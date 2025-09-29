Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental”
Digi24.ro, 29 septembrie 2025 11:50
Sunt audieri maraton după perchezițiile de amploare din București, Ilfov și Olt, desfășurate ieri la o grupare de dealeri de droguri. 50 de martori și suspecți au fost duși la DIICOT pentru a povesti cum erau vândute stupefiantele pe străzile din sectorul 5 al Capitalei. Surse din această anchetă spun că liderii grupării ar fi două familii cunoscute din zonele Ferentari și Rahova. La percheziții s-ar fi găsit droguri de aproximativ 100.000 euro.
Acum 15 minute
12:00
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova # Digi24.ro
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa.
Acum 30 minute
11:50
Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental” # Digi24.ro
11:50
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei # Digi24.ro
O femeie în vârstă şi nepotul ei de 6 ani au fost ucişi luni într-un incendiu provocat de un atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev.
Acum o oră
11:40
„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu # Digi24.ro
Cei mai înalţi oficiali ai Uniunii Europene au transmis, luni, mesaje după victoria în alegerile parlamentare a partidului de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de preşedinta Maia Sandu. Printre aceștia se numără și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a scris pe X: „Moldova, aţi reuşit din nou. Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Uşa noastră este deschisă”.
11:40
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă" de petroliere. Kievul cere sancțiuni # Digi24.ro
Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei „flote fantomă" pentru „lansarea şi controlul" dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit The Kyiv Independent.
11:30
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află sau călătoresc în Grecia că miercuri are loc o grevă generală de 24 de ore, ce va afecta transportul rutier, feroviar, maritim și aerian, precum și mai multe servicii publice.
Acum 2 ore
11:10
Finalul de septembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori. A nins în câteva localități și zone de munte, iar imaginile au fost publicate pe platformele sociale.
11:10
Fiecare european aruncă în jur de 70 kg de mâncare pe an. ANSVSA: „Salvarea planetei începe din frigiderul tău” # Digi24.ro
Fiecare persoană din Uniunea Europeană aruncă, în medie, peste 70 de kilograme de alimente pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi un impact semnificativ asupra mediului, avertizează ANSVSA într-un comunicat transmis luni, de Ziua Internaţională de Conştientizare privind Risipa şi Pierderile Alimentare.
11:00
Greutatea mică la naștere este una dintre problemele cu care se pot confrunta copiii născuți prematur sau cu restricție de dezvoltare intrauterină, dar deficitul poate fi recuperat complet cu ajutorul îngrijirilor avansate din secția de neonatologie. Aflăm mai mult despre cauze și despre îngrijirile necesare nou-născuților cu greutate mică la naștere de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.
10:50
Cazul celor șase copii morți la „Sfânta Maria” din Iași: Consiliul Județean discută, astăzi, demiterea managerului spitalului # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ajunge, luni, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde va avea loc o ședință de urgență pentru demiterea managerului. Primele date din anchetă indică faptul că măsurile pentru limitarea îmbolnăvirilor au fost amânate prea mult, timp în care nouă copii internați la ATI s-au infectat cu o bacterie periculoasă, iar șase dintre aceștia au murit.
10:40
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară” # Digi24.ro
Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară şi nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii de credit, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie, a scris ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, luni, pe Facebook.
10:40
Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind rectificarea bugetară. Cum s-ar putea împărți banii # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit din nou în ședință la Palatul Victoria, de la ora 10:00, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte ca Guvernul să publice prima rectificare bugetară din acest an. Vor fi ministere de la care se vor tăia bani, inclusiv de la investiții, pentru ca altele să poată plăti pensiile și salariile angajaților. Din informațiile Digi24.ro, cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, urmat de ministerele Muncii, Dezvoltării și Transporturilor.
10:30
Dominic Fritz: „Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin” # Digi24.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz afirmă, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, că victoria partidului fondat de Maia Sandu este „o palmă răsunătoare” pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi „prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
Acum 4 ore
10:10
„De ce insistă PSD să păstreze plafonarea la alimentele de bază?", o întrebare la care răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu explică: „PSD insistă cu ideea plafonării pentru că este plafonat în niște idei fixe din trecut. În realitate, plafonarea n-a dus la ieftiniri, ci la dezechilibre și găuri în bugetul oamenilor." Claudiu Pândaru subliniază: „Plafonarea este o operațiune de marketing. Sună bine și dă bine la public. Dar la finalul zilei, ne-am furat căciula."
10:10
Vremea se răcește și mai mult săptămâna aceasta. Meteorologii anunță zonele în care va ploua și unde se va depune strat de zăpadă # Digi24.ro
Finalul de septembrie aduce frig și ploi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile, modeste pentru această dată, vor atinge cu greu 20 de grade Celsius, iar în zonele montane înalte, iarna pare că se instalează deja. În plus, la început de octombrie, vremea se răcește și mai mult, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directoarea ANM.
