Astăzi trăim o veritabilă bătălie între sisteme de valori: între vechea Europă și cea nouă, între europenii originari și imigranți, între „Occidentul colectiv” și Rusia, între Nordul global și Sudul global, între SUA și China... Nu este numai despre bani, cum încearcă Trump să ne convingă. Articolul Europa nu este un loc pe hartă. Despre reguli și valori apare prima dată în Contributors.
Astăzi trăim o veritabilă bătălie între sisteme de valori: între vechea Europă și cea nouă, între europenii originari și imigranți, între „Occidentul colectiv” și Rusia, între Nordul global și Sudul global, între SUA și China... Nu este numai despre bani, cum încearcă Trump să ne convingă. Articolul Europa nu este un loc pe hartă. Despre reguli și valori apare prima dată în Contributors.
O spun de la bun început. Spectacolul intitulat Happiness Hunters în a cărui dramaturgie se amestecă generos și creator sugestii din piesa Nefericiții aparținând unuia dintre cei mai cunoscuți scriitori maghiari ai veacului trecut, Milán Füst (din ale cărui scrieri, din păcate, în românește nu s-au tradus decât romanele Povestea nevestei mele și Tava de […] Articolul Cu schepsis apare prima dată în Contributors.
Data de 28 septembrie 2025 va marca istoria Republicii Moldova. După alegerile prezidențiale și referendumul din 2024, alegerile parlamentare sunt ultimul (și cel mai important) test pe care trebuie să-l treacă moldovenii pentru a-și continua drumul către aderarea la UE și către o legătură mai strânsă cu occidentul. Rusia are un interes puternic să perturbe […] Articolul Candidatul TikTok de la Chișinău apare prima dată în Contributors.
Oamenii și autoritățile așteaptă să vadă, parcă hipnotizați, dacă fraudarea alegerilor din Republica Moldova atinge proporțiile care ar permite Moscovei aservirea țării. Până unde ajung mijloacele Rusiei s-a verificat în 2024, când în Republica Moldova au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea în Uniunea Europeană. Regimul lui Putin a investit atunci aproximativ 55 […] Articolul Alegerile din Republica Moldova. Ne uităm ca la un vițel dus la tăiere apare prima dată în Contributors.
Am încercat din toate puterile să rămân departe de jocul politic și să nu fac nici măcar comentarii despre acesta. Dar situația în care suntem acum este cu mult prea pe muchie de cuțit pentru a nu face câteva inevitabile referiri cu caracter ceva mai politic. Și o spun de acum: nu sunt opiniile Băncii […] Articolul Un scenariu catastrofic apare prima dată în Contributors.
… pentru a evita dezastrul electoral – la termen sau anticipat – care se conturează conform celor mai recente sondaje de opinie. Revin. Într-un articol întitulat ”Ce este de făcut?” publicat în Contributors, pe 20 decembrie, anul trecut, am încercat să pledez pentru necesitatea și urgența înființării unor partide noi, ca alternativă la singura opoziție ”antisistem” […] Articolul Nevoia imperioasă de partide noi … apare prima dată în Contributors.
O consistentă parte a celor 135 de minute cât durează filmul Etiologia unei crime scris de Bogdan Ficeac și regizat de Marius Th. Barna se plasează sub semnul unei monotonii deliberate. Monotonia cotidiană a existenței a două cupluri, fiecare dintre ele aparent bine consolidate, în care partenerii par a fi înțelegători unul față de celălalt, […] Articolul Cvartet apare prima dată în Contributors.
La mai mult de lună de la întânirea din Alaska, politica Rusiei este cât se poate de clară: regimul de la Moscova rămâne fidel războiului şi priveşte forţa militară ca pe singura cale de a-şi atinge obiectivele enunţate. Lichidarea statalităţii Ucrainei şi extinderea sferei sale de influenţă în est, iată ambiţiile pe care Federaţia Rusă […] Articolul Rusia şi politica intimidării sau despre curajul fermităţii apare prima dată în Contributors.
Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina # Contributors.ro
28 septembrie 2025, alegerile în Republica Moldova. Noul guvern care urmează să fie format la Chișinău va avea o importanță decisivă pentru viitorul nu numai al acestei țări, ci și al Ucrainei. Și problema nu este doar dacă Moldova va anunța oficial o schimbare de direcție către Rusia. Mult mai reale și, în același timp, mai […] Articolul Dodon și extrema dreaptă, în slujba Kremlinului: cine poate câștiga alegerile din Moldova? O privire dinspre Ucraina apare prima dată în Contributors.
Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani # Contributors.ro
De unde s-a plecat în discuția despre paracetamol? Probabil de la un studiu publicat în 2019 care a utilizat biomarkeri din sângele ombilical și a indicat o asociere a prezenței acetaminofenului în sângele ombilical cu risc crescut de ADHD și autism. Studiul a fost observațional, cu insuficientă putere de a stabili sau desființa o cauzalitate. Articolul Paracetamol sau acetaminofen, sunt același lucru – alături de noi de peste 150 de ani apare prima dată în Contributors.
Pretextul pentru a scrie cele ce urmează e neprelungirea contractului unui director de teatru numit interimar. Nu demiterea lui de către Primăria generală a Capitalei în ograda financiară a căreia funcționează acel teatru. Nu i-a mai fost prelungit contractul de interimar, interimat care dura de…doi ani și jumătate. Dar nici nu i-a fost evaluată activitatea, […] Articolul Teatrul…cruzimii? apare prima dată în Contributors.
Cercetarea din România se îndreaptă încet dar sigur către dispariție. Nu din cauza măsurilor de austeritate promovate de guvernul actual, cercetarea nu a fost inclusă în pachetele de așa zise reforme asumate până acum, ci prin reducerea anuală a sumelor alocate pentru finanțarea proiectelor de cercetare prevăzute în Programul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare […] Articolul Cum este omorâta, prin inaniție, cercetarea din România apare prima dată în Contributors.
Editura bucureșteană Omnium are excepționalul merit de a fi publicat în limba română cutremurătoarea carte Războiul prin ochii unui scriitor. Vasili Grossman și Armata Roșie. 1941-1945. Carte întocmită sau, mă rog, editată cum scrie pe copertă, de Antony Beevor și Liuba Vinogradova. Cei doi s-au angajat la sisifica muncă de a fi descifrat, tradus din […] Articolul Războiul apare prima dată în Contributors.
Întrebarea-cheie a discuției propuse: Mai este posibilă rearanjarea politică a lumii, dorită de puterile revizioniste autocratice din Orient, sau apărarea ordinii mondiale actuale bazate pe reguli, susținută de democrațiile liberale din Occident, fără un mare război cinetic? Și dacă da, cum? Mai poate furniza diplomația o mare viziune comună și un compromis, între democrații și […] Articolul Impasul apare prima dată în Contributors.
Problema Depopularea în sine este un fenomen care semnalează multiple consecințe negative. Știm, spre exemplu, că populația rezidentă din România a scăzut cu aproximativ un milion, între ultimele două recensăminte, din 2011 și 2021. Cifrele globale, la nivel de țară, nu ajută foarte mult în fundamentarea unor politici de populație care să reducă amplitudinea și […] Articolul De unde vine declinul populației comunelor din România? apare prima dată în Contributors.
Fantomele lor devin ale noastre atunci când le interiorizăm, iar fantomele noastre devin ale lor atunci când sunt instrumentalizate politic. În această buclă, realitatea instituțională și imaginarul colectiv se hrănesc reciproc. Articolul Mulțimea bântuită apare prima dată în Contributors.
Se vorbește ad nauseam de reforme în educație. Nu de ieri, de azi, ci de 30 de ani. Șirul de reforme existente alcătuiește un palimpsest în care fiecare strat de ordonanțe și legi este un eșec adăugat peste alt eșec. Ceea ce merge în aparență foarte bine în sistemul de învățământ din România este pe […] Articolul Educația pe butuci – propuneri de reforme apare prima dată în Contributors.
