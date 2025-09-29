Trump vrea să obţină de la Netanyahu un acord privind Gaza
Bursa, 29 septembrie 2025 07:20
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp după ce a promis un and #8222;acord and #8221; privind Gaza şi a spus că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează AFP.
Acum 10 minute
07:30
După procesarea a 99% de voturi, PAS obţine majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral and #8222;Patriotic and #8221; cu 26 de mandate, Blocul and #8222;Alternativa and #8221; - 8, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă - câte 6 mandate.
07:30
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # Bursa
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză H-1B ar putea transforma Orientul Mijlociu într-unul dintre marii beneficiari ai and #8221;războiului global pentru talente tech and #8221;, relatează CNBC.
Acum 30 minute
07:20
OPEC+ este probabil să aprobe o creştere a producţiei de petrol cu cel puţin 137.000 barili pe zi la reuniunea sa de duminică viitoare, potrivit unor trei surse apropiate negocierilor, citate de Reuters.
07:20
Acum o oră
07:00
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabilă, câştigând Cupa Oraşelor Europei Centrale la fotbal, desfăşurată la Praga, informează FRF.
06:50
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphine Libere, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.
Acum 2 ore
06:30
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri.
Acum 8 ore
00:20
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
00:20
00:00
DNSC avertizează: fraudele online se intensifică pe platforme cunoscute şi prin deepfake-uri # Bursa
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă: atacatorii cibernetici îşi diversifică metodele şi exploatează imaginea unor platforme şi persoane publice pentru a înşela utilizatorii.
00:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că măsura de creştere a TVA la începutul lunii iulie a fost decisivă pentru menţinerea ratingului de ţară şi pentru evitarea unor efecte economice severe.
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn sudul, estul şi centrul ţării valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale.
00:00
La AGA Bittnet din octombrie se va discuta distribuirea banilor obţinuţi din vânzarea filialelor # Bursa
Consiliul de Administraţie al Bittnet Systems (BNET) a completat ordinea de zi a adunării acţionarilor din data de 21 octombrie cu solicitarea fondului de investiţii Agista, privind aprobarea distribuirii către acţionari a sumelor obţinute din posibila vânzare a filialelor, ca dividende sau prin răscumpărare de acţiuni, conform raportului emitentului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,18 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0772 lei/euro.
00:00
Bonas Import Export SA a raportat rezultate financiare în scădere pentru prima jumătate a anului 2025, cu venituri de 13,5 milioane de lei (-11% vs 2024) şi un rezultat net de -1,3 milioane de lei (-319 % vs 2024). Părăsirea reţelei Kaufland a afectat semnificativ vânzările din segmentul IKA, în timp ce cheltuielile cu personalul şi amortizările au apăsat suplimentar pe marje.
00:00
Primul pachet fiscal afectează diferit sectorul imobiliar în funcţie de piaţă; Efectele pe segmente # Bursa
*(Interviu cu Radu Grigorescu, Chief Commercial Officer Cloud9, Investment Associate Alfa Group)Reporter: Primul pachet fiscal decis de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar cuprinde, printre altele, majorarea la 21% a TVA pentru locuinţele noi. Ce efecte are această măsură asupra pieţei imobiliare, care era deja tensionată din cauza nivelului ridicat al dobânzilor?Radu Grigorescu: Impactul acestei măsuri este resimţit diferit în funcţie de segmentul pieţei.
00:00
Guvernul României a aprobat săptămâna trecută continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene pentru perioada 2023-2029, alocând pentru anul şcolar 2025-2026 un buget record de 798,1 milioane lei.
00:00
Uniunea Europeană a autorizat săptămâna trecută comercializarea medicamentului Kisunla, produs de compania americană Eli Lilly, pentru tratarea deficienţelor cognitive uşoare şi a demenţei incipiente provocate de maladia Alzheimer.
00:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat că meciurile programate în oraşele americane care nu vor putea garanta siguranţa ar putea fi relocate, relatează Reuters.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,75%, de la 5,76%.
00:00
Victoria Maiei Sandu la alegerile prezidenţiale din octombrie 2020 împotriva lui Igor Dodon a reprezentat un moment de cotitură pentru Republica Moldova.
