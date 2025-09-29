92% din buletinele de vot exprimate în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost procesate

16:50

Aproximativ 40% dintre lumânări sunt periculoase pentru sănătate, în special cele parfumate, deoarece fitilurile lor pot conţine plumb care, odată aprins, eliberează în atmosferă substanţe toxice. Pentru a evita riscurile, se recomandă lumânările din ceară de albine cu fitile din bumbac. De asemenea, o serie de alte produse şi obiecte din locuinţele noastre, aparent inofensive, […]