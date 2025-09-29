Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: ”aducem provocări mai mari... decât tot ceea ce ați văzut până acum!”
SpyNews, 29 septembrie 2025 10:20
Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.
• • •
Acum 5 minute
10:40
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul unui concert. Cum se simte tânăra de 24 de ani, după momentul care a stârnit îngrijorare în rândul fanilor # SpyNews
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul unui concert. Momentul a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. Înainte să i se facă rău, tânăra spusese că nu se simte tocmai bine, fără a da prea multe detalii despre problemele cu care se confruntă.
10:40
AlUla, perla Arabiei Saudite: cât costă o experiență unică? Valerie Lungu, „Am luat o cameră medie” # SpyNews
Influencerița Valerie Lungu a vorbit, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, despre experiența inedită trăită în AlUla, una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Arabia Saudită.
Acum 15 minute
10:30
Incendiu puternic la un hotel din Prahova! Zeci de pompieri intervin la fața locului. O persoană a fost găsită carbonizată # SpyNews
Un incendiu de proporții a izbucnit la un hotel din județul Prahova! În aceste momente, zeci de pompieri acționează la fața locului pentru a stinge flăcările. Din păcate, o persoană a fost găsită carbonizată.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Antonio Anghel, câștigătorul de la Mireasa, sezonul 7, și iubita lui, apariție fabuloasă, la nunta unui fost concurent. Cât de îndrăgostiți sunt cei doi | FOTO # SpyNews
Antonio de la Mireasa și noua lui iubită sunt împreună de câteva luni. Cei doi au mers la nunta lui Zain, fost concurent în sezonul 7, și a soției lui. Antonio și partenera lui au strălucit la eveniment.
10:00
Detalii dureroase din trecutul Ioanei Popescu. Bruneta a pierdut o sarcină după ce ar fi fost agresată de cel care îi era atunci partener de viață # SpyNews
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător, la vârsta de 45 de ani. Vestea că bruneta a decedat a zguduit lumea mondenă din România. Viața brunetei nu a fost una deloc ușoară. După cum chiar ea povestea, a trecut prin traume greu de imaginat. Unul dintre cele mai tulburătoare momente a cel în care a pierdut o sarcină, după ce, potrivit declarațiilor făcute chiar de ea, ar fi fost agresată de cei care îi era pe atunci partener de viață.
Acum 2 ore
09:20
Iubitul Ioanei Popescu, pus la zid, după moartea brunetei! Cum a răspuns Mihai, după ce a fost acuzat că se promovează pe spatele tragediei # SpyNews
Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Bruneta nu mai avea pe nimeni, ci doar pe iubitul ei, Mihai, cu care era împreună de câteva luni. Bărbatul a fost pus la zid pentru că ar încerca să se promoveze pe spatele tragediei.
09:10
Laura Cosoi și fetițele, gest emoționant! Ce lecții prețioase le ofertă prezentatoarea TV fiicelor sale: "A fost alegerea noastră..." | FOTO # SpyNews
Laura Cosoi și fetițele ei, un exemplu emoționant de generozitate! Anul acesta, prezentatoarea TV a ales ca, în locul unei petreceri fastuoase sau a cadourilor obișnuite, să transforme ziua fiicelor sale într-un moment cu adevărat special. Împreună cu cele patru fiice ale sale, Laura Cosoi a mers la o școală din Aprozi, acolo unde au oferit rechizite copiilor mai puțin norocoși.
Acum 4 ore
08:40
Oana Roman a răbufnit. Ce a scos-o din sărite pe vedetă: „E plin de cretini care vorbesc așa” # SpyNews
Oana Roman a răbufnit, în urma unor declarații făcute de un bărbat care ar fi doctor. Vedeta i-a criticat dur pe cei care spun că femeile nu pot să aibă o carieră de succes și că trebuie să se ocupe doar de familie.
