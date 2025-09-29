Poza Zilei
BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi cu oarecare răutate și nu atât de deschis la minte. Nu este vorba de minciuna ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă […] The post Horoscop 29 septembrie 2025 – Salută cu plăcere sugestia unui prieten first appeared on Ziarul National.
România moare. Dar nu moare de bătrânețe, nici de boală, nici măcar de război. Moare de grija altora. Cu Ucraina pe buze și cu Moldova la inimă, cu digitalizarea în buzunar și cu reformele ONU în geantă, cu toate stelele planetei la rever, România își uită poporul. Îl uită, îl minte, îl aruncă la coșul […] The post România moare. De grija altora first appeared on Ziarul National.
Aproape 80% dintre companiile din întreaga lume se așteaptă să acumuleze o „datorie IA” ca urmare a implementării necorespunzătoare a instrumentelor autonome, potrivit unui nou raport al Asana privind tehnologia la locul de muncă, care a chestionat peste 9.000 angajați din SUA, Marea Britanie, Australia, Germania și Japonia. Companiile nu sunt pregătite și nu dispun […] The post Datornicii inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National.
Mesaj de la omul lui Trump : UE trebuie să demonstreze că regulile digitale nu penalizează tehnologia americană # National.ro
Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că normele sale digitale nu penalizează companiile tehnologice americane și nu încalcă libertatea de exprimare, potrivit ambasadorului SUA în blocul comunitar, Andrew Puzder. Puzder a declarat pentru Financial Times că SUA vor înainta propuneri oficiale Comisiei Europene în cadrul unei revizuiri în curs a legislației sale digitale, „pentru a purta […] The post Mesaj de la omul lui Trump : UE trebuie să demonstreze că regulile digitale nu penalizează tehnologia americană first appeared on Ziarul National.
Statele UE, obligate de Comisia Europeană să-i întrețină pe refugiații ucraineni până în 2029 # National.ro
Protecția temporară pentru cetățenii ucraineni ajunși în UE se va sfârși în 2027, însă Comisia Europeană obligă statele membre să-i mai întrețină până în 2029. Motivele invocate sunt multiple, printre acestea numărându-se incapacitatea Ucrainei de a-i primi înapoi. Totodată, țările Uniunii care au găzduit ucraineni trebuie să se poarte ”cu mănuși” și să le faciliteze […] The post Statele UE, obligate de Comisia Europeană să-i întrețină pe refugiații ucraineni până în 2029 first appeared on Ziarul National.
Chelsea a pierdut acasă cu Brighton, scor 1-3, într-un meci care a aprins spiritele la club. Enzo Fernandez a deschis scorul în minutul 24, iar „albaștrii” păreau în control la pauză. Totul s-a rupt după eliminarea lui Chalobah (53). Welbeck a reușit o dublă (77, 90+10), iar De Kuyper (90+2) a stabilit scorul final, aducând […] The post Chelsea stă să explodeze! Oficialii au dat buzna în vestiar first appeared on Ziarul National.
Aplicația TikTok este un multiplicator de forță al mesajelor și are nevoie doar de oamenii potriviți care să o dețină, cum ar fi Larry Ellison, cofondatorul Oracle, al doilea cel mai bogat om din lume și cel mai mare donator privat al Forțelor de Apărare Israeliene(IDF), potrivit Responsible Statecraft. Ellison are interese directe într-o galaxie […] The post Israelul câștigă TikTok first appeared on Ziarul National.
Inter a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Cagliari, prin golurile lui Lautaro Martinez și Pio Esposito, bifând a treia victorie din cinci etape. Succesul i-a oferit lui Cristi Chivu ocazia să transmită un mesaj criticilor. „Liniștea mentală și motivația sunt importante, ca vindecarea unor răni. Băieții mi-au arătat imediat că sunt pregătiți. De aceea […] The post Chivu nu poate fi clintit de gurile rele: “Ne știm puterea!” first appeared on Ziarul National.
Marile grupuri de capital privat vor să strângă anul viitor în Europa de trei ori mai mulți bani decât vor reuși probabil să obțină în 2025, ceea ce va duce la o reorganizare a sectorului într-un moment în care mulți investitori sunt înfometați de profituri. Anul acesta, cele șase fonduri care își propun să strângă […] The post Strângerea de bani în Europa va fi o „poveste a celor care au și a celor care nu au” first appeared on Ziarul National.
