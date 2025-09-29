Incendiu la un hotel de lângă Ploiești (Bărcănești), luni dimineață. Pompierii caută două persoane date dispărute, dintre cele cinci care se aflau în interior la momentul izbucnirii incendiului. A ars o suprafață de 500 mp.
Biziday.ro, 29 septembrie 2025 08:50
Pompierii militari din Prahova intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani. Conform Observatorului Prahovean, este vorba despre Hotel Daly. Au fost trimise la fața locului zece autospeciale ale pompierilor. Incendiul a distrus o suprafață de 500 de mp, înainte de a fi localizat. În acest moment, nu […]
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
Producătorul auto Jaguar Land Rover a fost salvat de guvernul britanic, cu un credit garantat în valoare de 1,72 miliarde de euro, pentru a putea reporni producția. Compania este de mai bine de o lună paralizată de un atac cibernetic. # Biziday.ro
Jaguar Land Rover (JLR) va rambursa împrumutul, acordat de o bancă și garantat de Departamentului pentru Afaceri și Comerț al UK, pe o perioadă de cinci ani. În cazul în care compania nu va reuși să înapoieze banii, guvernul va fi nevoit să acopere până la 1,4 miliarde de euro, dar și-a asumat acest risc […]
Acum 2 ore
07:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Partidul proeuropean PAS, al Maiei Sandu, a câștigat detașat și se apropie de pragul de 50% din voturi, în timp ce filorușii au doar 25%. Voturile din Diaspora, unde PAS are 75% (aproape 90%, în România), vor decide dacă va obține majoritatea absolută în parlamentul de la Chișinău. # Biziday.ro
După centralizarea tuturor voturilor exprimate în Republica Moldova și a 98% din voturile exprimate în Diaspora, partidul proeuropean al Maiei Sandu (PAS) are peste 49,95%, în timp ce filorușii (Blocul Patriotic) au strâns abia 24%. La voturile din străinătate, PAS a obținut 78% și, după redistribuirea procentelor nealocate, va avea 52-53 din cele 101 locuri […]
Acum 12 ore
22:10
București. O dronă civilă, de mici dimensiuni, a fost raportată, duminică după-amiaza, în spațiul aerian din apropierea uneia dintre pistele Aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost redirecționat pe cea de-a doua pistă, după o scurtă perioadă de suspendare a aterizărilor. # Biziday.ro
Compania Aeroporturi București arată că, duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranță, dar ROMATSA și aeroportul au decis suspendarea temporară a aterizărilor, iar aeronavele […]
Acum 24 ore
19:40
SUA. Atac armat la o biserică din Michigan. Mai multe persoane au fost împușcate, dar numărul exact al victimelor este necunoscut. Atacatorul a fost neutralizat. # Biziday.ro
BREAKING: Active shooter at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan. There are reports of multiple victims. pic.twitter.com/YAIEkkXR4p — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 28, 2025 Incidentul a avut loc, duminică dimineața (ora SUA), la biserica mormonă Jesus Christ of Latter-day Saints, în orașul Grand Blanc, Michigan. Atacatorul a fost împușcat de polițiști, iar autoritățile […]
16:40
Reuters: OPEC+ plănuiește creșterea producției de țiței, începând din noiembrie. Decizia vine pe fondul scumpirii petrolului, pe măsură ce organizația elimină treptat reducerile anterioare de producție. # Biziday.ro
OPEC+ va aproba, cel mai probabil, o nouă majorare a producției de petrol de cel puțin 137 de mii de barili, în cadrul ședinței ce va avea loc duminica viitoare, au declarat oficiali familiarizați cu subiectul pentru Reuters. Măsura vine pe fondul scumpirii petrolului și a eforturilor alianței de a-și recâștiga cota de piață. Membrii […]
14:30
Prim-ministrul Keir Starmer critică dur planul Reform UK de a deporta persoanele care locuiesc deja legal în Marea Britanie – “este rasist și imoral și ar sfâșia societatea noastră!”. În sondaje, deja partidul extremist al lui Nigel Farage i-a depășit pe laburiști. # Biziday.ro
Aflat la Liverpool, pentru conferința laburiștilor, prim-ministrul britanic a explicat la BBC că una este să vrei să îi deportezi pe cei care vin ilegal în Marea Britanie și cu totul altceva pe cei care au venit și au muncit legal, cu drept de ședere de cel puțin cinci ani, așa cum a promis în […]
13:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Serviciul de securitate cibernetică informează că a neutralizat un atac masiv, menit să blocheze infrstructura electorală și să infecteze bazele de date. Totuși, a fost nevoit să oprească unul dintre serviciile de hosting, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri. La ora 13, prezența la vot a depășit 26%. # Biziday.ro
UPDATE, ora 13. Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Au vizat în special platforma Comisiei Electorale (CEC.md), sistemele guvernamentale de servicii de cloud, precum și unele stații de la secțiile de vot din diaspora. Unul dintre atacuri a […]
11:40
Canotaj. România a obținut medalia de aur, la proba de 8+1 mixt, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de 8+1 mixt, echipa României a reușit să obțină medalia de argint. Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au urcat pe podium alături de echipele din Italia […]
09:40
Analiză FT. După Germania și Ungaria, gigantul chinez CATL va construi o fabrică de baterii pentru Stellantis în Spania, la Zaragoza. Xi Jinping vrea să creeze o dependență a țărilor europene de tehnologiile moderne chinezești, pe care să le folosească apoi ca pe o sursă de influență geopolitică. # Biziday.ro
Investiția CATL în Spania va depăși 4 miliarde de euro, iar compania va aduce circa 2.000 de specialiști din China pentru realizarea fabricii de baterii de la Zaragoza. Stellantis – grupul auto care deținele mărcile Opel, Peugeot și Fiat, va beneficia de tehnologia chineză dar nu este clar cât va avea acces și la secretele […]
Ieri
09:10
Război în Ucraina. Atac masiv al rușilor, duminică dimineața, asupra Kievului și a altor orașe. Un bloc de locuințe, cu cinci etaje, din capitala ucraineană, a fost parțial distrus. Sunt cel puțin doi morți și zece răniți. Polonia și-a ridicat aviația de vânătoare și a închis două aeroporturi din vecinătatea graniței. # Biziday.ro
Începând cu miezul nopții și până duminică dimineața, Rusia a lansat atacuri în valuri, de drone, rachete balistice și de croazieră, inclusiv rachete hipersonice Kinjal, potrivit BBC. Rușii au țintit inițial aerodromurile militare și infrastructura feroviară și pe cea energetică, dar spre dimineață atacul s-a concentrat asupra Kievului, unde sunt raportate explozii puternice. Primarul Kievului […]
08:10
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Scrutinul este considerat crucial – după ce țara a fost invitată să adere la Uniunea Europeană, moldovenii îi confirmă sau nu direcția. În sondaje, forțele proeuropene sunt la limita majorității, iar aceasta ar putea fi decisă de partide mai mici. # Biziday.ro
Urnele s-au deschis la ora 7 și peste trei milioane de moldoveni, din Moldova și din restul țărilor lumii, sunt așteptați să voteze până la 21, pe ora locală în fiecare țară în care se votează. Campania electorală a fost marcată de atacuri hibride (dezinformări care au urmărit să stârnească panica – de exemplu zvonuri […]
27 septembrie 2025
20:40
India. Cel puțin 31 de persoane au murit și peste 50 au fost grav rănite, sâmbătă, în urma unei busculade produse la un miting electoral din sudul țării. # Biziday.ro
BREAKING – At least 30 people, including children & Women, feared dead and more than 100 people are injured due to stampede-like situation in TVK’s heavily crowded rally in Karur! #TVKVijay #Karur #TVKCampaign pic.twitter.com/aWBN9t5jCC — Darshan Karnani (@Darshan9208) September 27, 2025 Incidentul a avut loc după ce mulțimi de oameni s-au adunat la mitingul electoral […]
19:10
Analiză BBC. Președintele american Trump ar putea duce și mai departe politica de represalii asupra adversarilor săi politici, afectând grav normele democratice, instituțiile independente și felul în care funcționează guvernul. # Biziday.ro
O analiză realizată de BBC relevă că, prin amplificarea campaniei de represalii asupra adversarilor săi politici, în toate domeniile – de la televiziune la instituții juridice (procurori, foști agenți FBI), pe care președintele Trump a inițiat-o încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său, el își consolidează puterea executivă într-un mod fără precedent […]
18:10
Iași. Un avion de mici dimensiuni, cu doi pasageri, s-a prăbușit lângă unitatea militară de la Dancu. Două persoane aflate la bord au supraviețuit impactului și au fost transportate la spital, conștiente. # Biziday.ro
