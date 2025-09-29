Reacția RETIM la informațiile incorecte lansate în spațiul public în contextul Ședinței de Consiliu Județean Timiș din data de 24.09.2025
Timis Online, 29 septembrie 2025 08:50
Pentru a pune în context informațiile incorecte lansate în cadrul Ședinței de Consiliu Județean Timiș (CJ Timiș) din data de 24.09.2025, societatea RETIM vine cu următoarele clarificări:
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 5 minute
09:10
Parlamentare Republica Moldova: pro-europenii de la PAS au obținut peste 50% din voturi # Timis Online
Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), scrie Agerpres.
Acum 10 minute
09:00
Pe Constantin Manoli, Tezaurul Uman Viu pentru care sculptura în lemn a devenit un „viciu”, l-am întâlnit la Târgul Meșterilor Populari, ce a avut loc la Muzeul Satului Bănățean în perioada 20-21 septembrie. Este decanul de vârstă al meșterilor populari din județul Vâlcea, iar anul trecut a fost distins cu titlul de Tezaur Uman Viu de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Recunoașterea a primit-o ca păstrător și creator de artă tradițională autentică.
09:00
Târgul RoEnergy 2025 la Timișoara: soluții eficiente pentru casă, locuri de muncă, conferințe și participare internațională # Timis Online
În perioada 1–3 octombrie 2025, Complexul Senator – Pavilionul Expovest va găzdui cea de-a VIII-a ediție a RoEnergy România – Timișoara, târg internațional dedicat energiilor regenerabile și eficienței energetice.
Acum 30 minute
08:50
Luni, 29 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Reacția RETIM la informațiile incorecte lansate în spațiul public în contextul Ședinței de Consiliu Județean Timiș din data de 24.09.2025 # Timis Online
Pentru a pune în context informațiile incorecte lansate în cadrul Ședinței de Consiliu Județean Timiș (CJ Timiș) din data de 24.09.2025, societatea RETIM vine cu următoarele clarificări:
Acum 12 ore
Acum 24 ore
18:50
Motocicletă furată la Timișoara, găsită într-un sat din județ. Hoții au fost reținuți # Timis Online
Duminica trecută, pe 21 septembrie, unui bărbat din Timișoara i-a fost furată motocicleta. La o săptămână distanță, polițiștii timișeni anunță că vehiculul cu o valoare estimată de 8.000 de euro a fost găsită în satul Pustiniș. Doi dintre autorii furtului au fost reținuți, al treilea implicat fiind minor.
15:00
O nouă tradiție la Timișoara? Locuitorii de pe strada Tibiscum au organizat prima „Petrecere a Străzii” # Timis Online
Sâmbătă, locatarii blocurilor de pe strada Tibiscum s-au strâns în stradă la... petrecere. Au adus fiecare de acasă mâncare și băuturi și au petrecut împreună după-amiaza și seara. Primăria a pus la dispoziție mesele și scaunele și a închis strada pentru a facilita evenimentul.
14:50
Licitație de 15 milioane de euro pentru construirea liniei de tramvai până la Solventul # Timis Online
Primăria Timișoara va lega Gara de Nord de Pasajul Solventul cu linie de tramvai. Proiectul include și modernizarea străzii Gării. Licitația pentru execuția lucrărilor, contract estimat la 15 milioane de euro, cu TVA, a fost lansată în această săptămână.
09:50
CCIA Timiș și AJOFM oferă o nouă șansă celor aflați în căutarea unui loc de muncă printr-un parteneriat # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș derulează Proiectul „Rețea de Succes: Stimularea ocupării forței de muncă la nivelul județului Timiș” (ID 336348), care vizează activarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii timișene pentru 304 persoane în căutarea unui loc de muncă prin furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională, programe de formare profesională în domenii solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piața muncii, cu accent pe categoriile defavorizate.
09:50
Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți la Timișoara – temporar sau permanent – vor putea merge la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul de la Chișinău.
09:40
Priveliște ca în povești lângă Timișoara. Cu cât se vinde proprietatea și pentru ce alt domeniu se mai caută cumpărător? # Timis Online
Deși Delta Dunării sau Comana sunt cunoscute pentru peisajele lor spectaculoase, timișorenii trebuie să știe că nu e nevoie să meargă atât de departe pentru a găsi liniște, natură și o priveliște incredibilă.
