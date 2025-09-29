OPEC+ vizează creșterea producției

07:20

Cererea pentru studiile în străinătate se schimbă semnificativ. Dacă Marea Britanie și Olanda rămân în topul preferințelor, interesul pentru aceste destinații scade din cauza costurilor ridicate și a dificultăților legate de cazare. În schimb, Spania, Italia, Germania și Franța atrag tot mai mulți tineri datorită programelor în limba engleză și a taxelor mai accesibile. Irlanda rămâne atractivă, dar procesul târziu de admitere o face să piardă teren. IntegralEdu recomandă părinților și elevilor să înceapă documentarea încă din clasa a IX-a, să participe la târguri educaționale și să apeleze la consultanți pentru a crește șansele de admitere.