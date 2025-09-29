La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova

21:30

Zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova. Peste 3 milioane de moldoveni sunt așteptați astăzi la urne să decidă componența noului Parlament. Deja peste un milion de moldoveni și-au exprimat opțiunea. Autoritățile de peste Prut sunt în alertă după ce mai multe site-uri guvernamentale au devenit ținta unor mega-atacuri cibernetice. Au fost și alerte false cu bombă în cinci țări, inclusiv în România.