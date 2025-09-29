Anunț trist pentru toți românii cu credite! De la 1 octombrie 2025 cresc ratele pentru sute de mii de oameni. Record IRCC
Economica.net, 29 septembrie 2025 05:30
De la 1 octombrie 2025, IRCC, indicele în funcție de care se calculează rata creditelor ipotecare, va crește de la 5,55% la 6,06%. Jucătorii din piață apreciază că această modificare va aduce un plus de 5% la rata finală a creditului, undeva în jurul a 30 de lei în plus pe lună pentru un împrumut de 250.000 de lei pe 30 de ani. De la 1 ianuarie, rata ar putea avea o scădere insignifiantă, IRCC ajungând în jurul nivelului de 5,70%.
Acum o oră
05:30
05:30
Rezultate alegeri Republica Moldova, după numărarea a 95% din voturi – Partidul lui Maia Sandu conduce. Cât au luat pro-ruşii # Economica.net
Alegeri Republica Moldova - După numărarea a 95% din voturi (1.479.794 de voturi din 2.174 secţii de votare din totalul de 2.274) cinci partide se află peste pragul electoral de 5%. Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.
Acum 8 ore
22:40
Stanley Yan, Honor: România este o piață-cheie pentru Honor în Europa. Rezultatele de aici arată nu doar succesul local, ci și potențialul brandului la nivel continental # Economica.net
România a devenit una dintre cele mai dinamice piețe pentru Honor în Europa, în doar trei ani de la intrarea pe piața locală, transformându-se într-un adevărat hub strategic al brandului chinezesc, potrivit lui Stanley Yan, Country Manager.
22:10
Tendințele de pe piața auto din Europa Centrală și de Est (ECE) arată diferențe semnificative între state, notează un raport Erste Bank. Înmatriculările de mașini noi din România au scăzut cu 9,6% în primele opt luni din 2025, cel mai mare recul din ECE cu excepția Estoniei (-39,8%), față de aceeași perioadă a anului trecut. În restul regiunii, piața înmatriculărilor auto se stabilizează, dar ponderea mașinilor electrice pe baterii este mică, în medie 6%, în ECE
22:10
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian, condamnat la moarte pentru corupţie # Economica.net
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare de doi ani a execuţiei, a anunţat un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP, scrie Agerpres.
22:10
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze "cooperarea" cu Phenianul şi să se opună împreună "hegemonismului", o critică voalată la adresa SUA, informează AFP.
22:10
22:10
Record. Cât aur au cumpărat românii într-un an, când au fost punctele de maxim și unde se duce prețul # Economica.net
În România există trei mari jucători pe piața aurului de investiții, Tavex, Avangarde Gold și Rafinor, la care se adaugă dealeri mici care tranzacționează tot cu ajutorul celor trei. Cumulat, în 2025, vânzările aurului de investiții ar trebui să ajungă la 700-800 kilograme de aur.
22:10
România, tot mai mică pe harta globală a inovației. Încă o coborâre în Topul pe 2025 al ONU # Economica.net
România coboară în fiecare an în clasamentul celor mai inovatoare țări din lume, realizat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (The World Intellectual Property Organization – WIPO), o agenţie specializată a ONU, unde ocupăm în acest an locul 49 din 139 de state.
22:10
Vânzările H&M din regiunea din care face parte România au rămas stagnante anul acesta. Ce planuri are retailerul pentru piața locală # Economica.net
H&M a continuat și în primele nouă luni ale acestui an financiar ( 1 decembrie 2024 — 31 august 2025) să-și restructureze activitatea renunțând la magazinele neprofitabile pentru a investi în modernizarea unora cu potențial. Vânzările au rămas astfel stagnante.
22:10
Companiile mici, vulnerabile la riscuri majore. UNIQA mizează pe inovație, consultanță și parteneriate: asigurările pentru IMM sunt o investiție în viitor # Economica.net
Într-un context economic volatil, marcat de riscuri operaționale, schimbări climatice și creșterea insolvențelor, UNIQA Asigurări își consolidează poziția pe segmentul corporate printr-o strategie centrată pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și prin lansarea de soluții flexibile, adaptate realităților mediului de afaceri, spune Ramona Bernic, Vicepreședinte Directorat UNIQA Asigurări.
Acum 12 ore
17:20
Ucraina şi-a îmbunătăţit semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, spune un general german # Economica.net
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru dpa, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal, echipamente şi instruire, scrie Agerpres.
17:20
OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei, de cel puţin 137.000 de barili pe zi (bpd), creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajând grupul să încerce să-şi sporească cota de piaţă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, scrie Agerpres.
