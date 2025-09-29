Hornbach deschide al doilea magazin în Timişoara, o investiţie de peste 44 mil. euro

09:15

Nuclearelectrica, operatorul cen­tralei de la Cernavodă, care asigură 20% din pro­duc­ţia de energie a României, prin intermediul Uni­tă­ţilor 1 şi 2, a anunţat săptămâna tre­cută semnarea a două acorduri de finanţare cu JP Morgan SE pentru două dintre proiectele energetice strategice ale Ro­mâ­niei: pro­iectul de reteh­nologizare a Unităţii 1 a CNE Cerna­vodă şi pro­iectul Unită­ţilor 3 şi 4 ale CNE Cerna­vo­dă. Uni­ta­tea 1 de la Cernavodă va fi scoasă din funcţiu­ne în 2027, după 30 de ani de ex­ploatare, şi lasă un gol de 700 MW în bandă pe care siste­mul energetic local trebuie să îl acopere în anii care au mai rămas până la acel moment.