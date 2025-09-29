Muzeul de Istorie Suceava, un ajutor pentru cei care caută un cadou deosebit

19:00

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că în cea mai recentă ședință a deliberativului județean a fost aprobat proiectul pe care l-a inițiat privind alocarea sumei de 7,65 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Banii sînt din Fondul de rezervă bugetară aflat la […] Articolul Fonduri de la CJ Suceava pentru zonele afectate de inundații. Gheorghe Șoldan: Trebuie să acționăm acum, înainte ca iarna să vină peste noi și să ne trezim că, după ce am scos oamenii dintre ape, îi lăsăm izolați printre nămeți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.