Timp de mai bine de 30 de ani, Washingtonul a urmărit o strategie bazată pe iluzii globaliste: America ar putea servi drept polițist al lumii, ar extinde NATO, ar oferi garanții de securitate nelimitate și ar lansa intervenții pentru a remodela societățile după chipul și asemănarea sa. Aceste proiecte, vândute sub pretextul „ordinii globale bazate […] The post America are nevoie de realism suveran, nu de intervenții în străinătate first appeared on Ziarul National.
Afirmațiile premierului Ilie Bolojan, care a declarat că sunt necesare modificări ale condițiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani, au generat un adevărat cutremur în MAI. De teamă să nu se schimbe condițiile de pensionare, polițiștii au început să își depună dosarele de plecare din sistem. Sindicatul Național […] The post Bolojan închide secțiile de poliție. Val de pensionări și demisii din MAI first appeared on Ziarul National.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: primele rezultate după ora 23.00, fără exit-poll-uri # National.ro
Primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 vor fi disponibile abia după ora 23:00, odată cu procesarea secțiilor de votare mari, au transmis autoritățile de la Chișinău. Scrutinul din 28 septembrie se desfășoară fără exit-polluri, iar aproape 3,3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne. Alegerile parlamentare din Republica Moldova: fără exit-polluri în […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: primele rezultate după ora 23.00, fără exit-poll-uri first appeared on Ziarul National.
Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, se teme că provocările lui Vladimir Putin la adresa NATO vor deveni din ce în ce mai severe, punând la încercare și, în cele din urmă, subminând alianța. Acum două săptămâni, apărarea aeriană poloneză a doborât drone rusești. Vinerea trecută, avioane rusești au încălcat spațiul aerian estonian și […] The post Care este jocul lui Putin? first appeared on Ziarul National.
În New York City se confruntă cu traficul cauzat de prezența atâtor lideri în oraș pentru reuniunile anuale ale Adunării Generale a ONU. Nimeni nu a fost imun, nici măcar președintele francez Emmanuel Macron. Un apel telefonic direct din partea sa către președintele Trump nu a reușit să-i elibereze mașina de pe străzile închise, forțându-l […] The post Mai este importantă Adunarea Generală a ONU? first appeared on Ziarul National.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova: Igor Grosu acuză Rusia și cere mobilizare pentru un viitor pro-european # National.ro
Alegerile parlamentare Republica Moldova din 28 septembrie au fost marcate de tensiuni politice, acuzații dure la adresa Moscovei și tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj ferm către alegători, subliniind că aceste alegeri nu sunt „simple”, ci decisive pentru viitorul țării. Igor Grosu, mesaj dur la adresa […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova: Igor Grosu acuză Rusia și cere mobilizare pentru un viitor pro-european first appeared on Ziarul National.
Taxele impuse de stat majorează prețul la energie. Soluția propusă de furnizori, anularea TVA # National.ro
Statul român a profitat cel mai mult din majorarea prețurilor la energie și din schema plafonărilor, dat fiind că încasările au fost de circa 80 de miliarde de lei, susțin furnizorii de energie. Mai mult, aceștia atrag atenția că nu prețul energiei în sine este mare, ci celelalte taxe impuse. Potrivit directorului executiv al Asociației […] The post Taxele impuse de stat majorează prețul la energie. Soluția propusă de furnizori, anularea TVA first appeared on Ziarul National.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova – Maia Sandu: „Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre” # National.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au scos la iveală povești impresionante despre spiritul civic al diasporei. O moldoveancă stabilită de peste zece ani în China a parcurs aproape 1.400 de kilometri, împreună cu cei doi copii, pentru a ajunge la secția de votare organizată de Ambasada Moldovei la Beijing. Exemplul unei mame din China pentru […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova – Maia Sandu: „Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre” first appeared on Ziarul National.
