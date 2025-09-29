Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Fanatik, 29 septembrie 2025 05:50
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
05:50
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv! # Fanatik
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
Acum 6 ore
00:50
Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
00:30
Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă” # Fanatik
Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în partida cu Oțelul, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. La finalul partidei, „decarul” campioanei a vorbit despre victoria obținută, dar și despre relația sa cu Darius Olaru.
00:20
După 1-0 cu Oțelul, Andrei Vochin prezintă curiosul caz al lui Mihai Toma de la FCSB: „Pare să-și fi uitat menirea. Corpul joacă, dar sufletul lipsește” # Fanatik
Andrei Vochin a prezentat în Fanatik cazul lui Mihai Toma, jucătorul under de la FCSB, aflat printre preferații patronului Gigi Becali la un moment dat.
Acum 8 ore
00:00
Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac # Fanatik
Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
28 septembrie 2025
23:40
Pe Florin Prunea îl știm cu toții, însă cum arată soția acestuia? Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani.
23:40
Gigi Becali, schimbare radicală în echipa de start la FCSB după 1-0 cu Oțelul: „A început să se ascundă de minge. El va juca de acum încolo” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat o schimbare importantă în echipa de start a FCSB-ului după 1-0 cu Oțelul. Ce decizie a luat patronul roș-albaștrilor. Preferatul său își poate lua adio de la primul „11”
23:40
Juri Cisotti, avertisment pentru coechipieri, după ce FCSB a încheiat seria „neagră” din SuperLiga: „Trebuie să facem asta” # Fanatik
Intrat la pauză în partida dintre FCSB și Oțelul, Juri Cisotti a obținut lovitura de la 11 metri din care Florin Tănase a marcat unicul gol al întâlnirii. Italianul a reacționat la finalul meciului.
23:20
Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică” # Fanatik
Oțelul Galați a pierdut duelul din deplasare cu FCSB, scor 0-1 în etapa a 11-a din SuperLiga. Președintele clubului a analizat partida de pe Arena Națională.
23:10
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar # Fanatik
Una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume este în culmea fericirii. S-a despărțit de iubitul ei, iar pe plan profesional îi merge din ce în ce mai bine.
23:10
Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins atacantul campioanei. Video exclusiv # Fanatik
Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită la finalul partidei pe care FCSB a câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Oțelul, duel în care atacantul a evoluat timp de 75 de minute.
23:00
Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 1-0 și a numit marea problemă a campioanei: „Vorbeam și cu Meme” # Fanatik
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - Oțelul, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Cum a reacționat patronul roș-albaștrilor
22:50
Inteligența artificială a calculat ce șanse are FCSB să cucerească trofeul Europa League. Veste bună pentru roș-albaștri după 1-0 cu Go Ahead Eagles
22:30
Ionuț Radu, prestație încântătoare în La Liga înainte de meciurile naționalei! „Zidul român” a apărat un penalty. Video # Fanatik
Ionuț Radu a apărat un penalty în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o cu 1-2 pe terenul lui Elche în etapa a 7-a din La Liga. Portarul român a avut o evoluție impresionantă.
22:20
Biletul zilei la pariuri, luni, 29 septembrie 2025. Câștig de 561 lei cu meciuri din Premier League și Serie A # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 29 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 561 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:10
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro # Fanatik
Cum se descurcă David Popovici la volan. Campionul olimpic a condus un bolid de 300.000 de euro, iar Titit Aur a dat verdictul.
22:10
Pontul zilei de luni, 29 septembrie. Bet Builder de cotă 5,87 la Superbet pentru U Cluj – CFR # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 29 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,39 la meciul U Cluj -CFR.
22:10
Florin Tănase, noul golgheter din SuperLiga! „Decarul” FCSB-ului are un procentaj excelent după reușita cu Oțelul # Fanatik
Florin Tănase a deschis scorul în FCSB - Oțelul si e noul golgheter din SuperLiga. „Decarul” a înscris din „specialitatea casei”, lovitură de la 11 metri
Acum 12 ore
22:00
Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys. Asistență dezastruoasă la meciul cu Oțelul # Fanatik
FCSB se pregătește de primul meci acasă din actuala ediție de Europa League. Câte bilete a vândut campioana până acum pentru duelul cu elvețienii, care au pierdut cu 1-4, la debut, cu Panathinaikos
21:30
Titularul de la FCSB, OUT după 35 de minute în meciul cu Oțelul! Alertă înaintea duelului cu Young Boys # Fanatik
Probleme pentru un jucător de la FCSB! Fotbalistul a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute în meciul cu Oțelul.
21:20
Palatul lui Gigi Becali, vandalizat: „Îi e dator cu câteva milioane de euro”. Patronul FCSB a oferit o primă reacție # Fanatik
Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat de un protestatar. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
21:10
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express # Fanatik
Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă câte soții a avut în total? Acesta nu este singurul mariaj pe care îl încheie.
21:00
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”! Apariție de senzație la duelul cu Oțelul Galați. Foto # Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB și-a schimbat look-ul radical. Cum a apărut fotbalistul la duelul cu Oțelul Galați de pe Arena Națională.
20:50
Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Cum s-a descurcat și ce notă a primit portarul român # Fanatik
Portarul român Răzvan Sava a evoluat pentru Udinese în eșecul suferit pe terenul nou-promovatei Sassuolo, scor 1-3. Presa din Italia a analizat prestația goalkeeperului.
