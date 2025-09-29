Ratele la creditele în lei cresc semnificativ de la 1 octombrie, dar scad din nou la începutul anului 2026

08:20

Într-o schimbare bruscă de atitudine, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina își poate recâștiga tot teritoriul ocupat de Rusia cu ajutorul susținătorilor săi europeni.Remarcile sale făcute marți, pe 23 septembrie, într-o postare pe rețelele de socializare, după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York, au făcut rapid valuri: în trecut, Trump și alți oficiali americani au sugerat cu tărie că Ucraina ar trebui să...