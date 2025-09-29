Igor Dodon, pe urmele lui George Simion: a ieșit duminică noaptea la protest, și a susținut, vorbind în limba rusă la o portavoce,, că partidul lui a câștigat alegerile din Moldova – VIDEO
Aktual24, 29 septembrie 2025 07:20
Reprezentanții Blocului Patriotic au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”. Cei doi lideri susținuți de Moscova, Igor Dodon și Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane, scrie Ziarul de Gardă. Dodon a declarat că forțele […]
Acum 30 minute
07:20
PAS, victorie la pas: Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate în viitorul Parlament de la Chișinău și va putea forma singur guvernul # Aktual24
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își va menține poziția dominantă și în următoarea legislatură de la Chișinău. Potrivit rezultatelor preliminare, citate de Moldpress, PAS a acumulat aproape 50% din sufragii după procesarea a 97% din procesele verbale și ar deține 55 de mandate în legislativ. Blocul Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei […]
07:20
07:10
Acum 8 ore
00:20
Rusia, învinsă în Moldova. Cu PAS aproape de 50%, mai există un partid pentru o majoritate pro-UE anunță Traian Băsescu # Aktual24
PAS, partidul Maiei Sandu, avea peste 45% după ce au fost numărate peste 86% dintre voturi. Dacă nu va depăși 50%, există opțiunea de a forma o nouă majoritate pro-europeană cu un alt partid, a anunțat fostul președinte Traian Băsescu. Băsescu a declarat, duminică noapte, că singura alianță posibilă pentru PAS este cu Partidul Nostru, […]
Acum 12 ore
23:10
Trump insistă să blocheze dobândirea cetățeniei SUA prin naștere. El cere Curții Supreme o nouă decizie # Aktual24
Administrația Trump a cerut Curții Supreme să revizuiască constituționalitatea ordinului executiv al președintelui Donald Trump care urmărește să pună capăt dreptul cetățeniei prin naștere, aducând problema în fața judecătorilor pentru a doua oară în acest an. În ciuda faptului că se înțelege de peste un secol că al 14-lea amendament conferă cetățenie persoanelor născute în […]
22:40
Organizația Națiunilor Unite a declarat că un milion de refugiați sirieni s-au întors în țara lor de la căderea guvernului Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, avertizând în același timp că finanțarea pentru operațiuni umanitare este în scădere. „În doar nouă luni, un milion de sirieni s-au întors în țara lor după căderea guvernului Bashar […]
22:10
Blocare iminentă a activității guvernului SUA. Trump a convocat o întâlnire cu liderii Congresului # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu cei patru lideri principali ai Congresului pentru a discuta despre termenul limită iminent și riscul unei blocări a activității guvernului. Un oficial al Casei Albe și patru legislatori au declarat pentru postul de televiziune că întâlnirea este programată pentru luni, 29 septembrie, la Casa Albă, relatează NBC […]
22:00
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, despre Kremlin ca „țintă” a lui Zelenski : ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta” # Aktual24
Kremlinul a respins duminică amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform cărora oficialii Kremlinului ar trebui să știe unde se află adăposturile antiaeriene, afirmând că Ucraina pierde războiul și că poziția sa în negocieri se înrăutățește. Zelenski a spus, într-un interviu pentru Axios, că oficialii Kremlinului „trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene” și că centrele […]
22:00
Primele rezultate în Republica Moldova: PAS e primul loc, însă pro-rușii sunt la foarte mică distanță # Aktual24
Rezultate preliminare ale alegerilor din Republica Moldova arată că PAS conduce. Pe locul doi se află pro-rușii din Blocul Patriotic. Până acum s-au numărat doar voturi din secțiile mici, astfel încât aceste rezultate cu au prea mare relevanță. „Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, […]
21:30
Prezența la vot în Republica Moldova, la ora 21:00: 47,41%, la nivel naţional și 51,91%, în total # Aktual24
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, rezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă. Conform Comisiei Electorale Centrale, în total au votat aproape 1,6 milioane de votanţi, prezenţa la ora 21.00 fiind 51,91%. În […]
