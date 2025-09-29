VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandra Bădescu, deputy general manager IntegralEdu: Sfaturi pentru părinți și elevi. Costurile din Marea Britanie și lipsa cazării în Olanda îi fac pe tineri să caute alte destinații de studiu

Cererea pentru studiile în străinătate se schimbă semnificativ. Dacă Marea Britanie și Olanda rămân în topul preferințelor, interesul pentru aceste destinații scade din cauza costurilor ridicate și a dificultăților legate de cazare. În schimb, Spania, Italia, Germania și Franța atrag tot mai mulți tineri datorită programelor în limba engleză și a taxelor mai accesibile. Irlanda rămâne atractivă, dar procesul târziu de admitere o face să piardă teren. IntegralEdu recomandă părinților și elevilor să înceapă documentarea încă din clasa a IX-a, să participe la târguri educaționale și să apeleze la consultanți pentru a crește șansele de admitere.

