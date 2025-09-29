„R.Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 10:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un
• • •
Acum 5 minute
10:40
În cadrul alegerilor parlamentare, PAS a acumulat mai multe voturi decât în 2021. De ce va avea mai puțini deputați # PSNews.ro
În 2021, PAS a fost ales de 774 753 de cetățeni, sau 52,8% din totalul de 1 467 216 de voturi valabile. În cadrul alegerilor de ieri, 786 465 de cetățeni au votat pentru PAS (cifra ar putea crește, întrucât mai sunt procese verbale de numărat). Prezența, însă, a fost cu aproximativ 150 de mii
10:40
Alegeri în R. Moldova – Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii R.Moldova # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi "Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul
Acum 15 minute
10:30
Imagini impresionante! Ninge ca-n povești în câteva localități și zone montane din România # PSNews.ro
Temperaturile mai scăzute ca de obicei în această perioadă au adus și primele ninsori din această toamnă. La Mădăraș, în județul Harghita, s-a așternut zăpada, potrivit imaginilor postate pe Facebook de pagina Meteoplus. Imaginile sunt de fapt niște capturi de pe un webcam din mica comună de 2.000 de locuitori, acolo unde ningea în continuare
Acum 30 minute
10:20
„R.Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un
Acum o oră
10:10
Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare # PSNews.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu a câştigat alegerile parlamentare de duminică din Moldova, marcate de acuzaţii de amestec al Rusei, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 99,52% din voturi, publicate luni, anunţă AFP. PAS, la putere din 2021, a obţinut 50,03% din voturi, faţă de 24,26% pentru Blocul Patriotic pro-rus.
10:00
Partidul Acțiune și Solidaritate va avea majoritatea și în următorul Parlament. După numărarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a acumulat aproape 50% (783 244 de voturi). Blocul Patriotic urmează, la mare distanță, cu 24,31% din voturi. Pentru blocul lui Dodon au votat peste 381 de mii de cetățeni. Pragul de intrare în Parlament a
Acum 2 ore
09:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 # PSNews.ro
Luni, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul R.Moldova la București, este invitat în direct la „Puterea Știrilor" moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Discuția va viza rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și implicațiile acestora pentru scena politică de la Chișinău, dar și pentru relația cu România și Uniunea Europeană. Urmărește LIVE pentru
Acum 12 ore
00:00
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din R.Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Cine este Vasile Costiuc # PSNews.ro
PAS, partidul fondat de Maia Sandu, conduce în alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform rezultatelor parțiale, urmat de „Blocul Patriotic". O supriză a acestor alegeri este însă Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea pragul de 5% în niciun sondaj, deși începuse să crească în preferințele alegătorilor, iar acum se apropie de 7% în
28 septembrie 2025
23:40
Comisia Electorală Centrală din R.Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi s-a încheiat. Datele centralizate arată că la secțiile de votare, până la această oră, s-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, ceea ce constituie o rată de participare de
23:20
Peste 29.000 de cetățeni au votat duminică, în România, pentru membrii Legislativului de la Chișinău. Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, în România 29.379 de cetățeni moldoveni și-au exprimat opțiunea la urne. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a precizat, duminică seara, că la București au votat cei mai mulți cetățeni moldoveni –
22:40
Blocul Alternativa, după închiderea secțiilor: R. Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate # PSNews.ro
Liderii Blocului Alternativa au salutat mobilizarea alegătorilor după scrutinul parlamentar. La câteva minute după închiderea secțiilor de votare, ei au subliniat importanța respectării voinței poporului, a unei monitorizări stricte a procesului de numărare a voturilor și au constatat, totodată, „strategii politice bazate pe frică și dezbinare", transmite IPN. „Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova
22:20
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutinul electoral și a subliniat importanța fiecărui vot exprimat. Politicianul a declarat că partidul pe care îl conduce nu va admite instabilitate și schimbări majore, transmite IPN. „Am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Mulțumesc tuturor cetățenilor care au votat și celor
21:50
O dronă a fost observată duminică în apropierea aeroportului Henri Coandă (Otopeni), ceea ce a determinat autoritățile să suspende temporar traficul aerian. Zborurile au fost oprite aproximativ 40 de minute pentru siguranța pasagerilor și a aeronavelor. După verificări, operațiunile pe aeroport au fost reluate în condiții normale, iar incidentul este acum investigat. Duminică în jurul
21:50
Rezultate alegeri Moldova 2025 – Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. Primele rezultate sunt disponibile AICI. Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis
Acum 24 ore
21:30
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară # PSNews.ro
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!", a scris Maia Sandu pe Facebook. Președinta Republicii Moldova a făcut apel la
21:20