09:40
Mihaela Sava folosește hipnoterapia în tratarea dependenței de droguri: „Copiii reflectă mediul în care cresc” # Timis Online
Dependențele nu apar din senin. Specialiștii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, ele sunt rezultatul unor emoții adânc înrădăcinate cauzate de traume și răni, precum și al unor nevoi emoționale neîmplinite încă din copilărie.
Ieri
09:10
În sudul Etiopiei, acolo unde drumurile prăfuite se pierd în savană și râul Omo își face loc prin câmpii aride, se întinde una dintre cele mai fascinante regiuni ale Africii: Valea Omo. Aceasta nu este doar o călătorie geografică, ci o incursiune în timp, către originile umanității și către tradiții care au rezistat milenii.
01:20
O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața în accidentul produs între Sânnicolau Mare și Saravale # Timis Online
Tragedie sâmbătă seara, între localitățile Sânnicolau Mare și Saravale din Timiș. În urma unui accident rutier produs într-o zonă de câmp, o tânără de 24 de ani a murit.
27 septembrie 2025
23:30
Două persoane rănite, dintre care una inconștientă, într-un accident rutier la Saravale # Timis Online
Sâmbătă seara, în jurul orei 22:00, pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare au fost solicitați să intervină în comuna Saravale, după ce un autoturism s-a răsturnat.
22:20
USR acuză CJT că oferă Sala Revoluției pentru propaganda lui Putin. CJT: Ne delimităm ferm de conținutul volumului sau opiniile autorului # Timis Online
Mihail Neamțu își lansează, duminică, la Timișoara, cartea „Șah însângerat: tragedia Ucrainei, gâlceava ideologiilor și jocul marilor puteri”. USR Timiș a transmis sâmbătă seara că protestează ferm față de decizia Consiliului Județean Timiș de a permite organizarea unei lansări de carte a deputatului AUR pro Putin Mihail Neamțu chiar în Sala Revoluției, simbol al luptei pentru libertate și democrație. Reprezentanții CJT declară că aprobarea folosirii unei săli nu echivalează cu asumarea ideilor promovate de unii autori.
18:10
Un timișean este în stare gravă în urma unui incendiu care a cuprins vegetația uscată din curtea casei sale # Timis Online
Un incendiu care a izbucnit în grădina unui localnic din comuna Ghilad s-a extins în curtea imobilului, iar în încercarea de a-l stinge, bărbatul a suferit arsuri extrem de grave.
18:10
Cartușe de vânzare în piața de vechituri de la Făget. O razie de amploare a avut loc în oraș și comunele limitrofe # Timis Online
186 de persoane au fost legitimate și 153 de autovehicule au fost controlate, vineri, în intervalul orar 08:00-12:00, când agenții din cadrul Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget au desfășurat o razie de amploare în oraș și împrejurimi. La acțiune au mai participat angajați de la ITM, Garda Forestieră și Protecția Consumatorului.
17:10
VIDEO. O viață de film. Principesa Elisabeta Karadordević și-a lansat cartea autobiografică la Timișoara # Timis Online
Singura fată din familia regală Karadordević, Principesa Elisabeta a fost un copil neastâmpărat. A fost nevoită să ia calea exilului, a cunoscut trei președinți americani, a fost prietenă cu marele actor Richard Burton, iar fiica sa a jucat în serialul Dinastia. Are o viață de film pentru care de altfel a și fost scris scenariul, însă momentan nu are finanțare. Alteța Sa Regală și-a lansat la Timișoara, vineri seara, volumul autobiografic „Tamo Daleko” (Acolo departe).
14:00
O fetiță de doi ani și părinții ei, răniți într-un accident la Timișoara. Bărbatul conducea regulamentar # Timis Online
Un tânăr șofer în vârstă de 28 de ani a izbit o mașină care circula regulamentar pe strada Protopop George Popovici. În urma accidentului, o fetiță de doi ani și părinții ei, ambii de 43 de ani, au fost răniți.
13:00
Moldovenii din Timișoara pot vota la două secții la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Timis Online
Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți la Timișoara – temporar sau permanent – vor putea merge la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul de la Chișinău.
12:50
Spațiile pentru comunitate pot fi descoperite de timișoreni. Tur ghidat și sesiune de networking # Timis Online
Timișorenii sunt invitați să (re) descopere spațiile pentru comunitate. În 7 octombrie, locurile incluse în programul „Spații pentru comunitate” pot fi văzute într-un tur ghidat cu Alexandra Irimia de la Timișoara Tour Guide.
