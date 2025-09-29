Triumf istoric al Maiei Sandu: peste 53%, după redistribuire! Ajutată de România și de UE, l-a zdrobit pe Putin la alegerile din Moldova
Ziaristii, 29 septembrie 2025 05:40
Victoria zdrobitoare a partidului fondat de Maia Sandu pecetluiește drumul european al Republicii Moldova. În următorii patru ani, „România de Est" are toate șansele să avanseze decisiv spre statutul de membru al Uniunii Europene, unde se va regăsi alături de România. Rusia a pierdut la un scor umilitor alegerile în deturnarea cărora a „investit" 350
• • •
Acum 30 minute
05:40
Triumf istoric al Maiei Sandu: peste 53%, după redistribuire! Ajutată de România și de UE, l-a zdrobit pe Putin la alegerile din Moldova
Victoria zdrobitoare a partidului fondat de Maia Sandu pecetluiește drumul european al Republicii Moldova. În următorii patru ani, „România de Est" are toate șansele să avanseze decisiv spre statutul de membru al Uniunii Europene, unde se va regăsi alături de România. Rusia a pierdut la un scor umilitor alegerile în deturnarea cărora a „investit" 350
Acum 8 ore
23:00
Tabăra pro-europeană e pe cale să câștige o bătălie istorică în Republica Moldova! Partidul Maiei Sandu a trecut pe primul loc și se distanțează constant de pro-rușii Dodon-Voronin. Și mai sunt multe ore de votare în America de Nord, unde grosul voturilor vin tot la Maia Sandu! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova
Acum 12 ore
21:30
Suspans teribil în privința verdictului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. La ora 19.36, prezența la vot a depășit 50%, iar la ora 21.00 s-a ajuns aproape de 52%. Gruparea pro-europeană a Maiei Sandu mai are însă un as în mânecă: votul prelungit al diasporei, întins până luni dimineață, la ora 7.00! Prezența la vot în
19:20
Rusia – dușmanul de moarte al celor două state românești: România și Republica Moldova. O istorie teribilă
Astăzi, 28 septembrie 2025, locuitorii „României Mici" de la stânga Prutului decid dacă cel de-al doilea stat românesc din lume rămâne alături de țara-mamă, România, în familia statelor europene libere și democratice, sau se va prăbuși în sfera de influență a Axei Răului (Rusia – China – Coreea de Nord – Iran), reprezentată în Estul
17:10
Una dintre schemele pe care Rusia le-a aplicat în toate direcțiile sale de atac a fost inventarea unor enclave pentru a putea ține sub control țări întregi, pe principiul „peștele cel mic îl înghite pe cel mare". Așa a procedat în compromitarea aderării la NATO a Azerbaidjanului și a Georgiei, așa a procedat în Ucraina,
Acum 24 ore
16:40
VIDEO. Mesaje în rafală ale Maiei Sandu: „Moldova este în primejdie. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul!"
Duminică, 28 septembrie 2025 – o zi crucială pentru destinul Republicii Moldova, dar, prin ricoșeu, o zi importantă pentru cele două țări vecine, România și Ucraina. Alegerile parlamentare din Basarabia aduc o confruntare dură între Europa și Rusia, dintre civilizație și barbarie, dintre democrație occidentală și tiranie orientală. Prezența în timp real la alegerile parlamentare poate
Ieri
11:20
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 martie 2009. Cineva de prin părţile noastre îmi povestise despre o femeie care-i punea otravă în mâncare soţului şi imediat după asta fugea la biserică şi se ruga lui Dumnezeu ca otrava să nu-şi facă efectul. Acelei femei mi se pare că-i seamănă şi
07:40
Am observat că, ori de câte ori privim un film şi eroul principal e vreun hoţ, dar e unul drăguţ, care-şi povesteşte viaţa într-un mod impresionant, noi, telespectatorii, îl susţinem şi într-un final ajungem să ţinem cu hoţul. Şi în sinea noastră vrem să nu fie prins, să scape de pedeapsă şi să trăiască fericit
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
MAGA (Make America Great Again), mărgica ouată de președintele Donald Trump, împinge violența la noi cotei în SUA. Un deputat republican din statul Arizona cere executarea prin spânzurare a unei democrate din Congresul american, „vinovată" de a fi îndemnat la proteste pașnice împotriva Administrație Trump! John Gillette este deputat în Camera Reprezentanților a statului Arizona,
26 septembrie 2025
18:50
