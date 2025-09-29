Revista presei internaționale, 29 septembrie 2025
RADOR (29 septembrie) – Alegerile din Republica Moldova sunt urmărite cu un interes neobișnuit de presa internațională, fiind abordate invariabil în contextul mai larg al conflictului dintre regimul Putin și Occident. Republica Moldova are astăzi alegeri parlamentare, „scrutin care va determina dacă țara își continuă parcursul spre aderarea la UE sau dacă se va apropia […]
LIBERATION: În ajunul legislativelor, Moldova este asaltată de dezinformarea rusă: „Raportăm până la 20 de videoclipuri pe zi” # Rador
Moldova se teme de același scenariu ca în România vecină, întrucât campania pentru alegerile legislative moldovenești, care se încheie vineri, 26 septembrie, a fost dominată de ingerința Moscovei prin conținuturi virale pe TikTok LIBÉRATION (Franța), 26 septembrie 2025 – Când nu vinde suveniruri turiștilor, precum magneți cu cetatea Soroca, Mihai Focșa își […]
Procesarea opțiunilor exprimate pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară și în străinătate # Rador
Partidul Acțiune și Solidaritate – aflat la guvernare la Chișinău – e cotat cu cele mai multe voturi, respectiv 48,66%, după numărarea a aproape 97% din buletinele de vot din 2.192 dintre cele 2.274 de secții de votare organizate peste Prut pentru alegerile legislative de duminică – potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Pe […]
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat, după numărarea peste 85% din procesele verbale de la 1.941 din cele 2.274 de secții de votare, că Partidul Acțiune și Solidaritate are peste 45% din voturi după legislativele de duminică. Pe locul doi, cu 27,62% din voturi, se situează Blocul Patriotic al socialistului pro-rus Igor Dodon, […]
92% din buletinele de vot exprimate în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost procesate # Rador
Partidul Acțiune și Solidaritate – aflat la guvernare la Chișinău – este cotat cu cele mai multe voturi, respectiv 46,60%, după numărarea a peste 92% din buletinele de vot din 2.093 dintre cele 2.274 de secții de votare organizate peste Prut pentru alegerile legislative de duminică, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Pe a […]
O dronă civilă prezentă în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” a perturbat traficul aerian # Rador
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București a fost perturbat duminică din cauza prezenței unei drone civile în apropierea pistei. Ca măsură de precauție, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, operațiunile de aterizare au fost reluate – a anunțat Compania Națională Aeroporturi. […]
Partidul pro-european „Acțiune și Solidaritate”, aflat la guvernare în Republica Moldova, conduce în clasament cu peste 42,77%, după numărarea a 55% din voturile exprimate pe teritoriul țării. Pe locul doi se află Blocul Patriotic al socialistului pro-rus Igor Dodon, fost președinte al Republici Moldova în perioada 2016-2020, cu 29,38%. Blocul Electoral Alternativa, fondat la începutul […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – În Republica Moldova s-au închis urnele după alegerile parlamentare dominate de ceea ce autorităţile au numit „un nivel fără precedent de interferenţă rusească”. Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că a văzut un nivel record de acţiuni de cumpărare de voturi şi dezinformare legate direct de Rusia. Opoziţia […]
Prezența la urne în Republica Moldova a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, peste 1.548.000 de cetățeni au votat. Prezența la urne a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă categorie de votanți a fost cea între 36 și 45 de ani. Datele […]
Maria Zaharova a declarat că nu se aștepta ca Maia Sandu să fie „sinceră” în privința cumpărării voturilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comentând declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, privind corupția în timpul alegerilor parlamentare, a declarat că nu se aștepta la „o asemenea sinceritate” din partea ei. „Maia Sandu a vorbit despre cumpărarea de voturi la alegerile din Republica Moldova. […]
O persoană a fost ucisă şi mai multe au fost rănite în incidentul armat din Michigan, în SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Potrivit ultimelor informaţii, o persoană a fost ucisă şi mai multe au fost rănite într-un incident armat produs într-o biserică din statul american Michigan, informează poliţia locală. Mai mulţi răniţi se află în stare foarte gravă, au precizat autorităţile locale, care au adăugat că atacatorul a fost neutralizat. Potrivit […]
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. „Am tras […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Reforma Consiliului de Securitate, solidaritate cu Republica Moldova și o pace justă în Orientul Mijlociu sunt prioritățile strategice ale României, a transmis astăzi ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul intervenției naționale de la Tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York. Ea a denunțat campania de […]
