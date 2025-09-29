Serie A: AC Milan - Napoli, scor 2-1
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A
Echipa ialomiţeană Unirea Slobozia a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în etapa a 11-a din Superligă
Siegfried Mureşan: and #8222;Victoria pro-europeană la alegerile parlamentare va accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. and #8221; # Bursa
Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova:Felicitări Partidului Acţiune şi Solidaritate şi preşedintei Maia Sandu pentru victoria clară în alegerile parlamentare!
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga
Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul preşedintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Elevii lui Lucescu jr au condus cu 3-1
Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă
BYD Co, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), se aşteaptă ca exporturile să reprezinte anul acesta aproximativ 20% din vânzările sale pe plan global, datorită lansării de noi modele, se arată într-un articol apărut luni în ziarul South China Morning Post (SCMP), transmite Reuters.
INS: 50,8% dintre managerii din construcţii şi 47,4% din comerţul cu amănuntul consideră că preţurile vor creşte # Bursa
Peste 16% dintre managerii din construcţii şi 14,8% din comerţul cu amănuntul estimează că în perioada septembrie - noiembrie 2025 activitatea va scădea, arată Institutul Naţional de Statistică (INS).
Bolojan: Felicit cetăţenii pentru mobilizarea la vot; locul ţării e în marea familie europeană # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare alegătorilor moldoveni pentru mobilizarea la alegerile parlamentare de duminică şi autorităţilor de la Chişinău pentru modul 'exemplar' în care au organizat scrutinul, reiterând că locul Republicii Moldova este 'în marea familie europeană'.
Pilotul Simone Tempestini a câştigat titlul de campion naţional absolut al României, pentru a zecea oară, un record, după s-a impus sâmbătă în Raliul Vâlcii, etapa a şaptea a Campionatului Naţional de Raliuri.
După o duminică plină de suspans în cele unsprezece meciuri de simplu, echipa Europei a avut ultimul cuvânt împotriva americanilor dezlănţuiţi, câştigând Ryder Cup, scor 15-13.
Sportiva română Denisa Golgotă a câştigat medalia de aur la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Szombathely (Ungaria), potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Gimnastică.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu explicaţii despre rectificarea bugetară şi spune că ministerele nu vor putea primi 80 de miliarde de lei, cât au cerut, dar and #8222;facem în aşa fel încât să aibă resursele de care au nevoie and #8221;.
Ministrul german de externe Johann Wadephul efectuează luni o vizită în Polonia pentru a participa la o reuniune a aşa-numitului Triunghi de la Weimar, a cărei agendă se va axa pe provocările şi încălcările continue ale spaţiului aerian al NATO de către Rusia, informează dpa.
Autorităţile talibane au anunţat eliberarea unui cetăţean american, la o săptămână după ce au eliberat un cuplu britanic, o eliberare salutată de către secretarul de Stat american Marco Rubio drept and #8221;o etapă importantă and #8221;,
Poliţia a inculpat duminică trei colaboratori apropiaţi ai unui politician popular, Joseph Vijay Chandrasekhar, un fost actor, cu privire la omor prin imprudenţă şi neglijenţă, anunţă autorităţile locale, după moartea a cel puţin 40 de persoane, sâmbătă, într-o busculadă în timpul unei adunări a partidului acestuia în sudul Indiei
Guvernul britanic va sprijini Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 2 miliarde de dolari), pentru a proteja lanţul de aprovizionare al companiei după ce producţia a fost blocată aproape o lună din cauza unui atac cibernetic
Kremlinul afirmă că arsenalele Marii Britanii şi Franţei trebuie să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # Bursa
Discuţiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite s-a întâlnit cu CEO-ul OpenAI pentru a discuta despre colaborarea în domeniul inteligenţei artificiale # Bursa
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a avut sâmbătă, la Abu Dhabi, o întâlnire cu directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru a consolida cooperarea în domeniul cercetării şi aplicaţiilor practice ale inteligenţei artificiale, a transmis agenţia de presă de stat WAM,
Dominic Fritz: Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre # Bursa
Preşedintele USR Dominic Fritz afirmă, după ce PArtidul Acţiune şi Solidaritate al preşeditelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlaemntare, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi and #8221;prietenii lui de pe meleagurile noastre and #8221;.
Taifunul Bualoi a lovit Vietnamul în primele ore ale zilei de luni, provocând distrugeri şi căderea reţelelor electrice. Cel puţin o persoană a decedat şi 12 pescari sunt daţi dispăruţi, în urma ploilor torenţiale şi a valurilor uriaşe provocate de furtună
Statul Oregon a dat în judecată administraţia Trump în legătură cu trimiterea Gărzii Naţionale la Portland # Bursa
Statul Oregon şi oraşul Portland au dat în judecată administraţia Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Naţională la Portland,
Chatboţii de inteligenţă artificială dezvoltaţi de Meta includ acum limitări care vizează potenţiala folosire a acestora pentru abuzarea copiilor şi limitează conversaţii nepotrivite cu cei mici.
Petrolul a început din nou să curgă prin conducta din regiunea semi-autonomă Kurdistan din nordul Irakului către Turcia, pentru prima dată după doi ani şi jumătate, a anunţat Ministerul Petrolului de la Bagdad, transmite Reuters.