1. Alegerile prezidențiale sunt întotdeauna mai spectaculoase decât cele parlamentare. La prezidențiale vezi candidații, te interesezi ce-i cu ei, îi auzi răspunzând, în câteva săptămâni de campanie, la sute de întrebări, unul te enervează, al doilea ți-e simpatic, alții nu-ți spun nimic. Alegerile parlamentare se duc mai mult spre abstract când tragi cu ochiul spre […] The post Maia first appeared on Ziarul National.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova: 23 de secții de votare în România pentru diaspora # National.ro
Alegerile parlamentare Republica Moldova 2025 se vor desfășura pe 28 septembrie, iar cetățenii aflați în străinătate vor putea vota în secțiile special deschise de autoritățile de la Chișinău. În România, moldovenii vor avea la dispoziție 23 de secții de votare, distribuite în marile orașe universitare și centre cu comunități numeroase. Cine intră în cursa pentru […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova: 23 de secții de votare în România pentru diaspora first appeared on Ziarul National.
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii din Iași: 6 copii morți după infecția cu bacteria Serratia marcescens # National.ro
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii din Iași după moartea a șase pacienți internați la Terapie Intensivă. Potrivit autorităților, copiii ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un agent patogen extrem de rezistent și periculos în mediul spitalicesc. Ultimul deces a fost raportat vineri, 26 septembrie, iar ancheta este în plină desfășurare. Ancheta de […] The post Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii din Iași: 6 copii morți după infecția cu bacteria Serratia marcescens first appeared on Ziarul National.
Creierul uman este adesea comparat cu un computer, însă realitatea este mult mai fascinantă: el are capacitatea de a se remodela și de a se adapta pe tot parcursul vieții. Acest fenomen se numește neuroplasticitate. Cercetările din ultimele decenii au demonstrat că neuronii nu sunt „fixați” definitiv, așa cum se credea odinioară, ci își pot […] The post Neuroplasticitatea: cum îți poți antrena creierul să se refacă după stres și traume first appeared on Ziarul National.
Mărturii șocante ale adolescentului de 17 ani care a trimis peste 1.000 de mesaje de amenințare: „Se gândește constant la a ucide pe cineva” # National.ro
Tânărul de 17 ani, care a trimis mailuri de amenințare către instituțiile din România și din străinătate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Curtea de Apel București. Decizia magistraților a venit vineri seară, în urma unei anchete care a scos la iveală amploarea campaniei de panicare declanșate de adolescent. Potrivit anchetatorilor, adolescentul […] The post Mărturii șocante ale adolescentului de 17 ani care a trimis peste 1.000 de mesaje de amenințare: „Se gândește constant la a ucide pe cineva” first appeared on Ziarul National.
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, trimis în judecată de DNA alături de Florian Coldea, era bolnav, fiind internat în ultima perioadă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ (spitalul SRI). Generalul Dumitru […] The post A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. Era internat în spitalul SRI first appeared on Ziarul National.
„Dacă vorbim de DNA, vedem că există zone de mare corupție care nu sunt atacate, zona imobiliară, de exemplu, deși nu e cea mai importantă, sau zona de evaziune fiscală sau zona de defrișări’, a spus șeful statului în urmă cu câteva zile. Atât! Și DNA a executat! Fostul architect-șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, […] The post Radu Dimofte, se aude? Când Nicușor Dan strănută, DNA execută! first appeared on Ziarul National.
România la răscruce: cine scrie planul de țară pentru 2050? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază cele mai bune strategii # National.ro
Cât de departe putem merge fără o hartă? România trăiește de peste trei decenii într-o improvizație continuă, condusă de guverne cu mandat scurt și de politici schimbate de la o lună la alta. Președintele Nicușor Dan a spus-o tranșant: „România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe […] The post România la răscruce: cine scrie planul de țară pentru 2050? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază cele mai bune strategii first appeared on Ziarul National.
Sănătate mintală la sat: cum atelierele de „mental health” ajung în comunitățile rurale din România # National.ro
În România, sănătatea mintală rămâne un subiect tabu, mai ales în mediul rural. Deși statisticile arată că aproximativ 1 din 5 români se confruntă cu tulburări de anxietate sau depresie, multe sate nu au nici psiholog, nici acces constant la servicii de suport. În acest context, ONG-uri și inițiative locale au început să organizeze workshopuri […] The post Sănătate mintală la sat: cum atelierele de „mental health” ajung în comunitățile rurale din România first appeared on Ziarul National.
