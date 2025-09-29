OPEC+ vizează creșterea producției
Profit.ro, 29 septembrie 2025 08:50
O nouă majorare a producției de petrol de cel puțin 137 de mii de barili, ar putea fi aprobată de OPEC+ în cadrul ședinței ce va avea loc duminică.
Vinul zilei: un Primitivo intens și catifelat, bogat în arome de prune coapte, stafide, ciocolată și condimente fine. Un vin cotat cu 95 puncte Luca Maroni, potrivit alături de carne roșie, brânzeturi maturate sau preparate italiene # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Capo Zafferano Primitivo di Manduria 2021, vine din sudul Italiei, acolo unde terroir-ul din Puglia oferă unele dintre cele mai expresive vinuri roșii.
Pe un ceas, notificările sunt utile doar dacă sunt rare, relevante și oferă o acțiune imediată.
Republica Electorală Moldova: alegeri cruciale sub umbra Kremlinului. Ce urmează în noua epocă PAS? # Profit.ro
Cele mai importante știri din 29 septembrie din Republica Moldova.
Daniel Bran, Președinte Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR), vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Daniel Bran, Președinte Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR), vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
ASF vine cu un sistem IT care va îmbunătăți funcțiile de business ale instituției și va contribui la asigurarea stabilității financiare # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a inițiat o licitație pentru implementarea unui sistem informatic integrat, inclusiv software de bază și instruire utilizatori, care va sprijini instituția "în desfășurarea activităților curente de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control, prin integrarea, fluidizarea și automatizarea proceselor și fluxurilor interne de lucru, astfel încât să îmbunătățească funcțiile de business ale autorității și să contribuie la asigurarea stabilității financiare și la funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, precum și la consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică".
Interviu David Martinon, CEO Grup XP: 20 de ani de energie, inovație și sustenabilitate; sunt oportunități uriașe de creștere și în următorii ani # Profit.ro
Cu un model unic de business și investiții de peste 200 de milioane de euro, XP Group a demonstrat că zăcămintele mature pot avea un nou viitor
După o secvență de câteva luni în care s-au închis operațiuni de buy-back, alte 2 societăți au inițiat propriile demersuri pentru lansarea unor oferte.
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna decembrie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
„Regele moare, dar nu se predă”. Tesla Model Y rezistă pe primul loc în Europa, Model 3 a reînceput să crească. Mașinile electrice din Europa au depășit cota de 20% # Profit.ro
Marca Tesla a fost depășită deja de mai multe luni de cei de la Volkswagen, pe segmentul de automobile electrice vândute în Europa, dar Model Y, best-sellerul Tesla, reușește să-și mențină poziția de lider în pofida scăderilor mari cu care se confruntă. Mai mult, Model 3 revine cu creștere în vânzările europene.
Concurența jucătorilor asiatici, Soluții concrete de creștere a vânzărilor prin intermediul plăților digitale, Pregătiri de Black Friday, Provocări pe piața curieratului, Problema retururilor, Cum îți faci strategia de pricing a produsului, Provocări pentru start-up-uri în atragerea de investitori instituționali sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat mâine.
VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandra Bădescu, deputy general manager IntegralEdu: Sfaturi pentru părinți și elevi. Costurile din Marea Britanie și lipsa cazării în Olanda îi fac pe tineri să caute alte destinații de studiu # Profit.ro
Cererea pentru studiile în străinătate se schimbă semnificativ. Dacă Marea Britanie și Olanda rămân în topul preferințelor, interesul pentru aceste destinații scade din cauza costurilor ridicate și a dificultăților legate de cazare. În schimb, Spania, Italia, Germania și Franța atrag tot mai mulți tineri datorită programelor în limba engleză și a taxelor mai accesibile. Irlanda rămâne atractivă, dar procesul târziu de admitere o face să piardă teren. IntegralEdu recomandă părinților și elevilor să înceapă documentarea încă din clasa a IX-a, să participe la târguri educaționale și să apeleze la consultanți pentru a crește șansele de admitere.
