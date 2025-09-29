Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuză Franţa că i-a cerut să elimine canale din Republica Moldova
News.ro, 29 septembrie 2025 03:10
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, afirmă că în urmă cu un an, când era constrâns juridic să nu părăsească Parisul, serviciile de informaţii franceze l-au contactat prin intermediul unui intermediar, cerându-i să ajute guvernul de la Chişinău să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, relatează Le Figaro.
• • •
Acum o oră
03:40
Cel puţin 4 morţi şi 8 răniţi în urma atacului armat, urmat de incendiere, de la biserica din Michigan. Este al doilea atac armat în masă în mai puţin de 24 de ore care ar fi fost comis de un veteran al războiului din Irak # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite duminică într-un incident armat la o biserică mormonă din Grand Blanc, în statul Michigan, potrivit unui nou bilanţ anunţat de poliţie, relatează CNN.
Acum 2 ore
03:10
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuză Franţa că i-a cerut să elimine canale din Republica Moldova # News.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, afirmă că în urmă cu un an, când era constrâns juridic să nu părăsească Parisul, serviciile de informaţii franceze l-au contactat prin intermediul unui intermediar, cerându-i să ajute guvernul de la Chişinău să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, relatează Le Figaro.
Acum 4 ore
02:10
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi obţine majoritatea în Parlament necesară pentru a guverna singur/ Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România / Surpriza: Partidul „Democraţia Acasă” # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
01:50
Alegeri în R. Moldova - Blocul Patriotic, prorus, a protestat în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale şi ameninţă că nu va recunoaşte rezultatele # News.ro
Reprezentanţii Blocului Patriotic - formaţiunea prorusă clasată pe locul al doilea în alegerile legislativă din Republica Moldova, dar cu un scor sub aşteptările sale - au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, duminică seara, după închiderea secţiilor de vot, pentru „a apăra votul poporului”, relatează presa locală.
01:00
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi obţine majoritatea de 51 de locuri în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România / Surpriza: Partidul „Democraţia Acasă” # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
00:50
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi are majoritate în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
00:40
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi se apropie de majoritate în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
Acum 6 ore
00:20
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului pentru a le spune că „îi iubeşte” şi că trebuie să fie „puternici şi duri” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri.
00:00
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A.
28 septembrie 2025
23:30
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste trei sferturi din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus / Surpriza: scorul partidului „Democraţia Acasă” # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
23:10
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 50% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus / Surpriza: scorul partidului „Democraţia Acasă” # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 42,40 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 29,85 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 50 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:50
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 50% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 42,40 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 29,85 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 50 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:50
Grecia: PAOK a condus cu 3-1 în deplasare, la Asteras, dar a terminat la egalitate, scor 3-3 # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Elevii lui Lucescu jr au condus cu 3-1.
22:40
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 30% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă.
Acum 8 ore
22:30
Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 30% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:20
Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare - Partidul Maiei Sandu - 37,29%, Blocul Patriotic - 34,79% # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
22:20
Băsescu anunţă că vrea să recapete calitatea de cetăţean al Republicii Moldova: Am primit formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că e un act electoral. O voi face după alegeri # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu anunţă că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova , pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.
22:00
Igor Dodon: Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni în faţa Parlamentului, pentru un protest paşnic. Nu vom tolera revolte în masă. Mesaj către forţele de ordine: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie # News.ro
Preşedintele PSRM, Igor Dodon, a anunţat după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că luni, la ora 12:00, se vor întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic, el având şi un mesaj către forţele de ordine: ”Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie”.
22:00
Primarul în exerciţiu al New Yorkului, Eric Adams, anunţă că abandonează cursa în vederea unei realegeri cu aproape o lună înainte de scrutin # News.ro
Primarul în exerciţiu al New Yorkului Eric Adams anunţă că abandonează cursa în vederea unei realegeri, duminică, cu mai puţin de o lună înaintea scrutinului, supravegheat îndeaproape de către preşedintele republican Donald Trump, relatează AFP.
22:00
Băsescu: O trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina / Infrastructurile vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei # News.ro
Traian Băsescu atrage atenţia asupra faptului că o victorie a forţelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, ar crea mai mari dificultăţi Ucrainei. Fostul şef al statului spune că, dacă socialiştii ar prelua puterea la Chişinău, infrastructura ţării de peste Prut ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei.
21:50
Traian Băsescu e convins că pro-europenii vor câştiga alegerile parlamentare în Republica Moldova. „Marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%”, spune fostul preşedinte # News.ro
Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, afirmă că nu crede în varianta în care blocul socialist va câştiga alegerile parlamentare din Republica Moldova. El e de părere că partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu va obţine cel mai mare procent în Legislativul de la Chişinău, subliniind că este important cât de mare va fi acest procent pentru formarea viitorului Guvern.
21:40
Igor Grosu, după închiderea urnelor: În cursul zilei de astăzi, am văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombe # News.ro
Igor Grosu, preşedintele PAS, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că în cursul zilei a văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombe. El a făcut apel la răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara ţării. Grosu le-a transmis acelor actori politici şi electorali care încearcă să transmită mesaje de destabilizare să se gândească în primul rând la cetăţenii Republicii Moldova, la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid.
21:40
Trump denunţă un ”nou atac ţintit împotriva creştinilor”, în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan # News.ro
Preşedintele american Donald Trump denunţă duminică ”un nou atac ţintit împotriva creştinilor”, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, un atac armat soldat cu cel puţin unor mort şi nouă răniţi, potrivit poliţiei, relatează AFP şi Reuters.