Autoritățile din Republica Moldova atrag atenția asupra posibilei apariții a unor mișcări de protest # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea aceasta, cu proteste care ar putea degenera – atrage atenția Poliția națională din țara vecină. Instituția a transmis printr-un comunicat că există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni […]
Aproape 3,5 milioane de copii au primit alocații în luna august, suma totală depășind un miliard de lei # Rador
Valoarea totală a alocațiilor de stat pentru copii a depășit în luna august un miliard de lei, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În această perioadă au beneficiat de sprijin aproape 3,5 milioane de copii, cei mai mulți din București și din județele Iași, Suceava, Constanța, Cluj și Bacău. La polul opus, […]
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea # Rador
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea. MAE moldovean precizează că în restul secțiilor deschise în diaspora cetățenii continuă să-și exercite dreptul la vot. „Conform situației până la ora 16:00, în străinătate, la acest moment a fost închisă secția de votare în […]
Alegătorii din raioanele de nord sunt cei mai activi la scrutinul parlamentar. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15:30, raionul Dondușeni a înregistrat cea mai mare prezență la urne, cu 11.031 de alegători, ceea ce reprezintă 36,39% din totalul celor înscriși pe liste. În topul prezenței se mai află raioanele Criuleni, cu 20.825 de […]
Peste 1.347.000 de persoane, adică circa 45,73% din numărul total al alegătorilor au votat la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Rador
Peste 1.347.000 de persoane au votat pentru alegerile parlamentare până la ora 18:00, ceea ce reprezintă circa 45,73% din totalul alegătorilor, arată datele de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. În străinătate, la urne s-au prezentat aproape 215.000 de cetățeni. (RADIO CHIŞINĂU – 28 septembrie)/eradu/dstanesc
Parlamentul se va reuni marți la București în ședință comună pentru a marca Ziua internațională a Nonviolenței, stabilită de ONU pentru promovarea unei culturi a păcii, respectului și solidarității sociale. Cu acest prilej va fi adoptată o declarație intitulată „România fără violență domestică” și vor susține declarații reprezentanți ai instituțiilor statului, organizațiilor neguvernamentale, personalități din […]
Alerte cu bombă la secțiile de vot din Italia, România, SUA Spania și Belgia, semnalate într-un comunicat al Guvernului # Rador
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului. Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania). Bruxelles (Belgia), anunță un comunicat al Guvernului. „Instituțiile statului s-au […]
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor # Rador
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat o serie de incidente în prima parte a zilei la alegerile parlamentare. Astfel, 93 din cele 627 de secții monitorizate la deschidere, nu s-au deschis regulamentar la ora 7:00, fie puțin mai devreme, fie mai târziu decât ora stabilită. În 58 de secții nu s-au respectat procedurile și anume […]
Precizări ale CEC privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare # Rador
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în urma semnalărilor privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare. Potrivit instituției, accesul în incinta secțiilor este permis doar observatorilor acreditați oficial, precum și reprezentanților concurenților electorali înregistrați conform prevederilor legale. „În secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura […]
Procurorii DIICOT efectuează zeci de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Olt # Rador
Procurorii DIICOT efectuează astăzi zeci de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Olt. Dosarul vizează traficul de droguri de mare risc, luarea de mită, divulgarea de informații nepublice și constituirea unui grup infracțional organizat. 50 de mandate de aducere vor fi puse în executare, se precizează într-un comunicat.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 28 […]
Forțele Aeriene Române desfășoară, până pe data de 10 octombrie, exercițiul „Burebista 25” pe întreg teritoriul național. Ministerul Apărării precizează că este vorba despre un exercițiu complex, care are loc după un scenariu fictiv, la care participă aproximativ 250 de militari și 50 de mijloace tehnice, aeronave militare, radare și sisteme de apărare antiaeriană. În […]
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot. Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele României a spus […]
Interferenţa Rusiei în alegerile din Republica Moldova ar utea avea un impact imens şi asupra ţărilor din regiune (Maia Sandu) # Rador