Alarmă cu bombă la Judecătoria din Chișinău, chiar înaintea procesului lui Vlad Plahotniuc # National.ro
O alarmă cu bombă la Judecătoria din Chișinău a dus vineri dimineață la evacuarea completă a sediului, chiar înainte de începerea unei ședințe de judecată în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie audiat. Alarmă cu bombă la Judecătoria Buiucani, anunțată printr-un apel telefonic Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a confirmat că alerta […] The post Alarmă cu bombă la Judecătoria din Chișinău, chiar înaintea procesului lui Vlad Plahotniuc first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, acuzații explozive: rețeaua lui Călin Georgescu, finanțată din România și conectată la Moscova # National.ro
Nicușor Dan a lansat joi, 25 septembrie, la Digi24, acuzații grave privind cazul Călin Georgescu, susținând că liderul suveranist nu a acționat singur, ci a fost sprijinit de o rețea bine finanțată din România, conectată la Moscova. Declarațiile președintelui vin în contextul celui mai grav dosar de securitate națională din ultimele decenii. Nicușor Dan: rețeaua […] The post Nicușor Dan, acuzații explozive: rețeaua lui Călin Georgescu, finanțată din România și conectată la Moscova first appeared on Ziarul National.
Luna octombrie aduce o schimbare bruscă de atmosferă, iar vremea rece în octombrie 2025 va domina prima parte a lunii, conform prognozelor meteorologice. Românii trebuie să se aștepte la temperaturi sub media normală, ploi frecvente și chiar lapoviță sau ninsoare în zonele montane înalte. Debut cu ploi și temperaturi negative în depresiunile intramontane Perioada 29 […] The post Vreme rece în octombrie 2025: ploi, temperaturi negative și primele ninsori la munte first appeared on Ziarul National.
DNA lovește în urbanismul Capitalei: fostul arhitect-șef Ștefan Călin Dumitrașcu, suspect în dosarul PUZ Primăverii 1 # National.ro
Fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a ajuns vineri dimineață la sediul DNA, unde a fost informat că are calitatea de suspect. Deși nu știe exact dosarul în care este vizat, acesta a declarat că va colabora cu procurorii pentru clarificarea situației. DNA îl suspectează pe fostul arhitect-șef în legătură cu PUZ Primăverii 1 […] The post DNA lovește în urbanismul Capitalei: fostul arhitect-șef Ștefan Călin Dumitrașcu, suspect în dosarul PUZ Primăverii 1 first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi ar trebui să te protejezi împotriva certurilor publice sau a izbucnirilor pe care le-ai putea regreta ulterior. O să aveți câteva conversații care vă vor aduce impulsul care vă lipsește. Veți avea la dispoziție posibilități promoționale, favorabile pe termen lung. TAUR Dacă nu puteți călători, va trebui să faceți o călătorie mentală și […] The post Horoscop 26 septembrie 2025 – Aura ta de mister este mai puternică first appeared on Ziarul National.
„ChatGPT, ce acțiuni ar trebui să cumpăr?” AI alimentează boomul pieței de consultanță robotizată # National.ro
Pe măsură ce ChatGPT, lansat în noiembrie 2022, se apropie de a treia aniversare, cel puțin unul din zece investitori de retail utilizează un chatbot pentru a alege acțiuni, alimentând un boom pe piața robo-consultanței. Datorită inteligenței artificiale, oricine poate selecta acțiuni, le poate monitoriza și poate obține analize de investiții care odinioară erau disponibile […] The post „ChatGPT, ce acțiuni ar trebui să cumpăr?” AI alimentează boomul pieței de consultanță robotizată first appeared on Ziarul National.
Furnizorii de servicii și companiile tehnologice ar putea descoperi urme ale unei campanii de hacking legate de China, care se ascunde în rețelele lor pentru cel puțin următorii doi ani. Threat Intelligence Group de la Google a raportat că urmărește un malware de tip backdoor, cunoscut sub numele de Brickstorm, folosit de hackeri pentru a […] The post Programele malware legate de China vor bântui rețelele ani de zile first appeared on Ziarul National.
Republica Moldova intră în acest weekend într-unul dintre cele mai tensionate exerciții electorale de după obținerea independenței. Alegerile parlamentare care urmează sunt prezentate publicului cu două narațiuni complet diferite: una în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, defilează cu peste 40% din voturi și o majoritate pro-europeană aproape garantată, și alta în […] The post Republica Moldova între iluzii statistice și realitatea prețurilor first appeared on Ziarul National.
