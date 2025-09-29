VIDEO: Trump a apărat ortodocșii în fața lui Erdogan. Patriarhul Bartolomeu i-a vorbit președintelui SUA de celebrarea a 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, ceea ce i-a suscitat interesul lui JD Vance

01:00

Am avut prilejul să-l întâlnesc pe unul dintre cei care, prin poziția sa, cunoștea destul de bine ce se întâmplă la nivelul cel mai înalt în lume. Am purtat o discuție scurtă în care eu deplângeam faptul că pornografia și homosexualitatea vor duce la disoluția tineretului, dacă nu facem ceva ca să ne împotrivim.