Premieră la Radio România Cultural: O piesă de teatru radiofonic dedicată Sf. Cuv. Sofian de la Antim

Calendar Ortodox, 25 septembrie Cuvioasa Eufrosina Cuvioasa Eufrosina era fiica unui creștin bogat din Alexandria (Egipt), cu numele Pafnutie. A trăit în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Dumnezeu încercând credința lui Pafnutie, mai întâi îi moare soția, iar după aceea Eufrosina dispare de acasă, pe când avea 18 ani. Abia după 33 de ani…