12:00
Lecțiile de viață ale „Micului Prinț”, într-un spectacol cu muzică live, la Cinema Timiș # Timis Online
Pe 3 octombrie, de la ora 19:00, publicul timișorean este invitat la o întâlnire specială cu una dintre cele mai îndrăgite povești din literatura universală. „Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari”, regizat de Ștefan Ruxanda, se va juca anul acesta la Cinema Timiș, aducând pe scenă farmecul și profunzimea operei lui Antoine de Saint-Exupéry.
12:00
Concurs la Dudeștii Vechi: Varză la cazan cu carne, preparat vedetă pentru comunitatea bulgară # Timis Online
Primăria Dudeștii Vechi organizează sâmbătă, 4 octombrie, un concurs gastronomic inedit.
11:40
„Jocul banilor - Drumul către casă”. Atelier de educație financiară pentru copii, la Târgul Imobiliar Timișoara # Timis Online
Cum pot copiii să învețe ce înseamnă economisirea și gestionarea banilor? Prin joacă! Atelierul interactiv „Jocul banilor – Drumul către casă”, dedicat copiilor cu vârste între 9 și 12 ani, îi provoacă pe cei mici să descopere, pas cu pas, cum să ia decizii financiare optime în viața de zi cu zi – de la plata cheltuielilor curente până la economii pentru un obiectiv mare. Evenimentul are loc în cadrul ediției de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara.
11:40
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea zonelor țării, iar la altitudini mari va ninge, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până în 4 octombrie, scrie Agerpres.
11:10
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute # Timis Online
Ai un credit ipotecar și îți dorești să fii anunțat din timp dacă apare o ofertă mai bună pe piață? Imobiliare.ro Finance îți pune la dispoziție serviciul gratuit CreditMonitor. Economisești timp și energie pentru că nu mai ești nevoit să urmărești constant ofertele băncilor, iar noi te informăm în timp real atunci când identificăm o variantă de refinanțare mai avantajoasă pentru împrumutul tău actual.
09:40
Rod Festival a deschis vineri, 26 septembrie, cea de-a șasea ediție în Piața Badea Cârțan, unde s-a mai desfășurat și în 2021. Programul a adus în fața publicului proiecții de filme realizate de Mihai Dragolea în cadrul Rezidenței Rod, dar și alte creații filmate în piața de vechituri Ocska. Totodată, a fost prezentată o animație inspirată din versurile poetului Ion Monoran, ilustrată cu fotografii de Oliver Merce.
09:30
Locuri de parcare din zona centrală, rezervate luni și marți, cu ocazia Timișoara Cities Summit # Timis Online
De luni la amiază până la finalul zilei de marți, mai multe locuri de parcare din zona centrală a orașului vor fi rezervate pentru Timișoara Cities Summit.
Mai mult de 2 zile în urmă
26 septembrie 2025
21:20
Alin Popoviciu răspunde unor acuzații politice: „Unii politicieni preferă atacurile personale, ironiile ieftine și denaturarea realității” # Timis Online
După ce senatorul USR de Timiș, Sorin Sipoș, a lansat un atac la adresa lui Alin Popoviciu, numindu-l „un blestem” asupra unui oraș ca Timișoara, liberalul vine cu propria poziție.
18:20
PROGRAM. Dădaca rebelă, Ursul păcălit de vulpe și alte spectacole la Festivalul Teatrului Merlin # Timis Online
A zecea ediție a Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” începe duminică, 28 septembrie, la Timișoara. Programul pregătit de organizatori este variat.
17:00
Filmul săptămânii: „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în mijlocul unui grup de foști revoluționari # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „One Battle After Another”, noul film regizat de Paul Thomas Anderson, care reunește nume cunoscute de la Hollywood, precum Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Benicio del Toro și Sean Penn.
15:40
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Erau infectați cu Serratia Marcescens # Timis Online
Ministerul Sănătății a anunțat vineri că la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate șase decese.
