Donald Trump îi dă mână liberă lui Zelenski. A autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei
Gândul, 29 septembrie 2025 11:50
Se schimbă soarta războiului? Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei, conform BBC, relatează Rador Radio România. Potrivit emisarului lui Donald Trump, președintele a autorizat astfel de atacuri, deși. uneori, Pentagonul nu a permis […]
Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță” # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj în care a felicitat Republica Moldova, după ce formațiunea Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, a obținut peste 50% din electorat la alegerile parlamentare, după numărarea a peste 90% dintre voturi. Liderul Franței, Emmanuel Macron, a transmis, într-un mesaj, pe platforma X, după ce partidul Maiei Sandu a […]
Liberul de Ziua Națională a României îi atrage pe mulți către stațiunile montane, însă puțini își permit să se orienteze spre unitățile exclusiviste. Un exemplu este chiar hotelul de cinci stele din Poiana Brașov deținut de Simona Halep, unde prețurile pentru 1 decembrie sunt extrem de ridicate. Majoritatea turiștilor nu își permite să stea acolo, […]
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă” # Gândul
Ursula von der Leyen – președinta Comisiei Europene – a salutat victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile europarlamentare din Republica Moldova. Într-un mesaj postat pe X, Ursula von der Leyen a transmis că, în pofida încercărilor de a „semăna frică sau dezbinare”, Republica Moldova a ales, din nou, drumul pro-european. „Moldova, ai reușit […]
S-a aflat echipa FCSB pentru meciul cu Young Boys, din Europa League. Gigi Becali spune că mai are o singură dilemă: „O să ne consultăm” # Gândul
La finalul meciului de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, 1-0, din etapa a 11-a a Superligii, Gigi Becali și-a permis o nouă „aroganță”: a anunțat echipa pe care o va trimite în teren pentru partida cu Young Boys Berna, din faza a doua a grupei principale de Europa League. Latifundiarul din Pipera spune că […]
Partidul Maiei Sandu obține MAJORITATE în Parlament după victoria detașată de la alegerile din Republica Moldova # Gândul
În urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi, după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale. Potrivit datelor preliminare de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, partidul PAS conduce detașat cu 50,03% dintre voturi, urmat de Blocul Patriotic, cu 24,26%, și de Blocul […]
Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. În anumite zone din România, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată zonele și zilele în care va ninge. Sfârșitul lunii septembrie 2025 vine cu surprize de ordin meteorologic. În anumite zone din România și-au făcut prezența primele ninsori. De exemplu, zăpada […]
Actualul primar al orașului New York, Eric Adams, RENUNȚĂ la cursa electorală pentru un nou mandat # Gândul
Primarul orașului New York, democratul Eric Adams, a anunțat că renunță la campania pentru a fi reales în funcție, o mișcare dorită de mult timp de rivalii actualului candidat democrat, Zohran Mamdani, care au vrut să consolideze opoziția împotriva sa. Aceasta în contextul în care Adams, el însuși un democrat, a fost văzut ca un […]
Anunț-șoc din Iran. A fost EXECUTAT „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului. „Acces privilegiat la bazele de date vitale şi suverane ale Republicii Islamice” # Gândul
Autoritățile de la Teheran au anunțat – potrivit AFP – că „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului a fost executat în dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025. Bărbatul – Bahman Choubi-asl – a fost acuzat de spionaj în favoarea Israelului, dar nu există informații referitoare la data când acesta a fost arestat. Iranul […]
Imagini de decembrie în mai multe zone din țară. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Unde ninge în România # Gândul
Ninsorile și-au făcut, deja, prezența în mai multe zone din România. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri! Găsiți în galeria foto imagini spectaculoase cu primele ninsori din această toamnă. În mai multe zone din țară ninge ca în povești. Imagini de decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane din România, iar zăpada […]
ISRAELUL și SUA lucrează la un nou plan pentru Orientul Mijlociu/ Netanyahu rămâne precaut cu privire la modalitatea de soluționare a conflictului # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că va colabora cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a promova planul Washingtonului de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Viziunea lui Trump de a încheia conflictul de pe teritoriul palestinian a fost prezentată liderilor arabi, săptămâna trecută, sub forma unui plan în 21 de puncte. Președintele a […]
