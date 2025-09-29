De la poluare la miopie – studiu
SportMedia, 29 septembrie 2025 02:20
Poluarea aerului ar putea afecta vederea copiilor, în timp ce un aer mai curat îi ajută să își protejeze și chiar să își îmbunătățească vederea, arată un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că expunerea la niveluri mai scăzute de poluanți atmosferici – în special dioxid de azot (NO₂) și particule fine (PM2.5) – este asociată … The post De la poluare la miopie – studiu appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:20
FCSB învinge la limită Oțelul și obține prima victorie în Superliga după mai bine de două luni # SportMedia
FCSB a învins, duminică, scor 1-0, pe Oțelul Galați în etapa a 11-a din Superliga României. Primele emoții ale partidei le-a avut FCSB, la o reluare peste poartă din careu a lui Andrezinho, în minutul 7. Răspunsul campioanei a venit prin Tănase, care a șutat cu efect din careu în minutul 32, dar pe portar. … The post FCSB învinge la limită Oțelul și obține prima victorie în Superliga după mai bine de două luni appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Poluarea aerului ar putea afecta vederea copiilor, în timp ce un aer mai curat îi ajută să își protejeze și chiar să își îmbunătățească vederea, arată un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că expunerea la niveluri mai scăzute de poluanți atmosferici – în special dioxid de azot (NO₂) și particule fine (PM2.5) – este asociată … The post De la poluare la miopie – studiu appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Gâtul ar putea dezvălui mai multe despre sănătatea noastră decât indicele de masă corporală (IMC). Cercetările arată că un gât mai gros ar putea semnala riscuri ascunse pentru inimă, metabolism și somn. Un gât lat poate sugera forță fizică – la asta ne gândim când vedem sportivi precum boxeri sau jucători de rugby -, însă … The post Grosimea și lungimea gâtului vorbesc despre riscul de boli cardiovasculare appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:20
O dronă detectată în vecinătatea aeroportului Henri Coandă din București a perturbat duminică traficul aerian timp de 40 de minute. Incidentul a fost raportat iniţial de piloții unui avion Turkish Airlines care aterizase în siguranță pe pista 08L la ora 14:27, susține BoardingPass. Ca măsură de precauție, controlul traficului aerian a cerut avionului British Airways … The post Dronă lângă aeroportul Otopeni: traficul aerian întrerupt 40 de minute appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Statele Unite iau în considerare cererea Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, ca parte a efortului Kievului de a respinge invazia rusă. Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite rachete Tomahawk capabile să lovească ținte din Moscova, în timpul unei întâlniri cu ușile închise … The post Vance: SUA iau în calcul trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Rezultatele la alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi urmărite în timp real. Comisia Electorală Centrală prezintă rezultatele alegerilor pe măsură ce sunt numărate voturile din secţii. Atragem atenţia că primele rezultate vin din secțiile mici și sunt mai puțin relevante, iar un tablou al rezultatelor se va contura abia după procesarea secțiilor mari, adică … The post LIVE Alegeri în Moldova. Au apărut primele rezultate oficiale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:20
Zelenski amenință Kremlinul, Moscova avertizează: Mai bine nici să nu vorbim despre asta # SportMedia
Moscova respinge ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene. Zelenski a susţinut, într-un interviu acordat Axios, că centrele puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficialii de la Kremlin ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”. ”Zelenski încearcă să … The post Zelenski amenință Kremlinul, Moscova avertizează: Mai bine nici să nu vorbim despre asta appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Gimnasta Denisa Golgotă a cucerit, duminică, medalia de aur în finala de la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely (Ungaria). Exercițiul Denisei Golgotă a fost notat cu 12.750, notă cu care s-a clasat pe primul loc, la fel ca în calificări. Argintul i-a revenit Juliei Soares din Brazilia, cu nota 12.550, în timp ce … The post Denisa Golgotă cucerește medalia de aur la sol, la Cupa Mondială de gimnastică appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Sunt mai multe victime și clădirea e în flăcări (Video) # SportMedia