21:40
Traian Băsescu: Dacă majoritatea parlamentară de la Chişinău ar fi controlată de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod pentru România, socialiştii fiind total obedienţi faţă de Putin # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că dacă forţele socialiste, loiale Federaţiei Ruse, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, ţara de peste Prut ar deveni „un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”. El spune că dacă pro-ruşii ar prelua puterea în Moldova, exisă „posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.
21:40
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.
21:30
UPDATE - Alegeri în R. Moldova - Procesul de votare în ţară s-a încheiat la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91% / Mesajul transmis de Maia Sandu # News.ro
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
21:20
UPDATE- Cel puţin un mort şi nouă răniţi într-un atac armat la o biserică mormonă în Michigan, incendiată, anunţă poliţia. Atacatorul, ucis prin împuşcare de poliţie # News.ro
Un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, în timpul unei slujbe, duminică, după care a incendiat clădirea, omorând cel puţin o persoană şi rănind alte nouă, înainte să fie ucis prin împuşcare de poliţie, relatează The Associated Press.
21:20
Alegeri în R. Moldova - Procesul de votare în ţară s-a încheiat la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91% # News.ro
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
21:20
CNAB: Echipajul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei / Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranţă. Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.
21:10
Zece persoane, printre care şi trei copii, au fost implicate, duminică seară, într-un accident rutier, în judeţul Constanţa.
21:00
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Newcastle United, în etapa a şasea din Premier League.
20:50
Maia Sandu: Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră. Nu lăsa pe alţii să decidă în locul tău # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara şi îi îndeamnă să nu lase pe alţii să decidă în locul lor.
20:50
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un joc. În ciuda acestei tragedii, clubul a ţinut să dispute meciul din Cupa Franţei.
20:40
Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, a confundat o jurnalistă de culoare de la France TV cu mama internaţionalului francez Ousmane Dembele, proaspătul laureat al Balonului de Aur.
Acum 12 ore
20:30
Macron denunţă drept ”inadmisibile” ”atacuri şi ameninţări cu moartea” la adresa magistraţilor, în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy # News.ro
”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene, relatează AFP.
20:00
Mai multe persoane împuşcate într-un atac armat la o biserică mormonă în Michigan, în flăcări, anunţă poliţia. Atacatorul, neutralizat # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.
19:50
Sub sloganul „Athletes 4 Peace” („Sportivii pentru pace”), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli, au semnat o declaraţie publică în care denunţă „genocidul” din Gaza. Patruzeci şi opt de sportivi afirmă că „sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii”. Ei cer, în special, excluderea echipelor israeliene din competiţiile organizate de UEFA. Această iniţiativă a fost coordonată de Nujum Sports, o organizaţie britanică care militează pentru apărarea sportivilor musulmani, relatează Le Figaro.
19:50
Alegeri în Republica Moldova - Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, peste 50% din numărul total de votanţi # News.ro
Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunţă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanţi.
19:40
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabilă, câştigând Cupa Oraşelor Europei Centrale la fotbal, desfăşurată la Praga, informează FRF.
19:40
MAE, atenţionare de călătorie în Spania, în regiunile Valencia, Castellon şi coasta de nord a oraşului Alicante: Cod portocaliu de vreme nefavorabilă # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că Centrul de Coordonare a Situaţiilor de Urgenţă din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/m2 în unele zone însoţite de căderi de grindină.
19:30
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, condamnat la moarte după ce este găsit vinovat de corupţie # News.ro
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP.
19:30
Superliga: Farul Constanţa – Unirea Slobozia 1-1, gazdele au ratat penalti în minutul 90+4 # News.ro
Echipa ialomiţeană Unirea Slobozia a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în etapa a 11-a din Superligă. Larie a ratat un penalti pentru Farul, în al patrulea minut al prelungirilor.
19:20
Campionatul Mondial de Ciclism: Tadej Pogacar şi-a zdrobit adversarii şi a câştigat un nou titlu # News.ro
Ciclistul sloven Tadej Pogacar a cucerit duminică, în Rwanda, un nou titlu mondial la ciclism pe şosea, cu un timp semnificativ mai bun decât ocupantul locului secund.
19:10
Alegeri în R. Moldova - Poliţia Naţională anunţă cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ # News.ro
Poliţia Naţională din Republica Moldova transmite cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ.
19:00
Bilanţul busculadei din sudul Indiei creşte la 40 de morţi, inclusiv nouă copii. Trei persoane inculpate. Panica a apărut după ce spectatori, căţăraţi pe o creangă într-un arbore, au căzut pe mulţime, scrie presa indiană # News.ro
Poliţia a inculpat duminică trei colaboratori apropiaţi ai unui politician popular, Joseph Vijay Chandrasekhar, un fost actor, cu privire la omor prin imprudenţă şi neglijenţă, anunţă autorităţile locale, după moartea a cel puţin 40 de persoane, sâmbătă, într-o busculadă în timpul unei adunări a partidului acestuia în sudul Indiei, relatează AFP.
19:00
Maramureş: Acţiune a Salvamont pentru recuperarea unui turist german care s-a accidentat pe munte # News.ro
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior.
18:40
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 11-a din Superligă:
18:30
Peskov respinge ameninţări ale lui Zelenski cu privire la bombardarea Kremlinului. El încearcă să le demonstreze europenilor, care se poartă ca nişte capi de familie, că este curajos, minimalizează Peskov. ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre ast # News.ro
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte, relatează Reuters.
18:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa – Metz Handball, scor 24-31, în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Metz Handball, scor 31-24 (14-11), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor.