Întrebarea „Fac și ideile sex?” nu are legătură cu biologia propriu-zisă — este o metaforă pentru împerecherea creativă a conceptelor. Când două sau mai multe idei distincte intră în contact într-un mediu care stimulează curiozitatea (prin discuții, colaborare sau chiar printr-o revelație întâmplătoare), ele se pot combina sau „împerechea” pentru a produce idei noi, emergente. […] Articolul Când ideile fac sex… apare prima dată în Contributors.
Numele dramaturgului și scenaristului australian Andrew Bovell (născut în anul 1962) nu este tocmai necunoscut spectatorilor de teatru români. Una dintre piesele sale- Când ploaia se va opri- piesă scrisă în anul 2008, a avut parte deja de cel puțin două montări, e adevărat, în traduceri diferite. Premiera pe țară s-a consumat în anul 2013, […] Articolul Anotimpuri apare prima dată în Contributors.
Propaganda „suveranistă” clamează că misiunea taberei lor ar fi de a reda demnitatea și suveranitatea poporului român. De amorul dezbaterii, să admitem că misiunea „suveranistă” nu este ruptă de realitate și că ar fi altceva decât gargară politicianistă. Chiar și în aceste condiții, sunt de părere că obiectivul „suveraniștilor” este de a ajunge mari dregători, […] Articolul Hiclenia „suveranistă” apare prima dată în Contributors.
Mecanismele de leadership în „democrațiile” celor patru state autoritare care polarizează opoziția globală împotriva Occidentului # Contributors.ro
„Să sperăm că celebra frază pe care Churchill i-a adresat-o lui Chamberlain la întoarcerea de la München nu se va întoarce împotriva Europei de astăzi: „Ați ales dezonoarea pentru a evita războiul, aveți dezonoarea și veți avea războiul”, a acuzat Churchill. Astăzi, le-am putea spune liderilor europeni: „Ați ales să-l curtați pe Trump în speranța […] Articolul Mecanismele de leadership în „democrațiile” celor patru state autoritare care polarizează opoziția globală împotriva Occidentului apare prima dată în Contributors.
Război cu Rusia? Scenariul paralizant de care se tem toate statele membre ale NATO și pe care se bazează Putin # Contributors.ro
Ultimele zile au fost marcate de încărcătura emoțională negativă generată de pătrunderea unor drone aeriene rusești în spațiul Poloniei (10 septembrie) și ulterior în cel al României. Aviația poloneze, ajutată de avioane F-35 olandeze şi baterii Patriot din Germania, a doborât o parte dintre acestea deasupra Poloniei, altele au dispărut de pe radare. În România, […] Articolul Război cu Rusia? Scenariul paralizant de care se tem toate statele membre ale NATO și pe care se bazează Putin apare prima dată în Contributors.
Anul 2024 s-a încheiat cu un dezastru bugetar: deficit de 9,3% din PIB. Pentru omul obișnuit, aceasta nu este decât o cifră, cam așa cum sunt rezultatele analizelor. Și la deficit avem un prag maxim al normalității, situat la 3% din PIB. La analize, după cifra care este rezultatul nostru, sunt trecute valorile normale – […] Articolul 27 milioane de salarii medii apare prima dată în Contributors.
În 11 septembrie 2025, Freedom House România și New Data Academy au organizat conferința ”Moldova, Qvo Vadis?” (înregistrarea aici), unde am fost și eu invitat pentru a vorbi despre dezinformarea din energie, ca parte a războiului hibrid. Timpul alocat a fost destul de scurt, deci nu am avut timpul necesar pentru a dezvolta subiectul și […] Articolul Războiul hibrid din energie – faza Fake News și Corupție apare prima dată în Contributors.
