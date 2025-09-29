Prognoza meteo pentru București. Se face tot mai frig
HotNews.ro, 29 septembrie 2025 10:20
Temperaturile vor continua să scadă în București în următoarele 3 zile, arată prognoza meteo pentru Capitală, potrivit ANM. Astfel, începând din această dimineață de luni, de la ora 10.00 și până marți, ora 9.00, vremea…
• • •
Acum 15 minute
10:30
Vremea se răcește semnificativ. Ploi și ninsori, până joi. Unde se va depune strat de zăpadă # HotNews.ro
Meteorologii au transmis, luni dimineață, o informare de vreme rece, ploi și predominant ninsori la munte, care va fi valabilă până joi, 2 octombrie, ora 10:00. Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în…
Acum 30 minute
10:20
Vladimir Kuznețov, unul din realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, a declarat că a rămas surprins că fostul premier Victor Ponta a negat că a fost victima unei glumele orchestrate împreună cu al său coleg, Aleksei…
10:20
10:20
Psiholog, atenționare pentru părinți: „Un adolescent aparent cuminte poate fierbe în interior și poate exploda”. 7 semne de alarmă de urmărit # HotNews.ro
Un adolescent de 17 ani din București, considerat „foarte cuminte” de profesori, a ajuns în atenția autorităților române și americane după ce a trimis amenințări cu atacuri armate către zeci de școli și spitale. Specialiștii…
Acum o oră
10:10
10:00
Temperaturile mai scăzute ca de obicei în această perioadă au adus și primele ninsori din această toamnă. La Mădăraș, în județul Harghita, s-a așternut zăpada, potrivit imaginilor postate pe Facebook de pagina Meteoplus. Imaginile sunt…
10:00
Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI # HotNews.ro
O curte de apel din Franța va începe luni un nou proces împotriva companiilor Air France și Airbus, la 16 ani după ce un avion de linie s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, ucigând toate cele…
09:50
Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui” # HotNews.ro
Lideri PSD, PNL și USR au felicitat cetățenii moldoveni pentru că au ales să mențină țara pe parcursul său european, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile…
09:50
Scuze oficiale după ce o baterie expirată a provocat căderea serviciilor guvernamentale în una dintre cele mai digitalizate țări din lume # HotNews.ro
Sute de servicii publice sud-coreene au rămas nefuncționale luni, după ce un incendiu izbucnit într-un centru de date a perturbat site-urile guvernamentale și a scos la iveală vulnerabilități ale infrastructurii digitale a țării, transmite agenția…
09:50
Lecții din acțiunea ANAF „Cuibul cu fantome”: ce e de făcut și de evitat în privința „domiciliului fiscal”? # HotNews.ro
Dincolo de acțiunea ANAF „Cuibul cu fantome”: contribuabilii români trebuie să aibă în vedere stabilirea domiciliului fiscal conform legii și declararea expresă a acestuia Nu cu mult timp în urmă, ANAF a demarat o acțiune…
Acum 2 ore
09:30
Iranul a executat luni un bărbat pe nume Bahman Choubi-asl, despre care a afirmat că a fost „unul dintre cei mai importanți spioni ai Israelului” din țară, anunțat agenția de știri a sistemului judiciar, Mizan,…
09:10
Guvernul britanic anunță schimbări majore pentru imigranții primiți în țară să muncească legal. Cum vrea să modifice dreptul de ședere permanentă # HotNews.ro
Migranții din Marea Britanie, inclusiv cei primiți în țară pentru a munci legal, vor trebui să demonstreze că aduc o contribuție societății pentru a-și câștiga dreptul de a rămâne, urmează să anunțe ministrul de interne…
08:50
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Singura țară în care opoziția condusă de Dodon nu a luat niciun vot # HotNews.ro
După procesarea a peste 99% de voturi, PAS a obținut majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” 8 mandate, iar Partidul Nostru și Democrația…
Acum 4 ore
08:30
Un incendiu a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova, transmite IGSU, citat de News.ro. ”Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator…
08:20
„Cu rușii am cunoscut doar sărăcie”: Ce scrie presa internațională despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Între „vot istoric” și un „efort fără precedent” al Rusiei # HotNews.ro