21:20
Vicepreședintele JD Vance, confirmă: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina # Aktual24
SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina, dar decizia finală va aparține președintelui Donald Trump, a declarat vicepreședintele J.D. Vance pentru Fox News, potrivit News.ro. „Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală… Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu […]
21:00
China și Coreea de Nord și-au făcut un nou plan împreună: ”Să ne opunem împreună hegemonismului” # Aktual24
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi să se opună împreună „hegemonismului”, o critică voalată la adresa SUA, informează AFP, citată de Agerpres. Vizita lui Choe în capitala chineză intervine după cea întreprinsă la începutul lui septembrie […]
20:50
Dronă necunoscută în apropierea aeroportului Otopeni, noi detalii. Drona a fost semnalată de piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines # Aktual24
Jurnaliștii de la Boarding Pass, publicație specializată pe zboruri comerciale și speciale, au venit duminică seara cu noi informații legate de drona care a fost observată în apropierea aeroportului Otopeni. ”În după-amiaza zilei de duminică, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au […]
20:10
Fost ministru chinez condamnat la moarte, „cu amânare”, pentru doi ani. Tang Renjian “a cauzat pierderi deosebit de grave intereselor statului şi poporului” # Aktual24
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP. Politicianul a acceptat mită – bani şi bunuri – în sumă de peste 268 de milioane de […]
19:40
Poliţia Naţională din Republica Moldova deţine informaţii privind grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, să organizeze “dezordini şi destabilizări” în Chișinău # Aktual24
”Poliţia Naţională anunţă cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunţat pentru mâine. Precizăm cǎ forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea […]
18:50
Orban, mesaj legat de Slovacia dar cu aluzie la România: ”Este bine pentru noi să avem vecini normali” # Aktual24
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI, citată de Agerpres. Adresându-se premierului slovac, care a participat de asemenea la eveniment, […]
Acum 24 ore
17:30
Un submarin rusesc s-ar putea scufundă în Atlantic. „Echipajul nu poate rezolva problema” # Aktual24
Un submarin rusesc din clasa Kilo (conform denumirilor NATO), Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu ”probleme tehnice grave” în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar ”echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit unui canal […]
17:10
Kremlinul a descoperit o nouă jucărie. Hărțuirea Europei cu ajutorul dronelor. Pătrunderea a 19 drone în Polonia este doar unul dintre incidente, cel mai grav și cel mai vizibil. Intrarea de drone în România de la mijlocul lunii septembrie este doar un incident din alte numeroase. Au fost de asemenea incursiuni în țările baltice și […]
16:40
Lavrov, discurs la ONU în fața unei săli aproape goale: ”Scaunele goale vorbesc mai tare decât orice declarație” – VIDEO # Aktual24
Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, și-a susținut discursul de la Adunarea Generală a ONU în fața unei săli aproape goale. ”Lavrov și vidul: la ONU, ministrul de externe a ținut un discurs pentru scaune — nu erau mulți alții dispuși să asculte minciunile sale În timpul discursului lui Lavrov la ONU, sala era […]
16:20
Pro-rușii, amenințări cu bombe în secțiile din România. SRI anunță că sabotajele nu au avut succes # Aktual24
Tentative disperate ale forțelor pro-ruse de a sabota votarea în secțiile din România dedicate alegătorilor moldoveni. ”Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire existența unor dispozitive explozive, la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date […]
15:50
Fabuloasa călătorie a lui al-Sharaa. De la terorist închis de americani la președinte vorbind la tribuna ONU # Aktual24
Multă vreme a fost cunoscut sub numele de Abu Muhammad al-Julani. Sau al-Golani. A fost membru al grupului terorist Statul Islamic și a fost închis în închisorile americane din Irak. Acum 4 zile, Ahmad al-Sharaa, așa cum este numele său real, a livrat un discurs în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). O […]