„În interesul prioritizării siguranței cicliștilor noștri și a întregului pluton, având în vedere natura periculoasă a unor proteste în Vuelta, Israel-Premier Tech a oferit cicliștilor echipament cu monograma echipei pentru restul cursei. Numele echipei rămâne Israel-Premier Tech, dar echipamentul cu monogramă se aliniază acum cu deciziile de branding pe care le-am adoptat anterior pentru vehiculele […] Articolul Competiție sportivă și proteste excesive în turul ciclist al Spaniei apare prima dată în Contributors.
În multe țări, printre care și România, prețurile bunurilor și serviciilor au tendința să crească. Acest proces se numește inflație. Prețurile sunt determinate de numeroși factori: cerere și ofertă, costul mâinii de lucru și al materiilor prime, concurența între vânzători etc. Însă, în esență, inflația este legată de cerere și ofertă: dacă cererea de bunuri […] Articolul Creșterea prețurilor și consecințele sale economice apare prima dată în Contributors.
Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: După incursiunea dronelor rusești pe cerul Poloniei, sâmbătă a venit rândul României. Moscova testează flancul estic al NATO? Armand Goșu: Aș spune că e o diversiune, o provocare, nu un test. Cuvântul test sună prea… solid. Să testeze ca să afle ce anume? Ce nu știa Moscova și ar fi vrut să afle printr-un […] Articolul Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile # Contributors.ro
Criză? Ce criză? Unde este criza? Nu mai vorbiți prostii! Nu există nici o criza, nicăieri! Duduie consumul, duduie prețurile, duduie economia. Cozi la mall unde este înghesuială maximă, cozi lungi la magazinele de bricolaj. Cozi în toate magazinele mari, mijlocii și mici, în piețe, la târgurile meșteșugărești, la evenimentele religioase, la sărbătorile populare, la […] Articolul 45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile apare prima dată în Contributors.
De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică # Contributors.ro
Înainte ca algoritmii să transforme codul în limbaj artistic, compozitorii Europei iluministe au imaginat tabele, dispozitive și mecanisme analogice capabile să genereze muzică pe baza unor „instrucțiuni” simple — un fel de prompturi avant la lettre. Între joc, metodă și speculație teoretică se conturează o genealogie discretă a procesului de automatizare a creativității: de la Musikalisches Würfelspiel la Arca […] Articolul De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică apare prima dată în Contributors.
Genomica, știința care studiază structura, funcția, evoluția și cartografierea genomurilor, este adesea asociată cu progresele din medicină. Totuși, în ultimele decenii, aplicațiile genomicii s-au extins și în numeroase alte domenii, cu impact semnificativ asupra societății, economiei și mediului. Câteva exemple ar fi: Agricultură Până în prezent, cercetătorii au secvențiat genomurile a câtorva mii de plante. […] Articolul Aplicațiile genomicii în domenii din afara medicinei apare prima dată în Contributors.
De la Roma la Războiul Rece și până la clima de azi Fiecare epocă, când își simte sfârșitul aproape, începe să își secrete propria apocalipsă. Fiindcă omului îi este mai la îndemână să își închipuie un „dezastru cosmic” decât sfârșitul ordinii în care trăiește. „Miliardul de aur” – clubul restrâns al Occidentului format din Statele […] Articolul Apocalipsa miliardului de aur apare prima dată în Contributors.
Intelectualul autentic este, în linie progresistă, doar cel care se investeşte in marile cauze ale omenirii: meseria sa este lupta cu nedreptatea, iar ţinta ultimă a acţiunilor sale este naşterea unei lumi eliberate de inegalitate şi de explotatare. Intelectualul este, în modernitate, un personaj angajat: cei care refuză să adere la acest ordin al fanaticilor […] Articolul Intelectualul şi revoluţia sau despre pasiunea distrugerii apare prima dată în Contributors.
În urma măsurilor impuse în sistemul național de învățământ de Legea Nr. 141/2025, legea emanată din zelul contabil al domnului Ilie Bolojan, a apărut un val de nemulțumiri care nu s-a stins complet, dar nici nu dă semne să-și revină curând în intensitate. De la marșul celor 10-15,000 de profesori din data de 08.09.2025, […] Articolul Statul paralel din educație apare prima dată în Contributors.
