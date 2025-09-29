VIDEO Nasser Al-Attiyah, pe locul 1 în Campionatul Mondial de Rally-Raid, cu Dacia Sandrider
Newsweek.ro, 29 septembrie 2025 10:20
Etapa din Portugalia a Campionatului Mondial de Rally-Raid, penultima a sezonului, a fost câștigată ...
• • •
Acum 5 minute
10:40
Hotelul care a luat foc în Prahova, închis acum două săptămâni. Nu avea autorizație la incendiu # Newsweek.ro
Hotelul care a luat foc luni dimineața era închis. Nu avea autorizație de securitate la incendiu, ia...
Acum 30 minute
10:20
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de felicitare pentru moldoveni, după alegerile parlamentare de d...
10:20
Acum o oră
10:10
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj după alegerile din Republica Moldova. Șeful Ex...
09:50
Victor Negrescu, după victoria pro-europenilor din Moldova: Negocierile de aderare pot fi finalizate # Newsweek.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Mol...
Acum 2 ore
09:40
Unii pensionari rămân fără pensie. Azi, ultima zi să trimită documente vitale la Casa de Pensii # Newsweek.ro
Pensionarii români care se află în străinătate trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără p...
09:30
Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte # Newsweek.ro
Informații publice despre componența Consiliului de Administrație de la Spitalul de Copii din Iași a...
09:30
SUA iau în calcul livrarea de rachete Tomahawk către Kiev. JD Vanec: „Rușii trebuie să se trezească” # Newsweek.ro
Statele Unite iau în calcul solicitarea Ucrainei privind furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lung...
09:00
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, ju...
08:50
Atac armat la o biserică mormonă din SUA. Cel puțin patru oameni au murit, opt au fost răniți # Newsweek.ro
Cel puțin patru persoane au fost ucise și opt au fost rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu ...
Acum 4 ore
08:40
Rusia vrea ca Marea Britanie și Franța să participe la negocierile pentru dezarmarea nucleară # Newsweek.ro
Kremlinul susține că arsenalele nucleare ale Marii Britanii și Franței trebuie să facă parte din vii...
08:20
George Simion felicită partidul prorus „Democrația Acasă” pentru intrarea în Parlamentul Moldovei # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a felicitat public partidul prorus „Democrația Acasă” și pe liderul său,...
08:20
Val de proteste ale studenților în țară. Le-au fost limitate multe drepturi prin reformă # Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează luni proteste în toat...
08:10
Liderii americani militari sunt convocați la Pentagon la o întâlnire misterioasă. Ce vor discuta? # Newsweek.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioa...
08:00
Igor Dodon anunță „protest pașnic” în Chișinău, la prânz. Ce mesaj le-a transmis moldovenilor # Newsweek.ro
Igor Dodon a anunțat un protest pașnic luni, la Parlament, și a cerut forțelor de ordine să nu urmez...
07:50
Partidul Politic Democrația Acasă se apropie de 7%. Este aliat cu AUR și a fost promovat pe TikTok # Newsweek.ro
Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, se apropie de pragul de 7% la al...
07:40
Oul sau găina. Cine a fost primul? Cercetătorii spun că au găsit răspunsul la eterna întrebare # Newsweek.ro
Oul sau găina. cine a fost primul? Aceasta este o întrebare ce face parte din eternele dileme ale oa...
07:40
AUR Molodva a înregistrat un scor rușinos la alegerile din Moldova doar 0,1%. George Simion a intuit...
07:30
Alcoolul crește riscul de demență. Ce spun medicii și cât alcool ai voie să consumi este întrebarea ...
07:20
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite # Newsweek.ro
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite. Scorpi...
07:10
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă? # Newsweek.ro
Pensionarii care au pierdut 610 lei la pensie trebuie să găsească soluții pentru a face față cheltui...
Acum 12 ore
21:50
Alertă pe Aeroportul Otopeni. Dronă depistată lângă o pistă. Aterizările au fost suspendate # Newsweek.ro
Alertă pe Aeroportul Otopeni. O dronă civilă a fost depistată lângă o pistă. Autoritățile au suspend...
Acum 24 ore
20:50
Atenționare de vreme rea în Spania. Cei care vor să călătorească în Valencia trebuie să fie atenți # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
20:30
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabi...
20:10
Un turist german s-a urcat pe munte și s-a accidentat la un picior. Salvamont a intervenit # Newsweek.ro
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist ...
