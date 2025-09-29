Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”

09:00

Dacă te gândești să montezi o cameră de supraveghere deasupra ușii apartamentului sau dacă ai amplasat, deja, un asemenea dispozitiv, atunci trebuie să știi că legea este strictă. Astfel de dispozitive de supraveghere sunt tot mai întâlnite în România, pe casa scării, din dorința locatarilor de a-și proteja bunurile. Totuși, există câteva detalii peste care […]