Sâmbătă, de la ora 20.30, este programat unul dintre derby-urile de tradiție ale Superligii. Petrolul – Rapid va însemna și debutul lui Eugen Neagoe pe banca „lupilor galbeni", unde-l înlocuiește pe Liviu Ciobotariu, demis după înfrângerea cu Dinamo (0-3), din urmă cu două etape. Meciul de la Ploiești poate fi urmărit Live Stream pe site-ul
18:10
A murit generalul Dumbravă (ex-SRI), partenerul lui Coldea. Avea 53 de ani și era pensionar special de 7 ani
Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii (SRI), a încetat din viață, vineri, la vârsta de 53 de ani. Sfârșitul prematur al generalului Dumitru Dumbravă (53 de ani) a fost grăbit de o boală gravă cu care acesta se lupta de ceva vreme. Dumbravă s-a pensionat subit din SRI
13:20
VIDEO. Nicușor Dan: „Avem, în sfârșit, dovezi privind implicarea Rusiei în alegeri" / „Da, Georgescu e omul rușilor! A avut în spate afaceriști finanțați de Moscova" / „Potra a făcut aceleași lucruri în țări africane"
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații spectaculoase, joi seară, într-un interviu acordat televiziunii Digi 24. El s-a referit tranșant la implicarea Rusiei putiniste în deturnarea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și la rolul de marionetă moscovită pe care-l joacă șarlatanul Călin Georgescu. Referindu-se la anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 (Călin Georgescu 22,94%, Elena
09:30
FCSB învie miraculos în Europa: 1-0 în Olanda! Adversarele sale au debutat dezastruos: o victorie, un egal și 6 înfrângeri, golaveraj 7-14
Aflată într-o situație catastrofală în Superliga României după 10 etape (locul 13 din 16, cu doar 7 puncte – o victorie, 4 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 12-18), FCSB a reușit un debut grozav în grupa Europa League: victorie în deplasare, contra echipei care a încheiat pe locul 7 ediția trecută a campionatului batav, dar
25 septembrie 2025
19:00
„Păstrați acasă bani cash, în bancnote mici!" – recomandare de la Banca Centrală Europeană, pentru situații de criză
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene (BCE), care a analizat patru evenimente majore care au perturbat Europa, inclusiv pandemia și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Cererea pentru bancnote a crescut în Europa la fiecare dintre aceste
12:20
De când cu revenirea lui Trump la cârma Americii, lumea devine pe zi ce trece tot mai urâtă. Importând trumpismul fără discernământ, după ce a absorbit doctrinele Kremlinului, România devine din ce în ce mai greu de recunoscut, în ciuda bunului-simț care încă n-a murit. Recentul episod de isterie colectivă, pur românească, ocazionat de moartea
10:50
VIDEO. Fabulosul mesaj al Poloniei către Rusia, la ONU: „Să nu veniţi aici să vă plângeţi! Aţi fost avertizaţi" / „Ştim că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri"
Sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată la New York, a avut parte de un dicurs magistral, rostit de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care este și vicepremier. Mesajul transmis de acesta Rusiei este clar, ferm și curajos. Sikorski ridiculizează Rusia nu doar pentru prezentul ei agresiv, ci și pentru
09:10
Mercenarul-șef al lui Călin Georgescu, arestat înainte de a se ascunde în Rusia. Autoritățile din Dubai au blocat planul lui Horațiu Potra
Banda moscovită a lui Călin Georgescu primește o nouă lovitură. La 8 zile după trimiterea în judecată a șarlatanului putinist pentru complicitate la lovitură de stat, a venit și arestarea altor doi inculpați în același dosar: Horațiu Potra și fiul său Dorian, fugiți de mai multe luni în Dubai. Marți, 16 septembrie 2025, Călin Georgescu,
24 septembrie 2025
17:50
Într-o postare pe social media, impredictibilul și incoerentul (geostrategic și geopolitic pe relația cu Rusia și cu flancul estic al NATO) președinte american a declarat că Ucraina este capabilă să recupereze tot teritoriul pierdut de la începutul invaziei armatei ruse. Ca să vezi! Trump a scris că Ucraina este în măsură „să lupte și să recupereze"
04:50
Există imbecili pe lumea asta care cred că, dacă ai (sau ai avut) un părinte ilustru, tot ce ai obținut în viață i se datorează. Destui imbecili insinuează asta în ce mă privește. Tatăl meu, Marian Papahagi, a murit în ianuarie 1999, la doar 50 de ani (vârsta pe care o voi împlini la anul).