Inflația va exploda. Economiștii avertizează că românii trebuie să se aștepte la o creștere în lanț a prețurilor, care vor exploda în perioada următoare. Fenomenul este anticipat și pe segmentul imobiliar, afectat deja de un val de scumpiri. Vin vești triste pentru români, căci prețurile vor crește accelerat în perioada următoare. La rândul ei, piața […]
Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din MICHIGAN: cel puțin patru oameni au murit, iar alți opt au fost răniți # Gândul
Crește bilanțul anunțat de autoritățile americane în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt, rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu o camionetă într-un lăcaș de cult și a deschis focul asupra credincioșilor. Ulterior, individul a dat foc clădirii. Atacatorul, un […]
George Simion l-a felicitat pe liderul partidului „Democrația Acasă” pentru: „Intrarea istorică în viitorul Parlament de la Chișinău” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public de felicitare pentru Vasile Costiuc și echipa sa din partidul „Democrația Acasă”, după ce formațiunea a obținut un rezultat surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova. George Simion a felicitat formațiunea lui Vasile Costiuc după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicitări lui Vasile Costiuc și colegilor […]
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament # Gândul
Tensiunile de la Academia de înot a CS Dinamo se amplifică, după ce părinții mai multor sportivi au reclamat că Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici și manager al secției, ar fi impus achiziționarea unui echipament marca Arena, condiționând participarea copiilor la competiții. Un mesaj publicat pe grupul oficial de WhatsApp al academiei arată clar […]
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului” # Gândul
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului, transmite G4Media. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să […]
Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența la urne a moldovenilor, de duminică, 28 septembrie 2025, dar și câștigarea alegerilor de către Maia Sandu. „De două ori «Slavă Domnului». Slavă Domnului că alegerile din Moldova s-au încheiat. Lunea trecută, pe Cristoiu TV, o rugam pe Maia […]
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele # Gândul
Traian Băsescu a avut luni dimineața o primă reacție în stilul său caracteristic după ce PAS a câștigat categoric alegerile din Republica Moldova cu peste 50% din voturile valabil exprimate. Votul, „o armă care nu ucide!”, începe mesajul fostului președinte al României. „28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui ȘTEFAN […]
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95 # Gândul
Oficiali americani au declarat că zborurile militare rusești în în zona de identificare aeriană a statului Alaska sunt în creștere, la o zi după ce avioanele F-16 au interceptat bombardiere și avioane de vânătoare în regiune. Incidentul evidențiază rolul acestei zone în strategia de apărare a SUA, în timp ce Moscova continuă să testeze securitatea spațiului […]
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău # Gândul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, s-a impus categoric în alegerile parlamentare din Republica Moldova, un scrutin care a fost considerat decisiv pentru orientarea viitoare a țării. BBC și alte publicații internaționale insistă asupra faptului că formațiunea pro-europeană este aproape să obțină majoritatea absolută în legislativul de la Chișinău. Partidele apropiate de […]
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni dimineață un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în […]
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic # Gândul
Miniștrii de Externe din Coreea de Nord și China au convenit să aprofundeze relațiile bilaterale și să reziste hegemonismului sau unilateralismului, referindu-se la opoziția lor față de Statele Unite. Întâlnirea miniștrilor de duminică a avut loc la Beijing, la aproximativ trei săptămâni după ce președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a purtat o discuție cu omologul său […]
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătore pentru 3 zodii, în perioada următoare. Până pe 5 octombrie 2025, acești nativi vor da lovitura în dragoste: își vor găsi partenerul ideal și vor trăi o iubire profundă. Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 poate fi, cu adevărat, magică pentru mai mulți nativi. În acest sens, în perioada respectivă, mai […]
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre” # Gândul
Dominic Fritz – preşedinte USR – a notat în mediul online, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este „o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ”prietenii lui de pe meleagurile noastre”. […]
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital # Gândul
Un ambulanțier din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș a fost atacat cu un cuțit de vânătoare de un pacient cu afecțiuni psihice, pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la doar câțiva kilometri de spital. […]
Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă # Gândul