Franke mizează în România pe stabilizarea business-ului și recuperarea profitabilității; showroom-uri noi, la Brașov și Iași # Profit.ro
Furnizorul de echipamente încorporabile pentru bucătărie Franke România a înregistrat în primul semestru o scădere de circa 10%, atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și marja operațională, iar pentru a doua jumătate a anului sunt urmărite stabilizarea business-ului și recuperarea profitabilității.
Partidul pro-european al președintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie și o nouă majoritate în parlament în alegerile considerate esențiale pentru viitorul țării sale în UE, scrie BBC
După cazul Pascu - restricții la conducerea de mașini puternice în primii 2 ani de la obținerea permisului # Profit.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
Net Brinel câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, al Maiei Sandu, a acumulat 46,36% din voturi, după numărarea a peste 90 la sută din voturi exprimate.
Tranzacție în România cu un apropiat al lui Viktor Orban. Una dintre marile companii din Ungaria cumpără o firmă românească # Profit.ro
Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, relevă datele analizate de Prrofit.ro.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte - Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica taxarea inversă și în acest domeniu. O solicitare deja în negociere vizează legume-fructe # Profit.ro
Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, cu scopul de a reduce evaziunea la TVA în acest domeniu, potrivit informațiilor Profit.ro. Implementarea mecanismului de taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte depinde de discuțiile pe care Finanțele le au cu Comisia Europeană pe acest subiect.
Ratele la creditele în lei cresc semnificativ de la 1 octombrie. Scad din nou la început de 2026 # Profit.ro
Debitorii persoane fizice cu credite cu dobânzi variabile în funcție de IRCC vor simți de la 1 octombrie efectele tulburărilor politico-electorale din primăvară. Indicele de referință urcă la un maxim istoric de la introducere. Urmează însă o scădere de la 1 ianuarie, iar pe parcursul anului viitor ar putea urma și alte reduceri, în condițiile în care BNR este așteptată să scadă dobânzile. Pentru moment, ROBOR rămâne în preajma celor mai ridicate niveluri din ultimii doi ani.
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a semnat lansarea procedurilor de dizolvare și lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.
EXCLUSIV Un ONG al unui tânăr ex-consilier la Guvern, Energie și Cercetare - lobby la Guvernul SUA de 1,2 milioane dolari, de la firma unui apropiat al lui Trump Junior # Profit.ro
Un ONG românesc înființat în februarie anul trecut, Centrul ″Agora″ pentru Promovarea Democrației și Participării Tinerilor (Agora Center for Democracy), cu venituri de sub 37.000 lei în 2024, a încheiat luna trecută un acord de prestare de servicii de afaceri publice și guvernamentale cu firma americană de lobby Checkmate Government Relations LLC.
Peste 1 milion de voturi numărate în Republica Moldova. SURPRIZA: PARTIDUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”. PAS conduce cu 44,5%. În diaspora abia a început numărătoarea # Profit.ro
PAS își consolidează prima poziție în scrutinul parlamentar din Moldova, cu 44,5% din voturi, la numărarea a circa 1 milion de voturi sau 78% din secțiile de votare. Blocul Patriotic, din jurul lui Igor Dodon, asociat facțiunii favorabile Rusiei, are 27,9% din voturi. Alte trei partide ar urma să intre în Parlament, inclusiv o surpriză. Foarte important, votul din diaspora încă nu s-a încheiat și voturile abia încep să fie procesate.
Peste 1 milion de voturi numărate în Republica Moldova. PAS conduce cu 44,5%. În diaspora abia a început numărătoarea # Profit.ro
PAS își consolidează prima poziție în scrutinul parlamentar din Moldova, cu 44,5% din voturi, la numărarea a circa 1 milion de voturi sau 78% din secțiile de votare. Blocul Patriotic, din jurul lui Igor Dodon, asociat facțiunii favorabile Rusiei, are 27,9% din voturi. Alte trei partide ar urma să intre în Parlament, inclusiv o surpriză. Foarte important, votul din diaspora încă nu s-a încheiat și voturile abia încep să fie procesate.