04:10
Iar s-a schimbat Trump: încurajează Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu, iar pe aliații din NATO – să doboare avioanele rusești! Întâlnire cordială cu Zelenski, devenit „un mare om"
Președintele SUA, Donald Trump, dă semnale majore că înțelege, în sfârșit, care e situația războiului Rusia – Ucraina. El l-a lăudat pe Volodimir Zelenski și a încurajat Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu – în totală contradicție cu comportamentul său imoral și iresponsabil din ultimele 8 luni. Dar optimismul trebuie să fie unul prudent, pentru că
23 septembrie 2025
21:10
Armurariul (Silybum marianum), cunoscut popular drept „ciulinul laptelui", este de sute de ani un aliat al ficatului. El a fost utilizat în medicina tradițională pentru tratarea bolilor hepatice și biliare, iar cercetările moderne confirmă multe dintre beneficiile pe care vechii vindecători le intuiau. Substanța responsabilă de efectele pozitive ale plantei este silimarina. Aceasta este un
08:40
Etapa în care echipele de play-off au fost ciuca bătăilor: zero victorii, 2 puncte din 18 posibile!
Dezastru general, în etapa a 10-a a Superligii, pentru cele 6 echipe care au jucat în play-off-ul ediției precedente: 0 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj 4-9! Ediția 2024-2025 a Superligii la fotbal, clasament final (zona play-off): 1. FCSB; 2. CFR Cluj; 3. Univ. Craiova; 4. U Cluj; 5. Rapid; 6. Dinamo. Edi
22 septembrie 2025
23:50
VIDEO. Planul de destabilizare a Moldovei prin agitatori pro-ruși, instruiți în Serbia pro-rusă de un ofițer rus. La Chișinău, coordonator era un agent GRU. Regimul Maia Sandu a făcut 74 de arestări # Ziaristii
Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o rețea periculoasă care pregătea „dezordini în masă” înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Au fost făcute peste 250 de percheziții, au fost reținute 74 de persoane. Suspecții urmau să fie instruiți în Serbia, unde la putere se află un regim pro-rus. Indivizii au legături fie cu partidele […] Articolul VIDEO. Planul de destabilizare a Moldovei prin agitatori pro-ruși, instruiți în Serbia pro-rusă de un ofițer rus. La Chișinău, coordonator era un agent GRU. Regimul Maia Sandu a făcut 74 de arestări apare prima dată în Ziariștii.
20:10
Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac” # Ziaristii
Două sondaje de opinie, publicate în două zile consecutive, au livrat o diferență incredibil de mare mai ales în privința scorului AUR. „Sondorii” sunt doi vechi clienți ai PSD: Marius Pieleanu (Avangarde) și Iosif Buble (CURS). Aceștia au făcut multe sondaje împreună, în ultimii ani, inclusiv exit poll-uri la câteva runde de alegeri. Acum au […] Articolul Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac” apare prima dată în Ziariștii.
17:30
Aşa cum mărturisesc şi sfinţii părinţi, rugăciunea aduce în sufletul nostru dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nostru. Rugându-ne, stăm de vorbă cu Atotțiitorul şi-i solicităm ajutorul. Îi cerem să ne facă mai blânzi, mai credincioşi şi să ne ierte păcatele. Însă omul obişnuieşte să se roage mai mult la necaz, fiindcă în restul […] Articolul Rugăciunea împrăștiată apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 27 noiembrie 2014. Zilele trecute, Fondul „Opinia Publică” din Moscova a efectuat un sondaj cu următoarea întrebare: „E posibilă repetarea represiunilor staliniste?”. 48% dintre cei chestionați au răspuns: „Da”. Dar lucrul cei mai grav e că 16% au justificat crimele comuniste. După cum vedem, şi […] Articolul Partidul Oamenilor fără de Partid apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Dan Pavel și nici nu m-a interesat ce hram poartă. Scrie mult, postări lungi, uneori amuzant, alteori porcos, are stilul lui agreat de un anumit public și e loc destul în online pentru orice stil / orientări politice / texte / discuții pe orice temă. Am fost friends de […] Articolul Bălăngăneala lui Dan Pavel apare prima dată în Ziariștii.
21 septembrie 2025
16:10
În primul rând, ce este un martir? Etimologic, martir și mărturisitor sunt legate. În mod indubitabil, Kirk îl mărturisea pe Iisus Hristos, așa cum înțelegea el. Dacă a fost ucis din această cauză, și așa se pare, atunci e martir. Pe de altă parte, Kirk a făcut avere din această mărturisire de credință, spre deosebire […] Articolul Este Charlie Kirk un martir? apare prima dată în Ziariștii.
15:20
Marțafoiul ăsta îi dă o limbă mare lui Trump, că poate bufonul portocaliu intervine pentru el. Gata, acum și Georgescu e prigonit ca Trump! Dosarul lui e identic. Bă, dar identic și la fel! Și va lupta chiar cu prețul vieții, ca Charlie Kirk! Chiar nu am niciun motiv să nu-l cred, ce naiba. Ce […] Articolul Noi avem nu un Kirk, ci doi! apare prima dată în Ziariștii.
14:30
Gândirea toxică a lui Crin Antonescu l-a făcut pe un susținător al său să regrete că i-a fost asociat electoral. Regretele și „scuzele publice” vind de la antreprenorul Andrei Caramitru, fiul fostului actor Ion Caramitru. Într-o postare pe Facebook, consultantul financiar Andrei Caramitru (48 de ani) își recunoaște greșeala de a-l fi susținut la alegerile […] Articolul „Îmi cer scuze public ca l-am susținut pe acest gogoman – Crin Antonescu” apare prima dată în Ziariștii.
10:00
Azi o să vă bat la cap cu o povestioară despre un eveniment foarte recent (raportat la scara istoriei), dar care ne-a schimbat viața decisiv. Sunt convins că citiți zilnic pe TikTok sau pe Facebook ori vă întâlniți cu persoane (chiar doctori) care vă spun cum medicamentele sunt inventate de Ocultă, de Big Pharma, ca […] Articolul Mucegaiul lui Fleming apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Mi-aș dori ca textul acesta să ajungă la românii care trăiesc în Anglia, mai ales la cei care susțin spectacolul făcut acolo de George Simion. Pe 13 septembrie a fost un protest important la Londra. Și prin numărul celor prezenți, dar mai ales prin numele celor care l-au susținut. Protestul a fost organizat de Tommy […] Articolul Românii, seduși de cel mai toxic personaj din UK apare prima dată în Ziariștii.
07:40
Urmărită penal pentru 11 infracțiuni, Șoșoacă forțează aducerea cu mandat, pentru a se victimiza. Acuzată de antisemitism, legionarism, lipsire de libertate și ultraj, ea refuză să se prezinte la audieri # Ziaristii
Europarlamentara extremistă Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost citată să se prezinte marți, 23 septembrie, la ora 12.00, la Parchetul General, pentru a fi audiată într-un dosar în care-i sunt aduse 11 acuzații. Ea a anunțat că nu se va prezenta, forțând astfel aducerea ulterioară cu mandat. Președinta partidului SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă (49 de ani), a […] Articolul Urmărită penal pentru 11 infracțiuni, Șoșoacă forțează aducerea cu mandat, pentru a se victimiza. Acuzată de antisemitism, legionarism, lipsire de libertate și ultraj, ea refuză să se prezinte la audieri apare prima dată în Ziariștii.
20 septembrie 2025
13:20
Cazul Călin Georgescu: „SVR/GRU l-au făcut agent dublu în timpul acelui «dolce far niente» de 10 ani la Viena” # Ziaristii
Avocatul Dumitru Dobrev, unul dintre fondatorii USR (între timp plecat din partid), trece în revistă posibile explicaţii pentru care Parchetul General nu a prezentat clar, în rechizitoriul lui Călin Georgescu, ce s-a întâmplat înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fost colaborator apropiat al lui Nicuşor Dan în urmă cu aproape un deceniu, când actualul […] Articolul Cazul Călin Georgescu: „SVR/GRU l-au făcut agent dublu în timpul acelui «dolce far niente» de 10 ani la Viena” apare prima dată în Ziariștii.
07:50
O guvernare PSD-AUR ar duce România în faliment în cel mult 6 luni, avertizează un fost ministru de Externe # Ziaristii
Dacă PSD face guvern cu AUR, în cel mult 6 luni România ar fi oficial în faliment, avertizează Teodor Baconschi, fost ministru de Externe al României, într-un mesaj postat pe Facebook. Fost ministru de Externe în perioada 2009-2012, Teodor Baconschi (62 de ani) a reacţionat, vineri, pe pagina sa de socializare, după cele mai noi […] Articolul O guvernare PSD-AUR ar duce România în faliment în cel mult 6 luni, avertizează un fost ministru de Externe apare prima dată în Ziariștii.
