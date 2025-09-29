Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!

Golazo.ro, 29 septembrie 2025 10:20

Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor, Serviciile Secrete, CIA și FBI protejându-l pe terenul din Farmingdale, New York

• • •

Acum 15 minute
10:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu PAOK a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes: „Ne-a lipsit luciditatea” Golazo.ro
Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucătorii care vor fi folosiți în meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.
09:50
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League Golazo.ro
FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.
Acum 2 ore
09:40
Sfat pentru Tavi Popescu Elias Charalambous i-a explicat atacantului ce are de făcut pentru a fi din  nou titular: „Asta face diferența” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) i-a oferit un sfat lui Octavian Popescu (22 de ani). Atacantul, considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, nu a fost utilizat deloc în ultimele două meciuri.
Acum 4 ore
08:00
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes Golazo.ro
Mihai Popovici, șeful Academiei de înot Dinamo, e acuzat că obligă părinții micilor înotători să cumpere echipament Arena, firma care-l sponsorizează pe David. Mai mulți antrenori au plecat de la club, împreună cu sportivii lor. Inclusiv o campioană europeană de juniori!
Acum 12 ore
00:40
Cisotti vrea mai mult Marcatorul campioanei în meciul cu Oțelul a expus planul pentru FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), a transmis un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățenilor.
00:30
Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga)
00:20
Și-a criticat jucătorii Laszlo Balint, nemulțumit după FCSB - Oțelul 1-0: „Nu am avut personalitatea, curajul și calitatea necesară pentru a marca” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a fost dezamăgit de rezultatul final și a identificat problemele din jocul gălățenilor.
00:10
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre prima victorie obținută în Superliga după opt etape.
28 septembrie 2025
23:40
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a făcut calcule pentru play-off.
23:10
Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii Golazo.ro
Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.
23:00
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti  Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a recunoscut că a fost păcălit de Juri Cisotti (32 de ani). Cei doi fotbaliști au jucat împreună pentru formația din Galați, înainte ca italianul să se transfere la FCSB.
22:30
Ionuț Radu a apărat un penalty  Prestație apreciată a portarului român de la Celta Vigo, în ciuda eșecului cu Elche. Ce notă a primit Golazo.ro
Elche - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a apărat un penalty, în minutul 54, dar nu a putut evita înfrângerea.
22:00
Oțelul și-a bătut joc de ocazii Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize cu FCSB » Baba Alhassan a greșit de două ori și a fost schimbat Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint (46 de ani) au ratat șansele imense de a deschide scorul în finalul primei reprize.
22:00
Ghinion pentru Graovac Ratează meciul cu Young Boys? Fundașul s-a accidentat în meciul cu Oțelul, iar FCSB a jucat două minute în inferioritate Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Daniel Graovac (32 de ani) a părăsit terenul accidentat și „roș-albaștrii” au jucat 2 minute în inferioritate numerică.
Acum 24 ore
21:00
„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea” Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. Jean Vlădoiu (56 de ani) a identificat problemele din jocul echipei sale.
20:50
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025 Golazo.ro
Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.
20:30
Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).
20:00
Gloria Bistrița - Metz 24 - 31  Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF. Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.
19:50
Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova Golazo.ro
Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.
19:10
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia Golazo.ro
Farul - Unirea Slobozia. Alexandru Buzbuchi (31 de ani) a greșit la golul prin care ialomițenii au egalat, chiar sub privirile lui Gheorghe Hagi (60 de ani).
19:00
Rațiu, aproape să înscrie Fundașul român l-a surprins pe portarul Sevillei cu un șut de la 30 de metri Golazo.ro
Rayo Vallecano - Sevilla 0-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în cea de-a patra înfrângere suferită de echipa sa în La Liga. Fundașul a fost aproape să înscrie un gol cu un șut spectaculos, de la peste 30 de metri.
18:30
Chivu, dezlănțuit  Motivul pentru care antrenorul lui Inter a sărbătorit ca niciodată  golul lui Pio Esposito Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, a sărbătorit cu patos reușita lui Pio Esposito (20 de ani), din duelul contra lui Cagliari, 2-0.
18:20
Marquez l-a egalat pe Rossi Legendarul pilot spaniol a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial Golazo.ro
Marc Marquez (32 de ani, Ducati) continuă să scrie istorie în MotoGP! Spaniolul a cucerit al 9-lea titlu din carieră și l-a egalat pe legendarul Valentino Rossi (46 de ani). Pilotul spaniol a câștigat din nou titlul mondial, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe locul secund, în spatele coechipierului Francesco Bagnaia.
18:10
Xavi, înapoi în Golf? Fostul antrenor de la Barcelona este dorit de campioana Arabiei Saudite Golazo.ro
Xavi Hernandez (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FC Barcelona, este dorit de Al-Ittihad.
