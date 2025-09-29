Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile
Fanatik, 29 septembrie 2025 10:20
Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
10:40
FCSB a câștigat cu 1-0 în etapa a 11-a contra Oțelului. Cine este fotbalistul bucureștenilor criticat după fluierul final pentru cum a jucat.
Acum 30 minute
10:20
Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile # Fanatik
Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.
Acum o oră
10:10
Oficialul formației oltene, Sorin Cârțu, a reacționat și a avut un mesaj clar pentru cei de la Dinamo, asta după ce bucureștenii i-au înțepat pe olteni cu o postare pe rețelele sociale.
09:50
Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici” # Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după victoria obținută de Legia, 1-0 pe teren propriu contra lui Pogon Szczecin. Tehnicianul român a anunțat clar care este obiectivul său în acest sezon.
Acum 2 ore
09:40
Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
09:20
Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont! # Fanatik
Hotărârea controversată a lui Ion Țiriac de a vinde i-a adus 400 de milioane de euro, în ciuda protestelor fiicei sale, Ioana Țiriac, care a încercat să oprească tranzacția.
09:10
“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu # Fanatik
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
Acum 4 ore
08:40
Din miliardari, au ajuns muritori de foame! Dumitru Dragomir, dezvăluiri șoc la Profețiile lui DON Mitică: „Știu 7-8 cazuri mai tari ca Irinel” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut radiografia celor care au ajuns din miliardari la sapă de lemn. Ce a spus fostul șef LPF despre marii afaceriști ai României.
08:10
CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!” # Fanatik
Înainte de jocul cu rivala U Cluj, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, are o propunere inedită de lege, prin care s-ar putea preveni incidentele violente între suporteri la derby-uri.
08:10
Răzvan Lucescu, deznădăjduit după un nou pas greșit în Grecia. PAOK n-a mai învins de patru meciuri! # Fanatik
Echipa antrenorului român a condus cu 3-1 la Asteras Tripoli, în etapa a cincea de campionat, dar a plecat acasă cu un singur punct și pare că a intrat într-o criză de rezultate
07:40
S-au aflat voturile celor 100 de țări participante la decernarea „Balonului de Aur”. Cine au fost cei 10 fotbaliști nominalizați de România pentru cea mai importantă distincție individuală în fotbal
07:10
Alex Musi, deconspirat de iubită! Ce înseamnă gestul făcut după golul marcat la Craiova: „Răspunsul la rugăciuni” # Fanatik
Alex Musi e pe val de când s-a transferat la Dinamo. Dovadă și golul marcat în ultima etapă împotriva Universității Craiova. Ce înseamnă gestul făcut de extrema stângă a „câinilor”
Acum 6 ore
06:40
”O rușine națională!”. Dumitru Dragomir, momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din concediu: ”Lăsați-mă, sunt pensionar” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la ”Profețiile lui DON Mitică” coșmarul pe care l-a trăit pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din vacanță.
06:10
La doar 17 ani, noul star din La Masia a debutat oficial la prima echipă a Barcelonei: „E incredibil!” # Fanatik
Pedro „Dro” Fernandez a debutat oficial la Barcelona în partida cu Real Sociedad din La Liga. Hansi Flick l-a titularizat pe noul star din La Masia, care are doar 17 ani.
05:50
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv! # Fanatik
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
Acum 12 ore
00:50
Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
00:30
Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă” # Fanatik
Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în partida cu Oțelul, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. La finalul partidei, „decarul” campioanei a vorbit despre victoria obținută, dar și despre relația sa cu Darius Olaru.
00:20
După 1-0 cu Oțelul, Andrei Vochin prezintă curiosul caz al lui Mihai Toma de la FCSB: „Pare să-și fi uitat menirea. Corpul joacă, dar sufletul lipsește” # Fanatik
Andrei Vochin a prezentat în Fanatik cazul lui Mihai Toma, jucătorul under de la FCSB, aflat printre preferații patronului Gigi Becali la un moment dat.
00:00
Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac # Fanatik
Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
28 septembrie 2025
23:40
Pe Florin Prunea îl știm cu toții, însă cum arată soția acestuia? Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani.
23:40
Gigi Becali, schimbare radicală în echipa de start la FCSB după 1-0 cu Oțelul: „A început să se ascundă de minge. El va juca de acum încolo” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat o schimbare importantă în echipa de start a FCSB-ului după 1-0 cu Oțelul. Ce decizie a luat patronul roș-albaștrilor. Preferatul său își poate lua adio de la primul „11”
23:40
Juri Cisotti, avertisment pentru coechipieri, după ce FCSB a încheiat seria „neagră” din SuperLiga: „Trebuie să facem asta” # Fanatik
Intrat la pauză în partida dintre FCSB și Oțelul, Juri Cisotti a obținut lovitura de la 11 metri din care Florin Tănase a marcat unicul gol al întâlnirii. Italianul a reacționat la finalul meciului.
23:20
Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică” # Fanatik
Oțelul Galați a pierdut duelul din deplasare cu FCSB, scor 0-1 în etapa a 11-a din SuperLiga. Președintele clubului a analizat partida de pe Arena Națională.
23:10
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar # Fanatik
Una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume este în culmea fericirii. S-a despărțit de iubitul ei, iar pe plan profesional îi merge din ce în ce mai bine.
23:10
Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins atacantul campioanei. Video exclusiv # Fanatik
Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită la finalul partidei pe care FCSB a câștigat-o cu 1-0 contra celor de la Oțelul, duel în care atacantul a evoluat timp de 75 de minute.