Instanța a șters pe jos cu olandezii de la Mega Image. Parfumul din hârtia igienică vândută, atac la sănătatea cetățenilor # National.ro
Ca să nu plătească o amendă de 45.000 de lei aplicată de ANPC, Mega Image a depus plângere contravențională împotriva procesului verbal al instituției. Însă judecătorii au șters efectiv pe jos cu olandezii de la Mega Image, după ce au descoperit că parfumul din hârtia igienică vândută în magazine nu numai că era practică comercială […] The post Instanța a șters pe jos cu olandezii de la Mega Image. Parfumul din hârtia igienică vândută, atac la sănătatea cetățenilor first appeared on Ziarul National.
Reprezentanții fermierilor români cer autorităților din țara noastră să nu ratifice acordul Mercosur, care va îngropa definitiv întreg sectorul agricol. Aceștia au informații că Ursula von der Leyen vrea să impună acest acord, forțând aprobarea de către Parlament și Consiliu. Pe de altă parte, aceeași conducere a Comisiei Europene a tăiat sume importante din subvențiile […] The post Agricultura românească, sabotată direct de la vârful Comisiei Europene first appeared on Ziarul National.
Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul lui PSG și al naționalei Marocului, este acuzat de viol de o tânără pe nume Amelie, de aceeași vârstă. Fapta ar fi avut loc la Paris, pe 25 februarie 2023, însă fotbalistul neagă tot. Procuratura a cerut trimiterea lui în judecată, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până […] The post Hakimi, dezvăluiri șocante despre acuzația de viol first appeared on Ziarul National.
Jose Mourinho (62 de ani) a semnat un contract pe doi ani cu Benfica Lisabona, după despărțirea de Fenerbahce. Imediat, presa portugheză a scris că „The Special One” ar încasa 16 milioane de euro brut în primul an și 18 milioane în al doilea, adică 34 de milioane în total. Atât clubul, cât și antrenorul […] The post BOOM: ce salariu ASTRONOMIC are Mourinho! first appeared on Ziarul National.
America trebuie să aleagă: urmărirea profiturilor sau confruntarea cu tehnologia chineză # National.ro
Strategia Chinei pentru un război al puterii soft este clară de zeci de ani, în timp ce Statele Unite rămân împotmolite în politici învechite. În anii 1990 Beijingul a folosit vasta sa piață controlată de guvern pentru a obliga companiile străine să intre în asocieri în participațiune, transferând know-how-ul esențial pe măsură ce experții străini […] The post America trebuie să aleagă: urmărirea profiturilor sau confruntarea cu tehnologia chineză first appeared on Ziarul National.
Industria auto, începutul sfârșitului. China a devenit principalul exportator de mașini în UE # National.ro
Analiza făcută de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile a scos la iveală o realitate cruntă. Exporturile de automobile ale statelor UE au intrat pe o pantă descendentă, în timp ce importurile au luat avânt. Dispariția competitivității, pe fondul prețurilor uriașe la energie și gaze, precum și politica Green Deal, care forțează trecerea la mașini […] The post Industria auto, începutul sfârșitului. China a devenit principalul exportator de mașini în UE first appeared on Ziarul National.
Stresul face parte din viața noastră. O doză mică ne poate mobiliza și ne poate crește performanța. Însă atunci când stresul devine cronic, corpul și, mai ales, creierul plătesc un preț uriaș. Cercetările recente arată că expunerea prelungită la cortizol (hormonul stresului) poate duce la micșorarea volumului cerebral, afectând memoria, emoțiile și capacitatea de învățare. […] The post Cum stresul cronic micșorează creierul și ce putem face pentru a inversa procesul first appeared on Ziarul National.
Credeți că a fost întâmplător că Daniel Băluță a început serialul lui Marian Ceaușescu „Fără politicieni drogați”? Deși testul a ieșit, în final, negativ credeți că s-a îndepărtat suspiciunea? Sunt multe întrebări și bine ar fi să fie clarificate din moment ce primarul sectorului 4 are planuri la Primăria Capitalei, iar PSD ar intra și […] The post PSD a înghițit „gălușca” testării antidrog a lui Băluță? first appeared on Ziarul National.
