Verificări biometrice în regim de urgenţă pentru toți călătorii din afara Europei / Ce este sistemul de intrare/ieșire care va funcționa de la 12 octombrie

G4Media, 29 septembrie 2025 08:50

Cu două săptămâni înainte de lansare, Sistemul de intrare/ieșire, care va necesita fotografii și amprente digitale de la toți călătorii din afara Europei, provoacă îngrijorări...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
09:00
Coreea de Nord este aproape de finalizarea unui proiect de rachetă nucleară intercontinentală capabilă să ajungă în Statele Unite, susţine Seulul G4Media
Președintele Coreei de Sud a declarat joi că vecina sa, Coreea de Nord, se află „în faza finală” a dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale (ICBM)...   © G4Media.ro.
09:00
Provocările Moscovei, în centrul vizitei ministrului german de externe în Polonia G4Media
Ministrul german de externe Johann Wadephul efectuează luni o vizită în Polonia pentru a participa la o reuniune a aşa-numitului Triunghi de la Weimar, a...   © G4Media.ro.
09:00
35 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate de la începutul lunii iunie în România / Infecția netratată poate duce la deces G4Media
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie – 25 septembrie, au fost înregistrate 35 de cazuri de infecţie cu...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Victoria pro-europenilor în Republica Moldova, „o palmă răsunătoare pentru Putin”, consideră președintele USR, Dominic Fritz G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că rezulatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova demonstrează rezistența democrației față de atacurile brutale ale Rusiei și le-a transmis felicitări...   © G4Media.ro.
08:40
STUDIU Consumul de alcool crește riscul de demenţă / Ce se întâmplă dacă bei trei pahare de alcool pe săptămână G4Media
Conform unui nou studiu publicat marți în revista BMJ Evidence-Based Medicine alcoolul crește riscul de demență, indiferent de predispoziția genetică la afecțiuni neurodegenerative. Cercetarea confirmă...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Prezență record la urne în diaspora Republicii Moldova / Proeuropenii, votați masiv / Socialiștii lui Igor Dodon, abia pe locul IV în clasament G4Media
Diaspora Republicii Moldova a înregistrat un record al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în această țară. Peste 270.000 de oameni au...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Guvernul britanic vrea înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor de şedere permanente, una din cerințe fiind un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze G4Media
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni ca obţinerea unui permis de şedere permanent să fie condiţionată de mai multe criterii, printre care...   © G4Media.ro.
07:50
SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk, a anunțat vicepreședintele JD Vance G4Media
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică...   © G4Media.ro.
07:40
Festivalul Teatrelor Maghiare începe luni la Bucureşti / Toate spectacolele sunt subtitrate în limba română G4Media
Adaptări după mari clasici, precum şi creaţii contemporane semnate de regizori şi dramaturgi de prim-plan vor putea fi văzute în capitală, în perioada 29 septembrie...   © G4Media.ro.
07:40
VIDEO China testează un sistem de siguranță pentru mașinile electrice care ejectează bateria în caz de incendiu G4Media
Un videoclip realizat în China prezintă un sistem inedit de siguranță pentru vehiculele electrice (EV), capabil să ejecteze întregul pachet de baterii la câțiva metri...   © G4Media.ro.
07:40
Cardinalul Lucian Mureşan este înmormântat luni, la Blaj / La funeralii participă și preşedintele Nicuşor Dan G4Media
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, va fi înmormântat luni,...   © G4Media.ro.
07:30
Știința din spatele motivului pentru care unii oameni iubesc animalele și alții nu. Totul stă în ADN G4Media
Popularitatea câinilor, pisicilor și a altor animale de companie a crescut exploziv în ultimele decenii. Pentru unii, acest fenomen este o modă trecătoare, un capriciu...   © G4Media.ro.
07:30
Statul Oregon a dat în judecată administraţia Trump în legătură cu trimiterea Gărzii Naţionale la Portland G4Media
Statul Oregon şi oraşul Portland au dat în judecată administraţia Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Naţională la Portland, relatează NBC News, citat...   © G4Media.ro.
07:30
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară G4Media
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în...   © G4Media.ro.
07:10
Deschiderea noului an universitar, marcată de apel la proteste al asociației studenților G4Media
Universităţile deschid luni anul de studii 2025 – 2026, ceremonii inaugurale fiind organizate în mai multe instituţii de învăţământ superior din întreaga ţară. În Bucureşti,...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:40
LIVE Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova: S-au numărat voturile din 92% din secții și peste 99% din secțiile din republică / PAS trece de 46%, Blocul Patriotic scade la 26% / Cine sunt formațiunile politice cu șanse să intre în viitorul parlament al Republicii Moldova G4Media
UPDATE, ora 24.56 Rezultate după ce au fost numărate voturile din peste 99% din secțiile de votare din Republica Moldova, 92,61% din total: PAS: 46,76%...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Trump denunţă un ”nou atac ţintit împotriva creştinilor”, după un atac armat de la biserica mormonă din Michigan / ”Suspectul este mort, dar rămân multe de aflat” G4Media
Preşedintele american Donald Trump denunţă duminică ”un nou atac ţintit împotriva creştinilor”, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan,...   © G4Media.ro.
22:50
Controversa razelor X: Cum poate iradierea hranei pentru animale să fie sigură și eficientă G4Media
Iradierea cu raze X ar putea reprezenta o metodă eficientă de conservare pentru anumite tipuri de hrană pentru animale de companie, în special pentru produsele...   © G4Media.ro.
22:50
Primarul New Yorkului, Eric Adams, anunţă că abandonează cursa pentru realegerea sa G4Media
Primarul aflat la sfârşit de mandat al New Yorkului, Eric Adams, a anunţat duminica aceasta că abandonează cursa pentru realegerea sa, cu puţin mai mult...   © G4Media.ro.
