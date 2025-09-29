UPDATE - Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare, marcate de acuzaţii de interferenţă rusă / Un test decisiv pentru autorităţile moldovene
News.ro, 29 septembrie 2025 07:20
Partidul pro-european al preşedintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul ţării sale în UE, scrie BBC.
• • •
Acum 30 minute
07:20
UPDATE - Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare, marcate de acuzaţii de interferenţă rusă / Un test decisiv pentru autorităţile moldovene # News.ro
Partidul pro-european al preşedintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul ţării sale în UE, scrie BBC.
07:10
OPEC+ este probabil să aprobe o creştere a producţiei de petrol cu cel puţin 137.000 barili pe zi la reuniunea sa de duminică viitoare, potrivit unor trei surse apropiate negocierilor, citate de Reuters.
Acum o oră
07:00
Statul Oregon a dat în judecată administraţia Trump în legătură cu trimiterea Gărzii Naţionale la Portland # News.ro
Statul Oregon şi oraşul Portland au dat în judecată administraţia Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Naţională la Portland, relatează NBC News.
06:50
Marea Britanie oferă garanţii de împrumut de 2 miliarde de dolari pentru Jaguar Land Rover, după un atac cibernetic # News.ro
Guvernul britanic va sprijini Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 2 miliarde de dolari), pentru a proteja lanţul de aprovizionare al companiei după ce producţia a fost blocată aproape o lună din cauza unui atac cibernetic, transmite CNBC.
06:40
Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare, marcate de acuzaţii de interferenţă rusă # News.ro
Partidul pro-european al preşedintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul ţării sale în UE, scrie BBC.
06:40
Taifunul Bualoi a lovit Vietnamul în primele ore ale zilei de luni, provocând distrugeri şi căderea reţelelor electrice. Cel puţin o persoană a decedat şi 12 pescari sunt daţi dispăruţi, în urma ploilor torenţiale şi a valurilor uriaşe provocate de furtună, relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:30
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp după ce a promis un „acord” privind Gaza şi a spus că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează AFP.
06:20
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # News.ro
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză H-1B ar putea transforma Orientul Mijlociu într-unul dintre marii beneficiari ai ”războiului global pentru talente tech”, relatează CNBC.
06:00
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # News.ro
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.
05:40
Indicatorul ”Buffett” depăşeşte pragul de 200%, peste nivelul la care legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă # News.ro
Indicatorul ”Buffett”, considerat odinioară de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, a urcat la un nivel record de 217%, depăşind atât vârful bulei Dotcom din 2000, cât şi maximul din perioada pandemiei, când atingea 190%, relatează CNBC.
Acum 4 ore
05:10
Donald Trump extinde sprijinul pentru mineralele critice: după MP Materials, noi companii ar putea intra în vizorul Casei Albe # News.ro
Donald Trump se foloseşte de puterea statului pentru a sprijini companiile din sectorul mineralelor critice, iar analiştii se aşteaptă ca noi acorduri să urmeze după modelul recent al Pentagonului cu MP Materials, relatează CNBC.
05:00
Alegeri în R. Moldova - Peste 29.000 de persoane au votat în România. Mai mult de jumătate dintre ele au fost tineri şi au votat covârşitor pentru partidul Maiei Sandu # News.ro
Mai mult de jumătate dintre cei 29.379 de alegători care au votat în România la alegerile legislative de duminică din Republica Moldova au fost tineri de până în 35 de ani, o proporţie care diferă mult faţă de profilul alegătorilor din Republica Moldova şi chiar din diaspora în general.
03:40
Cel puţin 4 morţi şi 8 răniţi în urma atacului armat, urmat de incendiere, de la biserica din Michigan. Este al doilea atac armat în masă în mai puţin de 24 de ore care ar fi fost comis de un veteran al războiului din Irak # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite duminică într-un incident armat la o biserică mormonă din Grand Blanc, în statul Michigan, potrivit unui nou bilanţ anunţat de poliţie, relatează CNN.