Marea Britanie va lua în considerare înăsprirea regulilor privind modul în care migranții se pot stabili permanent în țară, obligându-i pe solicitanți să își dovedească valoarea pentru societate. Anunțul urmează să fie făcut în cursul zilei de luni de către ministrul de Interne Shabana Mahmood, informează Reuters. Planul este cel mai recent efort guvernamental de […]
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10% # Gândul
Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni dimineață, de la ora 10.00, într-o nouă ședință dedicată rectificării bugetare, au declarat surse politice pentru Gândul. Proiectul trebuia publicat în transparență încă de vineri, însă negocierile nu s-au încheiat, urmând să stabilească ce ministere primesc bani în plus și în ce cuantum. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, Guvernul […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 724. Bilanțul războiului din Fâșia Gaza: peste 66.000 de palestinieni morți # Gândul
Numărul morților în războiul dintre Israel și Hamas a depășit 66.000 de palestinieni, a transmis Ministerul Sănătății din Gaza. Anunțul a fost făcut cu o zi înainte ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să se îndrepte spre Casa Albă. Violențe în Cisiordania Între timp, forțele de securitate israeliene au împușcat mortal un bărbat, presupus atacator într-un […]
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi # Gândul
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Deși ne aflăm în toiul toamnei, temperaturile și fenomenele meteorologice specifice iernii par să fie tot mai prezente în anumite zone ale României. Ninsorile vor fi prezente pe crestele Carpaților, astăzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 8°C și 20°C. Vezi prognoza meteorologică mai jos, în articol. […]
Xi Jinping își continuă campania ANTICORUPȚIE/ Un fost ministru al Agriculturii a fost condamnat la moarte # Gândul
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte, duminică, pentru luare de mită, cu o suspendare a execuției pentru doi ani. Tang Renjian a acceptat mită în numerar și bunuri în valoare totală de peste 32 de milioane de euro între 2007 și 2024, a anunțat Tribunalul Popular Changchun din provincia […]
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Sănătatea, Transporturile și Dezvoltarea, printre marii câștigători # Gândul
Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni dimineață, de la ora 10.00, într-o nouă ședință dedicată rectificării bugetare, au declarat surse politice pentru Gândul. Proiectul trebuia publicat în transparență încă de vineri, însă negocierile nu s-au încheiat, urmând să stabilească ce ministere primesc bani în plus și în ce cuantum. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, Guvernul […]
Agenția rusă TASS face calcule după alegerile parlamentare din Moldova: „Partidele de opoziție sunt în fața PAS” / Dodon: „Opoziția a câștigat” # Gândul
Agenția rusă de presă TASS notează că Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost depășit de partidele de opoziție la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Jurnaliștii au adunat toate voturile obținute de partidele de opoziție în urma scrutinului, dar precizează că, în diaspora, PAS a întrecut opoziția. „Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv […]
Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, primul pas este consultația la medicul cardiolog. În urma consultului, medicul recomandă investigațiile necesare pentru stabilirea diagnosticului corect sau chiar consultații la alte specialități medicale. Încă din acest stadiu preliminar, este recomandată o abordare integrată și multidisciplinară, prin care pacientul să aibă acces toate serviciile medicale de care are nevoie, […]
Patru studente vizionare au realizat ceea ce statul român ignoră dintotdeauna. DISPOZITIVUL care schimbă viața persoanelor cu deficiențe de auz: „Munca noastră nu este în zadar” # Gândul
Nu toate poveștile încep cu celebrul „a fost odată ca niciodată.” Dimpotrivă, unele pornesc prin putere, viziune, inovație, inspirație și multă muncă în spate. Este și povestea a patru studente românce – talentate și vizionare de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – care au schimbat în bine viața persoanelor cu deficiențe de auz. Deși statul […]
INCENDIU violent la un hotel din Prahov. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii pe o suprafață de 500 de metri. Două persoane sunt date dispărute # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), imobilul afectat are regim de înălțime P+1. „Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru […]
Dacă te gândești să montezi o cameră de supraveghere deasupra ușii apartamentului sau dacă ai amplasat, deja, un asemenea dispozitiv, atunci trebuie să știi că legea este strictă. Astfel de dispozitive de supraveghere sunt tot mai întâlnite în România, pe casa scării, din dorința locatarilor de a-și proteja bunurile. Totuși, există câteva detalii peste care […]