Acum 12 ore
23:40
Echipa care a câștigat prima amuletă din Vietnam, în Asia Express. Concursul a luat o întorsătură neașteptată # SpyNews
Toate cele șapte echipe au luptat la maximum pentru a ajunge la întrecerea pentru amuletă, însă numai trei au reușit. Echipele intrate în concursul pentru joker au fost: Ștefan Floroaica și Alexandru ion, Emil Rengle și Alejandro, precum și Karmen Minune și Olga Barcari. Cine a câștigat prima amuletă din Vietnam. Nu te-ai fi așteptat la asta!
23:10
Asia Express, 28 septembrie 2025. Care au fost primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor. Cine intră în lupta pentru amuletă # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au dus în această seară o luptă strânsă pentru a ajunge la Irina Fodor. Cu toate acestea, avem trei echipe care s-au mișcat rapid și care au reușit să intre în întrecerea pentru amuletă. Iată despre cine este vorba!
22:30
Ce o face cu adevărat fericită pe Andra Volos. Vedeta a făcut o postare emoționantă pe rețelele sociale | FOTO # SpyNews
Andra Volos și-a surprins într-un mod plăcut urmăritorii de pe rețelele sociale prin ultima ei postare. Vedeta a mărturisit ce o face cu adevărat fericită. Iată ce fotografie emoționantă a publicat!
22:20
Maia Morgenstern, interviu exclusiv după ce a devenit bunică pentru prima dată Declarații emoționante despre fiica ei și bebelușul abia născut: ”Sunt profund implicată, fericită și recunoscătoare” # SpyNews
Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima dată, în urmă cu două săptămâni, când fiica ei, Cabiria, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. În exclusivitate pentru Spynews.ro, actrița vorbește despre noul său rol în viață, cel de bunică, și despre cum se bucură de fiecare moment alături de micuțul venit pe lume.
22:20
Înainte de a fi răpusă de supărări, mama Adrianei Bahmuțeanu a cerut să i se facă dreptate, la tribunal, pentru a-și mai strânge pentru ultima oară nepoții în brațe.
22:20
Vlăduţa Lupău, show la restaurant! Cu picioarele goale la masă! Imagini savuroase filmate de paparazzii SpyNews.ro # SpyNews
Vlăduța Lupău a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, în timp ce lua masa alături de o prietenă, la un restaurant de fițe din Capitală. Artista s-a relaxat complet, a uitat de reguli și s-a simțit ca acasă.
22:10
Meci greu! Cristi Tănase nu are noroc nici la divorț. Ce îi cere fostul fotbalist soției sale, în instanță # SpyNews
Meci greu pentru fostul fotbalist, Cristi Tănase, care nu are noroc nici la divorț. Ce îi cere, cel poreclit Dodel, încă soției sale, în instanță, dar și ce au hotărât magistrații în procesul pe care acesta l-a intentat împotriva mamei fetiței sale.
22:10
Informație de ultimă oră! Traficul aerian a fost blocat timp de 40 de minute. Ce s-a întâmplat la Aeroportul Otopeni # SpyNews
Momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni! Traficul aerian a fost blocat timp de 40 de minute, după ce a fost detectată o dronă. Ce măsuri de precauție s-au luat.
Acum 24 ore
21:40
Asia Express, 28 septembrie 2025. Alina Pușcău și Cristina Postu au fost scoase din minți! Ce obstacol au întâmpinat cele două concurente # SpyNews
Alina Pușcău și Cristina Postu au fost enervate la maximum! Cele două concurente de la Asia Express au întâmpinat un obstacol peste care au trecut cu greu, chiar dacă au pornit spre următoarea probă înaintea Andei Adam și a soțului ei.
21:10
Asia Express, 28 septembrie 2025. Concurenții au ajuns în Vietnam. Cum au reacționat când au aflat care este prima probă # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au ajuns în Vietnam, acolo unde au și început prima probă! Echipele au rămas șocate atunci când au aflat ce vor avea de făcut. Iată cu ce s-au confruntat, pentru prima dată, în Vietnam!
20:40
Larisa Udilă se bucură de momente de neuitat alături de familia sa frumoasă. Cu toate că nu mai are mult până când va naște, Larisa Udilă a decis că a venit momentul pentru o altă vacanță exclusivistă. Locul superb pe care influencerița l-a ales.