23:00
Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 1-0 și a numit marea problemă a campioanei: „Vorbeam și cu Meme” # Fanatik
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - Oțelul, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Cum a reacționat patronul roș-albaștrilor
22:50
Inteligența artificială a calculat ce șanse are FCSB să cucerească trofeul Europa League. Veste bună pentru roș-albaștri după 1-0 cu Go Ahead Eagles
22:30
Ionuț Radu, prestație încântătoare în La Liga înainte de meciurile naționalei! „Zidul român” a apărat un penalty. Video # Fanatik
Ionuț Radu a apărat un penalty în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o cu 1-2 pe terenul lui Elche în etapa a 7-a din La Liga. Portarul român a avut o evoluție impresionantă.
22:20
Biletul zilei la pariuri, luni, 29 septembrie 2025. Câștig de 561 lei cu meciuri din Premier League și Serie A # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 29 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 561 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:10
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro # Fanatik
Cum se descurcă David Popovici la volan. Campionul olimpic a condus un bolid de 300.000 de euro, iar Titit Aur a dat verdictul.
22:10
Pontul zilei de luni, 29 septembrie. Bet Builder de cotă 5,87 la Superbet pentru U Cluj – CFR # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 29 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,39 la meciul U Cluj -CFR.
22:10
Florin Tănase, noul golgheter din SuperLiga! „Decarul” FCSB-ului are un procentaj excelent după reușita cu Oțelul # Fanatik
Florin Tănase a deschis scorul în FCSB - Oțelul si e noul golgheter din SuperLiga. „Decarul” a înscris din „specialitatea casei”, lovitură de la 11 metri
22:00
Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys. Asistență dezastruoasă la meciul cu Oțelul # Fanatik
FCSB se pregătește de primul meci acasă din actuala ediție de Europa League. Câte bilete a vândut campioana până acum pentru duelul cu elvețienii, care au pierdut cu 1-4, la debut, cu Panathinaikos
Acum 24 ore
21:30
Titularul de la FCSB, OUT după 35 de minute în meciul cu Oțelul! Alertă înaintea duelului cu Young Boys # Fanatik
Probleme pentru un jucător de la FCSB! Fotbalistul a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit după doar 35 de minute în meciul cu Oțelul.
21:20
Palatul lui Gigi Becali, vandalizat: „Îi e dator cu câteva milioane de euro”. Patronul FCSB a oferit o primă reacție # Fanatik
Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat de un protestatar. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
21:10
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express # Fanatik
Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă câte soții a avut în total? Acesta nu este singurul mariaj pe care îl încheie.
21:00
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”! Apariție de senzație la duelul cu Oțelul Galați. Foto # Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB și-a schimbat look-ul radical. Cum a apărut fotbalistul la duelul cu Oțelul Galați de pe Arena Națională.
20:50
Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Cum s-a descurcat și ce notă a primit portarul român # Fanatik
Portarul român Răzvan Sava a evoluat pentru Udinese în eșecul suferit pe terenul nou-promovatei Sassuolo, scor 1-3. Presa din Italia a analizat prestația goalkeeperului.
20:30
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului # Fanatik
CFR Cluj e într-o situație critică în campionat, iar unul dintre motive e absența lui Louis Munteanu. Ce se întâmplă cu atacantul la derby-ul cu U Cluj
20:20
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev # Fanatik
Verdictul lui Mircea Lucescu despre situația lui Vladislav Blănuță în Ucraina. “Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri”.
20:10
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc # Fanatik
Dinel Staicu a dezvăluit ce pensie încasează lunar. Se pare că acesta are mai multe surse de venit, având în vedere activitatea sa din trecut.
19:50
Virgil Ghiță și-a trimis din nou balonul în proprie poartă! Ce notă a primit fundașul român după Hannover – Bielefeld 3-1. Video # Fanatik
Virgil Ghiță a fost integralist în succesul obținut de Hannover contra lui Arminia Bielefeld, 3-1, însă a avut o prestație modestă, jucând un rol la golul primit de gazde.
19:50
„În campionat nu-l mai vezi”. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt: jucătorul de națională, trecut pe banca de rezerve la FCSB – Oțelul # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că unul dintre jucătorii de națională ai FCSB-ului nu va mai evolua în campionat, iar acesta a fost trecut pe banca de rezerve.
19:40
Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați: „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului”. Video # Fanatik
Oțelul Galați le-a făcut o surpriză fanilor cu câteva ore înaintea meciului cu FCSB. Moldovenii și-au prezentat echipamentul pentru sezonul 2025-2026
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – Oțelul # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:20
Alexandru Buzbuchi, gafă uluitoare în Farul – Unirea Slobozia! Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu din lojă. Foto # Fanatik
Alexandru Buzbuchi, portarul Farului, a comis o eroare majoră în meciul cu Unirea Slobozia de la Ovidiu, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți.
19:00
Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei” # Fanatik
Eric Bicfalvi, mijlocașul român cu meciuri la echipa națională, a prefațat duelul FCSB - Oțeul. Ce planuri are fotbalistul de 37 de ani. „Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc”.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
18:40
Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani # Fanatik
Aryna Sabalenka a fost criticată pentru modul în care s-a afișat alături de sora ei. Ce imagini controversate a postat liderul WTA.
18:40
Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze # Fanatik
Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.