul suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale din țară, internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia | AUDIO # Europa FM
Adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesajele de amenințare către sute de școli și spitale din țară, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia. În timpul audierilor de ieri, el și-a recunoscut vina, au declarat surse apropiate anchetei pentru Televiziunea Publică. Adolescentul de 17 ani, elev la un liceu din București, a […]
17:40
Arad: 23 de suspecți arestați în urma celor mai ample acțiuni anti-drog din ultima perioadă. Au fost efectuate 64 de percheziții la persoane suspectate de trafic de droguri | AUDIO # Europa FM
Una dintre cele mai ample acțiuni anti-drog din ultima perioadă din Arad s-a soldat cu 23 de persoane arestate preventiv sau la domiciliu. Anchetatorii au ridicat diferite cantități de substanțe interzise, pistoale și bani. 15 suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar opt au fost arestați la domiciliu. Purtătorul de cuvânt al […]
17:40
Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază a fost prelungită cu șase luni | AUDIO # Europa FM
Până la 31 martie 2026 va fi valabilă plafonarea prețurilor pentru 17 produse de bază. Între acestea se numără franzela albă, laptele de vacă cu grăsime de 1,5%, telemeaua și iaurtul de vacă, dar și ouăle calibrul M, precum și carnea de porc și de pui. Pe listă se află și magiunul, produs care a […]
17:40
Numărul clienților din restaurante și hoteluri a scăzut cu 50% în ultimele luni. Președintele HORA: Măsurile fiscale îi determină pe oameni să fie mai reticenți | AUDIO # Europa FM
Numărul de clienți în restaurante și hoteluri s-a redus deja cu 50% în ultimele luni. Sunt date prezentate de federațiile și patronatele din HoReCa, care își unesc eforturile pentru a susține păstrarea cotei de TVA la 11%. Președintele HORA, Radu Savopol, a afirmat într-o dezbatere „New Money” că introducerea pachetelor de măsuri fiscale a provocat […]
17:40
Ministrul Apărării, după ședința CSAT: „S-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care necesită apărare împotriva dronelor” | AUDIO # Europa FM
CSAT a completat legislația care prevede modul de reacție în cazul în care drone străine intră în spațiul aerian românesc. În cazul dronelor și al aeronavelor militare cu pilot, decizia de a le doborî va fi luată de comandantul misiunii, conform cerințelor NATO, iar în cazul aeronavelor civile cu pilot, decizia îi va aparține ministrului. […]