10:10
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele” # Digi24.ro
Traian Băsescu a reacționat după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, arătând că votul este o înfrângere pentru Rusia.
10:10
Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria pro-europeană: „Votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența” # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru opțiunea clară în favoarea direcţiei europene, după victoria detaşată a Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), care a obţinut peste 50% din voturi.
10:00
Metodele actuale de tratament pentru boli cardiovasculare sunt în multe cazuri minim-invazive, iar abordarea lor de către o echipă multidisciplinară asigură rezultate excelente pe termen lung.
10:00
„Republica Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului.
09:40
Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională. Partidul Maiei Sandu obține victoria, însă guvernarea va fi dificilă # Digi24.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu a câştigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, marcate de acuzaţii de amestec al Rusei, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 99,52% din voturi, publicate luni.
09:40
Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a fost păcălit: „Îi urăm să fie mai sincer” # Digi24.ro
Comedianții ruși care i-au făcut o farsă lui Victor Ponta îl acuză că minte, după ce fostul premier a declarat pentru Digi24 că, de fapt, ar fi fost complice la glumă. Ponta a susținut că știa că vorbește la telefon cu cei doi farsori și nu cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.
09:20
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei # Digi24.ro
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 29 septembrie
08:50
Pompierii intervin luni dinineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova.
08:40
Accident grav în Constanța. 10 oameni au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal # Digi24.ro
Un accident rutier grav a avut loc într-o localitate din județul Constanța. 10 oameni, printre care și trei copii, au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal.
08:40
Siegfried Mureșan: „Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut” # Digi24.ro
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat luni Partidul Acțiune și Solidaritate și pe președinta Maia Sandu pentru victoria în alegerile parlamentare, subliniind că rezultatul va accelera procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reprezintă o înfrângere a încercărilor Federației Ruse de a influența scrutinul.
08:30
Studenţii protestează azi împotriva măsurilor luate de Guvern: „Educația a fost prima vizată de tăierile bugetare” # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează, luni, proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate.
Acum 6 ore
07:10
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului pentru a le spune că „îi iubeşte” # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri, scrie News.ro.
07:10
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță # Digi24.ro
Taxiurile fără șofer au intrat cu greu pe piața europeană, însă Germania va permite din luna decembrie închirierea de mașini controlate de la distanță. Tehnologia ar putea face redundantă deținerea de mașini personale și ar putea schimba modelul de afaceri al companiilor de car-sharing.
07:10
Cât de departe pot zbura dronele rusești Shahed și de ce chiar Spania ar trebui să fie atentă. Singurele capitale europene care „scapă” # Digi24.ro
Cu infrastructura actuală de lansare, Federația Rusă poate viza Danemarca, Germania și Italia cu drone Shahed, iar amplasarea unor baze în Belarus i-ar permite să ajungă până la Madrid, argumentează publicația Defense Express.
07:10
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici, la o expoziție în China. Cabinetul Bolojan a înjumătățit delegația # Digi24.ro
Șase angajați din Ministerul Agriculturii erau pregătiți să zboare în China, la un târg agroalimentar, deși Guvernul a promis să reducă numărul oamenilor care pleacă în deplasări externe pe bani publici la „minimul necesar”. Jumătate dintre cei care ar fi urmat să plece erau încadrați la „personal tehnic”, deși autoritățile chineze s-au angajat să ofere suportul logistic necesar, restul fiind directori și un secretar de stat din minister. Delegația a fost înjumătățită de Cabinetul Bolojan, pe motiv că este nejustificată.
07:10
Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat recent că utilizarea analgezicului obișnuit acetaminofen (cunoscut și sub denumirea de paracetamol și sub numele comercial Tylenol în SUA) în timpul sarcinii contribuie la creșterea numărului de diagnostice de autism, informează The Conversation.
07:10
Un nou raport arată că tot mai mulți milionari din crypto folosesc bitcoin pentru a-și cumpăra rezidență sau chiar cetățenie. Din Caraibe până în Golf, anumite state acceptă acum plăți în monede digitale pentru programele „viza de aur”.
07:10
Descoperire remarcabilă în Cehia. Un set de unelte vechi de 30.000 de ani dezvăluie viața unui vânător din Epoca de Piatră # Digi24.ro
Arheologii au descoperit în Cehia un set de unelte vechi de 30.000 de ani, aparținând, cel mai probabil, unui vânător-culegător din Paleolitic. Cele 29 de lame și lamete din piatră au fost găsite împreună la situl Milovice IV și oferă o privire „foarte rară” asupra vieții unui singur individ preistoric, susțin cercetătorii. Analizele arată că uneltele au fost folosite pentru tăiere, răzuire, perforare și, în unele cazuri, ca proiectile, fiind asociate cu vânătoarea, tranșarea vânatului și întreținerea armelor.
07:10
De la Germania nazistă la America lui Trump: de ce politicienii autoritari promovează fantezii despre „fericirea domestică” a femeilor # Digi24.ro
Regimurile fasciste au promovat narațiuni despre fericirea domestică, dar s-au bazat pe munca neremunerată a femeilor. În SUA de astăzi, influencerii din „femosferă” promovează aceleași fantezii.