22:40
FCSB bate Oţelul Galaţi: 1-0 / A doua victorie a bucureștenilor din acest sezon G4Media
Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din...   © G4Media.ro.
22:10
Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerate lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă G4Media
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral...   © G4Media.ro.
22:00
Meta acuzată că nu protejează copiii pe Instagram, în ciuda promisiunilor de siguranță G4Media
Un raport recent, realizat de fostul angajat și avertizor de integritate Arturo Bejar, împreună cu patru organizații nonprofit, acuză Instagram că nu reușește să protejeze...   © G4Media.ro.
22:00
21:50
A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate / Blocul Patriotic are 39% după ce s-au numărat 7% din procesele verbale G4Media
Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale. Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%)...   © G4Media.ro.
21:30
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării” / ”Am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă” G4Media
Președinta Republicii Moldova a făcut apel la calm și a îndemnat la vigilență, în continuare, după ce urnele s-au închis la secțiile de vot din...   © G4Media.ro.
21:20
Igor Dodon: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diaspora să fie altul, să fie mult mai multe voturi” G4Media
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Blocul Patriotic va organiza pentru luni, de la ora 12 un miting ”pașnic” pentru ”apărarea democrației”....   © G4Media.ro.
21:10
Locul din București unde se găsește „banana nordului” / Este ecologică, iar un kilogram costă între 40 și 60 de lei / Ce gust are G4Media
Un fruct exotic, cu gust de banană, mango și vanilie, poate fi găsit chiar în centrul Capitalei. Este vorba despre Asimina triloba, cunoscută și ca...   © G4Media.ro.
21:10
21:00
Fondatorul Telegram susține că serviciile de informașții franceze i-au cerut să cenzureze pe aplicație unele voci din Republica Moldova / ”Lui Durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri” G4Media
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia...   © G4Media.ro.
20:40
LS2 lansează sistemul de intercomunicare Spectrum cu autonomie de 20 de ore G4Media
Producătorul spaniol de căști moto LS2 a prezentat noul său sistem de intercomunicare Spectrum, dezvoltat în colaborare cu Midland, companie specializată în sisteme de comunicare...   © G4Media.ro.
20:40
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni / Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă G4Media
Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone...   © G4Media.ro.
20:30
China și Coreea de Nord vor colaborare pentru a se opune „hegemonismului”, o referire la SUA / Sprijinul chinez este crucial în continuare pentru economia nord-coreeană G4Media
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi...   © G4Media.ro.
20:10
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale / „Sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii” / O decizie e așteptată săptămâna viitoare G4Media
Sub sloganul „Athletes 4 Peace” („Sportivii pentru pace”), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli,...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Funicularul din Reșița devine zonă de promenadă la înălțime / Proiect de 8,6 milioane de euro / Furnicularul e inactiv de peste 30 de ani G4Media
Funicularul din Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi transformat într-un spațiu destinat pietonilor și bicicliștilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio...   © G4Media.ro.
19:50
Studenții de la Medicină din Timișoara vor învăța cazuri clinice cu ajutorul inteligenței artificiale / ”Vom avea o bibliotecă cu inteligență artificială” G4Media
Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara introduce o bibliotecă digitală bazată pe inteligență artificială, unde studenții și profesorii vor putea studia și simula cazuri...   © G4Media.ro.
19:40
Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat condamnat la moarte / Tang Renjian, găsit vinovat de corupţie / Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea G4Media
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a...   © G4Media.ro.
19:20
Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni G4Media
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite...   © G4Media.ro.
19:10
Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / ”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile” G4Media
Poliția Națională din republica Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe...   © G4Media.ro.
19:00
Raport CSIS: Terorismul de stânga este în creștere rapidă în SUA G4Media
Atacurile teroriste realizate de stânga radicală din Statele Unite sunt pe cale să atingă niveluri record în acest an, ele urmând să le depășească pe...   © G4Media.ro.
18:50
Ne îndreptăm către o criză digitală, avertizează experții G4Media
Viața oamenilor este mai interconectată cu tehnologia ca niciodată, iar această dependență tot mai mare de sistemele digitale ne face extrem de vulnerabili. De la...   © G4Media.ro.
18:50
De ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? / Un profesor universitare explică ce aparat arată viteza corectă / „Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă” G4Media
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul,...   © G4Media.ro.
18:30
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely G4Media
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu...   © G4Media.ro.
18:30
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: „Este bine pentru noi să avem vecini normali” G4Media
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie...   © G4Media.ro.
18:20
Președintele Nicușor Dan merge la Timișoara, participă la ”Cities Summit 2025” / Întâlniri cu oameni de afaceri și vizită la Catedrala Mitropolitană G4Media
Președintele României Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara pentru a lua parte la evenimentul Timișoara Cities Summit 2025, reuniune la care aduce laolaltă...   © G4Media.ro.
18:20
Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta” G4Media
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene...   © G4Media.ro.
18:10
STUDIU Programele specializate de canto pot îmbunătăți simptomele și calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare G4Media
Cântatul poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare și poate ajuta la reducerea simptomelor, potrivit unui studiu clinic de tip „randomizat-controlat” (cel mai ridicat...   © G4Media.ro.
18:10
Mesaj al lui Nicușor Dan: ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot” G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot. ”Dragi...   © G4Media.ro.
17:50
Donald Trump anunţă „ceva special” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu / ”Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi!” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita...   © G4Media.ro.
17:50
Moldova, cu un pas înaintea României în privința securității votului. Un exemplu aparent banal: cabina de vot G4Media
Republica Moldova dovedește încă o dată că este cu un pas înaintea României în ceea ce privește măsurile luate pentru corectitudinea și transparența alegerilor. Spre...   © G4Media.ro.