19:50
Ioana State a postat o fotografie emoționantă în care apare alături de tatăl ei. Comedianta se mândrește tare cu cel mai important bărbat din viața ei. Iată cât de bine seamănă cei doi!
19:10
Fostul iubit al Cristinei Almășan, absent de la petrecerea fiicei sale? Almina a împlinit 3 ani | VIDEO # SpyNews
Micuța Almina a împlinit 3 ani, iar mama sa i-a organizat o petrecere pe cinste. Cu toate acestea, fostul iubit al Cristinei Almășan nu apare în imagini. A fost sau nu prezent la ziua de naștere a fiicei sale?
18:30
Vremea continua să se răcească în România, iar temperaturile scad continuu. Mâine, 29 septembrie, va fi mai frig decât normalul perioadei calendaristice în care ne aflăm. Iată la ce maxime vor ajunge temperaturile!
17:50
Misha iubește din nou? Fosta soție a lui Connect-R s-a fotografiat în brațele unui superstar de la Hollywood | FOTO # SpyNews
Misha a dat lovitura din nou pe Internet! Fosta soție a lui Connect-R a postat o fotografie pe care multe femei vor fi invidioase, cu siguranță! Iată în brațele cărui superstar de la Hollywood s-a postat Misha!
17:20
Ioana Grama, cuprinsă de emoții! Influencerița a ajuns în locul în care a murit sora sa, Anca # SpyNews
Ioana Grama le-a povestit urmăritorilor faptul că a avut o soră care a decedat în urma unui accident de mașină. Acum, influencerița se află în țara în care s-a produs tragedia. Unde își dorește Ioana Grama să ajungă.
16:40
Marisa Paloma a izbucnit! Cum le-a răspuns influencerița celor care au întrebat-o cu cât își plătește bona # SpyNews
Marisa Paloma, enervată la maximum! Bruneta a fost întrebată cu cât își plătește bona filipineză pentru a sta atât de departe de casă. Influencerița a oferit un răspuns pe măsură!
16:10
Locuitorii din UK și UE, sfătuiți să pregătească un kit de supraviețuire pentru al treilea război mondial. Ce nu trebuie să lipsească din fiecare gospodărie # SpyNews
Toate gospodăriile din Marea Britanie au fost avertizate să pregătească un kit de supraviețuire pentru al treilea război mondial, care să asigure familiilor trei zile de supraviețuire. Ce nu trebuie să lipsească din fiecare locuință.
15:40
Cum și-a sărbătorit Victor Slav fiica. Sofia a împlinit nouă ani: "Ești sufletul meu..." | FOTO # SpyNews
Victor Slav a petrecut o zi specială alături de familie și fiica lui, Sofia, care a împlinit nouă ani. Fetița a fost sărbătorită de tatăl ei într-un cadru intim, iar momentul a fost unul plin de emoție pentru prezentator.
14:50
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco! Cum a arătat vedeta în rochie de mireasă. Imagini de la evenimentul anului | FOTO # SpyNews
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie fastuoasă, dar plină de emoție. Artista a impresionat cu o rochie de mireasă elegantă, care i-a pus în valoare naturalețea și rafinamentul. Imaginile surprinse la evenimentul anului au făcut rapid înconjurul internetului.
13:50
Cristina Ich, mesaj dur după o remarcă despre fiul ei! Ce a transmis influencerița: "În loc să aruncați cu răutăți..." | FOTO # SpyNews
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă după ce a primit un mesaj legat de fiul ei. Influencerița nu a ezitat să răspundă direct și sincer, apărându-și copilul, așa cum e normal, cu fermitate. Ce a avut de transmis.
13:00
Andia, imagine rară cu mama ei. Cum arată femeia care i-a dat viață artistei: "Mami meu frumos" | FOTO # SpyNews
Andia nu are nevoie de prezentări, pentru că este una dintre cele mai iubite artiste ale momentului, însă puțini știu cum arată mama artistei. Recent, cântăreața a făcut publică o fotografie în care apare alături de femeia care i-a dat viață.