Acum 12 ore
03:10
La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova # Digi24.ro
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia sa unele voci din Republica Moldova, în schimbul unui ajutor în procesul său din Franţa, informează Reuters, scrie Agerpres. Fondatorul telegram a procedat la fel în preajma alegerilor din România.
02:50
ANAF, controale cu drone și inteligență artificială. Cum vrea statul să depisteze fraude și construcții ilegale # Digi24.ro
ANAF pregătește controale cu drone, inteligență artificială și bodycam-uri, după modelul Greciei. Noile tehnologii ar urma să ajute inspectorii să depisteze mai ușor fraudele fiscale, profiturile nedeclarate și construcțiile ilegale, pentru a crește veniturile la bugetul de stat.
01:00
Alegeri Republica Moldova 2025. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului # Digi24.ro
Mai multe videoclipuri au apărut pe rețelele de socializare în care apar buletine de vot false imprimate cu „Votat” și intenționat deteriorate, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, transmite Agora.md. Guvernul de la Chișinău avertizează cetățenii că „buletinele sunt false, videoul este fals și reprezintă o provocare” și îi îndeamnă „„să nu cadă în capcana dezinformării”.
00:50
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată folosind o tehnică genetică ingenioasă # Digi24.ro
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată, potrivit cercetătorilor de la UniQure, o companie de biotehnologie din Amsterdam. Experimentul lor a arătat o încetinire cu 75% a evoluției bolii Huntington la pacienții care au primit noul tratament ce presupune o tehnică genetică inovativă.
00:10
Peste 29.000 de cetăţeni moldoveni au votat în România. Câți au mers la urne în Capitală # Digi24.ro
Peste 29.000 de cetăţeni au votat duminică, în România, pentru membrii Parlamentului de la Chişinău.
28 septembrie 2025
23:50
Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățeni, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”.
23:30
Igor Dodon, co-președintele Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare.
23:20
Gigi Becali (67 de ani) a avut parte de o surpriză neplăcută weekendul acesta. Celebrul său palat de pe Aleea Alexandru, aflat aproape de clădirea Guvernului, a fost vandalizat.
Acum 24 ore
22:50
Oana Ţoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Federaţia Rusă încearcă să submineze dreptul moldovenilor de a-şi decide viitorul” # Digi24.ro
Oana Ţoiu a transmis, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU, un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri parlamentare. Ministra Afacerilor Externe a denunţat campania de dezinformare şi „interferenţa externă malignă, orchestrată de Federaţia Rusă la o scară fără precedent”, prin care își propune să submineze „dreptul suveran al cetăţenilor moldoveni de a-şi decide singuri viitorul”.
22:50
Vladimir Putin ar putea trimite în prima linie a frontului din Ucraina unitățile de tancuri ale Gărzii Naționale # Digi24.ro
Putin ar putea trimite pe linia frontului din Ucraina forțele sale de elită, unitățile de tancuri aparținând Gărzii Naționale, scrie Defense Express, care citează surse ale serviciilor secrete britanice.
22:20
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău ar putea aduce riscuri militare la granița României # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat, duminică seară pentru Digi24, că în cazul în care forţele socialiste, loiale Rusiei, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, atunci țara ar deveni „un vecin extrem de incomod”, în contextul în care „socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”. Fostul președintele a adăugat că un scenariu în care proruşii preiau puterea în Moldova, ar duce la „posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.
22:10
Danemarca va interzice dronele civile pe teritoriul țării, în timpul unui summit UE la care participă lideri europeni # Digi24.ro
Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene, care reunește şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor, potrivit News.ro, care citează AFP.
21:40
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri # Digi24.ro
Trei agenți de pază au fost reținuți după ce au bătut mai mulți tineri într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalul a continuat în stradă și a fost aplanat de polițiști.
21:30
Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa # Digi24.ro
Zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova. Peste 3 milioane de moldoveni sunt așteptați astăzi la urne să decidă componența noului Parlament. Deja peste un milion de moldoveni și-au exprimat opțiunea. Autoritățile de peste Prut sunt în alertă după ce mai multe site-uri guvernamentale au devenit ținta unor mega-atacuri cibernetice. Au fost și alerte false cu bombă în cinci țări, inclusiv în România.
21:30
Corespondență Digi24 la Chișinău: „O Republica Moldova prorusă ar însemna că Putin ar avea un avanpost la granița României” # Digi24.ro
Moldovenii au decis, astăzi, dacă rămân pe drumul european sau întorc fața spre Rusia, la alegerile parlamentare. Mizele sunt uriașe, la fel și amestecul Kremlinului, care a fost fără precedent pe tot parcursul zilei - amenințări alerte cu bombă în mai multe țări, inclusiv în România, și milioane de atacuri cibernetice cu țintă exactă site-uri guvernamentale.