O biserică mormonă din Grand Blanc, statul american Michigan, a fost scena unui atac armat cu multiple victime, potrivit poliției locale. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări, însă autoritățile anunţă că nu există în prezent o amenințare activă la adresa publicului, potrivit AP. Potrivit poliţiei locale, s-au înregistrat victime multiple, atacatorul a fost neutralizat, iar … The post Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Sunt mai multe victime și clădirea e în flăcări (Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Ionuț Radu (28 de ani), portarul Celtei Vigo, a apărat un penalty contra celor de la Elche. Elche și Celta Vigo s-au înfruntat în etapa a șaptea din campionatul Spaniei, iar Ionuț Radu a fost titular în poarta oaspeților. Internaționalul român s-a făcut remarcat în partida cu Elche în minutul 54, când a apărat un … The post Ionuț Radu, paradă spectaculoasă în Elche – Celta Vigo: A apărat un penalty (Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Horoscop zilnic pentru 29 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 29 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Horoscop pentru săptămâna 29 septembrie - 5 octombrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Tentativă de destabilizare la Chișinău: Trei persoane reținute, inclusiv doi frați din structurile de forță din Transnistria (Video) # SportMedia
Poliția Națională din Republica Moldova a anunțat, duminică seara, că deține informații privind intenția unor grupuri de persoane de a provoca dezordini și destabilizări la Chişinău, începând din această noapte și pe parcursul zilei de luni, în cadrul unui protest deja anunțat. Fostul președinte Igor Dodon a anunțat un protest pentru luni la prânz, menit … The post Tentativă de destabilizare la Chișinău: Trei persoane reținute, inclusiv doi frați din structurile de forță din Transnistria (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:20
Rogobete: Haos administrativ și unghii false la Spitalul Sfânta Maria. Verificările scot la iveală posibile fapte penale # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, în urma unui control efectuat la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, că unitatea medicală se confruntă cu un haos administrativ și procedural grav. Verificările au fost declanșate după moartea a șase copii, cel mai probabil infectați cu o bacterie contractată în spital. Invitat la Antena3, ministrul … The post Rogobete: Haos administrativ și unghii false la Spitalul Sfânta Maria. Verificările scot la iveală posibile fapte penale appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Cel mai mare exod de funcționari americani de la Al Doilea Război Mondial. Peste 100.000 de angajați părăsesc sistemul sub presiunea lui Trump # SportMedia
Administrația Trump se pregătește să gestioneze cea mai mare demisie colectivă din istoria Statelor Unite, cu peste 100.000 de angajați federali care urmează să-și încheie oficial activitatea marți, în cadrul unui program controversat de „demisie amânată”. În total, până la 275.000 de funcționari publici ar putea părăsi sistemul prin diverse mecanisme – demisie, pensionare anticipată, … The post Cel mai mare exod de funcționari americani de la Al Doilea Război Mondial. Peste 100.000 de angajați părăsesc sistemul sub presiunea lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
20:20
MotoGP: Marc Marquez, campion pentru a șaptea oară: Francesco Bagnaia s-a impus în Japonia # SportMedia
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) și-a asigurat al șaptelea titlu mondial la MotoGP, terminând duminică pe locul doi în Marele Premiu al Japoniei, a 17-a etapa din cele 22 ale Campionatului mondial 2025, câștigat de coechipierul său, italianul Francesco Bagnaia, pe circuitul Motegi, scrie AFP. Catalanul în vârstă de 32 de ani i se alătură … The post MotoGP: Marc Marquez, campion pentru a șaptea oară: Francesco Bagnaia s-a impus în Japonia appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Iniţiativa Turciei de a impune reguli stricte la nivelul Uniunii Europene privind modul de preparare a celebrului kebab a fost retrasă oficial, după ce a provocat o reacție dură din partea industriei alimentare germane și a altor state membre. Solicitarea turcilor viza obținerea etichetei „Specialitate Tradițională Garantată”, care ar fi impus restricții asupra ingredientelor și … The post Războiul kebabului. Turcia pierde bătălia pentru rețeta unică europeană appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova își leagă speranțele de oprire a războiului din Ucraina de posibile negocieri cu Statele Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul Adunării Generale a ONU, unde Lavrov a vorbit în fața unei săli aproape goale – o imagine simbolică pentru izolarea tot mai evidentă a … The post Cum a vorbit Lavrov la o sală goală de la ONU (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:20
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul mondial și principal favorit, s-a calificat duminică în semifinalele turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în sferturi, în două seturi, 6-2, 6-4, de americanul Brandon Nakashima (33 ATP). Alcaraz, care are acum 2-0 în … The post S-au stabilit semifinalele turneului de la Tokyo appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Noi drone misterioase înainte de summit-ul UE. Danemarca își închide cerul. Germania intervine cu forțe anti-dronă (Video) # SportMedia
Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte (miercuri şi joi) şefi de stat şi de guverne la Copenhaga. ”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie specială securităţii. Prin urmare, de luni … The post Noi drone misterioase înainte de summit-ul UE. Danemarca își închide cerul. Germania intervine cu forțe anti-dronă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Emoții mari pentru Mircea Lucescu: Denis Drăguș s-a accidentat și așteaptă verdictul final al medicilor # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a primit o lovitură dură. Denis Drăguș, unul dintre fotbaliștii în care își punea mari speranțe pentru meciul cu Austria, s-a accidentat într-un meci jucat de Eyupspor în campionatul Turciei, iar semnele nu sunt deloc bune pentru naționala României. Drăguș a ieșit plângând din teren și a … The post Emoții mari pentru Mircea Lucescu: Denis Drăguș s-a accidentat și așteaptă verdictul final al medicilor appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică faptul că rectificarea bugetară, ce urmează să fie adoptată până la finalul săptămânii viitoare, va aduce un plus de 25 de miliarde de lei pentru asigurarea funcționării statului. „România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta însemna că anumite categorii de … The post Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Simone Tempestini, campion absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc # SportMedia
Simone Tempestini s-a impus pentru prima dată în Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025, și a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc. Aproape 60 de echipaje au luat startul în a doua ediție a Raliului Vâlcii, cursă desfășurată exclusiv pe macadam, unde Tempestini … The post Simone Tempestini, campion absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Imagini amețitoare de pe cel mai înalt pod din lume. Traversează o vale adâncă de sute de metri (Video) # SportMedia
Autoritățile chineze au deschis duminică circulația pe podul Huajiang Grand Canyon, prezentat drept „cel mai înalt pod din lume”. Construcția spectaculoasă este suspendată la 625 de metri deasupra unei văi adânci din provincia muntoasă Guizhou, din sudul Chinei, relatează AFP. Podul are o deschidere principală de 1.420 de metri și o lungime totală de aproape … The post Imagini amețitoare de pe cel mai înalt pod din lume. Traversează o vale adâncă de sute de metri (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Presa din Italia a „radiografiat” meciul Cagliari – Inter 0-2, o nouă victorie obținută de echipa condusă de Cristi Chivu, și l-a lăudat pe antrenorul român. Lautaro Martinez și Francesco Pio Esposito au adus succesul lui Inter, în deplasare, iar jurnaliștii italieni au concluzionat că echipa lui Chivu a arătat maturitate și a controlat jocul. … The post Presa din Italia, concluzie fermă în privința lui Cristi Chivu: „Excelent” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă. Intervenţia chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, unde bărbatul este internat, iar medicii susţin că au luat această decizie pentru a-i salva … The post Pilotul avionului prăbușit la Iași e în stare gravă, i-au fost amputate picioarele appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Canotaj: România obține prima medalie de aur din istorie cu un echipaj de 8+1 mixt, la CM de la Shanghai # SportMedia
România face spectacol la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai. După ce a câștigat deja patru medalii, România a obținut, duminică, o nouă medalie de aur, prin echipajul de 8+1 mixt. Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu sunt sportivii care au … The post Canotaj: România obține prima medalie de aur din istorie cu un echipaj de 8+1 mixt, la CM de la Shanghai appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național. Meteorologul Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, spune că și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 … The post Au fost -6,4 °C azi noapte. Nici pentru următoarele zile veștile nu-s cu mult mai bune appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Percheziții în București, Ilfov și Olt: trafic de droguri, mită și scurgeri de informații # SportMedia
Procurorii DIICOT, sprijiniți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei, desfășoară duminică o amplă operațiune în Capitală și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează un grup infracțional organizat implicat în trafic de droguri. Anchetatorii investighează și fapte de luare și dare de mită, precum și divulgarea unor informații nepublice. În cadrul acțiunii … The post Percheziții în București, Ilfov și Olt: trafic de droguri, mită și scurgeri de informații appeared first on spotmedia.ro.
