Resfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Iași
Ziarul Lumina, 29 septembrie 2025 11:50
Duminică, 28 septembrie, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din cartierul ieșean Târgu Cucu a trăit clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească, prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului
Acum 15 minute
12:00
Vineri, 26 septembrie, Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan din Iași a găzduit consfătuirea anuală a profesorilor de religie din învățământul preuniversitar, organizată de Inspectoratul
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit duminică, 28 septembrie, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, aflată în proces de
12:00
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a vizitat duminică, 28 septembrie, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Oltenița, județul Călărași, unde a săvârșit Sf
Acum 30 minute
11:50
Duminică, 28 septembrie, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din cartierul ieșean Târgu Cucu a trăit clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească, prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului
Acum o oră
11:40
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # Ziarul Lumina
În data de 5 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Cu acest prilej, în perioada 4‑5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din
Acum 2 ore
11:00
În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, sâmbătă, 27 septembrie, a fost sfinţită biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, de un sob
11:00
În Duminica a 18‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sib
Acum 24 ore
23:00
Fraților, toate le-a supus Dumnezeu sub picioarele Fiului Său și, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce plinește toate întru toți. Iar pe voi v-a făcut vii, cei
22:50
Cuviosul Chiriac s-a născut în anul 448, pe vremea împăratului Teodosie al II-lea cel Tânăr (408-450) şi era din Corint. Tatăl său se numea Ioan, fiind preot al bisericii din Corint, iar mama sa se numea
22:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântare la Învierea Domnului, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, pp. 170-172„Ai văzut cât de mare este darul? Păstrează, omule, acest mare dar! Nu
22:50
„În vremea aceea, pe când ieșea Iisus din Ierihon, împreună cu ucenicii Săi și cu mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea jos, pe marginea drumului, și cerea milostenie. Și, auzind că
22:40
În rând cu marii teologi ai lumii, cel dintâi care a dăruit Ortodoxiei secolului XX, prin fundamentala sa Dogmatică și prin traducerea în românește a Filocaliei, o punere într-o matcă firească și
22:40
Sfântul Cuvios Părinte Petroniu de la Sfântul Munte Athos considera că iubirea lui Dumnezeu față de om, creatura Sa cea mai dragă, este infinită și, în negrăita și nesfârșita Sa iubire, Părintele Ceresc
22:40
Nu sunt convins că singurătatea este răspunsul la toate problemele legate de lipsa de disciplină interioară, cu care ne luptăm de-a lungul întregii noastre existențe. Dimpotrivă, o viață lipsită de orice
22:40
Începând de anul acesta, ziua de 4 octombrie este momentul când îl sărbătorim pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. S-a mutat la Domnul în această zi, în anul 1993, după nouă decenii de viaţă.
22:40
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor) Luca 6, 31-36„Zis-a Domnul: Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și, dacă iubiți pe cei ce vă
22:40
Potrivit Sfântului Dumitru, prietenii se cunosc lăuntric, nu dinafară. Pentru aceasta, chiar când unul dintre ei vede insuficiența faptelor și cuvintelor celuilalt, nu se smintește, pentru că îi știe
22:40
Ne aflăm într-un an binecuvântat când Biserica Ortodoxă Română serbează 100 de ani de Patriarhat și 140 de ani de Autocefalie, prilej cu care Biserica s-a îmbogățit cu încă 16 sfinți ai credinței, care pr
22:30
Luna octombrie se anunță a fi luna cu cea mai mare intensitate și cu cel mai consistent număr de evenimente duhovnicești, eclesiale și culturale ale Bisericii noastre Ortodoxe. Aș îndrăzni să spun: din chiar
22:30
În fiecare zi vedem oameni în rugăciune, cu mâinile unite uneori într-un gest de implorare, alteori într-unul de recunoștință. Mâinile care ne ajută atât de mult să muncim și să ne câștigăm astfel
22:30
Toamna a venit în parohia noastră cu roade bogate și cu inimile pline de mulțumire. Vara care a trecut nu a fost doar un timp al soarelui și al vacanței, ci mai ales o vreme a întâlnirilor, a rugăciunii și a cr
22:30
O alimentație sănătoasă este caracterizată, în primul rând, de varietate. Consumând o diversitate cât mai mare de alimente din toate grupele - legume, fructe, cereale integrale, surse de proteine și de
22:30
