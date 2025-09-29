Rezultate alegeri Republica Moldova, după numărarea a 95% din voturi – Partidul lui Maia Sandu conduce. Cât au luat pro-ruşii

05:30

De la 1 octombrie 2025, IRCC, indicele în funcție de care se calculează rata creditelor ipotecare, va crește de la 5,55% la 6,06%. Jucătorii din piață apreciază că această modificare va aduce un plus de 5% la rata finală a creditului, undeva în jurul a 30 de lei în plus pe lună pentru un împrumut de 250.000 de lei pe 30 de ani. De la 1 ianuarie, rata ar putea avea o scădere insignifiantă, IRCC ajungând în jurul nivelului de 5,70%.