Acum 6 ore
03:10
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, acuză Franţa că i-a cerut să elimine canale din Republica Moldova # News.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, afirmă că în urmă cu un an, când era constrâns juridic să nu părăsească Parisul, serviciile de informaţii franceze l-au contactat prin intermediul unui intermediar, cerându-i să ajute guvernul de la Chişinău să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, relatează Le Figaro.
02:10
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi obţine majoritatea în Parlament necesară pentru a guverna singur/ Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România / Surpriza: Partidul „Democraţia Acasă” # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
01:50
Alegeri în R. Moldova - Blocul Patriotic, prorus, a protestat în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale şi ameninţă că nu va recunoaşte rezultatele # News.ro
Reprezentanţii Blocului Patriotic - formaţiunea prorusă clasată pe locul al doilea în alegerile legislativă din Republica Moldova, dar cu un scor sub aşteptările sale - au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, duminică seara, după închiderea secţiilor de vot, pentru „a apăra votul poporului”, relatează presa locală.
Acum 8 ore
01:00
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi obţine majoritatea de 51 de locuri în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România / Surpriza: Partidul „Democraţia Acasă” # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
00:50
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi are majoritate în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România # News.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate, ceea ce îi aduce cele 51 de mandate necesare pentru o majoritate parlamentară, arată site-ul alegeri.md.
00:40
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - PAS conduce detaşat şi se apropie de majoritate în Parlament / Situaţia în diaspora şi cum s-a votat în România # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
00:20
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului pentru a le spune că „îi iubeşte” şi că trebuie să fie „puternici şi duri” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri.
00:00
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A.
Acum 12 ore
23:30
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste trei sferturi din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus / Surpriza: scorul partidului „Democraţia Acasă” # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
23:10
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 50% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus / Surpriza: scorul partidului „Democraţia Acasă” # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 42,40 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 29,85 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 50 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:50
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 50% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 42,40 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 29,85 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 50 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:50
Grecia: PAOK a condus cu 3-1 în deplasare, la Asteras, dar a terminat la egalitate, scor 3-3 # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Elevii lui Lucescu jr au condus cu 3-1.
22:40
UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 30% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă.
22:30
Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 30% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
22:20
Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare - Partidul Maiei Sandu - 37,29%, Blocul Patriotic - 34,79% # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
22:20
Băsescu anunţă că vrea să recapete calitatea de cetăţean al Republicii Moldova: Am primit formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că e un act electoral. O voi face după alegeri # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu anunţă că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat, duminică seară, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova , pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.
22:00
Igor Dodon: Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni în faţa Parlamentului, pentru un protest paşnic. Nu vom tolera revolte în masă. Mesaj către forţele de ordine: Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie # News.ro
Preşedintele PSRM, Igor Dodon, a anunţat după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că luni, la ora 12:00, se vor întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic, el având şi un mesaj către forţele de ordine: ”Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie”.
22:00
Primarul în exerciţiu al New Yorkului, Eric Adams, anunţă că abandonează cursa în vederea unei realegeri cu aproape o lună înainte de scrutin # News.ro
Primarul în exerciţiu al New Yorkului Eric Adams anunţă că abandonează cursa în vederea unei realegeri, duminică, cu mai puţin de o lună înaintea scrutinului, supravegheat îndeaproape de către preşedintele republican Donald Trump, relatează AFP.
22:00
Băsescu: O trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina / Infrastructurile vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei # News.ro
Traian Băsescu atrage atenţia asupra faptului că o victorie a forţelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, ar crea mai mari dificultăţi Ucrainei. Fostul şef al statului spune că, dacă socialiştii ar prelua puterea la Chişinău, infrastructura ţării de peste Prut ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei.