Rezultatul alegerilor din Republica Moldova a fost pe larg tratat de presa internațională, care subliniază natura istorică a scrutinului în contextul în care țara vecină a votat în favoarea pentru continuarea parcursului european. Numeroase publicații…
08:10
Cum prezintă rezultatele alegerilor din Republica Moldova agenția rusă TASS: „Partidele de opoziție sunt în fața PAS”. Calculele făcute # HotNews.ro
Agenția rusă de presă scrie că scrie că Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost întrecut de partidele de opoziție. TASS adună toate voturile obținute de partidele de opoziție în Republica Moldova. Agenția rusă…
07:40
După alegerile tensionate, ce urmează în Republica Moldova? O analiză a votului și a viitorului Moldovei, într-o ediție specială HotSpot, de la ora 9.00 # HotNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova cu aproape 50% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare ale votului de duminică. Analistul politic Ion Tăbârţă, director al Centrului de…
07:20
DEZVĂLUIRI SNOOP. Tăbăcăria la care lucra Cristian Popescu Piedone în închisoare a ajuns să facă afaceri cu primăria condusă de fiul său # HotNews.ro
Taro Comimpex, firma controlată de Stoica Tonea, zis Toni Tăbăcaru, apropiat al lui Cristian Popescu Piedone, a câștigat un acord-cadru pentru închiriat mașini fără șofer către societatea Salubrizare S5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector…
07:10
CORESPONDENȚĂ de la Chișinău despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova: Despre ce nu s-a vorbit la acest scrutin, pentru că PAS a reușit să ocupe tot spațiul public # HotNews.ro
PAS câștigă alegerile din Republica Moldova iar noi, românii, răsuflăm ușurați: Rusia ratează o partidă importantă în estul Europei și nu mai are cum să pună presiune pe granițele noastre. Noi răsuflăm ușurați, dar nu…
07:00
Tranzacție în România cu un apropiat al lui Viktor Orban. Una dintre marile companii din Ungaria cumpără o firmă românească # HotNews.ro
Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, relevă datele analizate de Prrofit.ro. Citiți mai mult pe…
06:50
Este sau nu Putin bolnav? Cancerul, zvonurile, parada: toate misterele din jurul sănătății președintelui rus # HotNews.ro
Pe scena paradei militare din 3 septembrie de la Beijing a fost expusă cea mai bună tehnologie militară. În afara scenei, însă, sau mai degrabă în afara camerelor de luat vederi, tehnologiile aflate în centrul…
Acum 6 ore
05:20
Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite duminică într-un incident armat la o biserică mormonă din Grand Blanc, în statul Michigan, potrivit unui nou bilanţ anunţat de poliţie, relatează…
Acum 12 ore
02:40
Scor irelevant: partidul AUR din Republica Moldova a luat cu puțin peste 0% din voturi la alegerile parlamentare # HotNews.ro
Partidul adunase cu puțin peste 1500 de voturi, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea voturilor de la 97% dintre secțiile din țară și de peste hotare. Partidul AUR din Republica Moldova a obținut un scor aproape…
02:30
Partidul Maiei Sandu a obținut aproape 90% din voturile cetățenilor moldoveni care au votat în secțiile organizate în România # HotNews.ro
Aproape 30.000 de cetățeni moldoveni au votat în cele 23 de secții de votare organizate pe teritoriul României pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Voturile aceastora au fost obținute într-o proporție covârșitoare Acțiune și Solidaritate…
02:10
Agenția rusă Tass preia pe prima pagină declarația prin care Igor Dodon a proclamat victoria opoziției la alegerile din Republica Moldova / Rezultatele arată cu totul altceva # HotNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu conduce detașat în numărătoarea parțială oficială și are, potrivit proiecțiilor, o majoritate în viitorul parlament. Igor Dodon, liderul socialist, citat de Tass, are altă versiune. Liderii Blocului…
01:50
HARTĂ Cum s-a împărțit votul pe teritoriul Republicii Moldova. PAS ia peste 50% în municipiul Chișinău. Opoziția condusă de Dodon, victorie clară în Găgăuzia # HotNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova cu aproape 50% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare ale votului de duminică. Ele nu sunt finale întrucât mai sunt de…