15:30
Alerte cu bombă la secții de votare din Roma, Genova, Bucureşti, Ashville, Alicante și Bruxelles, parte a atacului Federaţiei Ruse împotriva procesului electoral din Republica Moldova # Aktual24
Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Ashville, Alicante si Bruxelles. ”Alertele cu bombă au început exact cum au atenţionat autorităţile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral […]
15:30
NATO își va consolida misiunea în Marea Baltică după apariția unor drone suspecte în Danemarca # Aktual24
Alianța Nord-Atlantică va intensifica patrulele în Marea Baltică după o serie de incidente care au implicat drone în apropierea unor instalații strategice din regiune, inclusiv în Danemarca. Sâmbătă, Alianța a anunțat că va spori forțele implicate în misiunea Baltic Sentinel cu o fregată suplimentară cu mijloace de apărare aeriană și alte capabilități, în urma incidentelor […]
15:30
Presshub: Viitoarea Strategie Națională de Apărare: va fi Federația Rusă desemnată explicit drept o amenințare la adresa României? # Aktual24
Începând cu 1999, toți Președinții României au avut elaborată câte o Strategie Națională de Apărare a Țării spre începutul fiecărui mandat. Documentul este esențial, fiind o reprezentare directă a controlului civil asupra tututor elementelor și instituțiilor care îndelinesc apărarea națională, dar și o catalogare necesară a obiectivelor, responsabilităților și resurselor necesare pentru satisfacerea acesteia. Probabil […]
14:40
Alegerile din Republica Moldova. Până la ora 14.00 au votat peste 894.000 de moldoveni (30,95%) # Aktual24
Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Numărul este mai mare cu aproape 50.000 față de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic față de turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024. În urmă cu un an, până la ora 14:00 votaseră […]
13:50
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, acuză atacuri cibernetice orchestrate “cu scopul de a supra-încărca rețeaua care deservește infrastructura electorală” # Aktual24
Circa 4000 de site-uri nu funcționează ca urmare a blocării unei platforme de hosting de către autoritățile moldovene. Premierul Dorin Recean spune că au existat mai multe încercări de atac cibernetic asupra infrastructurii electorale. ”Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de […]
12:50
Cel puțin patru morți, printre care o fetiță de 12 ani, în urma atacului de noaptea trecută, cu „sute de drone și rachete”, al Rusiei asupra Kievului # Aktual24
Bombardamentele rusești asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică au ucis cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au informat duminică autoritățile locale, transmite AFP, conform Agerpres. A fost găsită o a patra victimă decedată, a declarat pe Telegram șeful administrației militare a capitalei Kiev, Timur Tkacenko, după ce anterior anunțase […]
12:40
Mesajul lui Florian Coldea la moartea generalului Dumitru Dumbravă: ”În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea” # Aktual24
Fostul general SRI Florian Coldea a transmis duminică, 28 septembrie, un mesaj prin care condamnă ”abuzurile” cu care s-ar fi confruntat fostul lui coleg de SRI și dosar, Dumitru Dumbravă. ”Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de […]
12:40
Orban, după ce a fost prins spionând, spune că se simte hărțuit de Zelenski: ”Încetați să ne mai atacați” # Aktual24
Prim-ministrul Ungariei a decis să reamintească Ucrainei de apartenența țării sale la UE și NATO după declarațiile Kievului despre o dronă de recunoaștere maghiară surprinsă de autoritățile ucrainene deasupra Transcarpatiei. „Ungaria este membră a NATO și a UE. Ucraina s-ar fi prăbușit de mult fără sprijinul acestor două organizații. Domnule președinte Zelenski, cu tot respectul, […]
12:30
12:20
Mircea Cărtărescu: ”Hai, Moldova, că se poate! Votaţi drumul european!”. Mesajul lui Nicușor Dan # Aktual24
Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul. „Hai, Moldova, că se poate! Mergeţi mâine la vot! Votaţi drumul european! Suntem alături de voi!”, a scris Cărtărescu, pe Facebook. Aflat în Spania, Mircea Cărtărescu a primit, sâmbătă, Premiul Internaţional ExLibris 2025 în cadrul unei gale […]