Fostul președinte al României Traian Băsescu anunță că va iniția demersuri pentru a reobține cetățenia moldovenească.
PAS, partidul Maiei Sandu, are 43,2% din cele 650.000 de voturi numărate până la ora 22.50. Blocul Patriotic are 29,1% din voturi. Au fost numărate procesele verbale din 58,7% din secții.
Igor Dodon, președintele principalului partid de opoziție din Republica Moldova, a cerut susținătorilor să iasă la proteste pașnice și a cerut forțelor de ordine să nu se supună ordinelor "dictatoriale" ale puterii de la Chișinău.
Partidul Acțiune și Solidaritate, al Maiei Sandu, a obținut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiștilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secțiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
Macron condamnă amenințările adresate președintei tribunalului care l-a condamnat pe Sarkozy # Profit.ro
Macron spune că atacurile și amenințările împotriva magistraților sunt inadmisibile, după ce președinta tribunalului care l-a condamnat la cinci ani de închisoare pe fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost amenințată.
Aterizările au fost suspendate temporar pe Otopeni, după ce o dronă a fost depistată lângă pistă # Profit.ro
Echipajul unei aeronave a raportat azi, după prânz, controlorilor de trafic prezența unei drone de mici dimensiuni în prejma pistei Aeroportului Otopeni. Aterizările au fost suspendate temporar, ca măsură de precauție.
VIDEO Autoritățile moldovene au reținut trei persoane care ar fi pregătit destabilizări la protestele de luni # Profit.ro
Poliția moldovenească a deschis o anchetă penală și a reținut trei persoane care ar fi pregătit acțiuni destabilizatoare și dezordini în masă după încheierea scrutinului electoral, în cadrul protestelor anunțate pentru mâine.
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezența la vot la nivel național fiind 47,41%. Prezența la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte după ce este găsit vinovat de corupție, pedeapsa fiind suspendată pentru doi ani.
H&M caută să se extindă pe noi piețe, după ce în Europa se reduc cheltuielile de consum, iar taxele vamale afectează cererea în SUA # Profit.ro
Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M) caută să se extindă pe piețele emergente, cum ar fi Brazilia și India.
Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanți.
20:20
Mai multe persoane au fost împușcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunță poliția locală.
Expert: Republica Moldova ar putea intra în faza instabilităților instituționale, în faza instituțiilor temporare ori a instituțiilor nealese # Profit.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova ar putea stabili cursul european al țării.
Meta și-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunțat premierul Rosen Zhelyazkov.
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuințe, anunță serviciul de urgență AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press.
Urmează ”ceva special, o premieră” în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, spune Trump. Luni urmează vizita a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.
Ministrul Sănătății spune că a găsit haos la spitalul de copii din Iași unde au murit șase copii. „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului” # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că a găsit un mare haos administrativ și procedural la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. El mai spune că „au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”.
Danemarca interzice zborul dronelor săptămâna viitoare, în contextul unui summit UE și după noi apariții deasupra instalațiilor militare # Profit.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reunește șefi de stat și de guverne la Copenhaga. Alte drone au fost observate deasupra unor instalații militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv.
Aproximativ 60.000 de de manifestanți potrivit poliției - 100.000 potrivit organizatorilor - au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-și oprească ofensiva militară în Fâșia Gaza, agitând steaguri palestiniene și pancarte proclamând că ”hrana și apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP.
Un submarin provenit din flota rusească la Marea Neagră ar întâmpina probleme tehnice grave în largul coastelor Gibraltarului.
Guvernul moldovean spune că au fost primite alerte cu bombă la mai multe secții de vot din străinătate # Profit.ro
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, București, Ashville, Alicante si Bruxelles.
Peste o treime din numărul persoanelor de pe listele electorale a mers la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta este și pragul minim de la care alegerile sunt valide din punct de vedere legal.