21:50
Traian Băsescu e convins că pro-europenii vor câştiga alegerile parlamentare în Republica Moldova. „Marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%”, spune fostul preşedinte # News.ro
Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, afirmă că nu crede în varianta în care blocul socialist va câştiga alegerile parlamentare din Republica Moldova. El e de părere că partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu va obţine cel mai mare procent în Legislativul de la Chişinău, subliniind că este important cât de mare va fi acest procent pentru formarea viitorului Guvern.
21:40
Igor Grosu, după închiderea urnelor: În cursul zilei de astăzi, am văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombe # News.ro
Igor Grosu, preşedintele PAS, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că în cursul zilei a văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral, din partea grupărilor ciminale, susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombe. El a făcut apel la răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara ţării. Grosu le-a transmis acelor actori politici şi electorali care încearcă să transmită mesaje de destabilizare să se gândească în primul rând la cetăţenii Republicii Moldova, la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid.
21:40
Trump denunţă un ”nou atac ţintit împotriva creştinilor”, în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan # News.ro
Preşedintele american Donald Trump denunţă duminică ”un nou atac ţintit împotriva creştinilor”, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, un atac armat soldat cu cel puţin unor mort şi nouă răniţi, potrivit poliţiei, relatează AFP şi Reuters.
21:40
Traian Băsescu: Dacă majoritatea parlamentară de la Chişinău ar fi controlată de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod pentru România, socialiştii fiind total obedienţi faţă de Putin # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că dacă forţele socialiste, loiale Federaţiei Ruse, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, ţara de peste Prut ar deveni „un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”. El spune că dacă pro-ruşii ar prelua puterea în Moldova, exisă „posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.
21:40
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.
21:30
UPDATE - Alegeri în R. Moldova - Procesul de votare în ţară s-a încheiat la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91% / Mesajul transmis de Maia Sandu # News.ro
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
21:20
UPDATE- Cel puţin un mort şi nouă răniţi într-un atac armat la o biserică mormonă în Michigan, incendiată, anunţă poliţia. Atacatorul, ucis prin împuşcare de poliţie # News.ro
Un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, în timpul unei slujbe, duminică, după care a incendiat clădirea, omorând cel puţin o persoană şi rănind alte nouă, înainte să fie ucis prin împuşcare de poliţie, relatează The Associated Press.
21:20
Alegeri în R. Moldova - Procesul de votare în ţară s-a încheiat la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91% # News.ro
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
21:20
CNAB: Echipajul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei / Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranţă. Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.
21:10
Zece persoane, printre care şi trei copii, au fost implicate, duminică seară, într-un accident rutier, în judeţul Constanţa.
21:00
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Newcastle United, în etapa a şasea din Premier League.
20:50
Maia Sandu: Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră. Nu lăsa pe alţii să decidă în locul tău # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara şi îi îndeamnă să nu lase pe alţii să decidă în locul lor.
20:50
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un joc. În ciuda acestei tragedii, clubul a ţinut să dispute meciul din Cupa Franţei.
20:40
Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, a confundat o jurnalistă de culoare de la France TV cu mama internaţionalului francez Ousmane Dembele, proaspătul laureat al Balonului de Aur.
20:30
Macron denunţă drept ”inadmisibile” ”atacuri şi ameninţări cu moartea” la adresa magistraţilor, în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy # News.ro
”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene, relatează AFP.
20:00
Mai multe persoane împuşcate într-un atac armat la o biserică mormonă în Michigan, în flăcări, anunţă poliţia. Atacatorul, neutralizat # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.
19:50
Sub sloganul „Athletes 4 Peace” („Sportivii pentru pace”), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli, au semnat o declaraţie publică în care denunţă „genocidul” din Gaza. Patruzeci şi opt de sportivi afirmă că „sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii”. Ei cer, în special, excluderea echipelor israeliene din competiţiile organizate de UEFA. Această iniţiativă a fost coordonată de Nujum Sports, o organizaţie britanică care militează pentru apărarea sportivilor musulmani, relatează Le Figaro.
