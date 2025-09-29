UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi obţine majoritatea în Parlament necesară pentru a guverna singur/ Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România / Surpriza: Partidul „Democraţia Acasă”

21:40

Igor Grosu, preşedintele PAS, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că în cursul zilei a văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombe. El a făcut apel la răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara ţării. Grosu le-a transmis acelor actori politici şi electorali care încearcă să transmită mesaje de destabilizare să se gândească în primul rând la cetăţenii Republicii Moldova, la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid.