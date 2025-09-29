De ce să alegi un centru medical performant pentru tratarea bolilor cardiace

06:20

Peste 250.000 de pelerini sunt așteptați să ajungă în Iași, începând cu 8 octombrie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru a-i ajuta pe credincioși, mai multe restaurante, parohii și mănăstiri s-au mobilizat și vor oferi peste 140.000 de porții de hrană, ceai și apă. Ajutor din partea comunității Peste 30 de [...]