Cetățenii Republicii Moldova au votat duminică în alegerile parlamentare, un scrutin cu miză uriașă, care ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de a împinge țara spre Uniunea Europeană. La urne se prezentaseră până la ora 21.00, în total, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor. 1.327.202 dintre aceștia au votat în
21:00
Alegeri în R.Moldova. Peste 251 000 de voturi în diasporă până la ora 20:00. Cele mai multe – în Italia # PSNews.ro
Peste 251 de mii de cetățeni moldoveni din diasporă au votat, până la ora 20:00, la alegerile parlamentare, transmite IPN. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, cea mai mare prezență la vot este înregistrată la secțiile deschise în Italia, unde la ora 20:05 au votat peste 76 de mii de moldoveni. Totodată, cea mai mică prezență
20:40
Alegeri în R. Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu” # PSNews.ro
De la primele ore ale dimineții zilei de 28 septembrie, în Republica Moldova am asistat la un proces electoral desfășurat în mare parte fără incidente majore care să afecteze rezultatul final. Totuși, acuzațiile reciproce și miza uriașă a acestui scrutin au transformat această zi într-un veritabil test pentru democrația de peste Prut. Invitat la Știrile Pro TV de
20:30
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA # PSNews.ro
Un congresmen respectat a susținut că ființe extraterestre s-ar putea ascunde în „cinci sau șase" baze OZN subacvatice, chiar în largul coastei SUA, relatează Daily Mail. „Există „entități" extraterestre" Congresmenul din Tennessee, Tim Burchett, membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care se ocupă de rapoartele despre OZN-uri, a atras atenția pe rețelele de socializare după
20:10
Alegeri R. Moldova. Preşedintele CEC: Scrutinul poate fi declarat valabil, ca urmare a prezenţei la vot # PSNews.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenţei la urne a cel puţin o treime din numărul total de alegători înscrişi în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman. „În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depăşit o treime
20:00
Preşedinta Maia Sandu a făcut un apel public către tinerii moldoveni să iasă să voteze la scrutinul parlamentar. „Am văzut la Ziua Independenţei tineri cu tricolorul, dansând şi cântând. Tineri care ştiu să se bucure de ziua de azi, care se bucură de frumuseţile noastre şi nu mai sunt forţaţi de istorie să-şi apere libertatea
19:50
Poliția avertizează că, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, anumite grupuri de persoane intenționează să provoace destabilizări, organizând proteste în a doua zi a alegerilor. Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) subliniază că dețin ,,informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul
19:40
VIDEO Alegeri R. Moldova. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului # PSNews.ro
Mai multe videoclipuri au apărut pe rețelele de socializare în care apar buletine de vot false imprimate cu „Votat" și intenționat deteriorate, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, transmite Agora.md. Guvernul de la Chișinău avertizează cetățenii că „buletinele sunt false, videoul este fals și reprezintă o provocare" și îi îndeamnă „să nu cadă în
19:30
Diaspora face istorie: cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în R. Moldova # PSNews.ro
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216.000, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în Republica Moldova. La alegerile parlamentare din
19:20
Potra NU poate fi extrădat din Emirate, anunță avocatul Tonel Pop. Rețeaua de influență pe care o are mercenarul # PSNews.ro
Horațiu Potra, omul care este acuzat că ar fi plănuit, alături de Călin Georgescu, să dea o lovitură de stat și să răstoarne puterea de la București, nu poate fi extrădat. Avocatul Tonel Pop susține că de fapt Emiratele ar vrea ceva la schimb, ca Potra să fie trimis în România, după ce ar fi fost
19:10
Alertă cu bombă la podul peste Nistru care leagă R. Moldova de Transnistria. Blocaj total și interveniție a geniștilor # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău au informat cu privire la o nouă alertă cu bombă, de această dată pe un pod care leagă orașele Rezina și Rîbnița. Circulația a fost blocată pe acest pod, iar geniștii au fost trimiși pentru a vedea dacă alertă este una reală. Geniștii „au intervenit în teren, după ce, prin apeluri
19:10
Alegeri cruciale în R. Moldova. Au ajuns la urne aproape 1,5 milioane de oameni. Prezenţa la vot, 48,5% # PSNews.ro
1.470.291 de persoane au votat, până la ora 19.00, la alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, care vor determina direcţia ţării. Prezenţa la urne a ajuns la 48,5 la
18:50
Summit UE la Copenhaga. Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare # PSNews.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor, relatează AFP. ”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie […] Articolul Summit UE la Copenhaga. Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
18:30
Rogobete, după vizita la spitalul din Iași: Indicii de neglijență în serviciu. N-am văzut haos mai mare administrativ # PSNews.ro
„Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut de mult într-un spital”, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, duminică, la Antena 3 CNN, după vizita la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit. El a spus că vor fi analizate posibile fapte penale și că are indicii în acest sens, […] Articolul Rogobete, după vizita la spitalul din Iași: Indicii de neglijență în serviciu. N-am văzut haos mai mare administrativ apare prima dată în PS News.