19:50
România aduce excelența Baldrige aproape de liderii săi. Manageri români pregătiți de experți SUA # Newsweek.ro
România a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania – Casa Ciru Iliescu, o con...
19:50
Cu siguranță nu știai că poți lua amendă în această țară dacă parchezi sub nuci pe stradă. Iată ce s...
19:40
Poliţia Naţională din Republica Moldova a descoperit un grup care ar vrea să destabilizeze # Newsweek.ro
Poliţia Naţională din Republica Moldova transmite cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri ...
19:30
Îl cunosc pe Nicușor Dan de peste 35 de ani din timpul serviciului militar.
19:20
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi ...
19:10
Chipul lui Decebal de la Orșova, cea mai înaltă sculptură din Europa. Lucrarea a costat 1.000.000 $ # Newsweek.ro
Chipul lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură din Europa, cu o impresionantă dimensi...
18:50
Un șofer băut și fără permis a vrut să dea mită polițiștilor în Dâmbovița. Ce a pățit după # Newsweek.ro
Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştil...
18:30
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la...
18:20
Ciclistul Tadej Pogačar, campion mondial în proba pe șosea. Slovenul și-a apărat titlul în stil mare # Newsweek.ro
Ciclistul Tadej Pogačar a devenit campion mondial în proba pe șosea, care s-a desfășurat duminică pe...
18:10
Infecțiile intraspitalicești, reduse prin antibiotice. Ce a transmis ministrul Sănătății # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii afirmă că o soluţie pentru scăderea încărcăturii microbiene de la nivelul secţii...
17:50
Ce înseamnă Abracadabra, cuvântul folosit de magicieni? Menționat prima oară acum 1.800 de ani # Newsweek.ro
Cuvântul Abracadabra ne este cunoscut mai ales prin folosirea sa ca un fel de formulă secretă a magi...
17:20
100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu. Pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările # Newsweek.ro
100 de hectare de vegetație au fost distruse de un incendiu în județul Olt. Focul a izbucnit în noap...
17:20
Protocoale încălcate la Spitalul de Copii din Iași. Rogobete: Unghii false și bijuterii la ATI # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a spus că la Spitalul din Iași, unde mai mulți copii au murit din cauza unei bac...
17:10
EXCLUSIV Rogobete, după ce Newsweek a scris că șeful Spitalului Iași a lucrat la drumuri: E deplasat # Newsweek.ro
Newsweek a scris că președintele Consiliului de Administrație al Spitalului din Iași unde au murit 6...
16:50
Peste 250 de incidente la alegerile din Republica Moldova. Votanții din diaspora, filmați în secții # Newsweek.ro
Peste 250 de incidente au fost înregistrate la alegerile din Republica Moldova, până la ora 14.30, c...
16:40
Ce era teriacul, medicamentul miraculos folosit de regi timp de 2.000 de ani? Utilizat și în România # Newsweek.ro
Teriacul, medicamentul miraculos folosit timp de 2.000 de ani, a fost unul dintre cele mai complicat...
16:30
Vot în Moldova. Reacția României după alertele cu bombă de la secțiile de votare din București # Newsweek.ro
Poliția Română spune că, din primele cercetări rezultă că alertele cu bombă de la București nu sunt ...
16:10
Alegeri Moldova. Alarme cu bombă la secții de votare din mai multe țări, inclusiv România # Newsweek.ro
Asaltul Rusiei la Alegerile parlamentare din Moldova. Autoritățile moldovene anunță că s-au înregist...
16:00
Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal? # Newsweek.ro
Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal? Ce a...
15:40
Nuntă mare în muzică. Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Cum au arătat...
15:40
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€ # Newsweek.ro
Anunț sumbru pentru milioane de pensionari. Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mu...
15:10
Doi tineri din Republica Moldova au mers la vot chiar în ziua nunții lor. Cum au reacționat oamenii? # Newsweek.ro
Doi tineri din Republica Moldova au mers la vot chiar în ziua nunții lor. Cum au reacționat oamenii?...
15:00
Nou incident cu drone neidentificate. Țara deasupra căruia au ajuns dronele. Ce spun autoritățile și...
14:20
Descinderi în Capitală la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri. Ce au descoperit poliț...
13:50
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Precipitații abundente și temperaturi scăzute # Newsweek.ro
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Meteorologii anunță temperaturi sub normalul perioadei...