17:20
România devine oficial laborator de Bitcoin și alte criptomonede. Cum ne va schimba viața această revoluție tehnologică # Economica.net
Europa de Est devine rapid un laborator de încercare pentru criptomonede, iar România are un rol central în tot acest angrenaj, consideră Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul schimbului de criptomonede. În România sunt circa 600.000 de conturi unice pe zona cripto, iar această cifră, raportată la populație, ne plasează în topurile europene și mondiale.
Acum 24 ore
16:20
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european # Economica.net
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea summitului ce îi va reuni la Copenhaga pe şefii de stat şi de guvern ai ţărilor din Uniunea Europeană, a anunţat duminică Ministerul Transporturilor danez, informează AFP, potrivit Agerpres.
16:20
Prezenţa la vot la alegerile parlamentare care au loc duminică în Republica Moldova era, la ora 16:00, de 38,93%, potrivit datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală, scrie Agerpres.
15:20
Rusia: Ministerul Apărării precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # Economica.net
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE, potrivit Agerpres.
15:20
Rusia: Autorităţile declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu # Economica.net
Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, unde condiţiile meteo nefavorabile au provocat pierderi masive la recolte, au anunţat autorităţile locale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
15:20
Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare – Bogdan Badea, CEO interimar # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, trebuie să mizeze pe diversificarea portofoliului de surse de producere a energiei și pe baterii de stocare a energiei, a spus directorul general interimar al companiei, Bogdan Badea.
15:10
Alegeri parlamentare Republica Moldova: Alarme cu bombe la şase secţii de votare din ţări ale Uniunii Europene şi SUA # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: alarme cu bombă au fost anunţate, duminică, în mai multe oraşe europene unde au fost organizate secţii de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, au anunţat reprezentanţii Executivului de la Chişinău.
15:00
Algeri parlamentare Republica Moldova: Poliţia investighează transporturi ilegale de alegători dinspre Rusia spre Belarus # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a dispus, duminică, o anchetă după ce mai mulţi cetăţeni moldoveni stabiliţi la Moscova au plecat dinspre Rusia spre Belarus, cu un autocar, pentru a vota.
14:50
Danemarca: Noi drone au survolat obiective militare; Germania va contribui la asigurarea securităţii summitului informal al UE de săptămâna viitoare # Economica.net
Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză, transmite AFP, citată de Agerpres.
14:50
DIICOT: 43 de percheziţii într-un dosar de trafic de droguri, în Bucureşti şi două judeţe # Economica.net
Procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Poliţiei Capitalei, efectuează, duminică, 43 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită şi divulgarea informaţiilor nepublice.
14:50
Concedieri colective la fabrica Fujikura din Dej. Peste 200 de oameni vor fi puşi pe liber # Economica.net
Aproximativ 230 de angajaţi ai fabricii Fujikura din Dej urmează să fie disponibilizaţi în cadrul unor măsuri de reorganizare a activităţii companiei. Concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, o parte dintre angajaţi au fost deja anunţaţi că vor rămâne fără loc de muncă, scrie Dejeanul.ro.
14:20
Alegeri parlamentare Republica Moldova: Premierul acuză atacuri cibernetice asupra platformelor electorale # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic, a anunţat, duminică, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.
14:20
Congresul Partidului Laburist: Contestat intern, Starmer se bazează pe oprirea avansului populistului Farage # Economica.net
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a asigurat duminică că Partidul Laburist poate frâna ascensiunea formaţiunii populiste de dreapta Reform UK a lui Nigel Farage, favorit în sondaje să ajungă la putere în Regatul Unit, relatează EFE, potrivit Agerpres.
14:20
ING Groep, cel mai mare grup bancar din Ţările de Jos, a informat că se confruntă cu întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale ruse către Global Development JSC, transmite Reuters, scrie Agerpres.
14:20
Maia Sandu către diasporă: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova! # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminică la prânz, un mesaj special pentru cetăţenii moldoveni din diasporă în care le-a cerut acestora să participe la alegerile parlamentare şi, prin votul lor, "să păzească Moldova" şi să nu lase pe alţii să fure viitorul acestei ţări.
14:20
Metroul de Otopeni: Metrorex ar putea lansa până la finalul anului licitația pentru achiziția trenurilor # Economica.net
Licitația aferentă Pachetului 3.2 – Material rulant pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” este estimat a fi lansată în trimestrul IV al anului 2025, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex.
13:00
Salariile oferite acum experţilor în administrarea Google şi Facebook Ads şi ce firme-i angajează # Economica.net
O agenţie de marketing digital angajează Account Manager Google, Facebook, TikTok Ads pe salarii care încep de la 4.000 de lei în Bucureşti, potrivit anunţului de recrutare consultat de Economica.net. Iată grilele salariale pentru acest post, luând în calcul doar anunţurile de angajare active în această perioadă.
