Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental”

10:40

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit din nou în ședință la Palatul Victoria, de la ora 10:00, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte ca Guvernul să publice prima rectificare bugetară din acest an. Vor fi ministere de la care se vor tăia bani, inclusiv de la investiții, pentru ca altele să poată plăti pensiile și salariile angajaților. Din informațiile Digi24.ro, cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, urmat de ministerele Muncii, Dezvoltării și Transporturilor.