18:30
Alegeri în R. Moldova. Alertă cu bombă la ambasada din Bruxelles. Misiunea diplomatică a fost evacuată în totalitate # PSNews.ro
Ambasada din Bruxelles a Republicii Moldova a fost evacuată duminică, după o amenințare cu bombă. Misiunea diplomatică servește și secție de votare pentru moldovenii aflați în Belgia. Alegătorii și oficialii au fost evacuați de urgență din sediul ambasadei, care e amplasat în centrul Bruxelles-ului, potrivit Politico. Alertele de bombă s-au dovedit a fi false. Mii de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Alertă cu bombă la ambasada din Bruxelles. Misiunea diplomatică a fost evacuată în totalitate apare prima dată în PS News.
18:20
Aur pentru România la gimnastică: Denisa Golgotă, locul 1 la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # PSNews.ro
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări. Denisa Golgotă a fost notată cu 12.750, cu care s-a clasat pe primul loc, la fel ca în calificări, când a avut însă o notă […] Articolul Aur pentru România la gimnastică: Denisa Golgotă, locul 1 la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Nicuşor Dan, un nou îndemn pentru basarabeni: Mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un nou mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunist. ”De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, un nou îndemn pentru basarabeni: Mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive apare prima dată în PS News.
18:00
Alegeri în R. Moldova. Partidul lui Furtună rămâne în afara cursei electorale. Decizia Curții de Apel # PSNews.ro
Curtea de Apel din R. Moldova a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind excluderea Partidului „Moldova Mare” din alegerile parlamentare. Decizia a fost pronunțată pe 28 septembrie – ziua în care se desfășoară scrutinul. Lidera formațiunii, Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a calificat încheierea instanței drept „un act rușinos de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Partidul lui Furtună rămâne în afara cursei electorale. Decizia Curții de Apel apare prima dată în PS News.
18:00
Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească ofensiva militară în Fâşia Gaza, agitând steaguri palestiniene şi pancarte proclamând că ”hrana şi apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP. ”Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune […] Articolul Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul războiului din Fâşia Gaza apare prima dată în PS News.
17:50
Persoane necunoscute au alertat autoritățile despre minarea a 14 locații din Zona de Securitate, în ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova. În mod special, sunt vizate adresele unde sunt amplasate secțiile de votare destinate alegătorilor transnistreni, relatează deschide.md. Conform datelor prezentate, oamenii legii au primit apeluri telefonice robotizate, fiind sesizați despre minarea mai multor obiecte. […] Articolul Alegeri în R. Moldova: 14 noi alerte cu bombă, în Zona de Securitate apare prima dată în PS News.
17:50
100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu. Pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările # PSNews.ro
100 de hectare de vegetație au fost distruse de un incendiu în județul Olt. Focul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările. Un incendiu a ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată în localitatea Vulpnei, județul Olt. Focul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre […] Articolul 100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu. Pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările apare prima dată în PS News.
17:50
Concedieri masive la o fabrică din România cu patron străin. Sute de oameni, deja anunțați # PSNews.ro
Aproximativ 230 de angajați ai fabricii Fujikura din Dej urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității. Concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, dar o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fară loc de muncă. Compania japoneză Fujikura Automotive România, producătoare de cabluri și cablaje auto, […] Articolul Concedieri masive la o fabrică din România cu patron străin. Sute de oameni, deja anunțați apare prima dată în PS News.
17:40
Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate electronice # PSNews.ro
În Elveția populația a fost chemată să voteze cu privire la introducerea cărților de identitate electronice. Este al doilea scrutin la nivel național pe această temă. În 2021, alegătorii au respins introducerea cărților de identitate, din cauza îngrijorărilor legate de protecția datelor și a faptului că sistemul propus ar fi administrat în mare parte de companii […] Articolul Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate electronice apare prima dată în PS News.
