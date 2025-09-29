Cum calculează statul dobânzile la Fidelis şi Tezaur? Ştefan Nanu, şeful Trezorerie: Calculul porneşte de la maturitatea scurtă. Inflaţie mai mare nu înseamnă dobânzi mai mari

00:15

Industria berii este fără doar şi poate sectorul care şi-a păstrat cel mai bine de-a lungul timpului caracterul local. Atât de bine încât în aproape fiecare judeţ din România întâlnim astăzi – dacă nu o fabrică de bere – cel puţin o microberărie, care nu doar că pune pe rafturi un brand, ci creează locuri de muncă, susţine comunităţi locale şi mai departe un întreg lanţ de afaceri conexe: de la producători de hamei până la restaurante şi baruri.