14:20
CFR Cluj îl lasă să plece pe fotbalistul de care a fost gata să se despartă și în vară. Prin vocea lui Victor Angelescu, președintele echipei, Rapid a anunțat că transferul lui Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj se va face în iarnă. După ce părțile n-au reușit să bată palma pe … The post CFR Cluj îl lasă să plece și semnează cu Rapid: Transferul, confirmat appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Protestele iau amploare în Germania. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Berlin (Video) # SportMedia
Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstrație la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâșia Gaza, manifestație convocată de mai multe organizații ale societății civile, scrie agenția EFE. Această demonstrație a fost una dintre cele mai ample care au avut loc în Germania de la începutul ofensivei israeliene … The post Protestele iau amploare în Germania. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Berlin (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB recuperează un fotbalist important pentru meciul cu Young Boys, din etapa a doua de pe tabloul principal din Europa League. Este vorba despre Adrian Șut (25 de ani), accidentat la echipa națională în partida cu Cipru, cu probleme la gleznă. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Șut va … The post FCSB recuperează un fotbalist important pentru meciul cu Young Boys appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ianis Hagi (26 de ani) primește o veste excelentă după ce a început să joace pentru Alanyaspor. Transferat în vară de turcii de la Alanyaspor, după ce a fost liber de contract câteva luni, Ianis Hagi se pregătește să revină și la echipa națională a României. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a anunțat că are de … The post Ianis Hagi primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Presa din Olanda scrie despre un posibil transfer al lui David Miculescu (24 de ani) în Eredivisie. „Killer-ul” lui Go Ahead Eagles în Europa League, cu FCSB, David Miculescu a atras atenția prin prestația sa contra formației din Deventer. Olandezii scriu despre faptul că Twente ar fi interesată să-l transfere pe Miculescu. „S-ar potrivit perfect … The post Presa din Olanda, anunț despre transferul lui David Miculescu appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Inter leagă două victorii consecutive în Serie A: Cristi Chivu i-a transmis un mesaj direct unui fotbalist # SportMedia
Inter a legat a doua victorie consecutivă în Serie A, cu Cagliari, în etapa a cincea din campionatul Italiei. Echipa condusă de Cristi Chivu s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Cagliari, prin golurile marcate de Lautaro Martinez (9) și Francesco Pio Esposito (82). Este al doilea succes la rând pentru „nerrazzurri”, care au învins … The post Inter leagă două victorii consecutive în Serie A: Cristi Chivu i-a transmis un mesaj direct unui fotbalist appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1313 Noapte de foc la Kiev: atac masiv cu rachete și drone, Polonia ridică avioanele de luptă (Video) Moscova trimite bolnavi pe front # SportMedia
Am intrat în ziua 1313 de război, iar Ucraina a trăit una dintre cele mai grele nopți din ultimele luni: Kievul și Zaporojie au fost lovite de un atac masiv cu drone și rachete, soldat cu răniți și pagube majore. Polonia a ridicat avioanele de luptă și și-a închis parțial spațiul aerian, pe fondul intensificării … The post Ziua 1313 Noapte de foc la Kiev: atac masiv cu rachete și drone, Polonia ridică avioanele de luptă (Video) Moscova trimite bolnavi pe front appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB dă o lovitură financiară majoră după ce TAS i-a dat câștig de cauză în procesul cu Al Gharafa pentru banii pe transferul lui Florinel Coman. Campioana României urmează să încaseze banii pe Coman, plus un milion de euro penalități, după ce TAS a dat verdictul în procesul intentat celor de la Al Gharafa, care … The post FCSB dă o lovitură financiară majoră appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente” # SportMedia
În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO. Serghei Lavrov a avertizat însă că orice agresiune la adresa Rusiei va primi, cităm, un „răspuns ferm”. Cât despre perspectivele de pace, … The post Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente” appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Putin va ataca un alt stat european, susține Zelenski. Lavrov îl contrazice cu jumătate de gură # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Vladimir Putin pregătește extinderea războiului printr-un atac asupra unui alt stat european, acuzând Kremlinul că testează apărarea aeriană a NATO prin incursiuni cu drone și avioane. Declarația a venit după întâlnirea sa cu Donald Trump la ONU, în New York, unde liderul ucrainean a susținut că Rusia pregătește … The post Putin va ataca un alt stat european, susține Zelenski. Lavrov îl contrazice cu jumătate de gură appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Cum reușește Franța să limiteze infecțiile intraspitalicești: Nu căutăm vinovați, ci soluții # SportMedia
Cele șase decese ale unor copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași, contaminați chiar în unitatea medicală cu bacteria Serratia marcescens, ridică mari semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate infecțiile intraspitalicești (nosocomiale) în spitalele din România. Și de ce țări precum Franța sau Spania reușesc să le țină sub control. În … The post Cum reușește Franța să limiteze infecțiile intraspitalicești: Nu căutăm vinovați, ci soluții appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:10
Mii de observatori la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți sunt din străinătate # SportMedia
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunțat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat al CEC, pentru acest scrutin au fost acreditați, în total, 3.423 observatori, dintre care 912 sunt observatori străini. Din numărul observatorilor naționali, 2.496 reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai … The post Mii de observatori la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Câți sunt din străinătate appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Dennis Man (27 de ani) a adus prima sa contribuție pentru PSV, de la transferul din Italia. Man a început pe banca de rezerve meciul Excelsior – PSV, din Eredivisie, dar a fost introdus pe teren în minutul 70 de antrenorul Peter Bosz. Internaționalul român a avut impact imediat! La doar două minute de când … The post Dennis Man, decisiv pentru PSV Eindhoven: Pasă de gol în meciul cu Excelsior Video appeared first on spotmedia.ro.