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni ca obţinerea unui permis de şedere permanent să fie condiţionată de mai multe criterii, printre care un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze, un loc de muncă şi ore de voluntariat, o nouă măsură de înăsprire pentru a reduce imigraţia, relatează AFP
Partidul pro-UE din Moldova câştigă alegerile, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă a Rusiei # Bursa
Partidul pro-european al preşedintei moldovene, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul drum al ţării sale către UE, conform BBC.
Donald Trump se foloseşte de puterea statului pentru a sprijini companiile din sectorul mineralelor critice, iar analiştii se aşteaptă ca noi acorduri să urmeze după modelul recent al Pentagonului cu MP Materials, relatează CNBC.
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, afirmă că în urmă cu un an, când era constrâns juridic să nu părăsească Parisul, serviciile de informaţii franceze l-au contactat prin intermediul unui intermediar, cerându-i să ajute guvernul de la Chişinău să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, relatează Le Figaro.
După procesarea a 99% de voturi, PAS obţine majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral and #8222;Patriotic and #8221; cu 26 de mandate, Blocul and #8222;Alternativa and #8221; - 8, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă - câte 6 mandate.
Taxa lui Donald Trump pentru vizele H-1B ar putea avea un mare câştigător: Orientul Mijlociu # Bursa
Planul preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru aplicaţiile de viză H-1B ar putea transforma Orientul Mijlociu într-unul dintre marii beneficiari ai and #8221;războiului global pentru talente tech and #8221;, relatează CNBC.
OPEC+ este probabil să aprobe o creştere a producţiei de petrol cu cel puţin 137.000 barili pe zi la reuniunea sa de duminică viitoare, potrivit unor trei surse apropiate negocierilor, citate de Reuters.
Preşedintele american Donald Trump îl primeşte luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, la scurt timp după ce a promis un and #8222;acord and #8221; privind Gaza şi a spus că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează AFP.
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabilă, câştigând Cupa Oraşelor Europei Centrale la fotbal, desfăşurată la Praga, informează FRF.
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphine Libere, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri.
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 44,37 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 27,79 la sută, după numărarea voturilor din puţin peste 75,46 la sută din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
DNSC avertizează: fraudele online se intensifică pe platforme cunoscute şi prin deepfake-uri # Bursa
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă: atacatorii cibernetici îşi diversifică metodele şi exploatează imaginea unor platforme şi persoane publice pentru a înşela utilizatorii.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că măsura de creştere a TVA la începutul lunii iulie a fost decisivă pentru menţinerea ratingului de ţară şi pentru evitarea unor efecte economice severe.
Prognoza pentru RomâniaÎn sudul, estul şi centrul ţării valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale.
La AGA Bittnet din octombrie se va discuta distribuirea banilor obţinuţi din vânzarea filialelor # Bursa
Consiliul de Administraţie al Bittnet Systems (BNET) a completat ordinea de zi a adunării acţionarilor din data de 21 octombrie cu solicitarea fondului de investiţii Agista, privind aprobarea distribuirii către acţionari a sumelor obţinute din posibila vânzare a filialelor, ca dividende sau prin răscumpărare de acţiuni, conform raportului emitentului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Euro a crescut, vineri, cu 0,18 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0772 lei/euro.
Bonas Import Export SA a raportat rezultate financiare în scădere pentru prima jumătate a anului 2025, cu venituri de 13,5 milioane de lei (-11% vs 2024) şi un rezultat net de -1,3 milioane de lei (-319 % vs 2024). Părăsirea reţelei Kaufland a afectat semnificativ vânzările din segmentul IKA, în timp ce cheltuielile cu personalul şi amortizările au apăsat suplimentar pe marje.
Primul pachet fiscal afectează diferit sectorul imobiliar în funcţie de piaţă; Efectele pe segmente # Bursa
*(Interviu cu Radu Grigorescu, Chief Commercial Officer Cloud9, Investment Associate Alfa Group)Reporter: Primul pachet fiscal decis de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar cuprinde, printre altele, majorarea la 21% a TVA pentru locuinţele noi. Ce efecte are această măsură asupra pieţei imobiliare, care era deja tensionată din cauza nivelului ridicat al dobânzilor?Radu Grigorescu: Impactul acestei măsuri este resimţit diferit în funcţie de segmentul pieţei.
Guvernul României a aprobat săptămâna trecută continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene pentru perioada 2023-2029, alocând pentru anul şcolar 2025-2026 un buget record de 798,1 milioane lei.
Uniunea Europeană a autorizat săptămâna trecută comercializarea medicamentului Kisunla, produs de compania americană Eli Lilly, pentru tratarea deficienţelor cognitive uşoare şi a demenţei incipiente provocate de maladia Alzheimer.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că meciurile programate în oraşele americane care nu vor putea garanta siguranţa ar putea fi relocate, relatează Reuters.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,75%, de la 5,76%.
Victoria Maiei Sandu la alegerile prezidenţiale din octombrie 2020 împotriva lui Igor Dodon a reprezentat un moment de cotitură pentru Republica Moldova.