00:50
Cu cine au votat moldovenii care au mers la cele două secții de votare deschise în Rusia. Peste 4.000 au ales să voteze în Moscova # HotNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici au votat 4.109 cetățeni, iar cele mai multe voturi (67,44%) s-au dus…
00:50
INTERVIU. „Se reconfirmă tehnicile de finanțare a partidelor pro-ruse”. Reacție la cald după alegerile parlamentare din Republica Moldova / Greșeala pe care o fac pro-europenii # HotNews.ro
„Ne așteptăm la multiple tactici de denigrare a rezultatelor electorale, de la proteste, la contestarea rezultatelor alegerilor mai târziu în noaptea asta”, spune, într-un interviu pentru HotNews, Clara Volintiru, director al programului Black Sea Trust,…
00:30
Alegerile din Republica Moldova au atras atenția mai multor publicații și agenții de presă internațională care relatează pe larg despre campania electorală și despre miza scrutinului, văzută ca o alegere decisivă între Occident și reintrarea…
00:10
VIDEO Un deputat din Partidul Comuniștilor a fost rugat să vorbească în română în loc de rusă, la declarațiile de la închiderea urnelor / Replica lui Dodon # HotNews.ro
Constantin Starîș, deputat din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a candidat din nou pe lista Blocului Patriotic, a participat, alături de Igor Dodon, la conferința de presă a alianței de după închiderea urnelor.…
28 septembrie 2025
23:30
Mișcarea Hezbollah, atacată din nou de către Israel. Care a fost ținta bombardamentului # HotNews.ro
Armata israeliană a anunţat duminică într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mişcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, informează AFP, preluată de Agerpres. „Acest depozit era utilizat de organizaţia teroristă pentru a…
23:30
Primarul din New York, Eric Adams, se retrage din cursa electorală, cu o lună înainte de alegeri # HotNews.ro
Primarul aflat la sfârşit de mandat al metropolei americane New York, Eric Adams, a anunţat că abandonează cursa pentru realegerea sa, cu doar o lună înaintea acestui scrutin supravegheat îndeaproape de preşedintele Donald Trump, notează…
23:30
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje / Cine luptă pentru putere la Chișinău # HotNews.ro
PAS, partidul fondat de Maia Sandu, conduce în alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform rezultatelor parțiale, urmat de „Blocul Patriotic”. O supriză a acestor alegeri este însă Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea…
23:00
VIDEO Atac armat într-o biserică mormonă din SUA. Trump denunță „un atac țintit” asupra creștinilor # HotNews.ro
Un bărbat a intrat cu maşina prin uşa principală a unei biserici din Michigan şi a împuşcat cel puţin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunţat duminică poliţia locală – transmit agenţiile internaţionale de…
22:40
Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească. De ce a preferată să aștepte până acum # HotNews.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. „Puteam să…
22:20
„Poţi fi mândră, l-ai crescut bine”. Sarkozy a confundat o jurnalistă cu mama lui Ousmane Dembele # HotNews.ro
Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, a confundat o jurnalistă de culoare de la France TV cu mama internaţionalului francez Ousmane Dembele, proaspătul laureat al Balonului de Aur, relatează News.ro. Condamnat joi la cinci ani…
22:10
VIDEO Primarul Chișinăului, după închiderea urnelor în Moldova: „Un partid a tot dezbinat, a chemat la ură” # HotNews.ro
Ion Ceban, primar al Chișinăului și lider al Blocului Alternativa, a acuzat, într-o declarație făcută la închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că „primele persoane în stat” au avut în ziua alegerilor „un…
Acum 24 ore
21:40
Liderul PAS face „o recomandare pe gratis” pentru forțele pro-ruse din Moldova. Mesaj după închiderea urnelor # HotNews.ro
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis „actorilor politici electorali” care încearcă să destabilizeze Republica Moldova să se gândească în primul rând la cetățenii țării. Totodată, liderul partidului de guvernământ de la…