12:20
Meta ar fi interesată să investească în Bulgaria, “datorită oportunităţilor regionale pe care le oferă ţara” # Aktual24
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov. Premierul bulgar, potrivit Novinite, a explicat că informaţia a apărut în urma unei întâlniri cu firma General Electric, în timpul căreia discuţiile s-au concentrat reactoarele modulare mici (SMR) şi asigurarea unei aprovizionări stabile cu […]
12:00
Nicușor Dan: „Toți românii văd și simt că avem un aparat, central și local, cu poziții ocupate în plus” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat duminică, 28 septembrie, situația actuală din coaliția de guvernare, dar și rolul administrației, subliniind că, în ciuda diferențelor politice, guvernul funcționează și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare. „Să discutăm mai puțin despre demisii. Guvernul are trei luni de activitate și deja a luat […]
11:50
Preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, afirmă că Alianţa este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul că americanii s-ar putea retrage „parţial” din Europa. „Pentru Statele Unite, NATO este importantă şi nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianţă militară”, a spus […]
11:40
Un nou defect în masă la noile BMW: apa poate pătrunde în motor și provoacă eroziune. Au fost rechemate peste 330.000 de mașini # Aktual24
BMW recheamă cel puțin 331.000 de vehicule la nivel global din cauza unui defect al motorului de pornire, fiind o altă lovitură pentru producătorul german de automobile, care a fost afectat de defecte costisitoare ale produselor, relatează Bloomberg. Defectul, care poate provoca aprinderea motorului de pornire din cauza coroziunii, afectează majoritatea modelelor construite între 2015 […]
11:10
Minus 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară în această dimineață # Aktual24
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național. Potrivit informațiilor furnizate agenției naționale de presă Agerpres, de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, […]
10:40
Maia Sandu, la vot: ”Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne fure viitorul”. Pro-ruși aduși din Transnistria să voteze # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a cerut moldovenilor să iasă azi în număr mare la vot. Ea a avertizat, după ce a votat, că ”Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre”. „Am votat pentru un Parlament în care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Republica Moldova și cetățenii săi. Vă îndemn să mergeți […]
09:10
Polonia și NATO au ridicat, duminică dimineața, avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei. „Atac masiv” asupra Kievului # Aktual24
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare, duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze. Spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT, din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea […]
08:10
Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. „Aduceţi-i acasă acum!” # Aktual24
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregătește să se întâlnească, din nou, peste două zile, cu președintele american Donald Trump, conform AFP. Manifestanţii au desfăşurat un banner uriaş pe care se […]
Ieri
07:10
Alegerile parlamentare din Republica Moldova. Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la vot duminică # Aktual24
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani. Scrutinul începe la ora locală 7:00 şi se încheie la ora 21:00. Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de […]
00:00
Discurs delirant al lui Lavrov la ONU despre ”militarizarea” Germaniei: ”Sunt observate semne clare ale unei renaşteri a nazismului în Germania” # Aktual24
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un „acord de pace echitabil”, a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-o intervenţie la Adunarea Generală a ONU, şi a avertizat că orice atac asupra Rusiei va declanşa un „răspuns ferm” din partea acesteia, după […]
27 septembrie 2025
23:50
Băsescu anunță înfrângerea Rusiei: ”Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin” # Aktual24