18:00
Simeone renaște continuu Când se vorbește de plecarea lui de la Atletico, antrenorul revine. Cum a spulberat Realul: „Probleme în viață?” Golazo.ro
Diego Simeone are 55 de ani și antrenează din 2011 la Atletico. De fiecare dată, argentinianul s-a regăsit în clipele grele, urcând din nou cu echipa madrilenă
17:00
FIFA taie în carne vie Suspendare de un an pentru un fotbalist din La Liga și alți șase jucători, care au jucat pe fals! Golazo.ro
Facundo Garces (26 de ani), fundașul central al celor de la Deportivo Alaves, a fost suspendat de FIFA timp de un an, după ce și-a falsificat actele ca sa joace pentru naționala Malaeziei.
16:50
Prima variantă a picat FRH, negocieri după demisia lui Pera: „Nu putem spune ce l-a deranjat” Golazo.ro
Constantin Din, președintele FRH, nu a reușit să-l convingă pe Florentin Pera să revină pe banca naționalei de handbal feminin.
16:30
Strategie perfectă Motivul pentru care FCSB e nevoită să-i plătească 400.000  de euro rivalei CFR Cluj! Golazo.ro
FCSB continuă să plătească pentru transferul lui Daniel Bîrligea (25 ani).
16:20
Înlocuitor surpriză Ruben Amorim ar putea fi demis! Varianta neașteptată luată în calcul de Manchester United Golazo.ro
Graham Potter, abia demis de West Ham United, l-ar putea înlocui pe Ruben Amorim pe banca lui Manchester United.
15:50
„Un model comunist” LPF, noi „săgeți” către FRF: „Hai să fim serioși!” » Ce a declanșat noul conflict Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că actualul format din Liga 3 este demodat.
15:50
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!” Golazo.ro
Vladislav Blănuță a fost încă o dată titular la Dinamo Kiev (3-3 cu Karpati Lviv), deși fanii ucraineni îl contestă pentru postările pro-ruse. Comparația făcută de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi la sfârșit
15:40
Decizie controversată Rusia și Belarus au scăpat de suspendare! » Reacția Ucrainei Golazo.ro
Comitetul Paralimpic Internațional a decis să ridice suspendările parțiale impuse Rusiei și Belarusului de a participa la competiții sportive.
15:20
În haine noi VIDEO+FOTO. Își inaugurează noul echipament la meciul cu FCSB Golazo.ro
FCSB - OȚELUL. Gălățenii și-au prezentat noul echipament, chiar înaintea duelul de pe Arena Națională.
15:20
„Canotajul românesc trăiește!”   Elisabeta Lipă, în extaz după ce România a mai obținut o medalie de aur la Mondialele de la Shanghai Golazo.ro
Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a fost foarte mulțumită de prestația sportivilor români de la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
14:30
Afară din Europa UEFA, sancțiune dură și după apel pentru echipa care a făcut blat în Conference League Golazo.ro
Arsenal Tivat rămâne suspendată din cupele europene. Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a confirmat sancțiunea dictată inițial, dar a redus durata pedepsei.
14:20
FCSB - Oțelul Galați LIVE de la ora 20:30  » Campioana României nu își mai permite pași greșiți Golazo.ro
FCSB și Oțelul Galați se întâlnesc în cadrul etapei #11 din Liga 1. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
14:20
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci Golazo.ro
Deian Sorescu, 28 de ani, a fost înlocuit neașteptat de repede la Gaziantep, 2-2 acasă cu Samsunspor. Scorul era 0-2 după nici 20 de minute. Antrenorul nu a mai așteptat pauza
14:10
MM Stoica, îngrozit Jucătorul care l-a lăsat mască după meciul din Olanda: „A venit mutilat complet” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) președintele consiliului de administrație al FCSB, a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Lixandru (24 de ani).
13:20
Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) s-a accidentat în meciul lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria din octombrie.
13:20
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a fost prima oară decisiv după transferul la PSV Eindhoven, deși a jucat doar 20 de minute la 2-1 cu Excelsior
13:10
Hagi a șocat Legia Polonezii, bulversați de pretențiile lui Ianis: „Sume foarte mari! N-am oferit nimănui așa ceva” Golazo.ro
Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia, a dezvăluit motivul pentru care Ianis Hagi (26 de ani) nu a ajuns la formația antrenată de Edi Iordănescu.
12:50
„A bătut câmpii!”  Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!” Golazo.ro
Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele lui Poli Iași, a vorbit despre derapajul lui Tony da Silva (44 de ani) după meciul cu CS Tunari, scor 2-0.
12:30
Vot de încredere Președintele Interului, cucerit de Chivu: „Depășește orice așteptare” Golazo.ro
Cagliari-Inter 0-2. Giuseppe Marotta, președintele „nerazzurrilor”, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu.
12:10
Marquez, al 7-lea titlu mondial Legendarul pilot spaniol și-a recâștigat coroana după 6 ani: „Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit” Golazo.ro
Marc Marquez (32 de ani, Ducati) continuă să facă istorie în MotoGP.
11:50
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai Golazo.ro
Echipajul de 8+1 rame mixt al României a obținut medalia de aur în finală la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
11:30
Din nou decisiv  Ianis Stoica a ajuns la a doua reușită în Portugalia pentru Estrela Amadora Golazo.ro
Ianis Stoica a marcat din nou pentru Estrela Amadora în campionatul Portugaliei, în victoria cu AVS, scor 3-0.
11:20
Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a anunțat că giuleștenii vor forța din nou, în iarnă, transferul lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
10:50
Plan dejucat VIDEO. Unde au putut găsi jandarmii torțele ascunse de ultrașii Petrolului Golazo.ro
PETROLUL - RAPID 0-1. Jandarmeria a descoperit în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană” mai multe materiale pirotehnice ale fanilor ploieșteni.
