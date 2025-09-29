Verificări biometrice în regim de urgenţă pentru toți călătorii din afara Europei / Ce este sistemul de intrare/ieșire care va funcționa de la 12 octombrie
G4Media, 29 septembrie 2025 08:50
Cu două săptămâni înainte de lansare, Sistemul de intrare/ieșire, care va necesita fotografii și amprente digitale de la toți călătorii din afara Europei, provoacă îngrijorări... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Coreea de Nord este aproape de finalizarea unui proiect de rachetă nucleară intercontinentală capabilă să ajungă în Statele Unite, susţine Seulul # G4Media
Președintele Coreei de Sud a declarat joi că vecina sa, Coreea de Nord, se află „în faza finală” a dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale (ICBM)... © G4Media.ro.
09:00
Ministrul german de externe Johann Wadephul efectuează luni o vizită în Polonia pentru a participa la o reuniune a aşa-numitului Triunghi de la Weimar, a... © G4Media.ro.
09:00
35 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate de la începutul lunii iunie în România / Infecția netratată poate duce la deces # G4Media
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie – 25 septembrie, au fost înregistrate 35 de cazuri de infecţie cu... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Victoria pro-europenilor în Republica Moldova, „o palmă răsunătoare pentru Putin”, consideră președintele USR, Dominic Fritz # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că rezulatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova demonstrează rezistența democrației față de atacurile brutale ale Rusiei și le-a transmis felicitări... © G4Media.ro.
08:40
STUDIU Consumul de alcool crește riscul de demenţă / Ce se întâmplă dacă bei trei pahare de alcool pe săptămână # G4Media
Conform unui nou studiu publicat marți în revista BMJ Evidence-Based Medicine alcoolul crește riscul de demență, indiferent de predispoziția genetică la afecțiuni neurodegenerative. Cercetarea confirmă... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Prezență record la urne în diaspora Republicii Moldova / Proeuropenii, votați masiv / Socialiștii lui Igor Dodon, abia pe locul IV în clasament # G4Media
Diaspora Republicii Moldova a înregistrat un record al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în această țară. Peste 270.000 de oameni au... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Guvernul britanic vrea înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor de şedere permanente, una din cerințe fiind un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze # G4Media
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni ca obţinerea unui permis de şedere permanent să fie condiţionată de mai multe criterii, printre care... © G4Media.ro.
07:50
SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk, a anunțat vicepreședintele JD Vance # G4Media
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică... © G4Media.ro.
07:40
Festivalul Teatrelor Maghiare începe luni la Bucureşti / Toate spectacolele sunt subtitrate în limba română # G4Media
Adaptări după mari clasici, precum şi creaţii contemporane semnate de regizori şi dramaturgi de prim-plan vor putea fi văzute în capitală, în perioada 29 septembrie... © G4Media.ro.
07:40
VIDEO China testează un sistem de siguranță pentru mașinile electrice care ejectează bateria în caz de incendiu # G4Media
Un videoclip realizat în China prezintă un sistem inedit de siguranță pentru vehiculele electrice (EV), capabil să ejecteze întregul pachet de baterii la câțiva metri... © G4Media.ro.
07:40
Cardinalul Lucian Mureşan este înmormântat luni, la Blaj / La funeralii participă și preşedintele Nicuşor Dan # G4Media
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, va fi înmormântat luni,... © G4Media.ro.
07:30
Știința din spatele motivului pentru care unii oameni iubesc animalele și alții nu. Totul stă în ADN # G4Media
Popularitatea câinilor, pisicilor și a altor animale de companie a crescut exploziv în ultimele decenii. Pentru unii, acest fenomen este o modă trecătoare, un capriciu... © G4Media.ro.
07:30
Statul Oregon a dat în judecată administraţia Trump în legătură cu trimiterea Gărzii Naţionale la Portland # G4Media
Statul Oregon şi oraşul Portland au dat în judecată administraţia Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Naţională la Portland, relatează NBC News, citat... © G4Media.ro.
07:30
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # G4Media
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în... © G4Media.ro.
07:10
Universităţile deschid luni anul de studii 2025 – 2026, ceremonii inaugurale fiind organizate în mai multe instituţii de învăţământ superior din întreaga ţară. În Bucureşti,... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:40
LIVE Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova: S-au numărat voturile din 92% din secții și peste 99% din secțiile din republică / PAS trece de 46%, Blocul Patriotic scade la 26% / Cine sunt formațiunile politice cu șanse să intre în viitorul parlament al Republicii Moldova # G4Media
UPDATE, ora 24.56 Rezultate după ce au fost numărate voturile din peste 99% din secțiile de votare din Republica Moldova, 92,61% din total: PAS: 46,76%... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Trump denunţă un ”nou atac ţintit împotriva creştinilor”, după un atac armat de la biserica mormonă din Michigan / ”Suspectul este mort, dar rămân multe de aflat” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump denunţă duminică ”un nou atac ţintit împotriva creştinilor”, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan,... © G4Media.ro.
22:50
Controversa razelor X: Cum poate iradierea hranei pentru animale să fie sigură și eficientă # G4Media
Iradierea cu raze X ar putea reprezenta o metodă eficientă de conservare pentru anumite tipuri de hrană pentru animale de companie, în special pentru produsele... © G4Media.ro.
22:50
Primarul aflat la sfârşit de mandat al New Yorkului, Eric Adams, a anunţat duminica aceasta că abandonează cursa pentru realegerea sa, cu puţin mai mult... © G4Media.ro.
22:40
Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din... © G4Media.ro.
22:10
Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerate lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă # G4Media
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral... © G4Media.ro.
22:00
Un raport recent, realizat de fostul angajat și avertizor de integritate Arturo Bejar, împreună cu patru organizații nonprofit, acuză Instagram că nu reușește să protejeze... © G4Media.ro.
22:00
21:50
A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate / Blocul Patriotic are 39% după ce s-au numărat 7% din procesele verbale # G4Media
Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale. Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%)... © G4Media.ro.
21:30
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării” / ”Am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă” # G4Media
Președinta Republicii Moldova a făcut apel la calm și a îndemnat la vigilență, în continuare, după ce urnele s-au închis la secțiile de vot din... © G4Media.ro.
21:20
Igor Dodon: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diaspora să fie altul, să fie mult mai multe voturi” # G4Media
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Blocul Patriotic va organiza pentru luni, de la ora 12 un miting ”pașnic” pentru ”apărarea democrației”.... © G4Media.ro.
21:10
Locul din București unde se găsește „banana nordului” / Este ecologică, iar un kilogram costă între 40 și 60 de lei / Ce gust are # G4Media
Un fruct exotic, cu gust de banană, mango și vanilie, poate fi găsit chiar în centrul Capitalei. Este vorba despre Asimina triloba, cunoscută și ca... © G4Media.ro.
21:10
21:00
Fondatorul Telegram susține că serviciile de informașții franceze i-au cerut să cenzureze pe aplicație unele voci din Republica Moldova / ”Lui Durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri” # G4Media
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia... © G4Media.ro.
20:40
Producătorul spaniol de căști moto LS2 a prezentat noul său sistem de intercomunicare Spectrum, dezvoltat în colaborare cu Midland, companie specializată în sisteme de comunicare... © G4Media.ro.
20:40
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni / Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă # G4Media
Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone... © G4Media.ro.
20:30
China și Coreea de Nord vor colaborare pentru a se opune „hegemonismului”, o referire la SUA / Sprijinul chinez este crucial în continuare pentru economia nord-coreeană # G4Media
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi... © G4Media.ro.
20:10
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale / „Sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii” / O decizie e așteptată săptămâna viitoare # G4Media
Sub sloganul „Athletes 4 Peace” („Sportivii pentru pace”), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli,... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Funicularul din Reșița devine zonă de promenadă la înălțime / Proiect de 8,6 milioane de euro / Furnicularul e inactiv de peste 30 de ani # G4Media
Funicularul din Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi transformat într-un spațiu destinat pietonilor și bicicliștilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio... © G4Media.ro.
19:50
Studenții de la Medicină din Timișoara vor învăța cazuri clinice cu ajutorul inteligenței artificiale / ”Vom avea o bibliotecă cu inteligență artificială” # G4Media
Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara introduce o bibliotecă digitală bazată pe inteligență artificială, unde studenții și profesorii vor putea studia și simula cazuri... © G4Media.ro.
19:40
Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat condamnat la moarte / Tang Renjian, găsit vinovat de corupţie / Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea # G4Media
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a... © G4Media.ro.
19:20
Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni # G4Media
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite... © G4Media.ro.
19:10
Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / ”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile” # G4Media
Poliția Națională din republica Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe... © G4Media.ro.
19:00
Atacurile teroriste realizate de stânga radicală din Statele Unite sunt pe cale să atingă niveluri record în acest an, ele urmând să le depășească pe... © G4Media.ro.
18:50
Viața oamenilor este mai interconectată cu tehnologia ca niciodată, iar această dependență tot mai mare de sistemele digitale ne face extrem de vulnerabili. De la... © G4Media.ro.
18:50
De ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? / Un profesor universitare explică ce aparat arată viteza corectă / „Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă” # G4Media
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul,... © G4Media.ro.
18:30
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely # G4Media
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu... © G4Media.ro.
18:30
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: „Este bine pentru noi să avem vecini normali” # G4Media
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie... © G4Media.ro.
18:20
Președintele Nicușor Dan merge la Timișoara, participă la ”Cities Summit 2025” / Întâlniri cu oameni de afaceri și vizită la Catedrala Mitropolitană # G4Media
Președintele României Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara pentru a lua parte la evenimentul Timișoara Cities Summit 2025, reuniune la care aduce laolaltă... © G4Media.ro.
18:20
Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta” # G4Media
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene... © G4Media.ro.
18:10
STUDIU Programele specializate de canto pot îmbunătăți simptomele și calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare # G4Media
Cântatul poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare și poate ajuta la reducerea simptomelor, potrivit unui studiu clinic de tip „randomizat-controlat” (cel mai ridicat... © G4Media.ro.
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot. ”Dragi... © G4Media.ro.
17:50
Donald Trump anunţă „ceva special” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu / ”Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi!” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita... © G4Media.ro.
17:50
Moldova, cu un pas înaintea României în privința securității votului. Un exemplu aparent banal: cabina de vot # G4Media
Republica Moldova dovedește încă o dată că este cu un pas înaintea României în ceea ce privește măsurile luate pentru corectitudinea și transparența alegerilor. Spre... © G4Media.ro.