În cursul zilei de sâmbătă, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. La fața locului au fost direcționate, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean […]
16:50
Ministrul Sănătății anunță demiterea conducerii DSP Iași, precum și schimbarea conducerii Spitalului de pediatrie Sf. Maria, unde șase copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale. Rogobete spune că s-a acționat cu o întârziere de zece zile. Totuși, alți trei copii, care erau infectați, au fost mutați, iar acum nu mai au bacteria care a provocat decesele. # Biziday.ro
Prezent la Iași, sâmbătă, odată cu demararea verificărilor făcute de Corpul de Control la Spitalul de Copii Sfânta Maria, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că va solicita schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi că va demite “fără nicio altă explicaţie” conducerea Direcției de Sănătăte Publică Iaşi. Rogobete spune că ceilalți trei copii, […]
15:20
Danemarca confirmă că drone neidentificate au survolat, din nou, vineri seara, cea mai mare bază aeriană, după o săptămână în care incidente similare au fost raportate sau chiar au disturbat traficul aerian și în Suedia, Germania, Norvegia și Lituania. # Biziday.ro
Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup, vineri seara, după ora 20, iar spațiul aerian din zonă a fost pentru scurt timp închis. Totuși, autoritățile daneze au evitat să le doboare, deși la baza aeriană respectivă sunt peste 3.500 de militari, aproape toate elicopterele Forțelor Armate Daneze, dar și părți ale Comandamentului Apărării Daneze. […]
12:30
FT: Electronic Arts (EA), una dintre cele mai valoroase companii independente de gaming din lume, cu peste 700 de milioane de utilizatori activi, va intra în proprietate privată, printr-o tranzacție majoră de 50 de miliarde de dolari. EA este cunoscută pentru jocuri precum NFS, FIFA și seria The Sims. # Biziday.ro
Compania americană de gaming Electronic Arts (EA), una dintre cele mai mari și mai cunoscute la nivel global, urmează să fie cumpărată, într-o tranzacție de aproape 50 de miliarde de dolari – una dintre cele mai mari preluări cu levier (cumpărătorii vor folosi și capital propriu, dar și împrumuturi masive) din istorie. Oficiali familiarizați cu […]
10:40
Cantotaj. România a obținut medalia de argint, la proba de 8+1 feminin, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de 8+1 feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de argint. Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au urcat pe podium alături de echipajele din […]
09:50
Regele Charles a jucat un rol cheie în schimbarea de 180 de grade a lui Donald Trump față de Ucraina, arată presa britanică, citând chiar surse oficiale de la Kiev. Diplomația americană transmite acum răspicat Rusiei să se așeze la masa negocierilor, în contextul cererii lui Zelenski de rachete Tomahawk, capabile să lovească Moscova. # Biziday.ro
The Telegraph citează atât surse diplomatice britanice, dar și pe Anrei Iermac, prinicpalul consilier al lui Volodimir Zelenski, care arată că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie și discuțiile private cu Regele Charles au jucat un rol cheie, în răzgândirea lui Donald Trump. Deși în urmă cu doar câteva luni președintele american îi spunea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Marea Britanie. Fostul europarlamentar Nathan Gill, una dintre figurile importante ale Brexit, a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European și în politica internă. # Biziday.ro
Fost lider al Reform UK (anterior UKIP și Partidul Brexit) din Țara Galilor, Nathan Gill, acum în vârstă de 52 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare de luare de mită, între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019. El a recunoscut că a primit bani și a fost controlat […]
26 septembrie 2025
23:50
Drone au fost observate în Germania, în landul nordic Schleswig-Holstein, aflat la granița cu Danemarca. Nu este clar despre câte aparate de zbor este vorba, dar astfel de incidente devin tot mai frecvente. # Biziday.ro
Ministra de Interne a landului, Sabine Sütterlin-Waack, a anunțat că dronele au fost observate în timpul nopții de joi spre vineri, iar acum sunt investigate suspiciunile de spionaj și sabotaj. Nu au fost oferite detalii despre câte drone au fost văzute și nici despre zona exactă din landul nordic Schleswig-Holstein unde au fost observate. Ministra […]
22:20
Germania. Volkswagen își va opri temporar sau va reduce producția la mai multe dintre fabricile sale, din cauza cererii slabe de vehicule electrice. Nu este singurul producător auto european care aplică această măsură. # Biziday.ro
Este vorba despre fabricile din Dresda și Zwickau, unde producția va fi oprită timp de o săptămână, la mijlocul lunii octombrie, arată The Guardian. De asemenea, producătorul auto german intenționează să scurteze săptămâna de lucru cu o zi la o a treia fabrică din Osnabrück, Saxonia, și să închidă pentru mai multe zile o a […]
20:40
Analiză. Ordinul executiv prin care Trump a relaxat regulile pentru lansările de rachete și sateliți va accelera programul comercial spațial. Constelații de sateliți și gunoi spațial vor aglomera cerul, crescând riscul coliziunilor în lanț, care pot complica misiunile spațiale. # Biziday.ro
Luna trecută, Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru eficientizarea lansării de sateliți, eliminând anumite evaluări de mediu și măsuri de siguranță. La momentul respectiv, industria spațială comercială a salutat demersul, dar oamenii de știință și astronomii s-au declarat îngrijorați. Măsura a accelerat drastic programul de lansări comerciale ceea ce, în practică, înseamnă că […]
20:00
România negociază cu Ucraina un parteneriat pentru producerea de drone, în cadrul programului SAFE de reînarmare al UE. Reuters: Vor trece cel puțin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană multistratificat. # Biziday.ro
Agenția de presă relatează că România lucrează la un program pentru construirea de drone în colaborare cu Ucraina, care să fie finanțat prin programul SAFE de reînarmare al UE, potrivit unei persoane din cadrul guvernului român, care a făcut declarații sub protecția anonimatului. Aceasta a mai afirmat că vor mai trece cel puțin șapte ani […]
19:00
Statele europene caută soluții după recentele incidente cu drone. Armata ucraineană înființează un compartiment dedicat, în timp ce UE propune un zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. # Biziday.ro
Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al armatei ucrainene, a anunțat că va fi creată o nouă ramură a Forțelor Aeriene care se va concentra pe apărarea aeriană împotriva dronelor rusești. Ea va avea în dotare drone interceptoare fabricate în țară și în străinătate. Potrivit generalului, acestea distrug dronele rusești cu o eficiență de 70% sau mai […]
18:30
ISW avertizează că Rusia ar putea plănui proteste violente în Moldova, după alegerile parlamentare, cu scopul de a o înlătura pe președinta Maia Sandu. Planul ar putea suferi modificări sau va fi abandonat, în funcție de evoluția situației. # Biziday.ro
Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) pornește de la recentele sondajele de opinie, în care niciun partid sau bloc electoral nu este favorit să formeze singur majoritatea parlamentară, cum a fost până acum cazul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu. Astfel, rezultatul votului va depinde în mare măsură de prezență, de votul celor indeciși […]
17:00
Volodimir Zelenski acuză că drone de recunoaștere, “cel mai probabil din Ungaria”, au intrat în spațiul aerian al Ucrainei și au survolat o zonă industrială de la frontiera dintre cele două țări. Incursiunea, în ziua în care trei oficiali militari maghiari au primit interdicție de a intra în Ucraina. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a participat vineri după-amiază la o ședință cu oficialii militari ucraineni, în cadrul căreia a fost informat despre “un incident recent cu drone, de-a lungul frontierei ucraineno-ungare”. Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre momentul exact când acesta a avut loc sau despre câte drone ar fi vorba, dar a aformat că “forțele […]
13:00
Iași. Autoritățile suspectează că cinci copii au murit la Spitalul de pediatrie “Sfânta Maria”, afectați de o bacterie rezistentă la antibiotice. Direcția de Sănătate Publică a închis deocamdată secția ATI și a demarat o anchetă. # Biziday.ro
Subprefectul județului Iași, Marian Șerbescu, a declarat pentru Europa Liberă că instituția a fost notificată cu privire la situația de la Spitalul de pediatrie “Sf. Maria”, cel mai mare din regiune. Șerbescu afirmat că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, cinci copii – din mai multe județe ale țării – au murit. Ei aveau deja […]
12:40
Tranzacție pe piața medicală: Umana Fertility achiziționează clinica de fertilizare in vitro Vivamed Brașov și investește 500.000 EUR în modernizare. Astfel, Umana Fertility intră pe piața din Transilvania și își consolidează poziția la nivel național. (P) # Biziday.ro
Umana Fertility, clinică de referință în domeniul reproducerii umane asistate din România, anunță achiziția Centrului Medical Vivamed din Brașov, singura clinică de fertilizare in vitro (FIV) din regiune, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 350.000 de euro. Vivamed este singurul centru de reproducere umană asistată din Brașov, cu infrastructură medicală dedicată: cabinete […]
12:10
Investigație Reuters. Rusia a recrutat preoți moldoveni pentru a influența alegerile parlamentare, pe care i-a plătit cu sute de dolari. Le-a finanțat pelerinaje la Moscova, cu prelegeri împotriva Occidentului, și le-a cerut să facă propagandă pe Telegram. # Biziday.ro
În cadrul unei investigații, Reuters detaliază cum preoții și clericii din Republica Moldova sunt folosiți pentru a promova mesaje anti-UE, înainte de alegerile parlamentare. Părintele Mihai Bîcu, preot în Biserica Ortodoxă din Moldova, a declarat pentru Reuters că oficiali ortodocși ruși au oferit diverse sume de bani pentru zeci de clerici moldoveni, sub pretextul de […]
11:40
Polonia le cere cetățenilor săi “să părăsească imediat” Belarusul. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre NATO și Rusia, după încălcările repetate ale spațiului aerian al unor țări membre ale alianței. # Biziday.ro
Ambasada Poloniei de la Minsk le-a cerut cetățenilor polonezi “să părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor în creștere generate de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. “În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, al închiderii frontierelor sau al altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar […]
11:30
Marea Britanie. Guvernul va introduce un sistem de verificare digitală a identității, pentru cetățenii și rezidenții care aplică la un nou loc de muncă. Măsura “pentru combaterea imigrației ilegale” este criticată pentru intruziunea în viața privată. # Biziday.ro
Așa-zisa “carte digitală de identitate” va fi solicitată tuturor adulților care își caută de muncă, astfel încât să se poată verifica automat dacă au dreptul legal de a lucra în Marea Britanie. Cetățenii și rezidenții vor trebui să păstreze actul digital pe telefoanele mobile. Informațiile au apărut în presa britanică încă de joi și au […]
10:30
Danemarca. Activitatea aeroportului Aalborg, care găzduiește și o bază militară, a fost suspendată din nou, noaptea trecută, după ce mai multe drone au fost observate în zonă. BBC: Aceste incidente repetate ridică întrebări serioase despre capacitatea țării de a-și proteja infrastructura critică. # Biziday.ro
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis, noaptea trecută, în jurul orei 00:40 (ora României), după ce a fost observată prezența unor drone, potrivit unui oficial al aeroportului. Ulterior, autoritățile au declarat că spațiul aerian s-a redeschis în cursul nopții. Închiderea aeroportului a obligat un zbor KLM din Amsterdam să […]
08:50
Donald Trump trece, prin ordin executiv, 80% din proprietatea TikTok din SUA către proprietari americani (Oracle, Murdoch, Michael Dell), care vor primi și “o copie licențiată” a algoritmilor de inteligență artificală din spatele aplicației. # Biziday.ro
Ordinul executiv al lui Donald Trump pune în aplicare legea votată de Congres (la propunerea lui Joe Biden) în primăvara anului 2024, potrivit căreia aplicația chinezească ar fi urmat să își oprească activitatea pe teritoriul SUA dacă nu ar fi transferat controlul unor investitori americani. Este vorba de Oracle și cofondatorul său, Larry Ellison, care […]
07:20
Fostul șef al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi dus în eroare Congresul, în 2020. Anterior, Donald Trump a făcut în mod deschis presiuni asupra Procurorului General pentru a deschide acest proces și l-a concediat pe procurorul șef al statului Virginia, care a considerat că nu există suficiente dovezi împotriva lui Comey. # Biziday.ro
Procesul lui James Comey este considerat de experții americani finalul de facto al independenței Departamentului de Justiție, în condițiile în care Donald Trump nici măcar nu a încercat să ascundă presiunile făcute pentru punerea sub acuzare a fostului șef al FBI, din perioada anchetei privind interferența Rusiei în alegerile americane din 2016, câștigate de Trump […]
25 septembrie 2025
23:40
Comisia Europeană autorizează utilizarea în UE a unui nou medicament pentru tratarea afecțiunilor cognitive ușoare, inclusiv a Alzheimerului în faze incipiente. # Biziday.ro
Este vorba despre Kisunla, un medicament care, conform experților, poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți. Decizia a venit după ce Agenția Europeană pentru Medicină a evaluat tratamentul și a stabilit că poate fi folosit de pacienții adulți cu semne ușoare de afectare cognitivă și demență […]
22:10
Nicușor Dan anunță că gruparea lui Horațiu Potra instruise în jur de 70 de oameni care să provoace agitații la proteste pașnice, după o strategie încercată în țări africane. Până la anularea alegerilor, toate instituțiile au greșit, inclusiv Klaus Iohannis. # Biziday.ro
Precizările au fost făcute de șeful statului în timpul unui interviu la Digi24. Principalele declarații: Despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Până la această decizie, toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis. Dar vreau să apreciez că la acel moment din 6 decembrie, când CCR a luat decizia de anulare, iar președintele a convocat […]
22:10
Președintele Dan nu vede Rusia capabilă să atace statele NATO “în acest moment”, dar spune că provocările vor continua. Afirmă că partidele care au votat împotriva legii de doborâre a dronelor s-au aliniat “voit sau nu, Moscovei”. # Biziday.ro
Nicușor Dan acordă, în această seară, un interviu la postul de televiziune Digi24. Principalele declarații: Din 2014, rușii au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând să impună o conducere favorabilă, inclusiv în România, sau să sădească neîncredere în populație. Ei fac asta cu instrumente tehnologice foarte sofisticate. Nu văd Rusia capabilă să atace […]
20:10
Ministerul român de Externe atenționează asupra unui montaj video în care ministrei Țoiu îi sunt atribuite declarații nereale despre Republica Moldova. Clipul se folosește de imaginea rețelei media Euronews și circulă pe rețelele sociale. # Biziday.ro
Ministerul român de Externe (MAE) atrage atenția asupra unui material fals atribuit rețelei media Euronews și în care este folosită imaginea ministrei Oana Țoiu. În cadrul acesteia, sunt lansate mai multe afirmații despre Republica Moldova, care nu au fost făcute de ministră. MAE arată că “materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele […]
19:40
Franța. Drone de mici dimensiuni au survolat o bază militară din nord-estul țării, în weekend. Ambasadorul rus delimitează Kremlinul de astfel de incidente, dar declară că “va fi război” dacă NATO doboară avioane militare rusești care îi încalcă spațiul aerian. # Biziday.ro
Drone neidentificate au survolat, în weekend, baza militară Mourmelon din Marne. Structura militară a departamentului a precizat că este vorba de drone mici, nu de unele militare. Pentru moment, autoritățile nu au făcut nicio legătură cu un stat ostil, însă a fost deschisă o anchetă. Acesta este unul dintre nenumăratele incidente în care drone neidentificate […]
18:50
Secretarul general al NATO spune că este de acord ca statele membre să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, “dacă este necesar”, așa cum a propus Donald Trump. # Biziday.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus în această săptămână că statele membre ale Alianței ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, atunci când situația o impune. SHOOT THEM DOWN: @SecGenNATO Mark Rutte […]
18:40
Nouă avioane militare americane au interceptat două bombardiere și două aeronave de vânătoare rusești, în zona de identificare aeriană din apropiere de Alaska. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat emis de Comandamentul Nord-American pentru Apărare Aerospaţiale (NORAD), două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune de tip Tu-95 și două avioane de vânătoare de tip Su-35 zburau în zona de identificare aeriană din Alaska (ADIZ), în spațiul aerian internațional învecinat cu spațiul aerian al SUA și Canada. Ca răspuns, comandamentul […]
17:10
Volodimir Zelenski spune că, cel mai probabil, după încheierea războiului nu va mai candida pentru un nou mandat de președinte. Afirmă că i-a cerut lui Donald Trump un sistem de arme “care l-ar putea aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor”, fără a detalia. # Biziday.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit un interviu la emisiunea americană The Axios Show, chiar înainte de a pleca de la reuniunea ONU de la New York. În cadrul acestuia, a discutat despre mai multe subiecte de interes, inclusiv despre cel legat de alegerile prezidențiale. Zelenski a afirmat că nu vrea să continue să conducă […]
15:40
Percheziții în România și alte patru state din UE, într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede cu prejudiciu de peste o sută de milioane de euro. Un român din București a fost arestat preventiv. # Biziday.ro
Din 2019, mai multe persoane, între ele și un român, au înșelat mai multe victime să investească bani în diverse criptomonede, prin platforme online. DIICOT explică faptul că o parte din sume erau redirecționate către conturi bancare deschise în Lituania. Când victimele au încercat să-și recupereze banii, site-urile de tranzacționare le cereau plata unor taxe […]
13:40
Apple cere Comisiei Europene să revizuiască legislația piețelor digitale, despre care spune că afectează experiența utilizatorilor și că le aduce riscuri suplimentare. Susține că, în caz contrar, ar putea amâna sau chiar opri lansarea de produse și servicii pe această piață. # Biziday.ro
Apple susține că Legea Piețelor Digitale (DMA, care impune o serie de reguli stricte pentru companiile tehnologice mari) afectează experiența utilizatorilor, expune produsele la riscuri de securitate și compromite modul în care produsele sale funcționează împreună. Deși s-a plâns de faptul că actualul cadru legislativ ar putea întârzia lansarea unor dispozitive pe piața UE, compania […]
12:40
Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. A primit de la dictatorul libian Gaddafi milioane de euro pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007. Riscă 7 ani de închisoare. # Biziday.ro
Nicolas Sarkozy a fost a fost găsit vinovat de conspirație criminală, pentru că a acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală de la Gaddafi. Instanța l-a achitat pe fostul președinte al Franței (între 2007 și 2012) de deturnare de fonduri publice, corupție pasivă și depășirea limitelor de finanțare a campaniei electorale. Acuzația de conspirație criminală se […]
11:40
Danemarca. Ministrul Apărării denunță un “atac hibrid orchestrat de un actor profesionist”, în legătură cu incursiunile cu drone deasupra mai multor aeroporturi din țară. Precizează că, momentan, nu există dovezi că Rusia se află în spatele incidentelor. # Biziday.ro
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a subliniat că operațiunile cu drone par să fie desfășurate de către un “actor profesionist, într-un mod sistematic și coordonat”, aparatele de zbor aflându-se în mai multe locații aproape simultan. “Asta este ceea ce aș defini drept un atac hibrid folosind mai multe tipuri de drone”, a subliniat […]
11:00
Ministrul Justiției confirmă că adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școlile și spitalele din România, “a făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din SUA”. Americanii au cerut extrădarea acestuia, dar România a respins cererea. # Biziday.ro
Într-o intervenție pentru Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat despre adolescentul de 17 ani, audiat ieri timp de mai multe ore de autorități, fiind suspectat că a trimis mailurile de amenințare către școlile și instituțiile medicale din mai multe județe din România, inclusiv București, că “se pare că este un tânăr care, din păcate, […]
10:20
Canotaj. Aur pentru echipa de dublu rame feminin, formată din Simona Radiş şi Magdalena Rusu, la Campionatul Mondial de la Shanghai. Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de dublu rame feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de aur. Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat cursa din finală și au reușit astfel să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, completat de echipajele din […]