Rețelele sociale ar putea fi INTERZISE copiilor. Ideea „vârstei majoratului digital”, tot mai agreată în Europa. Ce spun psihologii # Gândul
Ideea unui „majorat digital” câștigă teren în Uniunea Europeană, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că susține stabilirea unei vârste minime sub care accesul pe rețelele sociale să fie interzis. Măsura este sprijinită deja de mai multe state europene. Psihologii trag un semnal de alarma în privința acestei măsuri. Șefa […]
Alegeri în Moldova. Diaspora, prezență RECORD la urne după numărarea a 291 dintre cele 301 secții de votare / Ce partide ocupă primele 3 poziții ale „clasamentului electoral” # Gândul
Peste 270.000 de oameni au votat în afara granițelor Republicii Moldova, iar partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – proeuropean și aflat la guvernare – a câștigat detașat scrutinul. S-a înregistrat, astfel, un record istoric al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat în Republica Moldova. După numărarea a 291 dintre cele 301 secții de […]
Un pensionar a obținut o creștere a PENSIEI cu 50%. Cine sunt românii care pot beneficia de aceeași majorare # Gândul
Un pensionar care a lucrat în condiții grele a câștigat în instanță o creștere a pensiei cu 50% la punctajul lunar. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că această majorare se aplică tuturor persoanelor care au muncit în grupele speciale înainte de 1 aprilie 2001, deschizând astfel calea pentru mii de pensionari […]
Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății # Gândul
Declarațiile președintelui Donald Trump cu privire la folosirea paracetamolului, dar și la vaccinul ROR au stârnit reacții de toate felurile și un ecou puternic, atât în zona medicală, cât și la nivelul cetățenilor de rând, într-un subiect care vizează sănătatea, un domeniu și așa destul de controversat, mai ales după pandemia Covid-19. Reamintim că președintele […]
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia au avut posibilitatea să își exprime votul la alegerile parlamentare prin intermediul a două secții de votare organizate la Moscova, în incinta Ambasadei și a Consulatului Republicii Moldova. La aceste secții au votat 4.109 persoane, iar rezultatele finale indică o majoritate clară pentru „Blocul Patriot”, alianță de partide cu […]
Luni, 29 septembrie 2025, se împlinesc 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca. De-a lungul timpului, o parte dintre profețiile sale s-au adeverit. Părintele, considerat a fi un sfânt și un vizionar de către multe persoane, reprezintă, în continuare, un subiect de interes. Vezi mai jos ce a spus despre România. Astăzi se împlinesc […]
Studenții ies în stradă luni împotriva măsurilor de AUSTERITATE din Educație. Mii de tineri și-au anunțat prezența la proteste # Gândul
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează luni proteste în toate marile centre universitare, acuzând Guvernul că a ignorat constant revendicările lor și a aplicat măsuri de austeritate care afectează direct parcursul educațional al tinerilor. Reprezentanții ANOSR amintesc că educația a fost „prima vizată de tăierile bugetare”, începând cu Ordonanța de urgență nr. […]
„Încetați imediat să cumpărați petrol rusesc!”. Altfel, ce? Adevărul din spatele amenințării lui Trump. Cum ar putea deveni UE total dependentă energetic de SUA # Gândul
Donald Trump toarnă „petrol” pe foc, în războiul cu Uniunea Europeană. Șeful de la Casa Albă a lansat o amenințare, înainte de a pleca spre Londra. „Nu mai luați petrol de la ruși”, spune răspicat liderul american, de pe peluza Casei Albe. De remarcat că Uniunea Europeană a plătit Moscovei 21,9 miliarde de euro pentru […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1314. Au fost identificați comandanții ruși vinovați de crimele de război din Bucea # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 29 septembrie 2025, în a 1.314-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. O anchetă a publicației The Sunday Times a dezvăluit identitatea a 13 comandanți ruși responsabili pentru masacrul din Bucea, din 2022. Cine era cel mai înalt ofițer rus din Ucraina Printre aceștia se numără […]
După FCSB – Oțelul 1-0, Gigi Becali a decis: un titular iese din echipă! „Știi ce fac dacă te ascunzi de minge” # Gândul
FCSB a obținut prima victorie în campionat după o serie de rezultate dezamăgitoare, 1-0 cu Oțelul Galați, dar prestația anumitor jucători tot nu l-a mulțumit pe Gigi Becali. Astfel, la finalul partidei, latifundiarul din Pipera a anunțat că va schimba, din nou, în formula de start. Iar de data aceasta patronul a decis să umble […]
29 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Miguel de Cervantes/ Se sting Émile Zola și Gellu Naum # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 29 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 29 septembrie 1547 în Alcalá de Henares, Regatul Castiliei, Miguel de Cervantes Saavedra este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori din literatura universală și părintele literaturii spaniole moderne. Cea […]