17:30
Podul IOR din București, în stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac # PSNews.ro
Podul IOR din Capitală a intrat într-o stare de degradare destul de serioasă. Bucăți de beton din infrastructură au început să se prăbușească în Lacul Cuza sau Titan, fost IOR. Podul, care taie lacul în două este parte a infrastructurii de transport vitale și a Bucureștiului, nu numai a Sectorului3. Zilnic zeci de mii de […] Articolul Podul IOR din București, în stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Bucureștiul, sufocat de trafic: Stelian Bujduveanu promite pasaje, bulevarde noi și transport public prioritar # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu afirmă că 80% din lucrările de infrastructură vor fi gata până la anul, insistând că adevărata soluție pentru București rămâne prioritizarea transportului în comun. Traficul din Capitală, o problemă mai mare decât termoficarea În cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recunoscut […] Articolul VIDEO Bucureștiul, sufocat de trafic: Stelian Bujduveanu promite pasaje, bulevarde noi și transport public prioritar apare prima dată în PS News.
17:30
Unghii false şi bijuterii în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ce a descoperit ministrul Sănătăţii # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre […] Articolul Unghii false şi bijuterii în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ce a descoperit ministrul Sănătăţii apare prima dată în PS News.
17:30
Tragedie la circ. O acrobată a murit după ce a căzut de la trapez în timpul unei reprezentaţii cu public # PSNews.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane. Accidentul s-a produs în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, a declarat duminică un […] Articolul Tragedie la circ. O acrobată a murit după ce a căzut de la trapez în timpul unei reprezentaţii cu public apare prima dată în PS News.
17:20
Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din R. Moldova # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă. […] Articolul Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din R. Moldova apare prima dată în PS News.
17:10
Nicușor Dan: Coaliția funcționează în momentul ăsta, măsurile Guvernului au fost luate prin consens # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens. El a fost întrebat de jurnalişti despre situaţia din cadrul coaliţiei şi dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea […] Articolul Nicușor Dan: Coaliția funcționează în momentul ăsta, măsurile Guvernului au fost luate prin consens apare prima dată în PS News.
17:10
Alegeri în R. Moldova. Prezenţa la vot, 42,4 la sută. În România au votat 22927 moldoveni. Incident la Iaşi # PSNews.ro
Prezenţa la vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a ajuns la ora 17.00 la 42,46 la sută. Au votat 1265429 persoane. În diaspora, au votat 193636 persoane, dintre care 22927 în România (55, 9 la sută femei, 44,08 la sută bărbaţi). Potrivit newsmaker.md, o persoană a pătruns într-o secție de votare din oraşul Iași, […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Prezenţa la vot, 42,4 la sută. În România au votat 22927 moldoveni. Incident la Iaşi apare prima dată în PS News.
17:00
Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
Poliția Română a anunțat că nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral de la secțiile de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după amenințările cu bombă primite. Conform Poliției Române, a fost primit un e-mail cu privire existența unor dispozitive explozive la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din […] Articolul Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din R. Moldova apare prima dată în PS News.
17:00
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibi # PSNews.ro
Submarin rusesc în pericol de explozie în apele europene Un submarin al marinei ruse, Novorossiisk, se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, ceea ce ar putea duce la o explozie periculoasă la bord. Nava, de tip Kilo, lungă de 74 de metri și parte a Flotei Ruse a Mării Negre, este capabilă […] Articolul Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibi apare prima dată în PS News.
17:00
Peste 140 de încălcări ale legislației electorale au fost înregistrate de oamenii legii. Potrivit datelor prezentate de IGP în adresa CEC, cele mai multe cazuri vizează fotografierea buletinului de vot. Din numărul total de încălcări, 58 se referă anume la acest tip de infracțiune. Alte 35 de cazuri se referă la lipsa alegătorilor în liste […] Articolul Alegeri în R. Moldova. S-au înregistrat peste 140 de incidente apare prima dată în PS News.
16:50
Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu: „Oamenii din rețeaua «Șor» încearcă să împiedice procesul de vot. Avem multe cazuri” # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit cu nenumărate mesaje publice în ziua alegerilor parlamentare din țara pe care o conduce, ultimul dintre acestea fiind transmis într-un live realizat în această după-amiază. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident, contra bani. Avem situații de alerte […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu: „Oamenii din rețeaua «Șor» încearcă să împiedice procesul de vot. Avem multe cazuri” apare prima dată în PS News.
16:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un val de aer polar va traversa România. Astfel, vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori, la început de octombrie. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie. De altfel, […] Articolul METEO Val de aer polar în România. Lista orașelor în care a venit iarna deja apare prima dată în PS News.
