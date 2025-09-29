„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat
Adevarul.ro, 29 septembrie 2025 10:30
O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional.
Acum 15 minute
10:30
Acum o oră
09:45
