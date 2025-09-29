La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova
Digi24.ro, 29 septembrie 2025 03:10
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia sa unele voci din Republica Moldova, în schimbul unui ajutor în procesul său din Franţa, informează Reuters, scrie Agerpres. Fondatorul telegram a procedat la fel în preajma alegerilor din România.
• • •
Acum 2 ore
03:10
02:50
Acum 4 ore
01:00
00:50
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată folosind o tehnică genetică ingenioasă # Digi24.ro
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată, potrivit cercetătorilor de la UniQure, o companie de biotehnologie din Amsterdam. Experimentul lor a arătat o încetinire cu 75% a evoluției bolii Huntington la pacienții care au primit noul tratament ce presupune o tehnică genetică inovativă.
Acum 6 ore
00:10
Peste 29.000 de cetăţeni moldoveni au votat în România. Câți au mers la urne în Capitală # Digi24.ro
Peste 29.000 de cetăţeni au votat duminică, în România, pentru membrii Parlamentului de la Chişinău.
28 septembrie 2025
23:50
23:30
23:20
22:50
22:50
Acum 8 ore
22:20
22:10
21:40
21:30
21:30
21:30
21:10
21:10
21:00
20:50
20:40
Acum 12 ore
20:00
20:00
20:00
19:50
19:20
19:00
19:00
18:40
18:30
18:00
17:50
17:40
17:40
17:30
17:00
16:50
16:30
16:20
16:20
16:00
16:00
15:40
Acum 24 ore
15:30
15:30
15:10
15:00
14:40
14:30
14:00