02:10
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfășurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE. „Pentru Statele Unite, NATO este importantă și … The post NATO anunță ce va face dacă SUA se retrag de pe flancul estic appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului tot mai mare de atacuri hibride asupra infrastructurii și rețelelor critice. Nu se mai poate vorbi despre pace în Germania, având în vedere numărul tot mai mare de atacuri asupra rețelelor și infrastructurii … The post Cancelarul Merz: Germania nu mai trăiește în pace appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Republica Moldova își alege noul Parlament: 3,3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne # SportMedia
Aproape 3,3 milioane de moldoveni cu drept de vot sunt așteptați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă viitorul Parlament. Scrutinul, considerat unul cu miză istorică, va decide direcția țării pentru următorii patru ani: continuarea drumului european, odată cu apropierea negocierilor de aderare la UE, sau o eventuală revenire în sfera de influență a Federației Ruse. Cetățenii … The post Republica Moldova își alege noul Parlament: 3,3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Vârsta explică, dar nu scuză. Cum personalitatea și nivelul de dezvoltare al spiritului comunitar dau direcție vieții noastre # SportMedia
În viața de zi cu zi, avem tendința să simplificăm explicațiile pentru comportamentele celorlalți: „E copil, normal că nu ascultă”, „E adolescent, normal că nu gândește în perspectivă”, „E adult, e obosit, de aceea e nervos”, „E bătrân, normal că e morocănos”. Aceste afirmații conțin un sâmbure de adevăr, pentru că fiecare etapă de viață … The post Vârsta explică, dar nu scuză. Cum personalitatea și nivelul de dezvoltare al spiritului comunitar dau direcție vieții noastre appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Le interzicem șoferilor începători mașinile puternice? Ce spune deputatul USR care vrea să schimbe legea și care e părerea expertului # SportMedia
Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave. „Și o singură viață sau 2 sau 10 dacă am salva cu această lege, ar fi un succes”, a declarat Drăgoescu pentru Spotmedia.ro. Titi Aur – expert în siguranță … The post Le interzicem șoferilor începători mașinile puternice? Ce spune deputatul USR care vrea să schimbe legea și care e părerea expertului appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în țară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche. Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus față de cei … The post Mii de militari francezi vin în România pentru un exercițiu NATO appeared first on spotmedia.ro.
27 septembrie 2025
22:10
Germania va înăspri legislația în domeniul aviatic, pe măsură ce incursiunile cu drone se înmulțesc. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat sâmbătă revizuirea legii securității aviatice a țării pentru a le da forțelor armate autoritatea de a doborî aeronave ostile. Dobrindt a descris creșterea numărului recent de incursiuni cu drone deasupra Germaniei și … The post Drone suspecte survolează Germania. Berlinul ia măsuri appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Volodimir Zelenski a declarat că peste 90 de drone rusești s-au îndreptat spre Polonia în noaptea de 9 spre 10 septembrie, dar Ucraina le-a doborât pe cele mai multe în spațiul său aerian. Putin testează capacitatea Europei de a răspunde atacurilor sale hibride și a demonstrat până acum că europenii nu au capacitatea de a-și … The post Zelenski: 92 de drone rusești se duceau spre Polonia pe 10 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.