Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: ”aducem provocări mai mari... decât tot ceea ce ați văzut până acum!”

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SpyNews