România se află într-un moment critic: deficitul bugetar a scăpat de sub control, decalajele sociale și teritoriale se adâncesc, iar investițiile strategice sunt fragmentate și adesea fără coerență. România are nevoie de direcție, de un plan acceptabil de măsuri, fie ele și controversate, da al căror impact să fie orientat în două direcții, impact financiar […] Articolul Cum ar putea arăta un pachet real de reformă pentru România apare prima dată în Contributors.
The Roses (Familia Rose) este un remake doar parțial reușit al binecunoscutului film Războiul familiei Rose din 1989. Care pe lângă incontestabilul atuu de a-i fi avut în distribuție pe doi actori mult mai celebri și clar mai carismatici (Kathleen Turner și Michael Douglas) decât izbutesc să fie Olivia Colman și Benedict Cumbertach, care nici […] Articolul Descrețitive apare prima dată în Contributors.
SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna # Contributors.ro
Autori: Francesca Cristea și Tana Foarfă Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi, 10 septembrie, în plenul Parlamentului European discursul anual în care sunt punctate prioritățile UE pentru viitor, dar și un scurt bilanț al ultimului an. Discursul a avut câteva teme cheie: securitate, ajutor umanitar, dar mai ales un apel constant […] Articolul SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna apare prima dată în Contributors.
Uneori, petele albe, zonele de necunoaștere, este bine să fie corect identificate pentru a stimula eforturile adecvate de reducere sau îndepărtare a lor. Este cazul zonelor de cunoaștere difuză care duc la lipsa unor politici publice adecvate în domeniul diasporei. Vom încerca, în continuare, să identificăm astfel de zone, în speranța sporirii șanselor de a […] Articolul Câmpuri de cunoaștere difuză a românilor din diaspora apare prima dată în Contributors.
Intermitențele morții, carte scrisă în anul 2005 și reeditată în românește anul acesta de Polirom într-o excelentă și foarte inspirată serie de autor, nu este nici pe departe cel mai bun roman al lusitanului José Saramago. Este însă, dincolo de orice dubiu, una dintre cele mai frumoase și mai generatoare de perplexitate. Spun asta fiindcă […] Articolul Cât de infailibilă poate fi moartea? apare prima dată în Contributors.
Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate # Contributors.ro
Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Doar faptul că prim ministrul Bayrou a cerut el însuși votul de încredere, grăbindu-și astfel sfârșitul politic, poate fi o mică temă de discuție, un detaliu tactic. Altminteri era clar că guvernul de centru, atacat puternic dinspre ambele extreme, atârna de un fir de ață. Propunerea de tăiere […] Articolul Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate apare prima dată în Contributors.
Unionismul fardat al AUR – De ce lasă România extremiștii să paraziteze (relația cu) Republica Moldova? # Contributors.ro
Încă de la apariția AUR pe scena politică din România, dezbaterea despre posibilele filiații rusești ale formațiunii i-a marcat existența. Fiind un partid de lider, dominat de figura proeminentă a președintelui său, George Simion, platforma unionistă pe care AUR a adoptat-o a fost umbrită de trecutul îndoielnic de „activist” și agitator al acestuia. Persona non […] Articolul Unionismul fardat al AUR – De ce lasă România extremiștii să paraziteze (relația cu) Republica Moldova? apare prima dată în Contributors.
În Partea 1, vorbeam de ascensiunea surprinzătoare a Sanseitō și de impactul pe care l-ar putea avea în peisajul politic japonez. În continuare, ne vom concentra asupra partidelor de guvernare, în special asupra LDP și a demisiei prim-ministrului Shigeru Ishiba, un moment ce marchează punctul culminant al crizei politice care a prins contur în ultimele […] Articolul Cum „citim” alegerile japoneze din Iulie 2025? Partea 2 – Partidele de guvernare apare prima dată în Contributors.
Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost marcate de o intervenție externă concertată, desfășurată în principal prin platforme digitale precum TikTok, unde campanii de dezinformare și manipulare emoțională, coordonate din Rusia și China, au încercat să fractureze societatea și să slăbească încrederea în instituțiile democratice. Nu a fost vorba despre o lovitură de stat […] Articolul România între ficțiunea statului social și „realitatea” fiscală apare prima dată în Contributors.
Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește # Contributors.ro
Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește, doamnelor și domnilor profesori. Banii – inclusiv pentru salariile din mediul bugetar, inclusiv pentru salariile Dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori – vin din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț angajații și angajatorii harnici și cinstiți. Dacă scade numărul angajaților […] Articolul Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește apare prima dată în Contributors.
Franz Kafka a scris Procesul, roman îndeobște socotit a fi unul dintre cele mai importante din literatura secolului al XX lea, între anii 1912 și 1914. Asemenea unei alte capodopere,- și am în vedere când spun asta romanul Maestrul și Margareta al lui Bulgakov- Procesul este un roman neterminat. Cu puțin timp înaintea morții, Kafka […] Articolul Sunt pedepsit. Deci sunt vinovat! apare prima dată în Contributors.
Prima întrebare are răspunsuri clare, date din Antichitate până azi. Fondate pe descoperiri, interpretări, analize provenind din discipline diferite: filosofie, antropologie, sociologie, medicină etc. Învățăm pentru că, în general, vrem să înțelegem. Motorul acestei voințe, dorințe de a înțelege este curiozitatea. Vrei să înțelegi pentru că, mereu, te izbești de ceva care îți lipsește. Ceva ce nu […] Articolul De ce învățăm? De ce mai învățăm? apare prima dată în Contributors.
Într-o recentă declarație televizată premierul Bolojan afirma cu fermitatea care l-a consacrat național (și în adorația mută a moderatorului) că „nu se face corecția bugetară în cheie ideologică”. O asemenea teză, dacă nu e un simplu truc retoric, merită o examinare la rece. Ea produce consecințe și, dincolo de istoria ei, ea întărește prejudecata că […] Articolul Reforma haraciului și refeudalizarea clasei politice în România apare prima dată în Contributors.
Abundă în ultima vreme, cum e și firesc, discuțiile în media pe marginea celor două personalități politice de care depinde viața românilor în imediat: președintele României și prim-ministrul. Și de care depinde, implicit, și recâștigarea unui echilibru psihic colectiv după trauma prilejuită de coșmarul politic al ultimelor luni. În rândurile care urmează, nu mă […] Articolul Oare poate fi clonat Bolojan? apare prima dată în Contributors.
Un alt imperiu al răului alege să înfrunte lumea liberă şi ordinea ei : Republica Populară Chineză. La decenii după memorabila formulare a lui Ronald Reagan. totalitarismul ni se arată în noul său chip, cel de autocraţie digitală şi militaristă. Imaginea poate fi alta, dar ambiţia este aceeaşi, de a înlocui libertatea economică şi politică […] Articolul Un alt imperiu al răului: Republica Populară Chineză apare prima dată în Contributors.
Reducerile de personal din pachetul 6 de măsuri privind administrația publică locală, prezentat de premierul Ilie Bolojan și amânat după tensiunile din coaliția de guvernare, au un impact financiar anual estimat la 1,2–1,4 miliarde RON. Dacă punem cifra în context, e o sumă infimă: doar în 2024 bugetele locale ale primăriilor și consiliilor județene au […] Articolul „Reforma” administrației locale: un pic de cârpeală și reduceri simbolice apare prima dată în Contributors.
O persoană care prin fiecare declarație ar dovedi dispreț față de tot ceea ce reprezintă sistemul de învățământ preuniversitar ar fi acuzată de reavoință. O persoană care ar considera că sistemul educațional din România „are o contribuție mare la deficitul pe care îl avem” nu ar fi crezută. O persoană care, la finalul anului școlar, […] Articolul „Salvator” sau distrugător? O critică a recentelor politici educaționale apare prima dată în Contributors.