15:40
Administrația Canalului Navigabil Bega, despre locuința plutitoare de pe canal: „Ne exprimăm regretul față de pozițiile primăriei” # Timis Online
Joi, o construcție plutitoare de pe Bega a creat o dispută între Primăria Timișoara, prin viceprimărița Paula Romocean, pe de o parte, și proprietar și Administrația Canalului Navigabil Bega, pe de altă parte. Vineri, a oferit un punct de vedere și entitatea aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.
15:30
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, are vești bune pentru părinții din Săcălaz și Moșnița Nouă. Astfel, din 2026, vor fi mai multe locuri în creșe și grădinițe, plus sprijin pentru copii, părinți și dascăli.
15:00
Furt de 50.000 de euro în Timiș. Percheziții, arme și arestări în Jimbolia, Reșița și Oțelu Roșu # Timis Online
Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alte două sunt căutate de polițiști, după un furt de 50.000 de euro comis într-o locuință din comuna Lenauheim. În urma anchetei, oamenii legii au descins în mai multe localități din Timiș și Caraș-Severin, unde au găsit bani, bijuterii, arme și alte obiecte suspecte.
13:50
Sterilizarea câinilor, obligatorie în Timiș: amenzi de până la 10.000 lei pentru nerespectare # Timis Online
În cadrul unei acțiuni recente Timiș, mai mulți câini au fost sterilizați gratuit pentru a preveni înmulțirea necontrolată și pentru a proteja sănătatea animalelor.
13:50
FOTO. Se dau ultimele lopeți pe descărcarea de pe A1 de la Sânandrei. Va purta indicativul DN 69A și se va putea circula cu 100 km/h # Timis Online
Drumul de legătură dintre A1 și DN 69, cunoscut și ca „descărcarea de la Sânandrei”, este la 97% grad de finalizare, având termen de finalizare în prima parte a lunii octombrie. DRDP Timișoara anunță și ce indicativ va purta noul drum – DN 69A –, dar și faptul că se va putea circula cu 100 km/h pe el.
13:40
Grupul austriac Lagermax a inaugurat un nou centru logistic ultramodern în Arad.
13:30
Sorin Sipoș: „Ce blestem pe un oraș ca Timișoara ca PNL local să fie condus de un om ca Alin Popoviciu?” # Timis Online
Senatorul USR de Timiș, Sorin Sipoș, lansează un atac la adresa liberalului Alin Popoviciu, secretar general PNL Timiș și vicepreședinte al Consiliului Județean Timș. Într-o declarație publică, Sipoș se întreabă „ce blestem” s-ar fi putut abate asupra unui oraș ca Timișoara, „profund liberal, ca PNL local să fie condus de un om ca Alin Popoviciu?”.
13:30
Sâmbătă, în cartierul Modern din Timișoara, are loc „Petrecerea străzii”, un eveniment inedit, organizat chiar de locuitorii de pe strada Tibiscum. Inițiativa vrea să dea startul unei tradiții în care micile comunități de la nivel de stradă se strâng împreună și organizează astfel de petreceri.
13:00
Un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec timp pe Internet ca la la școală # Timis Online
Aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu din România petrec pe Internet peste cinci ore zilnic, un timp comparabil cu programul școlar, potrivit unei analize realizate de Ministerul Educației în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană.
12:40
Lansarea proiectului ,,Cresterea competitivitatii GYM TWO SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 333283 # Timis Online
GYM TWO S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Carei, nr. 5, camera 3, etaj 1, ap. 4, judeţul Timiș, România, CUI 30315663, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1437/2012, isi extinde gama de servicii de fitness oferite prin implementarea proiectului cu titlul: „Cresterea competitivitatII GYM TWO SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 333283, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 279/16.07.2025, încheiat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest (AM PR Vest).
12:30
Parcurile, piețele, zona centrală și Complexul Studențesc din Timișoara „lăsate” fără cerșetori. Peste 140 au fost adunați de Poliția Locală # Timis Online
144 de cerșetori și oameni ai străzii au fost adunați de polițiștii locali de pe străzile Timișoarei. Aceștia se aflau în special în parcuri, piețe, zona centrală, dar și în Campusul Universitar.
12:20
Guvernul a aprobat Programul pentru școli 2025-2026: lapte, fructe și produse de panificație pentru 1,85 milioane de elevi # Timis Online
Guvernul a adoptat joi, 25 septembrie, Hotărârea privind Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2025-2026. Documentul reglementează distribuirea de fructe, legume, lapte și produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele de stat cu program normal și pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, inclusiv cel special.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.