Fostul premier britanic Tony Blair este implicat în discuții privind posibilitatea de a conduce o autoritate de tranziție în Gaza, în eventualitatea unui armistițiu, potrivit informațiilor obținute de BBC. Blair
22:30
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga pentru a avansa în planul de apărare a Europei la orizontul anului 2030 şi pentru a reafirma
22:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut declaraţiile făcute de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările Alianţei ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti care intră în
22:30
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se va adresa ofiţerilor militari superiori la începutul acestei săptămâni, a anunţat Pentagonul, relatează AFP. Potrivit Washington Post, şeful Pentagonului
22:30
Administraţia americană a oficializat săptămâna trecută implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, retroactiv de la 1
22:30
Vârsta medie la care tinerii din Uniunea Europeană au părăsit anul trecut casa părinţilor a fost de 26,2 ani, uşor în scădere faţă de 2023 (26,3 ani), arată datele publicate de Eurostat. Din 2002, această v
22:10
Un sfert dintre elevii de gimnaziu petrec pe internet mai puțin de două ore pe zi, în timp ce 22% petrec online o durată similară cu programul școlar (peste 5 ore zilnic), un timp comparabil cu cel petrecut
22:10
Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” găzduiește, în perioada 28 septembrie - 26 octombrie 2025, în spațiul de vizitare al Muzeului Tematic, sala Portaluri, expoziția „Zborul...
16:00
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, s-a aflat duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera, din orașul Voluntari, județul
15:40
La Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 28 septembrie, de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoți și
15:00
În Duminica a 18-a după Rusalii, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Proroc Ilie
14:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a poposit duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Dudu din localitatea Chiajna,
13:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură, în Duminica a 18-a după Rusalii, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric
Ieri
21:10
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, pp. 27-29„Fiindcă nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc ca dumnezeiasca iubire,
21:00
Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh; Sf. Cuv. Neofit Zăvorâtul din Cipru # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul s-a născut în cetatea Iconiei, din Asia Mică, unde a crescut în dreapta credinţă, fiind unul dintre cei mai râvnitori creştini. A fost prins în timpul împăratului
21:00
Fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau din silă,
19:40
Trecem adesea în grabă pe lângă biserici și lăcașuri mărețe, care ascund înăuntrul lor istorii rămase necunoscute. Această lipsă de cunoaștere îi privește doar pe oameni, întrucât Dumnezeu nu uită
13:30
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul
22:10
Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia # Ziarul Lumina
Sfântul Antim s-a născut în Iviria (Georgia) pe la anul 1650, din părinţi dreptcredincioşi, Ioan şi Maria, primind la Botez numele Andrei. Crescut în duhul tradiţiei ortodoxe, tânărul Andrei a primit de la
22:10
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXIV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 745-746„... dacă te vei uita la cei ce-au săvârșit virtutea, vei strânge lângă tine
18:30
Biserică pentru Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești # Ziarul Lumina
Joi, 25 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Dragomirești, satul Vad, județul Neamț. Evenimentul a adunat numeroși
18:30
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, joi, 25 septembrie 2025, la Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”
18:30
Protopopiatul Huși implementează în perioada 26‑28 septembrie proiectul „Cultură și spiritualitate pentru tinerii hușeni”, cofinanțat de Consiliul Județean Vaslui.Acest proiect, derulat cu
18:20
La Biserica Parohiei „Sfântul Ioan”-Moși din București va fi adusă luni, 29 septembrie, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, pictată de preotul Luca din Iclod în
18:20
Beneficiarii Complexului de servicii sociale „Casa Soarelui” din Târgoviște au primit joi, 25 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific
18:00
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae # Ziarul Lumina
În data de 4 octombrie 2025, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru a marca acest eveniment deosebit.
17:20
Nu știu dacă există o comoară mai de preț decât cea pe care a avut-o Lucia, eminenta profesoară și formatoare a elevilor bucureșteni în asprii ani ai regimului comunist.Unii ar numi drept moștenire de