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE Finanţarea verde a UE: cum pot accesa IMM-urile cele 17,5 miliarde euro pentru decarbonizare # Bursa
Comisia Europeană a anunţat în prima jumătate a lunii septembrie un angajament financiar de 17,5 miliarde euro pentru sprijinorea întreprinderilor mici şi mijlocii în realizarea proiectelor de eficienţă energetică şi decarbonizare, o decizie istorică menită să accelereze tranziţia către o economie cu emisii reduse, să crească rezilienţa şi să consolideze competitivitatea
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE Finanţarea participativă, o soluţie pentru sprijinirea IMM-urilor europene # Bursa
Uniunea Europeană se află în faţa unei provocări majore: întreprinderile mici şi mijlocii, coloana vertebrală a economiei, se confruntă cu un deficit de finanţare estimat la aproape 400 de miliarde de euro, potrivit unui articol publicat pe site-ul www.europeanfinancialreview.com. Această lipsă de capital accesibil frânează inovaţia, limitează expansiunea, reduce competitivitatea şi slăbeşte rezilienţa economică a întregii Uniuni Europene.
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE IMM-urile româneşti, parteneri esenţiali în planul european de securitate şi autonomie strategică # Bursa
IMM-urile româneşti din industria de apărare au şansa reală de a se moderniza şi de a-şi consolida poziţia în următorul deceniu datorită programelor SAFE şi Fondului European de Apărare (EDF), într-un context în care Uniunea Europeană îşi redefineşte priorităţile strategice şi se pregăteşte să investească masiv în securitate şi apărare.
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE SMEunited: Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 trebuie adaptat nevoilor IMM-urilor # Bursa
IMM-urile prosperă deoarece sunt integrate în comunităţile pe care le deservesc, oferă locuri de muncă extrem de necesare şi promovează coeziunea socială, asigurând astfel rezilienţa comunităţilor rurale. Acesta este motivul pentru care Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034 trebuie adaptat nevoilor IMM-urilor, au susţinut, recent, reprezentanţii SMEunited (asociaţia europeană a întreprinderilor mici şi mijlocii), la Conferinţa Pactului Rural care a avut loc în localitatea belgiană Kortrijk.
00:00
* Apelul pentru selecţia intermedierilor financiari a fost lansat la mijlocul lunii septembrie * Termenul limită pentru depunerea solicitărilor de înscriere este 15 noiembrie 2025 * Valoarea totală a finanţării se ridică la 100 milioane euro
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE 'Planul de investiţii pentru următorii trei ani se ridică la 350 milioane euro and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Cristina Popa, director general adjunct Carmistin The Food Company)Reporter: În Carta Albă a IMM-urilor, se precizează că aproape jumătate dintre antreprenori consideră că fondurile europene sunt greu accesibile şi de aceea preferă să investească din resurse proprii. Care este situaţia la compania dumneavoastră?
00:00
* (Interviu cu Florin Jianu, preşedintele de onoare al CNIPMMR)Reporter: Cum vedeţi finanţarea IMM-urilor din fonduri europene în anul 2025? Ştiu că aveţi o nemulţumire, faptul că pe exerciţiul financiar 2021-2027 deocamdată foarte puţini bani au ajuns la antreprenori.
00:00
Leasingul operaţional, o soluţie de mobilitate sustenabilă prin care companiile îşi reduc costurile şi câştigă flexibilitate # Bursa
Piaţa de mobilitate din România traversează o perioadă de tranziţie, în care costurile cresc pe măsură ce procesul de electrificare a flotelor accelerează.
00:00
IMM-urile din România traversează o perioadă în care accesul la finanţare rămâne una dintre cele mai mari provocări, iar soluţiile disponibile nu sunt întotdeauna adaptate nevoilor reale ale companiilor.
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE Instrumentele financiare, regula finanţării IMM-urilor din fonduri europene # Bursa
* (Interviu cu Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene)Reporter: Domnule ministru, ce procent din alocările de fonduri din Planul Naţţional de Redresareţi Rezilienţă reprezintă sumele absorbite de IMM-uri sau mai bine spus cum vedeţi dumneavoastră în acest moment situaţia finanţării mediului de afaceri privat din fondurile europene?
00:00
SUPLIMENT FONDURI EUROPENE Finanţarea europeană a IMM-urilor, o cursă cu obstacole aproape imposibil de trecut # Bursa
Antreprenorii din ţara noas and #172;tră trăiesc un paradox dureros. Pe de o parte, li se promite sprijin masiv prin fondurile europene puse la dispoziţie prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi prin cadrul financiar multianual european 2021- 2027. Pe de altă parte, în realitate, aces and #172;te resurse vitale rămân de multe ori doar cifre în ra and #172;poarte oficiale, inaccesibile în practică pentru mii de antreprenori care se lovesc de obstacole aproape insurmontabile.