06:40
VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape # Ziaristii
Niciodată n-a avut FCSB un start de campionat atât de slab! Niciodată n-a avut o campioană a României un start de sezon atât de ratat! O singură victorie în 10 etape, doar 7 puncte din 30 posibile – este un bilanț care pune în pericol chiar prezența echipe lui Gigi Becali în play-off (Top 6). […] Articolul VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape apare prima dată în Ziariștii.
19 septembrie 2025
19:50
Sezonul regulat din Superligă ajunge la finalul primei treimi. Chiar dacă nu propune derby-uri de tradiție, etapa a 10-a are în componență câteva partide care se anunță spectaculoase. Dezamăgirile startului de sezon, FCSB și CFR Cluj, încearcă să se apropie de zona play-off-ului, unde s-au instalat trei echipe care merită statutul de revelație: Unirea Slobozia, […] Articolul Continuă Dinamo seria de victorii? Prinde super-cotele pentru etapa din Superligă! apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Cum a înșelat Turcescu la vânzarea unui apartament, cu complicitatea unui primar. Dezvăluiri din Australia, episodul 6 # Ziaristii
Episodul 6 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ne arată un „Ceaoane” hotărât să facă avere prin înșelăciuni imobiliare. Textul postat pe Facebook în ziua de 5 septembrie este un adevărat denunț la adresa lui Turcescu, dar și a […] Articolul Cum a înșelat Turcescu la vânzarea unui apartament, cu complicitatea unui primar. Dezvăluiri din Australia, episodul 6 apare prima dată în Ziariștii.
07:00
SUA schimbă tonul: „Rusia a devenit partenerul junior al Chinei” / „I-am dat peste bot” / „Nu câștigă războiul cu Ucraina” # Ziaristii
Schimbare de ton a Statelor Unite ale Americii față de Rusia și de războiul barbar dus de Putin în Ucraina. Omul-cheie al lui Donald Trump în acest dosar de politică externă face afirmații tranșante. Întrebarea e: cât de sinceră e această atitudine a lui Keith Kellogg? Pe baza precedentelor, nu e exclus să fie vorbe […] Articolul SUA schimbă tonul: „Rusia a devenit partenerul junior al Chinei” / „I-am dat peste bot” / „Nu câștigă războiul cu Ucraina” apare prima dată în Ziariștii.
05:40
Deschiderea unui fast-food mobil sau a unui bar sezonier a devenit o soluție din ce în ce mai populară printre antreprenori. Mulți aleg această cale pentru flexibilitate, o investiție inițială mai mică și posibilitatea de a interacționa direct cu publicul, indiferent de locație. Alegerea tipului de spațiu potrivit influențează direct nivelul vânzărilor, eficiența operațională și […] Articolul Ce spații aleg antreprenorii mobili pentru fast-food-uri sau baruri sezoniere? apare prima dată în Ziariștii.
05:10
După plecarea lui Vasile Bănescu din funcția de purtător de cuvânt al Patriarhiei – probabil, singurul specialist în comunicare și cu adevărat teolog care a ocupat această funcție după 1989 –, Biserica Ortodoxă Română a încetat, din păcate, să mai răspundă la aberațiile naționalismului filetist și la alte erezii prin care impostori și trădători ca […] Articolul Ereziile lui Călin Georgescu – un răspuns creștin-ortodox apare prima dată în Ziariștii.
18 septembrie 2025
09:10
Înregistrările cu Georgescu și Potra și ale convorbirilor lui Sechila cu alți indivizi, ce au ajuns în mass media, au fost pentru cei cu minime cunoștințe în drept dovezi ale pregătirii unei lovituri de stat, în care „creierul” și marele beneficiar era Călin Georgescu. Chiar el afirma într-o discuție cu un pion al sau faptul […] Articolul Făptuitorul-complice și complicii săi apare prima dată în Ziariștii.
08:40
VDEO. Karol Nawrocki la televiziunea franceză – o prestație care-l umilește, prin comparație, pe George Simion # Ziaristii
Președintele nou ales al Poloniei, Karol Nawrocki, aflat la Paris, a răspuns marți seara întrebărilor unui cunoscut jurnalist francez, Darius Rochebin, pe canalul de actualități LCI. Personalitatea polonezului – cel pe care George Simion îl numea “al nostru”, iar suverănimea românească îl consideră omologul acestuia – a contrastat enorm cu brutalitatea de bâtă a președintelui AUR. […] Articolul VDEO. Karol Nawrocki la televiziunea franceză – o prestație care-l umilește, prin comparație, pe George Simion apare prima dată în Ziariștii.
