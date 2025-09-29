Distracţie de zile mari la Oktoberfest Brașov. Oaspeţii, aşteptaţi cu bere pentru toate gusturile

08:10

Moldovenii au ales calea europeană! După alegerile decisive de ieri văzute ca o luptă puternică între Vest şi Est, vecinii noştri au să urmeze drumul democraţiei. O zi urmărită cu emoţii din toată lumea, o zi care a adus la Chişinău jurnalişti din toate ţările. Acum, după numărarea a peste 99% de voturi, direcţia Republicii Moldova este mai clară ca niciodată. Partidul Maiei Sandu a înfrânt şi obţinut aproape 50%, în timp ce Blocul Patriotic are cu jumătate mai puţin. Pro-ruşii cer ca astăzi toţi simpatizanţii să se adune în faţa Parlamentului din Chişinău la ora 12.