00:00
Viitorul IMM-urilor - finanţare europeană mai simplă, mai rapidă şi competitivă pe pieţele UE # Bursa
*(Interviu cu Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene)
00:00
*Fonduri deschise locale cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 18,5% şi 26 %; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 87% şi 95,8%, obţinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (faţă de luna august 2022).
00:00
Creşterea datoriei globale s-a accelerat şi în trimestrul al doilea al acestui an, conform ultimului raport Global Debt Monitor (GDM) de la Institute of International Finance (IIF), iar nivelul său a atins un nou record, de 337,8 trilioane de dolari, după o creştere de 24,1 trilioane faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de 13,8 trilioane faţă de trimestrul precedent.
00:00
Gigantul industrial german Bosch, cel mai mare furnizor mondial de componente auto, va renunţa la încă 13.000 de angajaţi până în 2030, în special de la uzinele diviziei de mobilitate din ţara de origine, pe fondul crizei din industria auto, anunţă presa internaţională.
00:00
Într-o economie europeană tot mai competitivă, în care investiţiile, digitalizarea şi tranziţia verde decid rezilienţa şi viitorul companiilor, România a intrat în 2025 cu o miză dublă: absorbţia integrală a fondurilor disponibile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi lansarea accelerată a cadrului financiar multianual 2021-2027, unde IMM-urile au devenit principalii beneficiari şi motoare ale transformării.
Acum 12 ore
23:30
În jurul orei 23:00, în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, a început un protest organizat de Blocul Electoral Patriotic, condus de copreşedintele Igor Dodon.
23:10
Rezultatele preliminare ale numărătorii voturilor din peste jumătate dintre secţiile de votare indică faptul că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) se află pe primul loc, cu 42,4% din sufragii, urmat de Blocul Patriotic, care a obţinut 29,8% din voturi.
23:00
22:50
Declaraţia vine pe fondul incidentelor recente în care avioane şi drone ruseşti au fost acuzate că au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei, relatează News.ro. Lavrov a vorbit în faţa Adunării Generale a ONU într-un moment tensionat, marcat de incidente aeriene atribuite Moscovei
22:40
Rezultate parţiale 22:30: PAS conduce cu 41%, urmat de Blocul Patriotic şi Blocul Alternativa # Bursa
Au fost numărate peste 300.000 de voturi.
22:20
După 16% de buletine numărate, în top se află Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), Blocul Politic Patriotic, Partidul Democraţia Acasă, Partidul Nostru şi Blocul Alternativa.
22:20
Trump denunţă un and #8221;nou atac ţintit împotriva creştinilor and #8221;, în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan # Bursa
Preşedintele american Donald Trump denunţă and #8221;un nou atac ţintit împotriva creştinilor and #8221;, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, un atac armat soldat cu cel puţin unor mort şi nouă răniţi, potrivit poliţiei.
22:00
Traian Băsescu: O guvernare socialistă la Chişinău ar transforma Republica Moldova într-un vecin incomod pentru România # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că dacă forţele socialiste, loiale Federaţiei Ruse, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, ţara de peste Prut ar deveni and #8222;un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin and #8221;.
22:00
Primele rezultate anunţate de Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova arată că, după centralizarea voturilor din 158 de secţii (aproximativ 7% din total), Blocul Patriotic şi PAS conduc în clasament, potrivit CEC.
21:50
Liderii Blocului Alternativa, după închiderea urnelor: mobilizare masivă, apel la responsabilitate şi promisiuni de unitate # Bursa
Liderii Blocului Alternativa susţin o conferinţă de presă după închiderea secţiilor de votare.
21:40
Igor Grosu, preşedintele PAS, după închiderea secţiilor de votare: and #8222;Rugăm răbdare şi calm and #8221; # Bursa
Preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetăţenilor din ţară şi de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secţiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00.
21:40
Renato Usatîi: and #8222;Partidul Nostru va fi una dintre surprizele acestor alegeri; Nu facem nunta nici cu ruşii, nici cu PAS and #8221; # Bursa
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, s-a declarat optimist în privinţa intrării formaţiunii sale în viitorul Parlament, afirmând că partidul său va fi una dintre and #8222;surprizele and #8221; acestor alegeri. and #8222;Nu facem nunta nici cu ruşii, nici cu PAS and #8221;, a subliniat el într-o conferinţă de presă susţinută după închiderea secţiilor de votare din ţară.
21:30
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova vor veni din secţiile mici şi sunt irelevante, iar un tablou al rezultatelor se va contura abia după procesarea secţiilor mari, după ora 23:00, conform autorităţilor de la Chişinău.
