Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile

Fanatik, 29 septembrie 2025 10:20

Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.

Acum 5 minute
10:40
Fotbalistul de la FCSB, certat după 1-0 cu Oțelul: „Nu poți juca așa fotbal! Nu e ok” Fanatik
FCSB a câștigat cu 1-0 în etapa a 11-a contra Oțelului. Cine este fotbalistul bucureștenilor criticat după fluierul final pentru cum a jucat.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Cum a răspuns Sorin Cârțu la ironia postată de Dinamo către Universitatea Craiova Fanatik
Oficialul formației oltene, Sorin Cârțu, a reacționat și a avut un mesaj clar pentru cei de la Dinamo, asta după ce bucureștenii i-au înțepat pe olteni cu o postare pe rețelele sociale.
09:50
Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici” Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după victoria obținută de Legia, 1-0 pe teren propriu contra lui Pogon Szczecin. Tehnicianul român a anunțat clar care este obiectivul său în acest sezon.
Acum 2 ore
09:40
Manchester United a luat decizia! Ce se întâmplă cu Ruben Amorim Fanatik
Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
09:20
Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont! Fanatik
Hotărârea controversată a lui Ion Țiriac de a vinde i-a adus 400 de milioane de euro, în ciuda protestelor fiicei sale, Ioana Țiriac, care a încercat să oprească tranzacția.
09:10
“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu Fanatik
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
Acum 4 ore
08:40
Din miliardari, au ajuns muritori de foame! Dumitru Dragomir, dezvăluiri șoc la Profețiile lui DON Mitică: „Știu 7-8 cazuri mai tari ca Irinel” Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut radiografia celor care au ajuns din miliardari la sapă de lemn. Ce a spus fostul șef LPF despre marii afaceriști ai României.
08:10
CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!” Fanatik
Înainte de jocul cu rivala U Cluj, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, are o propunere inedită de lege, prin care s-ar putea preveni incidentele violente între suporteri la derby-uri.
08:10
Răzvan Lucescu, deznădăjduit după un nou pas greșit în Grecia. PAOK n-a mai învins de patru meciuri! Fanatik
Echipa antrenorului român a condus cu 3-1 la Asteras Tripoli, în etapa a cincea de campionat, dar a plecat acasă cu un singur punct și pare că a intrat într-o criză de rezultate
07:40
Dembele sau Yamal?! Cum a votat România la „Balonul de Aur”: surprize mari în Top 10! Fanatik
S-au aflat voturile celor 100 de țări participante la decernarea „Balonului de Aur”. Cine au fost cei 10 fotbaliști nominalizați de România pentru cea mai importantă distincție individuală în fotbal
07:10
Alex Musi, deconspirat de iubită! Ce înseamnă gestul făcut după golul marcat la Craiova: „Răspunsul la rugăciuni” Fanatik
Alex Musi e pe val de când s-a transferat la Dinamo. Dovadă și golul marcat în ultima etapă împotriva Universității Craiova. Ce înseamnă gestul făcut de extrema stângă a „câinilor”
Acum 6 ore
06:40
”O rușine națională!”. Dumitru Dragomir, momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din concediu: ”Lăsați-mă, sunt pensionar” Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la ”Profețiile lui DON Mitică” coșmarul pe care l-a trăit pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din vacanță.
06:10
La doar 17 ani, noul star din La Masia a debutat oficial la prima echipă a Barcelonei: „E incredibil!” Fanatik
Pedro „Dro” Fernandez a debutat oficial la Barcelona în partida cu Real Sociedad din La Liga. Hansi Flick l-a titularizat pe noul star din La Masia, care are doar 17 ani.
05:50
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv! Fanatik
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
Acum 12 ore
00:50
Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă” Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
00:30
Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă” Fanatik
Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în partida cu Oțelul, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. La finalul partidei, „decarul” campioanei a vorbit despre victoria obținută, dar și despre relația sa cu Darius Olaru.
00:20
După 1-0 cu Oțelul, Andrei Vochin prezintă curiosul caz al lui Mihai Toma de la FCSB: „Pare să-și fi uitat menirea. Corpul joacă, dar sufletul lipsește” Fanatik
Andrei Vochin a prezentat în Fanatik cazul lui Mihai Toma, jucătorul under de la FCSB, aflat printre preferații patronului Gigi Becali la un moment dat.
00:00
Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac Fanatik
Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
28 septembrie 2025
23:40
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani Fanatik
Pe Florin Prunea îl știm cu toții, însă cum arată soția acestuia? Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani.
23:40
Gigi Becali, schimbare radicală în echipa de start la FCSB după 1-0 cu Oțelul: „A început să se ascundă de minge. El va juca de acum încolo” Fanatik
Gigi Becali a anunțat o schimbare importantă în echipa de start a FCSB-ului după 1-0 cu Oțelul. Ce decizie a luat patronul roș-albaștrilor. Preferatul său își poate lua adio de la primul „11”
23:40
Juri Cisotti, avertisment pentru coechipieri, după ce FCSB a încheiat seria „neagră” din SuperLiga: „Trebuie să facem asta” Fanatik
Intrat la pauză în partida dintre FCSB și Oțelul, Juri Cisotti a obținut lovitura de la 11 metri din care Florin Tănase a marcat unicul gol al întâlnirii. Italianul a reacționat la finalul meciului.
23:20
Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică” Fanatik
Oțelul Galați a pierdut duelul din deplasare cu FCSB, scor 0-1 în etapa a 11-a din SuperLiga. Președintele clubului a analizat partida de pe Arena Națională.
23:10
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar Fanatik
Una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume este în culmea fericirii. S-a despărțit de iubitul ei, iar pe plan profesional îi merge din ce în ce mai bine.
23:10
Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins atacantul campioanei. Video exclusiv Fanatik
Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită la finalul partidei pe care FCSB a câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Oțelul, duel în care atacantul a evoluat timp de 75 de minute.
23:00
Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 1-0 și a numit marea problemă a campioanei: „Vorbeam și cu Meme” Fanatik
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - Oțelul, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Cum a reacționat patronul roș-albaștrilor
22:50
Ce șanse are FCSB să câștige Europa League. Campioana României, peste nume importante Fanatik
Inteligența artificială a calculat ce șanse are FCSB să cucerească trofeul Europa League. Veste bună pentru roș-albaștri după 1-0 cu Go Ahead Eagles
22:30
Ionuț Radu, prestație încântătoare în La Liga înainte de meciurile naționalei! „Zidul român” a apărat un penalty. Video Fanatik
Ionuț Radu a apărat un penalty în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o cu 1-2 pe terenul lui Elche în etapa a 7-a din La Liga. Portarul român a avut o evoluție impresionantă.
22:20
Biletul zilei la pariuri, luni, 29 septembrie 2025. Câștig de 561 lei cu meciuri din Premier League și Serie A Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 29 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 561 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:10
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro Fanatik
Cum se descurcă David Popovici la volan. Campionul olimpic a condus un bolid de 300.000 de euro, iar Titit Aur a dat verdictul.
22:10
Pontul zilei de luni, 29 septembrie. Bet Builder de cotă 5,87 la Superbet pentru U Cluj – CFR Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 29 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,39 la meciul U Cluj -CFR.
22:10
Florin Tănase, noul golgheter din SuperLiga! „Decarul” FCSB-ului are un procentaj excelent după reușita cu Oțelul Fanatik
Florin Tănase a deschis scorul în FCSB - Oțelul si e noul golgheter din SuperLiga. „Decarul” a înscris din „specialitatea casei”, lovitură de la 11 metri
22:00
Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys. Asistență dezastruoasă la meciul cu Oțelul Fanatik
FCSB se pregătește de primul meci acasă din actuala ediție de Europa League. Câte bilete a vândut campioana până acum pentru duelul cu elvețienii, care au pierdut cu 1-4, la debut, cu Panathinaikos
Acum 24 ore
21:30
Titularul de la FCSB, OUT după 35 de minute în meciul cu Oțelul! Alertă înaintea duelului cu Young Boys Fanatik
Probleme pentru un jucător de la FCSB! Fotbalistul a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute în meciul cu Oțelul.
21:20
Palatul lui Gigi Becali, vandalizat: „Îi e dator cu câteva milioane de euro”. Patronul FCSB a oferit o primă reacție Fanatik
Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat de un protestatar. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
21:10
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express Fanatik
Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă câte soții a avut în total? Acesta nu este singurul mariaj pe care îl încheie.
21:00
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”! Apariție de senzație la duelul cu Oțelul Galați. Foto Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB și-a schimbat look-ul radical. Cum a apărut fotbalistul la duelul cu Oțelul Galați de pe Arena Națională.
20:50
Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Cum s-a descurcat și ce notă a primit portarul român Fanatik
Portarul român Răzvan Sava a evoluat pentru Udinese în eșecul suferit pe terenul nou-promovatei Sassuolo, scor 1-3. Presa din Italia a analizat prestația goalkeeperului.
20:30
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului Fanatik
CFR Cluj e într-o situație critică în campionat, iar unul dintre motive e absența lui Louis Munteanu. Ce se întâmplă cu atacantul la derby-ul cu U Cluj
20:20
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev Fanatik
Verdictul lui Mircea Lucescu despre situația lui Vladislav Blănuță în Ucraina. “Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri”.
20:10
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc Fanatik
Dinel Staicu a dezvăluit ce pensie încasează lunar. Se pare că acesta are mai multe surse de venit, având în vedere activitatea sa din trecut.
19:50
Virgil Ghiță și-a trimis din nou balonul în proprie poartă! Ce notă a primit fundașul român după Hannover – Bielefeld 3-1. Video Fanatik
Virgil Ghiță a fost integralist în succesul obținut de Hannover contra lui Arminia Bielefeld, 3-1, însă a avut o prestație modestă, jucând un rol la golul primit de gazde.
19:50
„În campionat nu-l mai vezi”. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt: jucătorul de națională, trecut pe banca de rezerve la FCSB – Oțelul Fanatik
Gigi Becali a anunțat că unul dintre jucătorii de națională ai FCSB-ului nu va mai evolua în campionat, iar acesta a fost trecut pe banca de rezerve.
19:40
Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați: „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului”. Video Fanatik
Oțelul Galați le-a făcut o surpriză fanilor cu câteva ore înaintea meciului cu FCSB. Moldovenii și-au prezentat echipamentul pentru sezonul 2025-2026
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – Oțelul Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:20
Alexandru Buzbuchi, gafă uluitoare în Farul – Unirea Slobozia! Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu din lojă. Foto Fanatik
Alexandru Buzbuchi, portarul Farului, a comis o eroare majoră în meciul cu Unirea Slobozia de la Ovidiu, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți.
19:00
Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei” Fanatik
Eric Bicfalvi, mijlocașul român cu meciuri la echipa națională, a prefațat duelul FCSB - Oțeul. Ce planuri are fotbalistul de 37 de ani. „Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc”.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
18:40
Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani Fanatik
Aryna Sabalenka a fost criticată pentru modul în care s-a afișat alături de sora ei. Ce imagini controversate a postat liderul WTA.
18:40
Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze Fanatik
Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