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a exprimat opţiunea electorală în alegerile parlamentare de duminică. Maia Sandu a avertizat că viitorul ţării este în pericol, date fiind dovezile unor interferenţe majore ruseşti în alegeri. După ce a votat, Maia Sandu şi-a exprimat îngrijorarea faţă de acţiunile Rusiei. „Dacă moldovenii nu se mobilizează suficient şi interferenţele ruse […]
Cetățenii Republicii Moldova au făcut cozi la unele secții de votare din străinătate pentru a vota la alegerile parlamentare # Rador
Cetățenii Republicii Moldova au făcut cozi la unele secții de votare din străinătate pentru a-și exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare. Peste 100 de mii de cetățeni din diaspora și-au exprimat deja votul. Imaginile de la secțiile de votare din București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona, Tel Aviv arată cozi impresionante și o participare […]
Republica Moldova – Autoritățile anunță despre tentative de atacuri cibernetice asupra instituțiilor electorale # Rador
În ultimele două zile, inatituțiile electorale din Republica Moldova au fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic, anunță autoritățile. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și mai multe secții de votare din afara țării. Potrivit premierului Dorin Recean, toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea […]
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor # Rador
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor. El a explicat că la rectificarea bugetară de săptămâna viitoare, mai multe instituții din subordinea ministerului pe care îl conduce vor primi sume în plus, vor fi suplimentări de fonduri și la Casa de Pensii și la Agenția pentru Plăți Sociale […]
Președinta Maia Sandu a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană # Rador
Președinta Maia Sandu și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul secției de votare din incinta Liceului Petru Rareș din strada Nicolae Costin. Șefa statului a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană. Președinta a îndemnat cetățenii să participe la alegeri, spunând că „țara […]
Politicieni români au transmis mesaje cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Rador
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite într-o postare pe internet că scrutinul din Republica Moldova reprezintă pentru cetăţeni oportunitatea de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene. Şi fostul preşedinte al României Traian Băsescu a transmis un mesaj de susţinere a Republicii Moldova pe calea europeană, iar europarlamentarul Eugen Tomac spune […]
Președintele moldovean pro-Europa, Maia Sandu, aflată la o secție de votare în cadrul alegerilor parlamentare din țară, a avertizat că viitorul țării este în pericol, pe fondul dovezilor unei interferențe ruse fără precedent în procesul electoral. Dna Sandu, Poliția și procurorii susțin că dezinformarea și cumpărarea de voturi sunt la o scară fără precedent de […]
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unor bombardate intense rusești duminică dimineața, monitorii independenți spunând că acesta este unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra capitalei ucrainene de când a început războiul. Potrivit oficialilor locali, cel puțin șase oameni au fost răniți. Multe regiuni din întreaga țară se află sub alerte de raid aerian, […]
NATO a transmis agenției de știri Reuters că își îmbunătățește misiunile derulate în Marea Baltică, ca răspuns la incursiunile unor drone neidentificate în spațiul aerian danez. Noile măsuri vor include utilizarea unei fregate pentru apărare aeriană. Mai multe state NATO au acuzat Moscova de încălcare a spațiului lor aerian, însă Rusia a avertizat împotriva „agresiunii […]
Iranul cere secretarului general ONU să prevină reluarea mecanismelor de implementare a sancțiunilor # Rador
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, l-a îndemnat duminică pe secretarul general al ONU să prevină reluarea mecanismelor de implementare a sancțiunilor ONU după ce acestea au fost reimpuse Teheranului. „Vă îndemnăm să preveniți orice încercare de a relua mecanismele de sancțiuni, inclusiv Comitetul de sancțiuni și Grupul de experți”, a scris Araqchi într-o scrisoare […]
Cetățenii Republicii Moldova din țară și din străinătate sunt așteptați astăzi să își aleagă noul Parlament, determinant pentru continuarea traseului european. Pentru cele 101 de mandate de deputați concurează patru blocuri electorale, 14 partide și patru candidați independenți. Primele secții de vot s-au deschis de la ora 7:00, ora Chișinăului și se vor închide la […]
Au fost proteste la Ministerul Finanțelor. Angajații instituției s-au adunat în ziua lor liberă în fața sediului ministerului ca să susțină o listă cu 10 revendicări, printre care un mecanism salarial motivant, recompensarea performanței și a efortului suplimentar. Ministrul Alexandru Nazare i-a invitat la discuții, a promis analizarea temeinică a revendicărilor, dar a spus și […]
Angajaţii federali din SUA sunt speriaţi şi dezorientaţi de perspectiva unor concedieri în masă # Rador