07:30
Tot ce trebuie să știi despre lovitura de stat pregătită de Călin Georgescu cu ajutor rusesc # Ziaristii
Știm că nu ai timp să citești cele 290 de pagini ale rechizitoriului făcut de Parchetul General împotriva lui Călin Georgescu și a grupului său de mercenari. Comunitatea Liberală îți vine în ajutor. București – Rechizitoriul prin care procurorii Parchetului General i-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și pe acoliții săi, conduși de mercenarul […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre lovitura de stat pregătită de Călin Georgescu cu ajutor rusesc apare prima dată în Ziariștii.
17 septembrie 2025
11:40
VIDEO. Reacție de interlop a lui Trump, la întrebarea unui jurnalist australian. L-a amenințat pe „obraznic”, dar și țara acestuia! # Ziaristii
Un nou epsod rușinos pe peluza Casei Albe, care confirmă abjecția actualului președinte al SUA, Donald Trump. Acesta amenință o țară extraordinară, Australia, pentru că l-a deranjat o întrebare perfect legitimă a unui editor TV de la ABC, acreditat la Casa Albă. Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), i-a transmis jurnalistului australian John Lyons […] Articolul VIDEO. Reacție de interlop a lui Trump, la întrebarea unui jurnalist australian. L-a amenințat pe „obraznic”, dar și țara acestuia! apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Liga Campionilor a debutat fulminant: șoc la Lisabona, show total la Milano, penalty-cadou pentru Real Madrid # Ziaristii
Primele 6 partide din etapa 1 a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, au adus 23 de goluri, cu o medie de 3,83 de goluri pe meci. Uluitoare a fost confruntarea Juventus – Dortmund: 0-0 în minutul 52, 2-4 în minutul 90+3, 4-4 la final! Marea surpriză a fost detonată la Lisabona: campioana Azerbaidjanului a învins vicecampioana […] Articolul Liga Campionilor a debutat fulminant: șoc la Lisabona, show total la Milano, penalty-cadou pentru Real Madrid apare prima dată în Ziariștii.
06:10
Călin Georgescu va fi judecat în „cel mai grav caz monitorizat în România ultimelor trei decenii”. La fel, fugarul Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia # Ziaristii
Încă un dosar în care extremistul pro-rus Călin Georgescu a fost trimis în judecată! El e acuzat de comiterea 6 infracțiuni, dintre care unele foarte grave, într-un dosar în care mai sunt inculpați 21 de mercenari, în frunte cu fugarul Horațiu Potra. Anterior, Georgescu fusese trimis în judecată, într-un alt dosar, pentru propagandă legionară. Fost candidat […] Articolul Călin Georgescu va fi judecat în „cel mai grav caz monitorizat în România ultimelor trei decenii”. La fel, fugarul Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia apare prima dată în Ziariștii.
16 septembrie 2025
21:50
Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova # Ziaristii
Trei sondaje realizate în ultima vreme arată cât de strânsă este bătălia pentru controlul Parlamentului Republicii Moldova în următorii patru ani, decisivi pentru destinul „micii Românii” dn stânga Prutului. Miza alegerilor din 28 septembrie este crucială: va continua Basarabia pe drumul integrării în civilizația europeană sau se va întoarce în mlaștina barbariei ruse? Două sondaje […] Articolul Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Ziariștii.
15:00
Liga Campionilor revine cu trei seri consecutive de fotbal: marți, miercuri și joi (câte 6 partide în fiecare zi). Este ediția cu numărul 71 a celei mai prestigioase competiții europene, unde legendele se nasc și visele prind viață. Campioana en-titre, Paris Saint-Germain, intră în noul sezon cu aura primului trofeu câștigat, obținut în stil de […] Articolul Spectacolul din Liga Campionilor revine! Care sunt favoritele și cum arată cotele apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Libertatea de exprimare e folosită de gașca lui Trump ca o mitralieră cu două țevi, în sens opus. Europenii trebuie să elimine orice reglementare, să permită inclusiv incitarea la ură, propaganda extremistă și răspândirea de fake news, dar magaioții americani pedepsesc aspru oric referire critică la defunctul Charley Kirk. Mai țineți minte cum s-a încordat […] Articolul MAGA nu mai vrea libertate de exprimare! apare prima dată în Ziariștii.
