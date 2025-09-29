Blocul Patriotic a protestat în fața CEC, după numărarea voturilor. Dodon contestă victoria PAS
StirileProtv.ro, 29 septembrie 2025 07:20
Reprezentanții Blocului Patriotic, formațiune prorusă clasată pe locul al doilea cu un scor sub așteptări, au protestat duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale pentru „a apăra votul poporului”, relatează presa locală.