Traian Băsescu, fost președinte al României, este convins că forțele pro-ruse vor fi învinse în cadrul alegerilor de duminică, 28 septembrie, din Republica Moldova. ”Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui […]
22:40
ONU adaugă pe lista neagră 68 de companii pentru presupusa complicitate la încălcarea drepturilor omului în Cisiordania. Lista a ajuns la 158 de companii # Aktual24
Organizația Națiunilor Unite a adăugat aproape 70 de companii suplimentare pe lista neagră a firmelor din 11 țări despre care spune că sunt complice la încălcarea drepturilor omului prin legăturile lor comerciale cu așezările israeliene din Cisiordania ocupată. Noua listă evidențiază companiile care desfășoară afaceri considerate a susține așezările, considerate de mulți ilegale în conformitate […]
22:20
Un francez arestat pentru că a escaladat cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană fără echipament de protecție # Aktual24
Un francez în vârstă de 24 de ani a fost arestat, sâmbătă, la Varșovia după ce a escaladat fațada celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană fără echipament de protecție. Titouan Leduc a escaladat Turnul Varso, înalt de 310 metri, din capitala Poloniei, sub privirile oamenilor și ale serviciilor de urgență. Imaginile postate pe rețelele […]
22:10
Poliția israeliană spune că sute de israelieni ar fi primit apeluri telefonice de recrutare de la serviciile secrete iraniene # Aktual24
Sute de cetățeni israelieni au primit apeluri telefonice de la serviciul iranian de informații în încercarea de a-i recruta, a declarat sâmbătă forța de poliție a țării. „Sute de cetățeni au raportat” că au primit apeluri telefonice de la un număr necunoscut sâmbătă dimineață, a declarat Poliția Israeliană într-un comunicat. Când au răspuns, „o persoană […]
21:50
O analiză a inteligenței artificiale arată că o pictură vândută cu 71.000 de lire sterline, respinsă de Sotheby’s și Muzeul Metropolitan din New York drept copie, este de fapt un Caravaggio original # Aktual24
Caravaggio este unul dintre cei mai venerați artiști din arta occidentală, însă doar câteva zeci de lucrări ale sale au supraviețuit. Acum, mâna maestrului din secolul al XVII-lea a fost confirmată într-o pictură pe care Sotheby’s și Muzeul Metropolitan din New York o respinseseră ca fiind o simplă copie. Analiza științifică a tabloului „Cântăreț la […]
21:50
Un alpinist polonez a intrat în istorie: A coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar # Aktual24
Un alpinist polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri Muntele Everest fără a utiliza oxigen suplimentar. A fost a treia încercare a lui Andrzej Bargiel de a escalada Everestul – cel mai înalt munte de pe Pământ, cu o înălțime de 8.849 de metri – după […]
21:40
Danemarca și Norvegia raportează noi observări de drone deasupra unor baze militare importante # Aktual24
Drone neidentificate au fost observate deasupra unor baze militare importante din Danemarca și Norvegia, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de observări despre care unii oficiali au sugerat că ar putea fi legate de Rusia. Dronele au fost observate vineri noaptea zburând deasupra unor situri militare daneze, inclusiv Karup, cea mai mare bază a […]
21:10
SUA: După retrageri masive de creveți contaminați cu cesiu 137, FDA a descoperit contaminare radioactivă și în condimente # Aktual24
Autoritățile americane de reglementare au detectat o posibilă contaminare radioactivă într-un al doilea produs alimentar trimis în SUA din Indonezia, chiar dacă retragerea de pe piața a unei cantități uriașe de creveți continuă să crească. Descoperirea adaugă semne de întrebare cu privire la sursa problemei. Funcționarii Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA au blocat […]
21:00
Budapesta invocă ”pierderea” Transilvaniei pentru a cere Ucrainei să renunțe în favoarea Rusiei la teritoriu: ”Noi am pierdut 2/3 din țară pentru a putea păstra o treime, ca urmare a Tratatului de la Trianon” # Aktual24
Levente Magyar, ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, a susținut că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o cincime din teritoriul său, exemplificând cu cedarea de către Ungaria a două treimi din teritoriul său „în numele păcii” după Primul Război Mondial. În timpul unei conferințe la Paris, Magyar a făcut referire la […]