12:10
Luna Plină în Berbec pe 7 octombrie 2025. Prin ce transformări vor trece zodiile. Nativii vor fi puși față în față cu adevărul # SpyNews
Pe 7 octombrie 2025, Luna Plină în Berbec aduce o energie intensă, centrată pe curaj, acțiune și adevăr. Zodiile vor fi provocate să privească în față realități pe care poate le-au evitat până acum. Este un moment al transformărilor interioare, al deciziilor clare și al asumării. Prin ce transformări vor trece zodiile. Nativii vor fi puși față în față cu adevărul.
11:40
Lady Gaga, mesaj emoționant de ziua de naștere a logodnicului ei. Michael Polansky a împlinit 42 de ani: "Sunt atât de mândră" | FOTO # SpyNews
Lady Gaga i-a transmis un mesaj emoționant logodnicului ei, Michael Polansky, cu ocazia împlinirii a 42 de ani. Artista și-a exprimat public iubirea și recunoștința pentru bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.
11:00
Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră într-o nouă etapă spectaculoasă. Concurenții își iau rămas-bun de la Filipine și pășesc pe tărâm vietnamez, unde totul se schimbă: oamenii, cultura, obiceiurile și provocările. Pentru echipe, acomodarea rapidă devine cheia supraviețuirii – de la arta autostopului pe străzile aglomerate din Vietnam, până la găsirea unui acoperiș deasupra capului, fiecare pas aduce noi teste și emoții.
Ieri
10:40
Noua tulpină Covid se răspândește rapid și vine cu simptome diferite. Specialiștii trag un semnal de alarmă. Mulți nici nu își dau seama că sunt infectați # SpyNews
O nouă variantă Covid atrage deja atenția medicilor prin modul în care se manifestă. Experții avertizează cu privire la o posibilă „tripledemie” în această toamnă. Noua tulpină Covid se răspândește rapid și vine cu simptome diferite. Mulți nici nu își dau seama că sunt infectați.
10:20
Primele imagini cu Dani Oțil din Malta, de la filmările Power Couple! Încep pregătirile pentru noul sezon: "Ați pățit așa ceva?" | VIDEO # SpyNews
Dani Oțil a împărtăși cu fanii lui primele imagini de la cazarea din Malta, acolo unde se află pentru filmările noului sezon Power Couple România. Cum arată camera unde e cazat prezentatorul TV și ce gânduri a avut încă de la primele ore ale dimineții.
09:40
Imagini rare din tinerețe cu Florin Salam și Adi Minune! Așa arătau pe vremea când visau la succesul de care se bucură în prezent | VIDEO # SpyNews
Imagini de colecție cu Florin Salam și Adi Minune! Într-un video făcut public de curând, cei doi artiști au fost filmați în anii în care nu se bucurau încă de succesul mare pe care îl au în prezent. Cum arătau și cât de bine se înțelegeau încă de atunci.
00:00
Cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în octombrie 2025. Data cu cel mai mult noroc pentru nativi # SpyNews
Luna octombrie vine cu vești bune și surprize plăcute pentru toate zodiile, dar fiecare nativ are o zi în care astrele par să se alinieze perfect. Fie că e vorba de o veste bună, o reușită profesională sau un moment magic în dragoste, această zi poate aduce energie pozitivă și schimbări neașteptate. Care este cea mai norocoasă dată a lunii pentru fiecare semn zodiacal.
27 septembrie 2025
23:50
Ce declarații șocante a făcut băiatul în vârstă de 17 ani care a trimis mesajele de amenințare. Lucas este internat la Obregia, și este păzit permanent # SpyNews
Lucas, adolescentul în vârstă de 17 ani care a provocat panică printr-o serie de mesaje de amenințare, a fost internat la Spitalul Obregia. Potrivit informațiilor, adolescentul este acum păzit permanent. Ce declarații șocante a făcut în fața oamenilor legii.
22:30
Rețeta virală de supă de broccoli și brânză cheddar. Cum o pregătești și de ce ingrediente ai nevoie # SpyNews
Dacă ești în căutarea unei rețete rapide, gustoase și reconfortante, supa de broccoli cu brânză cheddar este alegerea perfectă. A devenit virală datorită texturii cremoase și gustului intens, iar vestea bună este că se prepară ușor, cu ingrediente simple. Cum o pregătești și de ce ingrediente ai nevoie.