Angajații federali din toate agențiile guvernamentale din Statele Unite se declară „îngroziți”, „dezorientați” și plini de anxietate în timp ce se pregătesc pentru o posibilă închidere a activității, după ce Casa Albă a avertizat că va deschide calea pentru noi runde accelerate de concedieri în masă. Există o confuzie generalizată și teamă în rândul lucrătorilor […]
Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord s-a prăbușit în apropierea unei unități militare de lângă municipiul Iași # Rador
Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare dintr-o localitate de lângă municipiul Iași. Potrivit reprezentanților ISU, cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente, dar în stare gravă, și au fost transportate la spital./abranescu/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 27 septembrie)
La microfon, Angelica Dan
Tinerii din Peru se mobilizează sâmbătă pentru o nouă rundă de proteste împotriva președintei Dina Boluarte, la o săptămână după ce demonstrațiile din capitală au dus la ciocniri cu poliția, în urma cărora zeci de polițiști, protestatari și jurnaliști au fost răniți. Protestele au izbucnit la 20 septembrie în urma reformei sistemului de pensii al […]
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că i-a cerut secretarului american al apărării, Pete Hegseth, să trimită trupe pentru a proteja oraşul Portland și agenţiile federale pentru imigrări (ICE). „La cererea secretarului securității interne, Kristi Noem, îi ordon secretarului de război, Pete Hegseth, să furnizeze toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de […]
Din 12 noiembrie, la Ryanair se va face check-in doar prin intermediul aplicației, eliminând biletele de hârtie # Rador
Pe 12 noiembrie, era biletelor de îmbarcare pe hârtie se încheie pentru Ryanair. Cel mai mare transportator low-cost din Europa a anunțat că, începând din acea zi, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Prin urmare, peste 200 de milioane de persoane pe an vor fi obligate să descarce […]
Declarații de presă ale ministrului sănătății, Alexandru Rogobete, și președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe # Rador
Alexandru Rogobete: Am identificat, sigur, o serie de neconcordanțe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale. Practic, în perioada 15 septembrie-24 septembrie nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal și niciun document care să confirme cum și dacă au fost limitate și aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor […]
La Palatul Parlamentului din capitală se desfășoară, la acest sfârșit de săptămână, Târgul Național Imobiliar, la care sunt prezentate peste 100.000 de oferte, cu prețuri începând de la 45.000 de euro, și oportunități de investiții în Bulgaria, Grecia sau Emiratele Arabe Unite. Participanții au pregătit oferte exclusive, valabile doar pe durata târgului, iar reducerile cumulate […]
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat sâmbătă NATO să sporească protecția statelor baltice, citând încălcările spațiului aerian al alianței de către Rusia. Apelul Letoniei se adaugă celui făcut de Lituania. Liderii europeni au declarat că Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian al NATO, inclusiv în statele baltice și Polonia, unde la începutul acestei […]
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a oferit să ajute ţările europene să se protejeze de incursiunile dronelor ruseşti. Preşedintele Zelenski a spus că Ucraina a doborât zeci de drone pe care Rusia le-a direcţionat spre Polonia la începutul lunii. Ucraina este capabilă să produsă sisteme de interceptare robuste, dar nu are deocamdată fonduri, a mai spus […]
Ministrul sănătății a prezentat rezultatele preliminare ale verificărilor la Spitalului „Sfânta Maria” Iași # Rador
Demiterea directorului Spitalului „Sfânta Maria” din Iași și a conducerii Direcției Județene de Sănătate Publică sunt primele decizii stabilite în urma deceselor de la unitatea medicală. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat rezultatele preliminare ale verificărilor încă în derulare pe care le fac la spital Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, iar concluzia […]
Rusia nu a fost aleasă în consiliul de conducere al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile # Rador
Rusia nu a obținut sâmbătă suficient sprijin pentru a fi aleasă în consiliul de conducere al agenției aviatice a Organizației Națiunilor Unite, fiind cea mai recentă mustrare a Moscovei pentru acțiunile întreprinse după invazia sa din 2022 în Ucraina. Rusia nu a obținut sprijinul necesar pentru a obține un loc în consiliul de conducere al […]
Oficiali din Ucraina vor vizita SUA pentru discuţii privind economia şi armele (Volodimir Zelenski) # Rador
Oficiali ai guvernului ucrainean vor vizita Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie sau octombrie pentru discuții privind economia și armele, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski. Preşedintele Zelenski s-a aflat în Statele Unite în această săptămână, unde a participat la Adunarea Generală a ONU și s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump. El a declarat […]