21:30
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a transmis duminică omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi să se opună împreună „hegemonismului”, o critică voalată la adresa Statelor…
21:30
Scenariul lui Traian Băsescu după închiderea urnelor în Republica Moldova. Cel mai mare risc pe care îl vede și un nume surpriză pe care spune că PAS n-ar trebui să-l excludă pentru o alianță # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu spune că, în opinia sa, PAS, partidul fondat de Maia Sandu, va câștiga alegerile parlamentare de duminică, însă „problema este cum va câștiga – cu majoritate sau fără majoritate” în Parlament.…
21:10
Alegeri parlamentare din Republica Moldova 2025. Secțiile de votare din țară s-au închis. Prezență de 51,91%, mai mare ca la parlamentarele din 2021 # HotNews.ro
Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă votarea continuă în secții amenajate în străinătate. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor.…
21:00
LIVE Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Votul s-a încheiat, apar primele cifre oficiale / Câți moldoveni au votat acasă și peste hotare # HotNews.ro
Moldovenii au votat duminică în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale, care vor stabili drumul țării prinse între Rusia și Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală începe în următoarele momente să publice rezultatele oficiale în timp real.…
20:40
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Decizia luată în cazul mai multor avioane care urmau să decoleze # HotNews.ro
Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze duminică pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat…
20:30
Șeful Telegram acuză din nou serviciile din Franța: susține că i s-a cerut eliminarea unor canale moldovenești din aplicație # HotNews.ro
Miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a lansat duminică o nouă acuzație la adresa serviciilor de informații din Franța, țară în care este anchetat, susținând că acestea i-au cerut, printr-un intermediar, să…
20:10
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Scenariul vehiculat în aceste clipe de presa din Rusia # HotNews.ro
Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, presa de la Moscova insistă pe scenariul posibilei anulări a acestor alegeri. „Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a exclus posibilitatea anulării…
19:50
JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete ce pot lovi teritoriul rus în adâncime # HotNews.ro
Statele Unite iau în considerare cererea Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk în încercarea de a respinge invazia rusă, a afirmat vicepreședintele SUA JD Vance, citat de Reuters. Președintele ucrainean…
19:30
CORESPONDENȚĂ DIN ISTANBUL „Vreau să arăt că găgăuzii sunt aici” / „Să trăim cum trăiam înainte” / La coada de la secția de votare unde mulți găgăuzi votează pentru Republica Moldova # HotNews.ro
În jur de 5.260 de moldoveni locuiesc în Turcia, potrivit datelor oficiale ale Biroului de Statistică din această țară. La secția de votare amenajată la Consulatul Republicii Moldova din Istanbul au votat anul trecut, la…
19:20
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Primele rezultate vor începe să fie afișate în mai puțin de două ore # HotNews.ro
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova vor fi afișate după ora 21.00 odată cu închiderea urnelor și începerea numărătorii oficiale a voturilor. La aceste alegeri, în Moldova nu se fac exit-poll-uri, deci la…
19:20
Alegeri parlamentare în Moldova, prezența la ora 19. Ritmul cel mai susținut al votării este la Chișinău # HotNews.ro
La ora 19.00, prezența la urne la alegerile parlamentare din Republica Moldova este de 1.469.827 de alegători, ceea ce reprezintă 48,52% din numărul total al alegătorilor. Dintre cei 1,4 milioane de moldoveni care au votat…
19:10
Avertisment al Poliției din Republica Moldova privind pregătirea de manifestații de destabilizare # HotNews.ro
Poliția Națională de la Chișinău anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, „organizarea de dezordini și destabilizări” la…