13:00
Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover # Economica.net
Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde de dolari), pentru a ajuta la susţinerea lanţului său de aprovizionare, în contextul opririi producţiei după un atac cibernetic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
13:00
Dosarul nuclear iranian: Teheranul denunţă reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor ONU # Economica.net
Iranul a calificat duminică drept "nejustificabilă" restabilirea sancţiunilor ONU la iniţiativa Franţei, Marii Britanii şi Germaniei pentru programul său nuclear şi a cerut tuturor ţărilor să nu le aplice, transmite AFP, scrie Agerpres.
13:00
Maia Sandu: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a declarat, duminică, preşedintele Maia Sandu.
13:00
Odată cu trecerea la REGES-Online (platforma care înlocuiește Revisal), angajatorii sunt obligați să înregistreze concediile medicale, ceea ce implică suspendarea automată a contractului de muncă. Angajații trebuie să transmită imediat certificatele, iar angajatorii să le trimită contabilității pentru operare, scrie Termene.ro.
13:00
Compania americană Meta este interesată să investească în Bulgaria, spune premierul Rosen Zhelyazkov # Economica.net
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Zhelyazkov, informează Novinite, citată de Agerpres.
13:00
Preşedintele CCR: Cetăţenii corect informaţi – garant al statului de drept; avocatul – un educator civic # Economica.net
Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a subliniat, duminică, la un eveniment dedicat aniversării a 194 de ani de avocatură bucureşteană, că, într-o democraţie matură, cetăţenii corect informaţi sunt cel mai bun garant al statului de drept, iar avocatul poate fi nu doar un tehnician al legii, ci şi un educator civic, scrie Agerpres.
13:00
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 6,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 6,52 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 122 de milioane de lei în comparaţie cu săptămâna anterioară, scrie Agerpres.
13:00
Nicuşor Dan: Coaliţia funcţionează în momentul ăsta, măsurile Guvernului au fost luate prin consens # Economica.net
Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens, scrie Agerpres.
13:00
Nicuşor Dan: Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea guvernului. Dreptul nu e ştiinţă exactă # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
09:40
Alegeri parlamentare Republica Moldova – Preşedintele CEC: Toate secţiile de votare din ţară şi străinătate şi-au deschis uşile # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Toate secţiile de votare din ţară şi străinătate şi-au deschis uşile pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, a declarat, într-un briefing de presă, preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, scrie Agerpres.
09:40
Sancţiunile ONU împotriva Iranului au fost restabilite sâmbătă seara după eşecul negocierilor privind programul nuclear între Teheran şi ţările occidentale, care însă au făcut imediat apel la reluarea căii diplomaţiei, transmite duminică AFP, scrie Agerpres.
09:40
Ucraina declară că a fost atacată de Rusia cu „sute de drone şi rachete”; Moscova anunţă doborârea de drone ucrainene # Economica.net
Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone şi rachete, potrivit Kievului, care a provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie, transmite duminică AFP, scrie Agerpres.
09:40
Se pregătesc noi reguli și amenzi pentru dezvoltatorii de locuințe. Autoritățile vor să se asigure că niciun apartament sau casă nouă nu mai este vândută fără să fie dotată cu detectoare de incendii.
09:40
"Cârtițețe" (scuturi de foraj) vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou în februarie anul viitor, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex. Amintim că, pe secțiunea sudică a M6, au fost puse la treabă "cârtițele" botezate Sfânta Ana și Sfânta Maria.
Ieri
22:00
Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Amelia Earhart # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată, relatează agenţia DPA, scrie Agerpres.
22:00
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei; Israelul a livrat un sistem Patriot # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a convenit cu preşedintele american Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei "armele adecvate" pentru războiul cu Rusia şi că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă şi esenţială pentru respingerea atacurilor cu rachete ruseşti care vizează ţinte ucrainene, transmite AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Bolojan: Potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele dezvoltate în aceşti ani # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan spune că potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani, punctând că astfel vom avea mai multe produse româneşti în magazine, scrie Agerpres.
22:00
Preşedintele republican Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei într-un al patrulea oraş al SUA, Portland, şi a autorizat "utilizarea forţei dacă este necesar", în cadrul acţiunilor sale de combatere a criminalităţii din metropolele şi statele conduse de politicieni democraţi şi unde au loc proteste împotriva expulzării migranţilor ilegali, relatează AFP, scrie Agerpres.
22:00
Congresmanul Turner: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # Economica.net
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.
22:00
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE, scrie Agerpres.