22:20
Declaraţie de dragoste mai frumoasă nu există! Robert Lele, mărturisiri în premieră despre relaţia cu Andra Volos! Interviu în exclusivitate | VIDEO # SpyNews
Robert Lele și Andra Voloș s-au căsătorit civil în urmă cu un an, iar în această toamnă ar fi trebuit să facă și cununia religioasă. Din cauza unui eveniment nefericit al unor prieteni, în semn de respect, cei doi au amânat nunta, dar au reprogramat-o pentru anul viitor. În exclusivitate pentru Spynews.ro, cântărețul face dezvăluiri emoționante despre căsnicia sa cu soția și îi transmite un mesaj de mulțumire pentru tot ce face pentru el.
22:20
Ofițerii de la Control Intern, care, teoretic, ar trebui să ajute la „curățenia” din Poliția Română, se comportă, în cele mai multe cazuri, ca niște avocați ai polițiștilor care comit abuzuri.
22:20
A confirmat oficial despărţirea de Diana Enache de curând! Cum îşi petrece timpul Ionuţ Vîntu! Stă bine pe cash # SpyNews
Ionuț Vîntu a fost surprins recent de paparazzii Spynews în timpul lui liber. Afaceristul și Diana Enache au confirmat despărțirea în urmă cu puțin timp, iar acum, afaceristul se bucură de libertate. Iată cum își petrece zilele!
22:20
Amna, dureri cumplite! Două zile nu a știut ce e cu ea: "Nu știu cum să vă explic, a fost ceva groaznic!" # SpyNews
Amna s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a îndurat dureri cumplite, timp de două zile. Cu ce problemă s-a confruntat cântăreața, dar și de la ce a pornit totul. Declarații exclusive!
21:50
Florinel, mesaj emoționant pentru Denisa Răducu! Ce a transmis cântărețul: "Parcă nici nu ai existat ..." | FOTO # SpyNews
După câțiva ani de la dispariția Denisei Răducu, Florinel a scris un mesaj plin de emoție în memoria artistei. Ce a transmis cântărețul.
21:00
Elev de 11 ani, internat de urgență! Băiatul ar fi încercat să își termine toată tema de vacanță într-o singură zi # SpyNews
Un băiat de 11 ani a ajuns la spital după ce ar fi încercat să își termine toate temele de vacanță într-o singură zi. Potrivit apropiaților, copilul a petrecut ore în șir concentrat, fără pauze. Acest lucru i-ar fi provocat o stare de epuizare fizică și mentală.
20:10
Delia Matache a vorbit despre afecțiunea de care suferă. Artista ia în calcul operația: „Am înțeles că e ceva extrem de…” # SpyNews
Delia Matache a vorbit, recent, despre afecțiunea medicală cu care se confruntă de ani buni. Artista ia în calcul o operație pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.
19:40
Insula paradisiacă la fel de frumoasă ca Barbados, dar fără turiști. Aici vei găsi peisaje de vis, iar iniștea este la ea acasă # SpyNews
Ascunsă în inima Caraibelor, această insulă este o adevărată bijuterie nedescoperită. Aici, apa turcoaz se împletește cu vegetația tropicală bogată, iar viața curge într-un ritm lent, calm. E locul perfect pentru cei care caută frumusețea autentică a Caraibelor, departe de mulțimile de turiști.
19:00
Cuvintele sfâșietoare scrise de iubitul Ioanei Popescu. Bărbatul își strigă durerea: "Revino în viața mea..." | FOTO # SpyNews
După ce Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător, iubitul ei e distrus de durere. Bărbatul a scris un mesaj care i-a emoționat profund pe internauți. Ce a transmis acesta.
18:20
Incident aviatic în Iași! Avion de mici dimensiuni, prăbușit în curtea unei unități militare # SpyNews
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în această după-amiază, 27 septembrie, în curtea unei unități militare din Iași. Potrivit primelor informații, la bord se aflau două persoane: pilotul și un pasager.