20:30
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului # Fanatik
CFR Cluj e într-o situație critică în campionat, iar unul dintre motive e absența lui Louis Munteanu. Ce se întâmplă cu atacantul la derby-ul cu U Cluj
20:20
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev # Fanatik
Verdictul lui Mircea Lucescu despre situația lui Vladislav Blănuță în Ucraina. “Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri”.
20:10
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc # Fanatik
Dinel Staicu a dezvăluit ce pensie încasează lunar. Se pare că acesta are mai multe surse de venit, având în vedere activitatea sa din trecut.
19:50
Virgil Ghiță și-a trimis din nou balonul în proprie poartă! Ce notă a primit fundașul român după Hannover – Bielefeld 3-1. Video # Fanatik
Virgil Ghiță a fost integralist în succesul obținut de Hannover contra lui Arminia Bielefeld, 3-1, însă a avut o prestație modestă, jucând un rol la golul primit de gazde.
19:50
„În campionat nu-l mai vezi”. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt: jucătorul de națională, trecut pe banca de rezerve la FCSB – Oțelul # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că unul dintre jucătorii de națională ai FCSB-ului nu va mai evolua în campionat, iar acesta a fost trecut pe banca de rezerve.
19:40
Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați: „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului”. Video # Fanatik
Oțelul Galați le-a făcut o surpriză fanilor cu câteva ore înaintea meciului cu FCSB. Moldovenii și-au prezentat echipamentul pentru sezonul 2025-2026
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – Oțelul # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:20
Alexandru Buzbuchi, gafă uluitoare în Farul – Unirea Slobozia! Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu din lojă. Foto # Fanatik
Alexandru Buzbuchi, portarul Farului, a comis o eroare majoră în meciul cu Unirea Slobozia de la Ovidiu, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți.
19:00
Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei” # Fanatik
Eric Bicfalvi, mijlocașul român cu meciuri la echipa națională, a prefațat duelul FCSB - Oțeul. Ce planuri are fotbalistul de 37 de ani. „Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc”.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
18:40
Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani # Fanatik
Aryna Sabalenka a fost criticată pentru modul în care s-a afișat alături de sora ei. Ce imagini controversate a postat liderul WTA.
18:40
Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze # Fanatik
Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
18:20
Ce notă a primit Andrei Rațiu după Rayo Vallecano – Sevilla 0-1. Românul, aproape de un gol de senzație. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a fost integralist în partida dintre Rayo Vallecano și Sevilla, 0-1, și a fost aproape de a înscrie un gol superb, printr-un șut de la mare distanță.
18:10
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri # Fanatik
Cine vrea să ajungă la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov în minivacanța de 1 decembrie va avea de scos din buzunar sume uriașe.
18:00
Young Boys a fost protagonista unui meci cu 6 goluri înainte de partida cu FCSB din Europa League. Viitoarea adversară a roș-albaștrilor s-a impus cu 4-2 în fața celor de la Thun.
17:40
Prezentatoarea TV din cauza căreia Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt # Fanatik
Moderatoarea TV care a dus la ruptura dintre Gabriel Torje și Ciprian Marica în urmă cu 10 ani. Cum au stat lucrurile, în realitate.
17:40
Dezastru pentru fotbalistul din Premier League! Și-a dat două autogoluri într-un meci și a egalat un record nedorit # Fanatik
Fundașul lui Burnley, Maxime Esteve, a egalat un record nedorit în partida pe care echipa sa a pierdut-o cu 1-5 pe terenul lui Manchester City.
17:30
Gigi Corsicanu, filmul complet al scandalului uriaș de la Ploiești: „Am sărit ca să-i salvez. Putea să o lovească urât, era grav” # Fanatik
Gigi Corsicanu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul de la Petrolul - Rapid 0-1. Fostul lider al galeriei rapidiste a sărit în apărarea familiei lui Alexandru Pașcanu
17:10
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist # Fanatik
Cristi Borcea e gata să încheie o tranzacție de milioane de euro. Fostul acționar de la Dinamo a semnat deja actele.
17:10
Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan # Fanatik
Prima adversară a Universității Craiova din grupa de Conference League, Rakow, a fost implicată într-un meci dramatic în prima ligă poloneză. Internaționalul român Bogdan Racovițan a fost integralist.
Acum 24 ore
17:00
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!” # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, are milă față de imigranții din București și le dă bani mereu când vin la el
16:40
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva # Fanatik
George Ţucudean a preluat afacerile familiei lui, este milionar, însă și din fotbal ajungea să facă bani frumoși acum câțiva ani.
16:10
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria” # Fanatik
Cum se numește tenismenul care i-a atras atenția miliardarului Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi jucători de tenis.
16:10
Petrolul îl acuză pe Bîrsan de viciere de rezultat! “Ne-a transmis că a greșit!”. Șumudică a intervenit abrupt în direct: “Grozav a părut neimplicat!” # Fanatik
Oficialii Petrolului, prin vocea președintelui Claudiu Tudor, au acuzat arbitrajul la final partidei pierdute cu Rapid, 0-1, în SuperLigă.
15:50
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet # Fanatik
O tânără fotbalistă face ravagii pe OnlyFans. Cât le cere sportiva de 27 de ani bărbaților pentru a-i putea vizualiza conținutul de pe platformă.
15:40
Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii: ”I-am promis” # Fanatik
Ion Țiriac i-a făcut o promisiune fostei gimnaste, Nadia Comăneci. Cum vrea să o răsplătească la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.